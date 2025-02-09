

Налоговая политика левой программы-минимум

Редакция Рабкора совместно с Борисом Кагарлицким* выложили свои заметки к левой программе-минимум проекта New Deal [1], где, кроме непосредственной критики, предложили читателям, подписчикам, да и в принципе всем левым вовлечься в процесс создания и редактуры левой программы-минимум. В связи с этим, хотелось бы начать (а на момент выхода статьи, возможно, и продолжить) эту общественную дискуссию на площадке самого Рабкора. Поэтому я, на скорую руку, сконструировал свои мысли в формат небольшой статьи, темой которой была выбрана налоговая политика, постольку, во-первых, я считаю данную тему интересной и близкой самому себе [2], во-вторых, поскольку Борис Юльевич* отметил этот момент крайне важным, при том, что в самой программе New Deal ему было уделено мало времени. В статье я выделил основные блоки, которые, на мой взгляд, должны быть в первую очередь затронуты и представлены левыми в своей программе.

Налоги на доходы физических лиц

Основной целью левой налоговой политики должно быть снижение нагрузки на граждан с низкими доходами и перераспределение средств в их пользу от богатых и сверхбогатых. Кроме того, следует отделить доход от капитала – дивиденды и проценты (сюда же могут быть отнесены и арендные платежи) от прочего дохода физических лиц (зарплата и прочие доходы).

Для доходов от капитала следует установить отдельную шкалу ставок в зависимости от сумм получаемых доходов, которая может применяться накопительным итогом в течение года, т.е. когда сумма дохода будет превышать определенный порог, то к ней будет применяться новая ставка [3]. Варианты ставок могут выглядеть, например, следующим образом:

доход до 10000 рублей в год – 1%;

доход до 100000 рублей в год – 5%;

доход до 500000 рублей в год – 20%;

доход до 1000000 рублей в год – 30% и так далее.

Для прочих доходов (в первую очередь трудовых) можно закрепить значения ставок в зависимости от кратности медианному доходу. Таким образом, представляется, например, следующий вариант прогрессивной шкалы налогообложения доходов:

Кратность медианного дохода Уровень процентной ставки До 1х 0% До 2х 5% До 5х 10% До 10х 15% До 25х 30% До 50х 40% До 100х 50% До 1000х 70%

Подобная шкала устанавливает минимальный уровень ставки для 50% населения, получающего медианный и меньший доход [4], а для 10% богатых и сверхбогатых, наоборот, повышенный, способствующий перераспределению ресурсов и снижающий концентрацию богатств.

Налог на передачу наследства

Вопрос о налоговом регулировании передачи наследства, на мой взгляд, должен волновать левых не меньше, чем непосредственное регулирование сумм дохода. Передача наследства является инструментом, который позволяет поддерживать и повышать концентрацию собственности (а вместе с ней и власти) в руках наиболее богатых и сверхбогатых граждан.

В России уже когда-то существовал налог на наследство, который был отменен в 2005 году. Ставки этого налога зависели от очередности наследования и находились в пределах 5-20%. Левая программа-минимум может включать в себя сложную систему ставок, от небольших (10%) до высоких (60% и более), которые могут применяться не только в зависимости от суммы наследуемого имущества и очередности наследования, но и в зависимости от того, что именно наследуется.

Налог на прибыль и режимы налогообложения

В настоящий момент в РФ для юридических лиц действует общая система налогообложения и несколько специальных режимов, созданных для поддержки малого и среднего бизнеса, а также определенных отраслей экономики. Специальные режимы заменяют налог на прибыль (который сейчас составляет 25%), а также освобождают от уплаты некоторых других налогов.

Сохранение и модернизация подобной системы, на мой взгляд, целесообразны. Подобным образом можно создать механизм поддержки новых форм собственности, например, кооперативной (о которой много сказано в заметке Рабкора) и государственной/общественной (для крупных предприятий). Таким образом, взаимосвязь ставки налога на прибыль и режимов налогообложения может выглядеть, например, следующим образом:

Основной режим для организаций с частной формой собственности – 33%. Специальный режим для малого бизнеса (частная форма собственности) – 5-20% в зависимости от количества занятых работников/годового размера выручки/других показателей. Специальный режим для ИП и самозанятых – к такому режиму может применяться шкала НДФЛ (см. таблицу выше). Специальный режим для кооперативов – 10%. Для развития кооперативного движения также могут быть учтены и другие механизмы, будь то налоговые каникулы на первые годы запуска кооператива или налоговые вычеты для капитальных вложений (к примеру покупка/строительство оборудования и т.п.). Предприятия с государственной собственностью – 0%/ освобождение от уплаты налога на прибыль, поскольку прибыль действительно государственных предприятий и так находится под управлением государства.

Кроме того, возможны режимы с пониженными ставками (или вычетами) для организаций, занятых в определенных отраслях экономики, например, сельское хозяйство, производство продуктов питания, производства медицинских препаратов, IT, hi-tech, и другие.

Важным является вопрос о том, в какие именно уровни бюджета будут направляться средства от этих налогов. В настоящий момент налог на прибыль является федеральным, при этом 8% из 25% отчисляется в федеральный бюджет, а 17% – в региональный. Для программы-минимум можно было б предложить следующий вариант: основной режим налогообложения (33%) в равной пропорции делится между федеральным, региональным и местным бюджетом, а в рамках развития реальной федерализации и местного самоуправления имеет смысл отчислять средства от некоторых режимов только в местные бюджеты (например, налоговые поступления от кооперативов и/или малый бизнес).

НДС

Налог на добавленную стоимость является основным налоговым источником поступлений в бюджет РФ. В настоящий момент, в России действует несколько ставок: 0% – для экспортных операций,10% – для социально значимых товаров, 20% – основная ставка (а также 5% и 7% для организаций на УСН). Однако НДС входит в цену продукции, т.е. является, по сути, косвенным налогом и взымается с конечных потребителей. Таким образом, он повышает нагрузку на население и снижает его реальное благосостояние. В связи с этим, следует:

ввести ставку 0% или освободить от налогообложения социально значимые товары и услуги (в первую очередь это основные продукты питания, а также медицинские товары и услуги), что позволит на большинство населения;

ввести дополнительную повышенную ставку (например, в 30%) для товаров роскоши, а также алкогольной и табачной продукции, что не только приносило бы средства в бюджет, но и сделало более дорогими товары, потребление которых негативно сказывается на здоровье человека [5];

снизить основную ставку до 15%.

Кроме того, могут быть установлены дополнительные ставки, которые могут, например, применяться организациями на специальных режимах налогообложения.

Зеленые налоги

Конечно, левая программа-минимум не может обойтись без того, чтобы не затронуть вопрос экологии. В России на текущий момент времени действует перечень налогов и сборов экологического характера (НДПИ, транспортный и водный налоги, экологический сбор и прочее).

Для левой программы-минимум следовало бы разработать широкую систему местных налогов, направленных на восстановление и поддержку окружающей среды. Подобные налоги в основном должны взиматься с организаций занятых добычей полезных ископаемых и их обработкой; производством энергетических ресурсов; сельскохозяйственных и производящих продукты питания; занимающихся сбором и утилизацией мусора; занятых в сфере оказания транспортных услуг. Кроме того, какая-то часть налогов может быть переложена на непосредственных потребителей в форме прямых и/или косвенных налогов.

Основной трудностью здесь могут стать как выявление конкретных явлений хозяйственной жизни, оказывающих негативное влияние на экологию, так и определение налоговой базы, которая позволила бы правильно количественно оценить влияние экономической деятельности на окружающую среду и определить подходящую величину налога для ее возмещения.

Послесловие

Конечно, такой маленькой статьей практически невозможно охватить всю тему левой налоговой реформы, однако я надеюсь, что она послужит материалом к дальнейшим размышлениями и дискуссиям на эту тему. А все это движение совокупного левого разума наконец приведет к тому, что миру будет явлена большая левая программа (не важно минимум или максимум), вокруг которой уже возможно будет формировать исторический блок, непосредственно готовый к действиям.

Автор: Алекс К.

Примечания:

*признан “иноагентом”

1) https://rabkor.ru/columns/debates/2025/02/01/rabkor-about-the-new-deal-minimum-program/

2) Так, полгода назад на сайте Рабкора уже выходила моя статья с разбором налоговой реформы 2025 года, в который были предприняты первые робкие попытки предоставить вариант подобной реформы с левой стороны: https://rabkor.ru/columns/debates/2024/09/03/russia-and-social-democratic-tax/

3) Что-то похожее на то, как сейчас работает пятиступенчатая «прогрессивная» шкала НДФЛ.

4) Собственно, поэтому для того, чтобы установить размеры ставок и был выбран медианный доход, который позволяет разделить население пополам.

5) Кроме того, в данном случае ставка НДС может применяться совместно с акцизами, что дает дополнительные инструменты регулирования цен, поступлений в бюджет и спроса.