Парад симулякров

1975 года, в нашем 1 «А» классе большой праздник – к нам пришли ветераны Великой Отечественной войны. Оговорюсь сразу: та страшная война, разделившая наш мир и двадцатый век пополам, в советском массовом сознании именовалась Великая Отечественная. Восприятие отечественной войны частью Второй мировой – это уже момент образования, осознанного отношения к истории. А в обыденном историческом сознании, в разговоре, в личной памяти – только Великая Отечественная.

Итак, первоклашки встречают ветеранов, а я – ведущая этой встречи, у меня большой стихотворный текст. Хорошо помню своё волнение перед подготовкой, это был первый раз, когда я не смогла ночью заснуть от волнения.

Ветераны были по моим нынешним воззрениям вполне молодые люди, около пятидесяти лет, но мне, восьмилетке, казались древними стариками. Меня ещё поразило, что некоторые говорили о своих детях-школьниках. Как, думала я, у таких старых людей могут быть дети школьного возраста?!!! Старыми я их сочла автоматически: они воевали, а война – это же так давно. Это тоже интересный момент сознания моего поколения – родившись через двадцать – двадцать пять лет после войны, мы считали её далекой истории. Причина этого, вероятно, и в интенсивном послевоенном восстановлении, и в особенностях советской пропаганды. Война оставалась в памяти и культуре, но ядром пропаганды, государственной политики культуры и просвещения была все же мирная жизнь.

Хотя как раз 1975 год – это год начала интенсивной спекуляции власти на Великой победе. Мое поколение, кстати, попало на пик пропаганды подвига советского народа, и многие очень этим прониклись. Правда, по отношению к продвижению образа войны и символов победы советская власть пользовалась не столько пропагандистскими методами, сколько более тонкими инструментами художественной культуры.

Разумеется, брежневское руководство не могло отказаться от возможности использовать Великую победу недавнего прошлого для прикрытия отсутствия ярких успехов в настоящем. Но эти пропагандистские намерения утрачивали свою значимость, становились незаметными в свете той пронзительной правды, которую несли многие фильмы, книги, стихи и песни о войне.

Художественные образы, навеянные войной, стали важнейшим элементом советской культуры, советской идентичности. Это был образ не агрессии, величия или грандиозных побед – это был образ индивидуальной стойкости, персонального подвига, морального выбора Человека, который совершался в невыносимых, нечеловеческих условиях. Лучшие советские книги и фильмы о войне — это книги о людях, об их судьбах, страданиях и мужестве. И о том, что нужно приложить все усилия для недопущения подобной трагедии вновь. Пацифистский пафос был неотъемлемым атрибутом социально-культурного конструкта Великой Отечественной. Именно поэтому образ, символы и герои Великой Отечественной войны стали образами культуры, общественного сознания и осознания в гораздо большей степени, чем пропаганды.

Постсоветское кино в России долго не могло найти свою интонацию, пытаясь следовать быстро меняющимися и не слишком внятными идеологическими трендами. Конечно, нужно было осудить коммунизм, и в военных фильмах замелькали кровожадные «особисты», гибельные штрафбаты, «заградотряды», лживые политруки и мужественные священники.

В определённый момент нынешний политический режим решил прибрать к рукам военную тему используя конструкт Великой победы для укрепления собственной легитимности и популярности. Стали появляться героические ленты, прославляющие величие и непобедимость советской армии. Однако зрителя по-прежнему привлекали ленты о людях, о персональных страданиях и подвигах на войне. И такие кинокартины стали появляться, но их были единицы, и не они формировали формируют образ войны и победы в сознании постсоветского общества России. В этот раз пропаганда делает «всю работу», отбрасывая «бесполезные» художественные искания и продвигая незамысловатую версию исторических событий, в которых СССР со всеми воевал и всех победил. А вот теперь Россия, наследница победителя, снова одна против всего мира.

Для современной российской пропаганды важны символы величия, непобедимости, противостояния со всеми вообще. И действительно, вопреки всем историческим фактам в российском обществе распространяются идеи не только о том, что победа во Второй мировой является исключительно достижением СССР, но и представления о союзе всех остальных стран Европы с гитлеровской Германией. Якобы Вторая мировая война была войной советских воинов света со всеми западными странами, которые вдруг дружно встали на сторону зла. В ответ на редкие доводы разума: а как же, мол, конференции союзников, совместное подписание акта о капитуляции, ООН и прочее, сторонники версии «все против СССР» не задумываясь отвечают: это они позже перебежали, когда мы уже побеждать начали. Факт вступления Великобритании и Франции в войну с Германией 3 сентября 1939 года, через неделю после заключения Пакта о ненападении между СССР и Германией, как и другие исторические факты попросту игнорируются.

Советская художественная версия войны была исключительно гуманистической и пацифистской. Поэтому несмотря на романтизацию военной истории, на отсутствие акцентов на некоторых неприглядных фактах эта версия была истинной. Строго по Сократу – истина есть добро. И каждый символ, каждый образ поэтому был истинным и воспринимался как истинный.

Сегодня в России празднование Дня Победы по-прежнему сопровождается советскими военными песнями и фильмами, но что теперь символизируют всем знакомые образы советской военной саги? Идеологическая конструкция войны нужна сегодняшней российской власти, отнюдь, не для воспевания или воспитания гуманизма и пацифизма, а исключительно для оправдания собственной политики. По Сократу получается чистая не-истина.

А ведь Вторая мировая война и её важнейшая для россиян (и всех граждан стран постсоветского пространства) Великая Отечественная была историческим периодом жесточайшей борьбы гуманизма с анти-человечностью. Эта борьба шла на фронтах, шла в тылу, разворачивалась внутри каждого человека, втянутого в эту войну. В тот раз победил гуманизм, это и есть историческая правда, и только это стоит и стоило праздновать.

А в нынешней России из Победы сделали повод для ненависти. Извратили само содержание того периода истории, самой победы и надежд мира на мир, с ней связанных. Получился чистый симулякр, вокруг которого устраивают ритуальные пляски, уже даже и консолидирующей функции не выполняющие. Симулякр не очень убедительный, но крайне вредоносный.