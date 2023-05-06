Тоска по сильной руке

Как-то пару лет назад у меня был разговор с известной в наших кругах левой активисткой, ветераном коммунистического движения современной России. Она побывала во всех компартиях: РКРП, КПРФ, ВКПБу, «Коммунисты России».

Слово за слово, речь зашла о Беларуси. Диалог был примерно следующий, она говорит:

— Вот, Лукашенко строит справедливое общество, у него социализм…

— Какой “социализм”? Нет там его и в помине. Кому реально принадлежит власть? В Беларуси что, власть трудящихся? Советы есть, рабочие участвуют в управлении государством, в принятии решений?

— Что значит “какой социализм”? При чем тут “власть трудящихся”? Какое это имеет значение? Вы посмотрите, у них колхозы сохранились, промышленность, какая социальная сфера, поддержка государством населения. Я считаю, правильно поступили, что разогнали этих прозападных, которые там “майдан” готовили, этих “бчбшников”… Надо, чтобы Батька оставался как можно дольше!

И вот так вскрылось глубочайшее противоречие между теорией и практикой в российском комдвижении. Некоторые коммунисты твердо убеждены в том, что социализм — это вождь, “хозяин”, который жесткой, но справедливой рукой наводит порядок. Или правильная партия у власти. Мы “хозяину” передоверим принятие решений, сняв тем самым ответственность с себя, а его задача обеспечить народу сытую и спокойную жизнь. А мы потом с него спросим (на практике так никого ни за что и не спросили, ни один вожделенный “герой” к власти не пришёл, и даже не собирался).

Какие там “Советы”, “диктатуры пролетариата” и т. д. Какое там участие большинства! Зачем?

Все это-де “устарело”, анахронизм.

Всего-то и нужно что привести к управлению “компетентных”, “знающих”, а главное, “честных” людей. Чтобы не воровали. А лучше найти хорошего лидера, поддержать какого-нибудь очередного народного героя — хозяйственника, директора завода или совхоза, дипломата. Идеальный вариант — отставной военный, в форме, да при погонах! Лучше всего если он будет сразу в мундире генералиссимуса.

Так же когда-то и Путина выбирали: мужчина, из силовиков, из спецслужб. Уж он-то не подкачает!

Довольны результатом?

Нет, хлопчики, коммунизм это про широчайшую низовую демократию, про ответственность, про участие народных масс в принятии решений, начиная с собственного подъезда и двора, и заканчивая вопросами всей страны и мира. А не ожидание “рыцаря на белом коне”. И не борьба за то, чтобы заменить одних политиков на других, или буржуазные партии — на социалистические и коммунистические.

Вот в этом наша, “левых”, извечная проблема, на мой взгляд. Коммунистическое учение — это о власти самих трудящихся, которые должны самостоятельно учиться управлять экономикой и обществом через Советы. А у нас “левое движение” часто увлекается тем, что ищет себе кумиров, “спасителей” и “гуру”. И разочаровывается, каждый раз, как в первый.

Жаль, что некоторые люди даже повторив одну и ту же ошибку множество раз, ничему не учатся.