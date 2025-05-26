

Яник Жадо: 2024 год стал самым жарким с момента начала фиксированного наблюдения годом в мире

Наш нынешний собеседник Яник Жадо – фигура, известная во французском левом движении. В 2022 г. он был кандидатом в президенты от французских «зелёных», а сейчас представляет Париж и партию «Экологисты» в верхней палате французского парламента – Сенате. Руслан Костюк взял интервью у Яника специально для Рабкора.

– Господин Жадо, охарактеризуйте, пожалуйста, отношение вашего политического движения к политике Эмманюэля Макрона и действующей исполнительной власти.

– Как составная часть Нового народного фронта (ННФ), в нынешнем составе французского парламента наша политическая сила, «Экологисты», выступает в качестве конструктивной оппозиции по отношению к правительству Франсуа Байру, проводящему целостную правоцентристскую политику. Даже если имелись слухи о возможном приглашении экологистов в состав Совета министров, поскольку макроновский лагерь постоянно подчёркивает важность «зелёной повестки», ни один представитель «Экологистов» не был приглашён в правительство.

Почему? В действительности, наши члены не могут поддерживать ни социальную политику этой власти, в частности, в отношении иммиграции или в сфере безопасности, как мы не разделяем выбор правительства в отношении пенсионного законодательства и системы пособий. Если «зелёные» были в составе правительств, как, например, в период «множественного левого» большинства с 1997 по 2002 гг., нас интересовали не сами министерские посты, но то, какая именно политика проводится Советом. Сегодня мы говорим об осуществлении совместной либеральной и правой политики, которая, я это хотел бы также подчеркнуть, при принятии тех или иных законопроектов, прямо зависит от степени поддержки со стороны крайне правого Национального объединения (НО).

В отсутствии ясного большинства в Национальном Собрании будущее нынешнего правительства остаётся туманным и мало кто из специалистов верит в то, что оно продержится весь свой срок. Тем более, было бы иррационально связывать с ним свои политические перспективы.

– Какие инициативы вашей партии Вы считаете наиболее важными сегодня?

– Как «зелёные», мы продолжаем бороться за быстрый переход к обновляемым энергиям и полный выход из топливной и ядерной энергетики. Это не просто добрая идея. Вы, я уверен, знаете, что на уровне ООН было признано, что 2024 стал самым жарким с момента начала фиксированного наблюдения годом в мире. Критический порог Парижского соглашения был превышен на полтора градуса; это очень серьёзный вызов для всего человечества. Вот почему я убеждён в том, что наши экологистские инициативы, касающиеся противостояния опустыниванию, загрязнению водоёмов и рыбы, являются как никогда своевременными; без биологического разнообразия никакие дискуссии о сути проекта общества будущего не имеют ни малейшего смысла…

Наше движение ставит важной целью переход к альтернативной государственной социальной политике, которая не только учитывает природоохранительные задачи, но во многом и исходит из их перечня. В современном европейском обществе никакая социальная политика не может быть успешной без учёта природоохранной политики. Но, как интернационалистическое движение, мы отдаём себе отчёт в том, что успешная защита окружающей среды невозможна исключительно в национальных рамках, без учёта процессов, происходящих на громадных просторах стран Юга.

Разумеется, также важны наши инициативы, нацеленные на демократическое развитие Франции (речь о движении к республике нового типа) и Европейского Союза, за федеративное измерение которого мы исторически выступаем.

– Я знаю, что руководители вашей партии, «Экологистов», определённо выступают за поддержание единства французской левой.

– Единство левых и «зелёных» – это одна из опор нашей политической стратегии. Экологистский полюс во главе с нашим движением принял активное участие в восстановлении объединённого левого фронта в виде ННФ. Мы поддерживаем это единство в Национальном Собрании и в Сенате, а также на региональном и местном уровнях. В лицо нынешнему правительству и наступлению крайне правых только консолидация левых, прогрессивных и «зелёных» сил могла бы принести политический успех.

Как регулярно говорит Национальный секретарь «Экологистов» Марин Тонделье, не достаточен лишь электоральный Новый народный фронт, он необходим Франции и французским гражданам как живая политическая сила, олицетворяющая единство на локальном уровне; вот почему ННФ способен сохранить свою динамику, если он не будет исключительно «альянсом верхов» и будет способен осуществлять предложения снизу.

Нас беспокоит, однако, то, что в настоящих условиях имеются серьёзные опасности для единства французской левой и здесь прежде всего я бы отметил непрекращающееся «сражение за гегемонию» между «Непокорённой Францией» и Социалистической партией. Были времена, когда соперничество, например, социалистов и коммунистов обеспечивало динамику и живость всего левого движения; сегодня другое время: перед вызовами правой и крайне правой опасности нам необходимо единство разных течений прогрессивного лагеря. Левая Франция – она розовая, зелёная и красная одновременно; если не так, мы рискуем на длительное пребывание в оппозиции.

– В следующем году в вашей стране состоятся муниципальные выборы. Для «Экологистов», как я знаю, это очень важное событие.

– Вы правы. Наше движение имеет длительную историю, но внутри Франции «зелёные» прежде всего зарекомендовали себя именно на муниципальном уровне. На деле, десять муниципалитетов, в которых проживают более 30 тысяч человек, в том числе Лион, Страсбург, Бордо, Гренобль, управляются нашими мэрами. В наших глазах политическая экология должна развиваться на разных местных участках, в крупных городах, в сельских коммунах, в заморских регионах.

Я убеждён, что опыт «зелёной» муниципальной политики – сильный и оптимистичный опыт, поэтому мы уделим этим выборам важнейшее внимание. Нашим приоритетом выступает восстановление на муниципальном уровне эффективности общественных служб, особенно в сферах здравоохранения, образования и мобильности.

– Переходя к международной проблематике, я бы хотел задать Вам вопрос о позиции «Экологистов» в отношении палестинской проблемы.

– Буквально несколько дней назад я со своими товарищами принимал участие в марше за признание палестинского государства и против геноцида в отношении мирного населения Палестины. Мы не слепые и осознаём, какие именно силы являются протагонистами конфликта с разных сторон. Но если мы не одобряем действия ХАМАС и считаем его руководителей виновными в многочисленных криминальных действиях, мы также недвусмысленно протестуем против проводящейся реакционным правительством Нетаньяху политики этнических чисток и апартеида против палестинского народа.

«Экологисты» решительно выступают за освобождение невиновных израильских заложников и за немедленное окончание избиения Газы. В реальности наполненное ксенофобскими ультраправыми министрами правительство Израиля проводит в отношении палестинского населения Газы, включая женщин, детей и стариков, открыто геноцидальную политику, беря в качестве «алиби» и оправдания действия исламистского движения ХАМАС. Это происходит на глазах всего мира, мы все видим этот процесс по телевизору или в ютьюбе. Безусловно, западные страны и прежде всего трамповская администрация Соединённых Штатов несут колоссальную моральную и политическую ответственность за эту ситуацию, даже если всё больше государств готовы признать независимость палестинского государства. Я уверен, что необходимо привлечь виновных к международному правосудию: и тех, кто безнаказанно издевался над израильскими заложниками, и тех, кто перед лицом всего мира осуществлял массовые убийства в Газе…

– Более трёх лет длится открытый российско-украинский конфликт. На ваш взгляд, можно ли «увидеть» признаки его завершения?

– Этот конфликт имеет общеевропейское и даже, я бы сказал, глобальное значение. Наше движение, в целом все французские левые силы безусловно осудили действия вашей страны против Украины, классифицируя их как явное нарушение международного порядка и агрессию в отношении независимого государства. Мне, как члену парламентской группы дружбы Франция-Украина, хорошо известно о горе украинской нации, о понесённых жертвах, о гуманитарной ситуации, связанной с миллионами беженцев от этой страшной войны. Мы, «Экологисты», также осознаём огромное воздействие этого конфликта на всю Европу, одновременно считая, что эти печальные и трагические события требуют от наших политиков повернуть, наконец, в сторону федералисткой перспективы в Европейском Союзе.

Сейчас есть немало инициатив по переговорному процессу, даже только что имели место прямые контакты украинских и российских представителей в Стамбуле. Мы поддерживаем единое европейское видение дипломатических перспектив. Мы говорим «да» миру, но я не могу сказать – любому миру. Если этот мир был бы несправедливым, отвратительным, абсолютно не учитывающим национальные чаяния Украины и украинцев, разве такой мир необходимо поддерживать? Разве такой мир был бы устойчивым и не привёл бы в будущем к возобновлению вооружённых действий?

– Многие в России считают, что Президент Франции Макрон и его правительство занимают явно неконструктивную позицию в отношении России. Видите ли Вы перспективы восстановления нормальных российско-французских и российско-европейских отношений?

– Я отнюдь не принадлежу к числу сторонников господина Макрона и проводимой им политики. Но я хочу напомнить, что ещё в первый свой президентский срок он призывал «лучше понимать» Россию и «уважать» её интересы. Значит, имеются объективные обстоятельства, причины того негативного фона, что теперь имеется в российско-европейских отношениях. И вторжение в Украину в моих глазах здесь играет определяющую роль. Перспективы? Я много раз подчёркивал, что европейские санкции, безусловно болезненные для вашей страны, не против обычных российских граждан. Европа не должна восприниматься как вражеская сила для русского гражданского общества. Завершение украинской войны, которое, я верю, в итоге случится, открыло бы перспективу изменений в отношениях между Европейским Союзом и России.

Интервью брал Руслан Костюк