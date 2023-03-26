Беседа на тему: Деньги как всеобщий эквивалент и продукт виртуального финансового капитала

Молодежный университет современного социализма

и марксистская кружковая организация «Вектор» проводят беседу на тему:

ДЕНЬГИ КАК ВСЕОБЩИЙ ЭКВИВАЛЕНТ И ПРОДУКТ ВИРТУАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА

(из цикла: «От «Капитала» Карла Маркса к анатомии капитализма XXI века»)

29 МАРТА (среда) в 19.15

докладчик: к.э.н. Г.А. Маслов

Беседа проводится в онлайн-формате

Всеобщий эквивалент: классическая политико-экономическая трактовка денег. Противоречие и функции денег. Превращение денег в капитал. Теория первоначального накопления Карла Маркса и модель accumulation by dispossession (ABD – «накопление через изъятие») Дэвида Харви.

Финансовый капитал. Деньги XXI века как продукт виртуального финансового капитала. Политико-экономическая теория финансиализации. Основы политико-экономической теории инфляции.

Сведения о докладчике:

Маслов Глеб Андреевич – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник сектора истории мысли и экономической истории Центра методологических и историко-экономических исследований Института экономики РАН; автор ряда работ по вопросам технико-экономического развития, политической экономии и истории экономической мысли.

Для участия в лекциях в качестве слушателя с возможностью задавать вопросы необходимо зарегистрироваться по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdAD-GCC57y0dzUAT9AOsPZGAdM5Ip4NkzjB0CnKEbrK9QQ/viewform?usp=sf_link

Просьба регистрироваться до 16.00 29 марта!

Зарегистрировавшимся (сейчас или ранее) участникам будет выслана ссылка на «Zoom». Повторной регистрации не требуется.

Лекции так же будут транслироваться онлайн на сайте www.alternativy.ru

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий)

E’mails: muss-96@yandex.ru, lec_poltec@mail.ru

http://muss.su/

Telegram: https://t.me/muss_su