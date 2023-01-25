Русские коллаборационисты на службе у Геббельса

Нам всем известны преступления РОА и русских коллаборационистов, перешедших на сторону Гитлера в годы Великой Отечественной войны. Помимо РОА, коллаборационисты служили в частях СС, в отрядах местной полиции, выполняя за немцев «грязную работу». Однако, в общественном дискурсе мало уделяется внимание тем русским эмигрантам, философам, исследователям, которые сотрудничали с нацистами до Второй Мировой войны. Находясь в Германии, они не просто поддерживали НСДАП, но и работали в министерстве пропаганды Геббельса. О них подробнее в данной статье.

Философ, романтик, фанат Муссолини и Гитлера

Иван Александрович Ильин — философ, покинувший страну в 1922 году на «философском пароходе». Вскоре после прибытия в Германию активно занялся политикой. В 1923 году он начинает работать в Русском научном институте, данную организацию сначала финансировало министерство иностранных дел Германии, а после прихода к власти нацистов помощь осуществляло министерство пропаганды и просвещения Третьего Рейха. В институте помимо Ильина работали знаменитые эмигранты Бердяев, Изгоев и другие. В 1920-х гг. в русской антисоветской эмиграции превалировала идея о безбожности СССР. Н. Бердяев в 1924 году написал работу «Новое Средневековье», в которой развивал идею о том, что возникновение СССР ведет к упадку общественного сознания и социальной системы во всем мире в целом. И. Ильин придерживался такой же точки зрения, однако, разность позиций Ильина и Бердяева заключалось в том, что Бердяев считал, что СССР эволюционно переживет сам себя в процессе внутреннего разложения и покаяния народа за грехи Советов, а Ильин был убежден, что социализму необходимо дать бой или же «противиться злу силою». Это весьма показательный момент для оценки последующей деятельности Ильина и Бердяева. Если Бердяев переработает свои прежние взгляды, откажется сотрудничать с нацистами, а в 1947 году и вовсе получит советское гражданство, то Ильин станет воспевать фашизм в Италии и нацизм в Германии и станет напрямую работать в университете, финансирование которого обеспечивало министерство пропаганды Геббельса.

Ильин понимал фашизм, как необходимый инструмент для борьбы с левыми правительствами или как он сам называл «угрозой социальной анархии». Наблюдая за действиями итальянского дуче Муссолини, Ильин пишет специальное произведение «Письма о фашизме». Приводим его цитату с определением фашизма:

«Русские патриоты, интересующиеся фашизмом, должны понять и раз навсегда усвоить, что фашизм есть ставка на качество (прим. А.В.). Без этого он не победил бы в прошлом. Если в будущем это изменится, то он выродится и повлечет свою страну в пропасть. Так будет повсюду. Или качественный отбор удастся: и тогда в стране начнется расцвет; или же качественный отбор не удастся, и тогда страна пройдет через стадии гражданской войны и революции».

В той же статье Ильин предостерегает «русских патриотов», что опора лишь на одну партию — есть зло, в фашистской Италии делают опору не на партию, а на корпоративное государство:

«Тот, кто знает Италию и видел фашизм, видел его в жизни и на деле, кто побывал в его стихии, — идейной, эмоциональной и волевой, — тот не может относиться к такому пониманию иначе, как с презрением и гневом. Ибо это понимание — есть полное непонимание; это есть пошлое и порочное искажение фашистского духа; обезьянья догадка о великом деле; углубление болезни, а не излечение ее. И мы, научившиеся уважать и любить идею фашизма (прим. А.В.), должны своевременно и всячески предупреждать наших русских патриотов, что фашизм совсем не то же самое, что черносотенство, и что партийная диктатура может при известных условиях только ускорить гибель страны».

В 1928 году Ильин пишет статью «О русском фашизме» (в журнале «Русский колокол», главным редактором которого был И.Ильин в том же номере была помещена и статья небезызвестного Петра Краснова). В данной статье Ильин выводит свою мысль, что белое движение — это ранняя версия фашизма, намного нравственнее, с учетом ее опоры на религию. Однако, и в этой статье, Ильин положительно оценивал фашизм:

«Дело в том, что фашизм есть спасительный эксцесс патриотического произвола. И в этом сразу заложено — и его обоснование, и его опасности».

Впоследствии после прихода к власти Гитлера, Ильин (уже будучи сотрудником института, финансирование которого обеспечивало министерство пропаганды Геббельса) пишет статью «Национал-социализм и новый дух», в котором восхваляет новую власть в Германии. Ильин отмечает, что европейские мыслители не поняли прогрессивную силу нацистов, их реальные идеи. В список главных заслуг Гитлера Ильин ставил прежде всего:

«Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе. Этот процесс в Европе далеко еще не кончился; червь будет и впредь глодать Европу изнутри. Но не по-прежнему. Не только потому, что многие притоны коммунизма в Германии разрушены; не только потому, что волна детонации уже идет по Европе; но главным образом потому, что сброшен либерально-демократический гипноз непротивленчества. Пока Муссолини ведет Италию, а Гитлер ведет Германию — европейской культуре дается отсрочка. Поняла ли это Европа? Кажется мне, что нет… Поймет ли это она в самом скором времени? Боюсь, что не поймет…

Гитлер взял эту отсрочку прежде всего для Германии. Он и его друзья сделают все, чтобы использовать ее для национально-духовного и социального обновления страны. Но взяв эту отсрочку, он дал ее и Европе. И европейские народы должны понять, что большевизм есть реальная и лютая опасность; что демократия есть творческий тупик; что марксистский социализм есть обреченная химера; что новая война Европе не по силам — ни духовно, ни материально — и что спасти дело в каждой стране может только национальный подъем, который диктаториально и творчески возьмется за «социальное» разрешение социального вопроса».

Ильин оказал большую услугу Геббельсу, пропагандируя массы и русскую эмиграцию на антибольшевистских лад, который впоследствии будет активно применяться в годы Великой Отечественной войны нацистскими агитаторами. В 1938 году Ильин покидает Германию и переезжает в Швейцарию, нацисты обвиняли его в связях с масонами, однако, в отличие от других диссидентов в нацистской Германии его не заключили в концлагерь Дахау, а спокойно дали покинуть страну. Это было связано с тем, что Ильин имел дружеские отношения с Адольфом Эртом, который вплоть до 1937 года возглавлял Русский научный институт и несмотря на свое отстранение, работал у Геббельса, что и позволило Ильину покинуть страну (а потом этот же друг Ильина в 1942 начал работать в экономическом штабе плана Ост по расчленению СССР).

Он был одним из самых полезных антикоммунистических пропагандистов в министерстве Геббельса. Швейцарские власти неоднократно проводили расследования в отношении связи Ильина с министерством пропаганды нацистской Германии. Были существенные подозрения, что Ильин, живя в Швейцарии, не перестает работать на Геббельса. Хотя данные обвинения не подтвердились, до сих пор данный вопрос является дискуссионным. В годы Великой Отечественной войны Ильин открыто не поддерживал контакты с нацистами или РОА, в основном лишь поддерживая контакты с некоторыми членами РОВС. Этот факт современными поклонниками Ильина воспринимается как своеобразная индульгенция, позволяющая воспринимать Ильина сейчас как оппонента фашизму. Однако, после окончания Второй Мировой войны Ильин пишет статью «О фашизме», в которой он призывает своих сторонников не использовать термин фашизм. В качестве основных минусов фашизма Ильин называл:

Безрелигиозность. Враждебное отношение к христианству, к религиям, исповеданиям и церквам вообще. Создание правого тоталитаризма как постоянного и якобы “идеального” строя. Установление партийной монополии и вырастающей из нее коррупции и деморализации. Уход в крайности национализма и воинственного шовинизма (национальная “мания грандиоза”).

Смешение социальных реформ с социализмом и соскальзывание через тоталитаризм в огосударствление хозяйства. Впадение в идолопоклоннический цезаризм с его демагогией, раболепством и деспотией





В конце статьи И. Ильин, однако добавил, что режимы Франко и Салазара сделали большой прогресс и учли ошибки итальянских фашистов и немецких национал-социалистов.

Надо понимать, что философ Ильин являлся важнейшим инструментом пропаганды нацистской Германии, его статьи активно распространялись и печатались в немецких журналах, а его научная деятельность финансировалась министерством пропаганды Третьего Рейха. Восторженность Ильина фашизмом вначале 1930-х гг. не была случайной. Ильин совпадал с нацистами в идее построения корпоративного государства, отрицание СССР как модернизационного проекта. Но Ильин в отличие от нацистов в Германии и фашистов в Италии, делал упор на восстановлении власти аристократии. То есть Ильин критиковал нацистов с тех позиций, что они, как и большевики были в сути своей модернистами. Ильин же желал восстановление демократии (иерархизированной и сословной), но при полном восстановлении статуса старой аристократии, которая возвышается над демократическими институтами. Подобная критика фашизма и нацизма будет проявляться в работах итальянского ультраправого философа Юлиуса Эволы (основные его труды выходили в 1960-1970-х гг.), который также критиковал фашизм за тягу к модернизму.

Казаки на службе пропаганды Рейха

П. Краснов и А. Шкуро — деятели белого движения, после поражения в Гражданской войне, покинувшие Россию и переехавшие в Германию. В эмиграции Краснов начал писать романы, в которых прослеживались ностальгические мысли по прошлым имперским временам. В одном из таких романов «Понять-простить», Краснов пишет гневный абзац:

«Русская водка! — значит, осталось же что-то русское. Не все Третий Интернационал, не все большевики! И искусство русское осталось. Изгаженное большевиками, жидами и футуристами, приноровленное служить их целям, насмехаться над Русью, показывать ее загранице в уродливом виде, с неврастениками-царями, прокутившимся дворянством и голытьбой интеллигентской… Пошлые, красные малявинские бабы, грязный, развратный лубок, сизые носы картошкой, песни улицы, да, — для заграничного потребления это хорошо. Гонит предпринимателям монету. Дает возможность победителю насладиться здоровым смехом… Les popes, les moujikis, la wodka, la Katjenka… (Попы, мужики, водка, Катенька… (фр.)) Ax, как хорошо! Ces vilains sauva-ges» (Эти мерзкие дикари (фр.))

П. Краснов после прихода к власти нацистов активно их поддерживал в публицистике. Так, в 1940 году по случаю взятия Парижа немцами, Краснов написал:

«Нам не стыдно, а гордо идти в победоносную германскую гитлеровскую национал-социалистическую армию. Русское имя нам нужно доблестью, дисциплиной и победами».

В июне 1941 г., когда нацистская Германия напала на СССР, Краснов попросил у Геббельса выступить по радио с обращением к советскими солдатам. С того времени Краснов часто выступал на русскоязычном радио в Берлине.

«Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих русской кровью».

Краснов не только оказывал пропагандистские услуги нацистам, но и напрямую участвовал в формировании казачьих частей, которые впоследствии воевали против РККА.

Краснов помогал создать в 1942 оккупационную коллаборационистскую газету «За родину», которая располагалась сначала во Пскове, а затем была перемещена в Ригу. На страницах данной газеты печатались антисемитские статьи, призывы поддержать немецкую армию. Главным редактором газеты являлся Анатолий Стенрос, который перешел на сторону немцев после битвы за Москву (он находился в оккупированном поселке в Подмосковье). Примечателен факт, что Стенрос впоследствии начал сотрудничать с партией НТС (о них подробнее чуть позже)

Краснов после окончания Второй Мировой войны был представлен перед судом и казнен в Москве в 1947 году.

Атаман Шкуро в отличие от Краснова не обладал способностями писать длинные романы. Шкуро прославился тем, что агитировал казаков воевать за Германию против СССР с лозунгом: «Хоть с чертом, но против советов». Атаман Шкуро помогал формировать казачьи отряды в составе СС. В 1945 году атаман выдвинул безумное предложение устроить казачий рейд по советским тылам дабы застопорить советское наступление, но план не был одобрен. Шкуро также, как и Краснов был приговорен к расстрелу в 1947 году.

История одной «нейтральной» партии

Партия «Народно-трудовой союз русских солидаристов» была создана 1 июня 1930 года в Белграде. Партия позиционировала себя как солидаристская — все классы в обществе должны объединиться ради благосостояния родины и корпоративистская — социальные и экономические отношения должны регламентироваться корпоративными отношениями, где интересы рабочих представляют государственные чиновники, а интересы бизнесменов сами бизнесмены. Русские фашистские партии в то время создавались (преимущественно) в Маньчжурии под крылом Японии. Российская фашистская партия, лидером которой являлся Константин Родзаевский не скрывала, что ее поддерживало японское правительство.

НТС же тогда репрезентовала себя как третью силу, которая одновременно противостоит большевизму и нацизму. На сайте партии остались интересные заметки, что НТС не симпатизировала итальянскому фашизму или германскому национал-социализму, зато с большим интересом наблюдала за португальским фашизмом. Однако, в программе партии 1942 г. «Схема трудового строя» содержатся интересные строки:

«Единственное средство избавления России от коммунистического рабства, от сталинской диктатуры, от режима вечного террора и насилия — полное и безусловное уничтожение большевизма. Борьба с большевизмом не может быть приостановлена никакими обстоятельствами, даже войной. Напротив, в обстановке войны (прим. А.В.) легче и скорее организуются народные массы для борьбы с большевизмом, для участия в Национальной Революции.

В уничтожении большевизма и в построении Новой России — цель Национальной Революции. Национальная Революция — это единственный путь освобождения народов России от большевизма».

Так ли НТС были нейтральны? Современные исследователи отвечают на данный вопрос отрицательно. Несмотря на то, что официально деятельность НТС была запрещена в Германии, ее деятельность не запрещалась на оккупированных нацистами советских территориях. В обстановке войны члены НТС проникали в занятые немцами города, призывали советских граждан не бороться против немцев. Члены НТС в городах Центральной России устраивали представления с национальными русскими инструментами, тем самым, пытаясь завлечь граждан на свою сторону. Деятельность НТС не просто немцами не запрещалась, но активно поощрялась, потому как партия являлась полезным инструментом для агитации и пропаганды.

Интересен факт, что перебежавшие на сторону Германии советские генералы Михаил Меандров и Федор Трухин вступили в НТС и являлись активными членами организации, даже несмотря на официальный запрет. Генералы перебежчики поддерживали генерала Власова и состояли в РОА, тем самым они налаживали контакты между двумя организациями.

После окончания Второй Мировой войны члены НТС пригодились американским пропагандистам, которые стали их использовать для ведения передач в Радио Свободе и Радио Свободной Европы. Советские диссиденты, такие как А. Солженицын вдохновлялись НТС и печатались в главном журнале НТС «Посев»..

Выводы

Как мы выяснили, многие русские эмигранты в 1930-1940-х гг. активно шли на контакт с нацистской Германии, помогая ей не только военными средствами, но и пропагандистскими. В нашу статью, мы поместили материалы лишь про тех людей, чья деятельность была непосредственно связана с нацистской пропагандой. Например, мы не поместили материал про писателя Ивана Бунина, который в эмиграции проводил последовательную антисоветскую агитацию, но не состоял в контактах с Геббельсом, а 22 июня 1941 года нобелевский лауреат записал в свое дневнике:

«Великое событие — Германия нынче утром объявила войну России — и финны и румыны уже «вторглись» в «пределы» ее. После завтрака (голый суп из протертого гороха и салат) лег продолжать читать письма Флобера, как вдруг крик Зурова: «Иван Алексеевич, Германия объявила войну России!» Думал, шутит. Побежал в столовую к радио — да! Взволнованы мы ужасно. Да, теперь действительно так: или пан или пропал».В нынешнее время нужно детально изучать деятельность».

Дневниковые записи Бунина или Зинаиды Гиппиус, которые с надеждой ждали прихода «третьей силы», однако, не были озвучены ими публично в нацистских или коллаборационистских газетах. Однако, мы считаем, что нужно глобальнее и последовательнее изучать политический путь данных эмигрантов, их деятельность и непосредственное влияние их агитации на антисоветскую пропаганду нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Александр Воробьев

Полный текст опубликован в группе «Туман истории во вконтакте: https://vk.com/fogofhistory

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