Тюменское дело

30 августа 2022 года в Тюмени прогуливались двое молодых людей ― Дениз Айдын и Кирилл Брик. Ходьба их не была праздной, у них имелась цель: посмотреть, как будет взрываться самодельная пиротехника на пустыре. Сотрудники ППС приняли их как закладчиков, а позже привезли в отдел, где требовали признать террористические намерения. На следующий день были задержаны Данил Чертыков, Юрий Незнамов, Никита Олейник и Роман Паклин. Все шестеро после сообщат о пытках, а самих парней обвинят в создании террористического общества. Так началось печально известное «Тюменское дело».

Кто эти люди и почему они должны быть нам интересны? Давайте знакомиться:

Кирилл Брик — до ареста много работал в автомастерской, писал электронную музыку (в частности, создатель сольного проекта m6th). Человек весёлый и общительный, к своим обязанностям относится ответственно, проявлял мужество, когда это было уместно. Всегда готов помочь и вступиться за слабых. Придерживается антифашистских взглядов.

Дениз Айдын ― до ареста работал продавцом-консультантом и комплектовщиком. Занимался организацией свадеб. Ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом. Виртуозно играет на гитаре, подбирает на слух любую мелодию. Играл в таких группах, как Siberian Brigade и Rasputin. Никогда не обижает слабых, тепло относится к близким людям, любит животных — дома у него собака и крыса-альбинос. Добрый и отзывчивый товарищ. Анархист и антифашист.

Данил Чертыков ― ветеринарный врач (хирург-ортопед). Закончил Уральский аграрный университет. Работал в двух ветеринарных клиниках; будучи ведущим специалистом в области ветеринарной хирургии, постоянно посещал научные конференции, повышал квалификацию в Москве и Петербурге, осваивал современные технологии в хирургии и эндоскопии. Обучал специалистов-ветеринаров в Сургуте, постоянно ездил в командировки. Гитарист группы Rocker Balboa. Отличный друг, заботливый сын и любящий молодой человек.

Юрий Незнамов ― талантливый фриланс-дизайнер, в последнее время он занимался 3D-моделированием и отрисовкой моделей для игр и мультфильмов. Выполнял заказы Минкульта, проектировал 3D-сооружения для завода в Дубае. Самоучка. Занимается тайским боксом. Воспитывает кошку Чику. Человек скромный и добрый. Антифашист и противник авторитаризма.

Никита Олейник ― учился в Сургутском университете, изучил тысячу книг по физиологии, истории, политике и искусству. Мечтает стать хирургом. Увлекается боксом. Инициировал создание общественной либертарной библиотеки. Стрейтэйджер и вегатерианец. Муж, любящий свою гражданскую жену; внук – крепкая и надёжная опора для своего старика; друг, который знает цену дружбе; племянник, которого дядя считает старшим сыном. Антифашист.

Роман Паклин. Дело всей жизни ― работа с машинами. Занимается спортом, любит гулять, свободное время проводит на природе (в лесу) или за чтением. Обожает историю, философию, антропологию и искусство. Энергичен, галантен, начитан, открыт к новому.

До ареста фигуранты дела мало знали друг о друге ― Данил Чертыков утверждает, что в Сургуте ни с Бриком, ни с Айдыном не пересекался. Но волею судеб и местной судебной власти всех 1 сентября переводят в Тюмень, а конкретнее в здание ФСКН на Малыгина, 54.

Всех этих смелых и энергичных людей не случайно отправили именно в Тюменское СИЗО, ласково называемое в народе «Тюменское гестапо». С 2020 по 2022 год количество жалоб со стороны заключённых на жестокость местных тюремщиков увеличилось с 290 до 711. Обвиняемые рассказывают о том, как их избивали, били током и унижали. В 2009 году адвокат Дугина утверждал, что его показания могли быть даны под пытками, в 2011 на родительском форуме появляется ветка, где делятся историями пыток и просят совета. В 2016 году после посещения СИЗО абсолютно здоровый А. Кучашев впал в кому перед самой апелляцией, за год заключения мужчина стал инвалидом второй группы. При этом в суде о пытках знают: «Обращаться в тюменский суд — это всё равно, что просить о помощи охрану концлагеря» (см. подр.).

У Достоевского есть прекрасная книга «Записки из Мёртвого дома», написанная на основе его острожного опыта по делу петрашевцев. Там, в частности, описывается, как некоторые подсудимые, желая побольше времени провести на воле, совершают дополнительные преступления ― лишь бы отсрочить вынесение себе приговора, хотя бы на месяц, на неделю. Возможно, тюменские судьи руководствуются таким странным гуманизмом XIX века, возможно просто не знают, что делать с фигурантами ― меру пресечения им продлевали уже четыре раза (судя по всему, собираются продлить и в пятый). Возможно, всё ещё проще ― в СИЗО на обвиняемых легче давить. Например, переводить [1; 2] из одного СИЗО в другое, не доставлять писем и часть посылок, отказывать в медицинской помощи, переводить в безлюдные камеры вдалеке от остальных [3; 4]. Зачем? Ведь нет состава преступления как такового. Во время одного из заседаний суда по продлению меры пресечения Андрей Плотников (адвокат Никиты) дал своё виденье: молодых людей судят только за то, что они анархисты и антифашисты. Действительно, часть фигурантов склоняют к сделке со следствием, обещая меньшие сроки в обмен на оговор других (Никита, Данил, Роман).

Между тем здоровье арестованных ухудшается от условий жизни в камерах, от недостатка лекарств и витаминов, от неоказания медицинской помощи (если таковая оказывается, то некачественно). Так, Роман Паклин уже успел полежать в психиатрической клинике, здоровье ухудшается и у Данила. Но судьи не рассматривают это как довод в пользу перевода на домашний арест, так же как не учитывают желание увидеться с родственниками.

Что же помогает фигурантам по-прежнему стоять на своём и не позволяет администрации СИЗО продолжать издеваться над арестованными? Конечно же, это помощь из внешнего мира, отгороженного от узников стенами. Это помощь адвокатов. Это помощь родных и близких. Это помощь отдельных активистов по всему свету, от выставки в Страсбурге до пикета в Тольятти. Это помощь отдельной группы для своевременного информирования. А ещё это помощь тех, кто помнит о заключенных, кто пишет им письма, проводит мероприятия, присылает вещи. И ведь это реально работает. После огласки часть проблем действительно решались: приходили нужные витамины, СИЗО заинтересовался уполномоченный по правам человека, начали доходить письма, а они крайне важны для арестантов, нередко они берут их с собой на суд для большей уверенности. Мы тоже можем поддержать фигурантов тюменского дела, достаточно просто поучаствовать в фестивале солидарности, отправить письмо или помочь деньгами для покрытия расходов по защите, использования в СИЗО. Всё в наших руках!

Искренне свой,

Варан

Ближайшие мероприятия, связанные с поддержкой фигурантов:

21.08, Португалия, Лиссабон: From Portugal with hope, вечер писем политзаключённым.

26.08, 18:00 (по Мск), Discord: online-гиг экспериментальной электроники, актуальные высказывания в мультимедийном формате. Подробности будут здесь: http://instagram.com/eigenforw.

09.09, 17:00, Москва: Лекция, арт-вечер, маркет и безалкогольный бар. Все подробности по ссылке для обратной связи: @spite_krepko.

Реквизиты для материальной помощи:

abc-msk@riseup.net (присылать на PayPal с описанием «Тюменское дело»).

Адреса заключенных, на которые можно прислать письма:

Брик Кирилл Алексеевич, 1998 г., 625000, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, д. 42, СИЗО-1.

Айдын Дениз Алаттинович, 1999 г., 625000, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, д. 42, СИЗО-1.

Чертыков Данил Германович, 1994 г., 625000, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, д. 42, СИЗО-1.

Незнамов Юрий Евгеньевич, 1995 г., 625000, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, д. 42, СИЗО-1.

Олейник Никита Витальевич, 1995 г., 625000, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, д. 42, СИЗО-1.

Паклин Роман Владимирович, 1997 г., 625000, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, д. 42, СИЗО-1.