КГБТ+

Всех приветствую.

В своих статьях я постараюсь рассказать моим читателям о современной литературе. Здесь будет Пелевин, Сорокин, Водолазкин и даже Иванов. Не обойду вниманием и мировые бестселлеры. К примеру – прысну желчью на «1793» Никласа Натт-о-Дага. Почему я люблю Пелевина? Как всякий советский мальчишка, измученный академичностью образования, я очень люблю «заумь». Раньше этим меня кормил Гребенщиков. Но потом он в скулы с нынешней властью. По всем каналам заявил, что БГ, это теперь Борис Грызлов. И лет 20 он для меня не существует. Как раз тут мне подвернулись Пелевинские «Числа». Это было не так мизантропически, как раньше. Поставщик «зауми» был заменён. Обзоры по Пелевину я включу под общей рубрикой «Альбом марок Вити» (#альбоммароквити). Ибо каждое произведение – это отдельный трип. И это сегодня будет не единственная отсылка к «GenerationП». Начнём с конца.

«КГБТ+»

Сегодня мы лизнём марку с изображением голубой туалетной кабинки на фоне тихой берёзовой рощи (символ Родины) и коммунальной катастрофы (засор на сетях, утечка и аварийный сброс на рельеф). Пелевин нам предлагает к этой марке слова Пушкина: «На свете счастья нет, а есть покой и воля».

Предыдущий роман «Transhumanism Inc.» я пропустил. Мой друг сказал, что нечитабельно. И я не стал заморачиваться. Жизнь и так сложна. Но в роман с названием «КГБТ+» я вцепился всеми лапами. В этом названии была моя главная надежда и разочарование. Неужели это логическое продолжение Сорокинского «Дня опричника»? И действительно, Пелевин заложил в название и ник главного героя романа КГБ и ЛГБТ, как две противоположности. Две противоположности, которые слились в «опричной гусенице» у Сорокина. Напомню, как в шедевре: «Сплетаемся в объятьях братских. Крепкие руки крепкие тела обхватывают. Целуем друг друга в уста. Молча целуем, по-мужски, без бабских нежностей. Целованием друг друга распаляем и приветствуем….

– Гойда!

– Гойда-гойда!»

И Сорокин тут очень силён. Его опричники бесконечно уверены в своей правоте. В этом их подлинность. И как не хотеть прочитать подобное у другого великого автора?

Я прибывал в этом прекрасном ожидании первые 20% текста. Текст был хороший, наполненный деталями. Я полюбил главного героя — Сасаки-сана. Отпрыск самурайского рода, попал на Вторую мировую войну в качестве переводчика и очутился в гнилой Бирме, рядом с буддийским монастырём «Дом Бахии». То что молодой японец оказался осведомлён о количестве памятников Ленину в СССР (очередной антисоветский высер Вити) меня не расстроило. Ведь я ждал скорого появления КГБ.

Тут он встретил образованного монаха. Их теософские споры очень слабы. Напоминают игру в шахматы с самим собой. Только в этот раз Пелевину лень переходить на другую сторону доски и он вращает доску после каждого хода. Любой раввин победил бы в этой дискуссии. Хотя бывают просветы. Иногда беседа напоминает общение между царём Менандром и буддийским монахом Нагасеной в стиле Платона.

И вот наконец — Сасаки-сана должны перевести в горячую точку (Гуаданканал), где его неприменно убьют. Бирманский монах открывается. Ведь он переродившийся Бахия, древний последователь Упанишад (священные индийские учения той эпохи) и Архат

(святой). Сам Будда дал ему ключи от вечности. А он поделится с Сасаки-саном этой тайной, в качестве погашения долга в предыдущей жизни.

Монах предложил вместо смерти бесконечное путешествие по мирам и временам. Можно было придумать любой мир и «вы можете стать либо асурой (полубог – воин), либо богом».

Всё срослось в моей голове! Молодой японец переродится и встроится в «опричную гусеницу». Ведь каждый спецслужбист считает себя асуром. А когда Пелевин написал, что основа практики: «это представить, как катишься вниз по бесконечному зеленому склону и клянешься больше не пить вина», меня разорвало от хохота.

Ведь это прямая отсылка в самое начало «Дня опричника».

Кем же мечтает быть Сасаки-сан? Он хочет стать либо человеком искусства, либо героем.

«Ваши ожидания — ваши проблемы».

Напомню, это было 20% книги.

Какой же мир нафантазировал себе молодой японец для «переезда»? Это мир упадка, кода утеряны многие технологии. Эволюция происходила только в области управления человеком (через мозговой имплант и кукуху — ошейник). А управляет этим миром еврейская корпорация в интересах вампиров. ШТА???? НЕЕЕЕЕТ!!!! Японец нарисовал в своём воображении мир — страшный сон русского неонациста?

В первом перерождении Сасаки-сан стал мастером кукол. Его куклы сражались на катанах, на арене и это ему приносило немалый доход. В этой жизни он не стал ни человеком искусства, ни героем. Он был программистом биороботов. Про возможности дальнейших перерождений Пелевин напрочь забыл. Поэтому японец скапливает себе на «банку». И после смерти его мозг подключают к полному жизнеобеспечению и возможности общаться с внешним миром.

Для своего второго перерождения Сасаки использует электронный маяк. И вселяется в русского мальчика Саловата. Наконец-то он станет тем, кем хочет. Для того, чтобы мальчик стал великим вбойщиком, ему нужен самый совершенный имплант в мозг. Такие ставятся только преторианцам (элитным воинам). А чтобы таким стать, надо быть сиротой. Пелевин одним махом решает эту проблему.

А как её решил Сасаки-сан не написано…

Оказывается, что «КГБТ+» – это творческий ник Саловата. Ник и имя — это инь и янь. Единство и борьба противоположностей. Сало и Вата (не вижу противоположности), КГБ и ЛГБТ (маленький Сорокин плачет во мне).

Дальше по тексту идут надуманные, высосанные из пальца дискурсы. Всё это напоминает сказку про плачущую девочку у колодца. Которая вырастет, выйдет за муж, родит мальчика, мальчик пойдёт за водой и утонет в этом колодце. Сказка посодержательнее… А текст полон устаревших мемов и шуток. Типо — показали по утюгу.

В результате Саловат становиться великим вбойщиком. И через импланты внедряет своим слушателям идеи Бахии. «Поэтому дорога к счастью только одна. Смирись в своем сердце с тем, что происходит в эту секунду. Прими все так, как если бы ты мечтал об этом всю жизнь. Просто растворись в моменте». Это очень хорошая рекомендация для медитации или для существа с бесконечным множеством перерождений. Может Пелевин ориентируется на Болливуд? В Голливуд его не пустят из-за его конспирологии. Вершиной романа становится фраза Пушкина, где он переосмысливает неоплатоников. «На свете счастья нет, а есть покой и воля».

Что тут сказать? Помните, в «GenerationП» Пелевин вызывал дух

Че Гевары? Может, чтобы быть интересным не только Болливуду, стоит вернуться к этим практикам? Пусть в следующей книге Сасакисан станет героем!

Напоследок пару цитат Пелевина, чтобы подсластить. «Евреи распяли Христа, геи застрелили Пушкина, а лесбиянки разбили моё сердце».

«Он якобы был прикован к веслу на яхте (вернее, деревянной мегагалере) главного углеводородного босса карбоновой России. Ходорковский сидел на ручке от швабры, вделанной в гребную скамью, а вокруг галеры гонял по кругу на водном мотоцикле небритый пресс-секретарь этого босса и плевал в гребца всякий раз, когда проезжал мимо его весла. Мало того, ежедневно в трюм спускался сам углеводородный босс и проходил по нему с инспекцией, угощая колбаской всех, кроме Ходорковского».

Всего вам доброго!

Критик Козлов