Главная Рубрики Ликбез 2023 Февраль 11 Что читать на русском языке, чтобы начать изучение Китая?

Что читать на русском языке, чтобы начать изучение Китая?

 

Что читать на русском языке, чтобы начать изучение Китая?

 

Дорогие читатели! «Рабкор» постоянно получает вопросы (и в письменном виде, и во время стримов) по поводу книг и статей, которые  надо изучить, чтобы разобраться в том или ином вопросе. Мы так же регулярно такие списки озвучиваем и публикуем. На сей раз публикуем список книг от нашего постоянного автора китаеведа-марксиста Саната Жилкибаева.

 

Новейшая история

  1. Аграрная проблема Китая (конец 20 – начало 21 века): коллективная монография – М.: ИДВ РАН, 2009.
  2. Брюс Д. Красные капиталисты в Китае. Партия, частные предприниматели и перспективы политических перемен. М.: «Олимп-Бизнес», 2005. 288 с.
  3. Виноградов А. В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности: издание второе, исправленное и дополненное. – М.: НОФМО, 2008. 368 с.
  4. Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. M.JI. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока РАН. — М.: Вост. лит., 2006. [Т. 4:] Историческая мысль. Политическая и правовая культура / ред. М.Л. Титаренко и др. — 2009. 935 с.
  5. Е Фань. Кузница маршалов и революционеров. Подготовка военно-политических кадров для Китая в Советском Союзе. 1920–1930-е гг. М.: Издательство «Весь Мир», 2020. – 272 с.
  6. Жигулева В.В. От плана к рынку: опыт КНР в области реформы системы ценообразования (1978-2005 гг.). – М.: ИДВ РАН, 2006. 224 с.
  7. История Востока: В 6 т. / Гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; Ин-т востоковедения. — М.: Вост. лит., 1995. Т. 4. Восток в новое время (конец XVIII — начало XX в.): Кн. 2 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др., 2005. 574 с.
  8. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокреницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. — М.: Вост. лит., 1995 — Т. 5: Восток в новейшее время: 1914-1945 гг. / отв. ред. Р.Г. Ланда. — 2006. 717 с.
  9. История Востока. В 6 т. Т. 6: Восток в новейший период (1945 2000 г.). / отв. ред. В.Я. Белокреницкий, В.В. Наумкин. М.: Восточная литература, 1995. 1095 с.
  10. История Китая / В.В. Адамчик, М.В. Адамчик, А.Н. Бадан и др. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2007. 736 с.
  11. История Китая: учебник / под ред. А.В. Меликсетова. — М.: МГУ, Высшая школа», 2002. 736 с.
  12. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. С.Л. Тихвинский. — 2013- — T. VI: Династия Цин (1644-1911) / отв. ред. О.Е. Непомнин; Ин-т востоковедения РАН. — М.: Наука — Воет, лит., 2014. 886 с.
  13. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. С.Л. Тихвинский — 2013 — T. VII: Китайская Республика (1912-1949) / отв. ред. Н.Л. Мамаева; Ин-т Дальнего Востока РАН. — М.: Наука 一Воет, лит., 2013. 863 с.
  14. История Китая с древнейших времен до начала XXI века. В 10 т. Т. 9: Реформы и модернизация (1976–2009). / отв. ред. А.В. Виноградов. М.: Наука, 2016. 996 с.
  15. История международного коммунистического движения / коллект. пер. с кит. / отв. ред. В.Г. Буров. – М.: Весь Мир, 2016. 472 с.
  16. Карлусов В.В., Кудин А.П. Власть и бизнес в Китае: ретроспективный анализ отношений. // Азия и Африка сегодня. № 7, 2012. С. 2-9.
  17. Карпов М. Замкнутый круг “китайского чуда”. – Спб: Нестор-История, 2014. 292 с.
  18. Клиновский В.А. Политико-правовая история языковых реформ в Китайской Народной Республике. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2021. — 176 с.
  19. Кондрашова Л.И. Китай: к новой модели общественного развития. – М.: Форум, 2017. 336 с.
  20. Коуз Р., Ван Н. Как Китай стал капиталистическим. / пер. с кит. Разинцева А. М.: Новое издательство, 2016. 386 с.
  21. Кузнецов, Д. В. Китайский пропагандистский плакат: история и современность. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2020. – 200 с.
  22. Лин Джастин Йифу. Демистификация китайской экономики. / пер. с англ.М. Недоступа под науч. ред. А. Куряева. – М.: Мысль. 2016. 384 с.
  23. Лю Сумэй, Румянцев Е.Н. Китай, каким я его знаю. М.: ЮНАПС, 1999. 144 с.
  24. МакГрегор Р. Партия: тайный мир коммунистических властителей Китая. — М.: Эксмо, 2011. 416 с.
  25. Мамаева Н.Л. Партия и власть: Компартия Китая и проблема реформы политической системы. М.: Русская панорама, 2007. 232 с.
  26. Мамаева Н.Л., Сотникова И.Н., Верченко А.Л. Участие СССР в реконструкции и строительстве «156 производственных объектов» в КНР в 1950-е годы. Новые факты и обстоятельства советско-китайского сотрудничества / ИДВ РАН М.: «Весь Мир», 2018. с. 608.
  27. Муромцева З.А., Шао Жань. Государственные предприятия КНР: реформы и развитие. М.: ИДВ РАН, 2017. 192 с.
  28. Непомнин О.Е. История Китая XX век. – М.: Институт востоковедения РАН, Крафт+, 2011. 736 с.
  29. Панцов А. В. Мао Цзэдун / А.В. Панцов. — М.: Молодая гвардия, 2007. 867 с.
  30. Панцов А. В. Дэн Сяопин. / А.В. Панцов. – М.: Молодая гвардия, 2013. 558 с.
  31. Панцов А.В., Аринчева Д.А. Жизни и судьбы первых китайских коммунистов. Сборник статей и материалов к 100-летию Компартии Китая. М.: ИДВ РАН, 2021. — 288 с.
  32. Пивоварова Э.П. Социализм с китайской спецификой. / Э.П. Пивоварова. – М.: ИД «Форум», 2011. 352 с.
  33. Политические системы и политические режимы в Китае 20 века / А.П. Попов. – М.: Экзамен, 2007. 287 с.
  34. Решение по некоторым вопросам истории партии с образования КНР. – Пекин: Издательство литературы на иностранных языках, 1981. 136 с.
  35. Сапожников Б.Г. Китай в огне войны (1931—1950). М.: Наука, 1977. – 351 с.
  36. Смирнов Д.А. Идейно-политические аспекты модернизации КНР: от Мао Цзэдуна к Дэн Сяопину. М.: ИДВ РАН, 2005. 324 с.
  37. Шорт Ф. Мао Цзэдун (Mao. A Life) / Филипп Шорт, пер. с англ. Ю. Г. Кирьяка. — М.: АСТ, 2005. 606 с.
  38. Усов В.Н. История КНР. В 2 Т. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006.
  39. Чжан Юй. Опыт китайских экономических реформ и их теоретическая значимость. / пер. с кит. Ефаново В.А. – М.: Шанс, 2017. 239 с.
  40. Хачатурян В. М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца ⅩⅩ века. 10 – 11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений. / под ред. В. И. Уколовой. – М.: Дрофа, 2005. 512 с.
  41. Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес / Яшэн Хуан; Пер с англ. — М.: Альпина Паблишерз, 2010. 375 с.
  42. Хэ Яоминь. Траектория экономического развития Китая. / пер. с кит. Л.С. Сагандыковой. Пекин: Шанс, М.: Восток-Бук, 2015. 258 с.
  43. Экономика Китайской Народной Республики: курс лекций / В.Г. Гельбрас; 3-е изд., испр. и доп., – М.: Квадрига, 2019. 406 с.
  44. Яковлев А.И. Очерки модернизации стран Востока и Запада в XIX-ХХ веках. М.: Восточный университет, 2006. — 512 с.

Современная ситуация в КНР

Политика, экономика, общество

  1. Ли Цзюньжу. Что вы знаете о компартии Китая? Пекин: ООО “Издательство литературы на иностранных языках”, 2011. —192 с.
  2. Се Чуньтао. По рельсам истории. Как функционирует КПК в Китае? Пекин: Новый Мир Пресс, 2012. – 336 с.
  3. Пивоварова Э.П. Черты преемственности и новизны в экономической политике пяти поколений руководства КНР / Э.П. Пивоварова. — М.: ИДВ РАН, 2018. 52 с.
  4. Китай на новом этапе экономической реформы. / отв ред А.В. Островский – М.: ЛЕНАНД, 2016. 304 с.
  5. Итоги 12-й пятилетки (2011—2015 годы) и перспективы развития экономики КНР до 2020 года / отв. ред. А.В. Островский; сост. П.Б. Каменнов. – М.: ИДВ РАН, 2017. 344 с.
  6. 13-я пятилетка (2016—2020 гг.) — важнейший этап построения в Китае общества малого благоденствия «сяокан» / отв. ред. А.В. Островский; сост. П.Б. Каменнов. — М.: ИДВ РАН, 2018. 304 с.
  7. Экономика КНР в свете решений XIX съезда КПК / отв. ред. А.В. Островский; сост. П.Б. Каменнов.—М. : ИДВРАН,2019.—288с.
  8. Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. 2012—2013. — М.: ИД «ФОРУМ», 2013. 592 с.
  9. Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. К 65-летию КНР. — М.: ИД «ФОРУМ», 2014. 480 с.
  10. Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. 2017—2018: монография. — М.: ИД «ФОРУМ», 2018. 436 с.
  11. Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. 2019—2021 / Гл. ред. К.В. Бабаев. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2022. — 354 с.
  12. Серия «Ключевые ценности социализма» – М.: Шанс, 2017.
  13. Политические процессы в условиях смены экономической модели. Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН (Москва, 16 и 18 марта 2016 г.) – М.: ИДВ РАН, 2016. 256 с.
  14. Социально-политическая ситуация накануне XIX съезда КПК. Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН (Москва, 15 и 17 марта 2017 г.) – М.: ИДВ РАН, 2017. 405 с.
  15. Новая эпоха: Китай после XIX съезда КПК. Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН (Москва, 14 и 16 марта 2018 года). М.: ИДВ РАН, 2018. 304 с.
  16. Модель развития современного Китая: оценки, дискуссии, прогнозы / под ред. А.Д. Воскресенского; Федеральное гос. автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностранных дел Российской Федерации». — М.: Стратегические изыскания, 2019. — 736 с.
  17. 70 лет современному китайскому государству. Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН (Москва, 20 и 22 марта 2019 года). — М.: ИДВ РАН, 2019. — 448 с.
  18. Экономика КНР в годы 13-й пятилетки (2016—2020) / Рос. акад. наук, Институт Дальнего Востока; сост. П.Б. Каменнов; отв. ред. А.В. Островский. —М. : ИДВ РАН, 2020. — 344 с.
  19. Китайское государство на заключительном этапе построения «среднезажиточного общества». Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН. — М.: ИДВ РАН, 2020. — 488 с.
  20. Кремнёв Е. В., Ланьцзюй В. Социально-политическая система КНР : учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. 4-е изд., эл. М.: Издательский дом ВКН, 2020. – 258 с.
  21. Китай становится экономической сверхдержавой / А.В. Островский. М.: Институт Дальнего Востока РАН: ООО «Издательство МБА», 2020. 496 с.
  22. Аллисон Г. Обреченные воевать. М.: АСТ, 2019. – 416 с.
  23. Вооруженные силы Китайской Народной Республики. Очерки: монография / А.В. Шлындов; ред.-сост. Н.В. Анисимцев. М. : ИДВ РАН, 2019. 184 с.
  24. Исторические события в жизни Китая и современность. К 100-летию КПК: сборник статей. Выпуск VI / Сост. и отв. ред. Н.Л. Мамаева. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2021. – 296 с.
  25. Социально-экономические итоги 13 пятилетки КНР (2016—2020 гг.) и задачи 14-й пятилетки (2021—2025 гг.) / Cост. П.Б. Каменнов, А.Д. Александрова; отв. ред. А.В. Островский. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2021. — 312 с.
  26. Коммунистический Китай. Цели и задачи к столетнему юбилею КПК. Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН. Москва, 17 и 19 марта 2021 года. М.: ИДВ РАН, 2021. —392 с.
  27. Портяков В.Я. Экспериментальные зоны свободной торговли в Китае: монография. М.: ИДВ РАН, 2021. — 104 с.
  28. Исторические события в жизни Китая и современность. Выпуск VII. Проблемы новой и новейшей истории Китая / Отв. ред., сост. Н.Л. Мамаева. М.: ИКСА РАН, 2022. — 288 с.
  29. Новые горизонты экономики КНР в 14-й пятилетке (2021—2025 гг.) / Cост. П.Б. Каменнов, А.Д. Александрова; отв. ред. А.В. Островский. М.: ИКСА РАН, 2022. — 320 с.
  30. Китай в год проведения XX съезда КПК. Сборник статей на основе докладов Ежегодной всероссийской научной конференции “Современное китайское государство”. Москва, 16 и 18 марта 2022 года. — М.: ИКСА РАН, 2022. — 260 с.
  31. Современное китайское государство. Т.1: Основные институты государственной власти и управления / Гл. ред. А.В. Виноградов. М.: Институт Дальнего Востока РАН и Институт востоковедения РАН, 2022. – 903 c.
  32. Пиковер А.В. Очерки социально-экономической информатизации и развития электронной коммерции КНР. М.: ИКСА РАН, 2022. — 208 с
  33. Афонасьва А.В. Диаспоральная политика КНР: социально-экономическое направление. М.: ИДВ РАН, 2022. — 336 с.
  34. Матвеев В.А. Современная энергетическая политика Китая: внешние и внутренние вызовы. М.: ИДВ РАН, 2022. — 168 с.
  35. Сазонов С.Л. КНР: инфраструктура транспорта, инновации, проект «пояса и пути» / Отв. ред. В.А. Матвеев. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2022. — 408 с.
Санат Жилкибаев
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Санат Жилкибаев

Юрист, востоковед.

Русские коллаборационисты на службе у Геббельса
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