Ячейка. Больше чем партия

«Я партии собственного критического рассудка.

Моя партия — никакой партии!»

Всеволод Вишневский. Оптимистическая трагедия

В России есть множество левых организаций, на любой вкус и цвет — от кондовых сталинистов до нежно-розовых либералов, от защитников экологии до защитников прав работников. Если мы возьмём даже сугубо троцкистские (сталинистские, анархистские, леволиберальные) или какие-то другие левого толка организации, то сможем собрать целую россыпь. Почему же при таком разнообразии политическое движение находится в глубоком кризисе?

На самом деле, тут много факторов: атомизированность общества, убеждение населения в неспособности на что-либо повлиять, постоянная зачистка политического пространства. Но сегодня я хочу поговорить о другом. Бóльшая часть политических организаций в своей деятельности в интернете видит бóльшее значение, чем в деятельности «на местах».

Центральным элементом многих политических организаций является беседа или группа в социальных сетях. Это не хорошо и не плохо, просто это накладывает естественные ограничения. Такой подход хорош для СМИ, теоретических и образовательных организаций и мемных пабликов, но, пожалуй, не более. Крупные политические организации сильны вовсе не своими большими пабликами и активными беседами, теоретическими (аналитическими) центрами, политическими celebrities или чем-то подобным.

Когда интернет-организация пытается создать свои ячейки где-либо, обычно это заканчивается ничем. Маленьким интернет-пабликам и беседам просто не удаётся найти достаточно своих последователей в населённых пунктах, а если даже кто-то и набирается, то зачастую весь движ заканчивается за несколько месяцев (при большом везении). Принципиальную роль здесь играет вовсе не интернет, это хорошее средство продвижения своих идей, возможно даже неплохая площадка для набора активистов в уже существующие ячейки. Еслиже вы вступите в официально зарегистрированные партии с какой-то околооппозиционной деятельностью (КПРФ, Яблоко, возможно, Новые люди), вы столкнётесь с теми же самыми проблемами —движа нет. И там и тамкак максимум это споры(кто левее, а кто правее; Сталин или Троцкий; Ленин или Махно) и постоянное выяснение отношений с целью заполучить себе большую долю власти и влияния.

Как партии, так и политические организации бесполезны без своих ячеек, бессильны без них. Нет разницы, к какой организации или идее ты себя относишь, если сейчас ты занимаешься ничем. Именно через прямую деятельность мы имеем возможность утверждать теории, распространять не просто идеи, но практику, в которой эти идеи воплощаются.

Первейшими практиками являются именно ячейки (в регионах, городах, деревнях) —только они могут проводить субботники, утверждая ценности взаимопомощи, бережного отношения к своей территории и природе в целом; только они могут проводить агитрейды, FNB(Food not bombs — «Еда вместо бомб») ; помогать с местной самоорганизацией и самоуправлением,с созданием и работой профсоюзов непосредственно на местах, кооперативов, где куётся человек нового типа. Партии и организации могут к этому призвать, могут это обосновать, но сами по себе они это сделать не способны, только их ячейки дают им такую возможность.

Поэтому в современных реалиях необходимо не объединяться вокруг партий, не вступать в них, а создавать новые, независимые ячейки. Формировать их лучше из своих знакомых, людей, которых вы знаете непосредственно и с которыми вам уже комфортно взаимодействовать, на которых в случае чего вы можете положиться, но и сами они должны быть заинтересованы в такой деятельности. Если вы живёте не в селе с 20-ю пенсионерами и не испытываете сложностей в общении с людьми, такие знакомые у вас, скорее всего, есть. Это позволит сделать вашу деятельность не околополитической, не долгом, не претерпеванием людей с неподходящим вам характером, а приятным времяпрепровождением. Правда, есть уже другая крайность — превращение в «тусовку», когда во главу ставится не деятельность, а только досуг, тут всё зависит уже от личной дисциплинированности.

Какая-либо политическая организация(партия) может дать конкретно вашей ячейке приток новых членов и популяризацию вашей деятельности, не более того. С другой стороны, вы столкнётесь с обязанностями прогибаться под руководство этой самой организации в своей деятельности, с необходимостью учитывать интересы партийных верхушек, нередко пренебрегая потребностями вашей ячейки, вашего региона или поселения. Да, возможно, вы сами станете такой партийной элитой, но в действительности это преимущество только для властолюбов и карьеристов, а не для строителей прекрасного мира будущего. С политическими организациями можно сотрудничать, можно установить с ними союзнические отношения, участвовать в их акциях, но ни в коем случае не вступать в них, а стараться держаться обособленно. Лучше всего найти себе союзников в других таких же ячейках в своём городе, своём регионе, по стране в целом. Для достижения локальных целей вполне можно объединяться с людьми, идеологически далёкими, если в конкретном случае у вас общая цель, но тут уже на ваше усмотрение.

Предположим, вам нужно создать какую-то политическую организацию для координации работы ваших товарищей по определённому региону или даже по стране. Для этого у вас должна быть сформирована своя собственная сильная и стабильная ячейка, а в вашем объединении должны быть идругие сильные, стабильные ячейки. Если вы координируете «ячейки», состоящие целиком и полностью из мёртвых региональных чатов на 5-10 человек, то вы ничего не координируете.

Как установить контакты с ячейками — это отдельный, очень интересный вопрос. Если вы бывалый активист, то, скорее всего, такие контакты у вас уже есть. Какие-то знакомые переехали в другой город, вы сами были на значимом мероприятии и познакомились там с другими активистами. Но вот что делать, когда таких знакомств нет? Искать. Если вы сотрудничаете с какой-то политической организацией, то у вас может быть контакт с её ячейками. Нередко крупные левые паблики пиарят группы мелких политических ячеек, да и вы сами можете засветиться в таких пабликах. В конце концов, многие организации можно просто «пробить по поиску».

По какой-то причине политические движения (особенно левые) превозносят роль партий, крупных политических организаций и недооценивают роль ячеек. О ячейках судят не по их реальным силам и способностям, а по той политической силе, которой они принадлежат. Но это в корне неверный подход, ведь на околополитическоепространство в конкретном городе сами по себе политические организации, и партии в частности,никак не влияют (разве что парламентские партии, но, будем честны, они мало на что способны), в то время как именно ячейки своей практикой влияют на многое. Политические организации — ничто без своих ячеек, при этом без политических организаций ячейки способны не просто существовать, но и активно действовать.

Искренне свой, Варан