Турция перед выбором

Если есть где-то в мире места в которых наиболее отчётливо и выпукло видны все язвы и пороки капитализма, то Турция однозначно относится к числу таких стран. Для этого достаточно просто выйти на наиболее оживленные улицы Стамбула, чтобы без труда это лицезреть. Женщины, старики, дети – все работают. Немыслимое число бесправных мигрантов из Сирии, Африки, других стран. Очень много приехавших из Средней Азии, о чем живописно говорят вывески и надписи с флагами Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. В общественном транспорте, на улице, большое количество русских и вообще русскоязычных людей, особенно в последние несколько дней. Отношение в целом, за редким исключением, гостеприимное, с пониманием. Из-за санкций особенно в последние дни крайне осложнено снятие денег и обмен валюты с карт системы “Мир”и других российских банковских карт. И это в самый разгар массового приезда “дорогих россиян”!

Тяжёлый уличный труд вне зависимости от пола расы, возраста и состояния здоровья. Ему бы за школьную парту – а он тачку везёт! Нищие и бездомные, порой целыми семьями, с детьми, стоят или лежат с протянутой рукой у дороги прямо на брусчатке. На весь район слышатся отголоски динамика с мусульманской молитвой из мечети. Много женщин в хиджабах, платках и шалях. Говорят, что за последние годы их стало значительно больше. Ведь жена президента стала носить платок! Надо не отставать! И это при формально светском характере государства.

Иногда, когда наступает ночь, слышны звуки выстрелов на улицах. Город засыпает – просыпается преступность…

Вопиющая, кричащая бедность. Этим немаловажным фактором обусловлена популярность левых и “окололевых” партий. Растущие инфляция, резкое падение национальной валюты и уровня жизни не прошли даром. Цены на продукты и многое другое существенно упали за последние несколько месяцев, что говорит ещё и о снижении покупательной способности граждан. Позиции Эрдогана сильно пошатнулись и открыли для оппозиции большое “окно возможностей” на грядущих в 2023 году президентских и парламентских выборах. Неделю назад состоялось масштабное событие – рождение предвыборной левой коалиции “Союз Труда и Свободы”. Её ядром стала прокурдская “Демократическая партия народов Турции”. В блоке также участвуют Рабочая партия, Партия Труда, Зелёная партия, троцкисты, профсоюзы. Всего около полутора десятков организаций. Работа съезда широко и активно освещалась местными СМИ.

Представительство, как в количественном, так и в возрастном отношениях завораживает, участников и гостей в Конгресс-центр “Халич” привозили на автобусах, вход абсолютно свободный для всех. В огромном зале море энергичной молодёжи, размахивая флагами как на демонстрации выкрикивает речевки. Им вторят такие же яростные лица на большом экране: показывают кадры рабочих и профсоюзных колонн на манифестации 1 мая 2022 года.

В кулуарах общаемся с активистами. Среди них, как молодые политические бойцы, так и активисты со стажем. Вот нам задорно улыбается ветеран троцкистского движения Турции.

Через несколько минут курды берутся за руки и пускаются в своеобразный хоровод.

Да, программные требования новой левой коалиции реформистские. Но в ситуации постепенного скатывания Турции в средневековое мракобесие и правую реакцию, мощная сила выступающая в защиту прав трудящихся, с действующими боевыми профсоюзами представляется большим шагом вперёд.

При всем вышеуказанном, Стамбул достаточно демократичный город. Митинги и пикеты, политическая агитация левых сил здесь явление привычное и распространенное. Чего стоит уже один тот факт, что советником мэра города является коммунист! Сам градоначальник тоже человек прогрессивный, чем и обусловлена свободная атмосфера в самом Стамбуле. Портреты Мустафы Кемаля Ататюрка не формальность и не исключительно лишь дань традиции, многие из его идеалов ещё живы в Турции, как бы их не старался похоронить Реджеп Эрдоган. Этот “мостик” и не позволяет пока окончательно скатиться Турции в откровенное мракобесие и средневековье как многие её соседи по региону. Не лишним было бы вспомнить в этой связи, что именно Советская Россия первой в мире официально признала Турецкую Республику и установила дипломатические взаимоотношения с ней, а между Предсовнаркома Лениным и президентом Мустафой Кемалем Ататюрком велась обширная деловая переписка.

В азиатской части Стамбула (это противоположный остров!) помимо многочисленных плакатов левых партий (до выборов ещё целых девять месяцев!) натыкаемся на граффити с Лениным! Необходимо также отметить, что это молодёжная, “хипстерская” часть города. И вообще, если судить по Стамбулу, Турция очень “молодая” страна – это сильно заметно по огромному числу молодёжи на улицах, и по соотношению молодых людей и представителей старшего поколения в общественных местах.

Эльмар Рустамов