Что читать на русском языке, чтобы начать изучение Китая?
Дорогие читатели! «Рабкор» постоянно получает вопросы (и в письменном виде, и во время стримов) по поводу книг и статей, которые надо изучить, чтобы разобраться в том или ином вопросе. Мы так же регулярно такие списки озвучиваем и публикуем. На сей раз публикуем список книг от нашего постоянного автора китаеведа-марксиста Саната Жилкибаева.
Новейшая история
- Аграрная проблема Китая (конец 20 – начало 21 века): коллективная монография – М.: ИДВ РАН, 2009.
- Брюс Д. Красные капиталисты в Китае. Партия, частные предприниматели и перспективы политических перемен. М.: «Олимп-Бизнес», 2005. 288 с.
- Виноградов А. В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности: издание второе, исправленное и дополненное. – М.: НОФМО, 2008. 368 с.
- Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. M.JI. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока РАН. — М.: Вост. лит., 2006. [Т. 4:] Историческая мысль. Политическая и правовая культура / ред. М.Л. Титаренко и др. — 2009. 935 с.
- Е Фань. Кузница маршалов и революционеров. Подготовка военно-политических кадров для Китая в Советском Союзе. 1920–1930-е гг. М.: Издательство «Весь Мир», 2020. – 272 с.
- Жигулева В.В. От плана к рынку: опыт КНР в области реформы системы ценообразования (1978-2005 гг.). – М.: ИДВ РАН, 2006. 224 с.
- История Востока: В 6 т. / Гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; Ин-т востоковедения. — М.: Вост. лит., 1995. Т. 4. Восток в новое время (конец XVIII — начало XX в.): Кн. 2 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др., 2005. 574 с.
- История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокреницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. — М.: Вост. лит., 1995 — Т. 5: Восток в новейшее время: 1914-1945 гг. / отв. ред. Р.Г. Ланда. — 2006. 717 с.
- История Востока. В 6 т. Т. 6: Восток в новейший период (1945 2000 г.). / отв. ред. В.Я. Белокреницкий, В.В. Наумкин. М.: Восточная литература, 1995. 1095 с.
- История Китая / В.В. Адамчик, М.В. Адамчик, А.Н. Бадан и др. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2007. 736 с.
- История Китая: учебник / под ред. А.В. Меликсетова. — М.: МГУ, Высшая школа», 2002. 736 с.
- История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. С.Л. Тихвинский. — 2013- — T. VI: Династия Цин (1644-1911) / отв. ред. О.Е. Непомнин; Ин-т востоковедения РАН. — М.: Наука — Воет, лит., 2014. 886 с.
- История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. С.Л. Тихвинский — 2013 — T. VII: Китайская Республика (1912-1949) / отв. ред. Н.Л. Мамаева; Ин-т Дальнего Востока РАН. — М.: Наука 一Воет, лит., 2013. 863 с.
- История Китая с древнейших времен до начала XXI века. В 10 т. Т. 9: Реформы и модернизация (1976–2009). / отв. ред. А.В. Виноградов. М.: Наука, 2016. 996 с.
- История международного коммунистического движения / коллект. пер. с кит. / отв. ред. В.Г. Буров. – М.: Весь Мир, 2016. 472 с.
- Карлусов В.В., Кудин А.П. Власть и бизнес в Китае: ретроспективный анализ отношений. // Азия и Африка сегодня. № 7, 2012. С. 2-9.
- Карпов М. Замкнутый круг “китайского чуда”. – Спб: Нестор-История, 2014. 292 с.
- Клиновский В.А. Политико-правовая история языковых реформ в Китайской Народной Республике. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2021. — 176 с.
- Кондрашова Л.И. Китай: к новой модели общественного развития. – М.: Форум, 2017. 336 с.
- Коуз Р., Ван Н. Как Китай стал капиталистическим. / пер. с кит. Разинцева А. М.: Новое издательство, 2016. 386 с.
- Кузнецов, Д. В. Китайский пропагандистский плакат: история и современность. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2020. – 200 с.
- Лин Джастин Йифу. Демистификация китайской экономики. / пер. с англ.М. Недоступа под науч. ред. А. Куряева. – М.: Мысль. 2016. 384 с.
- Лю Сумэй, Румянцев Е.Н. Китай, каким я его знаю. М.: ЮНАПС, 1999. 144 с.
- МакГрегор Р. Партия: тайный мир коммунистических властителей Китая. — М.: Эксмо, 2011. 416 с.
- Мамаева Н.Л. Партия и власть: Компартия Китая и проблема реформы политической системы. М.: Русская панорама, 2007. 232 с.
- Мамаева Н.Л., Сотникова И.Н., Верченко А.Л. Участие СССР в реконструкции и строительстве «156 производственных объектов» в КНР в 1950-е годы. Новые факты и обстоятельства советско-китайского сотрудничества / ИДВ РАН М.: «Весь Мир», 2018. с. 608.
- Муромцева З.А., Шао Жань. Государственные предприятия КНР: реформы и развитие. М.: ИДВ РАН, 2017. 192 с.
- Непомнин О.Е. История Китая XX век. – М.: Институт востоковедения РАН, Крафт+, 2011. 736 с.
- Панцов А. В. Мао Цзэдун / А.В. Панцов. — М.: Молодая гвардия, 2007. 867 с.
- Панцов А. В. Дэн Сяопин. / А.В. Панцов. – М.: Молодая гвардия, 2013. 558 с.
- Панцов А.В., Аринчева Д.А. Жизни и судьбы первых китайских коммунистов. Сборник статей и материалов к 100-летию Компартии Китая. М.: ИДВ РАН, 2021. — 288 с.
- Пивоварова Э.П. Социализм с китайской спецификой. / Э.П. Пивоварова. – М.: ИД «Форум», 2011. 352 с.
- Политические системы и политические режимы в Китае 20 века / А.П. Попов. – М.: Экзамен, 2007. 287 с.
- Решение по некоторым вопросам истории партии с образования КНР. – Пекин: Издательство литературы на иностранных языках, 1981. 136 с.
- Сапожников Б.Г. Китай в огне войны (1931—1950). М.: Наука, 1977. – 351 с.
- Смирнов Д.А. Идейно-политические аспекты модернизации КНР: от Мао Цзэдуна к Дэн Сяопину. М.: ИДВ РАН, 2005. 324 с.
- Шорт Ф. Мао Цзэдун (Mao. A Life) / Филипп Шорт, пер. с англ. Ю. Г. Кирьяка. — М.: АСТ, 2005. 606 с.
- Усов В.Н. История КНР. В 2 Т. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006.
- Чжан Юй. Опыт китайских экономических реформ и их теоретическая значимость. / пер. с кит. Ефаново В.А. – М.: Шанс, 2017. 239 с.
- Хачатурян В. М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца ⅩⅩ века. 10 – 11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений. / под ред. В. И. Уколовой. – М.: Дрофа, 2005. 512 с.
- Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес / Яшэн Хуан; Пер с англ. — М.: Альпина Паблишерз, 2010. 375 с.
- Хэ Яоминь. Траектория экономического развития Китая. / пер. с кит. Л.С. Сагандыковой. Пекин: Шанс, М.: Восток-Бук, 2015. 258 с.
- Экономика Китайской Народной Республики: курс лекций / В.Г. Гельбрас; 3-е изд., испр. и доп., – М.: Квадрига, 2019. 406 с.
- Яковлев А.И. Очерки модернизации стран Востока и Запада в XIX-ХХ веках. М.: Восточный университет, 2006. — 512 с.
Современная ситуация в КНР
Политика, экономика, общество
- Ли Цзюньжу. Что вы знаете о компартии Китая? Пекин: ООО “Издательство литературы на иностранных языках”, 2011. —192 с.
- Се Чуньтао. По рельсам истории. Как функционирует КПК в Китае? Пекин: Новый Мир Пресс, 2012. – 336 с.
- Пивоварова Э.П. Черты преемственности и новизны в экономической политике пяти поколений руководства КНР / Э.П. Пивоварова. — М.: ИДВ РАН, 2018. 52 с.
- Китай на новом этапе экономической реформы. / отв ред А.В. Островский – М.: ЛЕНАНД, 2016. 304 с.
- Итоги 12-й пятилетки (2011—2015 годы) и перспективы развития экономики КНР до 2020 года / отв. ред. А.В. Островский; сост. П.Б. Каменнов. – М.: ИДВ РАН, 2017. 344 с.
- 13-я пятилетка (2016—2020 гг.) — важнейший этап построения в Китае общества малого благоденствия «сяокан» / отв. ред. А.В. Островский; сост. П.Б. Каменнов. — М.: ИДВ РАН, 2018. 304 с.
- Экономика КНР в свете решений XIX съезда КПК / отв. ред. А.В. Островский; сост. П.Б. Каменнов.—М. : ИДВРАН,2019.—288с.
- Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. 2012—2013. — М.: ИД «ФОРУМ», 2013. 592 с.
- Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. К 65-летию КНР. — М.: ИД «ФОРУМ», 2014. 480 с.
- Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. 2017—2018: монография. — М.: ИД «ФОРУМ», 2018. 436 с.
- Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. 2019—2021 / Гл. ред. К.В. Бабаев. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2022. — 354 с.
- Серия «Ключевые ценности социализма» – М.: Шанс, 2017.
- Политические процессы в условиях смены экономической модели. Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН (Москва, 16 и 18 марта 2016 г.) – М.: ИДВ РАН, 2016. 256 с.
- Социально-политическая ситуация накануне XIX съезда КПК. Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН (Москва, 15 и 17 марта 2017 г.) – М.: ИДВ РАН, 2017. 405 с.
- Новая эпоха: Китай после XIX съезда КПК. Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН (Москва, 14 и 16 марта 2018 года). М.: ИДВ РАН, 2018. 304 с.
- Модель развития современного Китая: оценки, дискуссии, прогнозы / под ред. А.Д. Воскресенского; Федеральное гос. автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностранных дел Российской Федерации». — М.: Стратегические изыскания, 2019. — 736 с.
- 70 лет современному китайскому государству. Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН (Москва, 20 и 22 марта 2019 года). — М.: ИДВ РАН, 2019. — 448 с.
- Экономика КНР в годы 13-й пятилетки (2016—2020) / Рос. акад. наук, Институт Дальнего Востока; сост. П.Б. Каменнов; отв. ред. А.В. Островский. —М. : ИДВ РАН, 2020. — 344 с.
- Китайское государство на заключительном этапе построения «среднезажиточного общества». Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН. — М.: ИДВ РАН, 2020. — 488 с.
- Кремнёв Е. В., Ланьцзюй В. Социально-политическая система КНР : учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. 4-е изд., эл. М.: Издательский дом ВКН, 2020. – 258 с.
- Китай становится экономической сверхдержавой / А.В. Островский. М.: Институт Дальнего Востока РАН: ООО «Издательство МБА», 2020. 496 с.
- Аллисон Г. Обреченные воевать. М.: АСТ, 2019. – 416 с.
- Вооруженные силы Китайской Народной Республики. Очерки: монография / А.В. Шлындов; ред.-сост. Н.В. Анисимцев. М. : ИДВ РАН, 2019. 184 с.
- Исторические события в жизни Китая и современность. К 100-летию КПК: сборник статей. Выпуск VI / Сост. и отв. ред. Н.Л. Мамаева. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2021. – 296 с.
- Социально-экономические итоги 13 пятилетки КНР (2016—2020 гг.) и задачи 14-й пятилетки (2021—2025 гг.) / Cост. П.Б. Каменнов, А.Д. Александрова; отв. ред. А.В. Островский. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2021. — 312 с.
- Коммунистический Китай. Цели и задачи к столетнему юбилею КПК. Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН. Москва, 17 и 19 марта 2021 года. М.: ИДВ РАН, 2021. —392 с.
- Портяков В.Я. Экспериментальные зоны свободной торговли в Китае: монография. М.: ИДВ РАН, 2021. — 104 с.
- Исторические события в жизни Китая и современность. Выпуск VII. Проблемы новой и новейшей истории Китая / Отв. ред., сост. Н.Л. Мамаева. М.: ИКСА РАН, 2022. — 288 с.
- Новые горизонты экономики КНР в 14-й пятилетке (2021—2025 гг.) / Cост. П.Б. Каменнов, А.Д. Александрова; отв. ред. А.В. Островский. М.: ИКСА РАН, 2022. — 320 с.
- Китай в год проведения XX съезда КПК. Сборник статей на основе докладов Ежегодной всероссийской научной конференции “Современное китайское государство”. Москва, 16 и 18 марта 2022 года. — М.: ИКСА РАН, 2022. — 260 с.
- Современное китайское государство. Т.1: Основные институты государственной власти и управления / Гл. ред. А.В. Виноградов. М.: Институт Дальнего Востока РАН и Институт востоковедения РАН, 2022. – 903 c.
- Пиковер А.В. Очерки социально-экономической информатизации и развития электронной коммерции КНР. М.: ИКСА РАН, 2022. — 208 с
- Афонасьва А.В. Диаспоральная политика КНР: социально-экономическое направление. М.: ИДВ РАН, 2022. — 336 с.
- Матвеев В.А. Современная энергетическая политика Китая: внешние и внутренние вызовы. М.: ИДВ РАН, 2022. — 168 с.
- Сазонов С.Л. КНР: инфраструктура транспорта, инновации, проект «пояса и пути» / Отв. ред. В.А. Матвеев. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2022. — 408 с.