День сурка — 2023

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Удивительная особенность текущей ситуации в России состоит в том, что происходящие события как будто прокручиваются вхолостую. Нельзя сказать, будто ничего значимого или поразительного не происходит. Скорее наоборот. Чуть ли не каждые несколько дней случается что-такое, что в прежние времена потянуло бы на сенсацию. Кто-то может быть ещё помнит, как всех потряс немецкий пилот Маттиас Руст, умудрившийся прилететь в СССР и посадить свой самолетик прямо на Красной площади. Тогда это воспринималось не просто как скандал, но и как доказательство несостоятельности всей системы, как национальный позор или наоборот, как повод для циничных шуток, которые тоже свидетельствовали об эмоциональным расставанием со сложившимся порядком.

И вот теперь какие-то сомнительные беспилотники летают над Кремлем, а один из них, уже сбитый, падает на крышу дворца, повреждая её. Кого-то это потрясло? Ничуть!

Поток новостей, обрушивающийся на наши головы, скорее дезориентирует, чем потрясает. Уважения и доверия к государству всё равно нет. Его нет не только у оппонентов власти, но и у её сторонников. Клуб рассерженных патриотов собирает пресс-конференцию, чтобы сообщить нам, до чего же они сердиты. Все пожимают плечами и крутят пальцем у виска. Вы только сейчас рассердились? А раньше всё было в порядке?

Пропагандисты в телевизоре тоже недовольны. Как можно?! Кто позволил?! Надо покончить, уничтожить, стереть с лица земли! Прокричав это сто раз они с таким же рвением собираются это же прокричать снова и снова. От крика закладывает уши, но это единственный результат всей этой истерики. Все ругаются и осуждают, жалуются и негодуют. Но толку-то?

Раньше советологи по каким-то оговоркам пропагандистов или идеологов пытались реконструировать планы Кремля или изменения в его политической линии. Теперь делать это бесполезно. Оговорки есть, но ни планов, ни политической линии нет. Есть твердое желание всех начальников сидеть на свои постах не долго, а именно — вечно. Но и это желание — не ново.

Мы можем подробно обсуждать что угодно — дроны, летавшие над Кремлем, новое заявление Евгения Пригожина или телефонный треп Иосифа Пригожина (оба проявляют свою нелояльность, но противоположным образом), нам сообщают про очередное покушение на очередного пропагандиста или про приезд в Москву Аллы Пугачевой, которой целует руку Дмитрий Песков, мы можем придумывать любые конспирологические версии или отказываться комментировать происходящее, но главное то, что ни одно из этих событий не имеет никаких последствий. Через несколько дней всё забывается. Не потому, что у нас короткая память, а потому что случившееся не имеет никакого продолжения.

Политическое событие важно не само по себе, а именно с точки зрения своих последствий, результатов, с точки зрения динамики запускаемых им процессов. Разумеется совсем без последствий в мире не остается ничто, но сегодня в России эти последствия либо остаются невидимыми, либо являются столь незначительными и невнятными, что анализировать их нет никакого смысла.

Всё это напоминает знаменитый американский фильм «День сурка», снятый Гародьдом Рамисом в 1993 году. Главный герой, непонятным образом попавший в петлю времени, снова и снова проживает один и тот же день. Непосредственные события в течение этого дня меняются, но всё равно это никак не продвигает нас к каком-то результату, потому что на следующий день герой опять оказывается в том же месте и в том же времени, и всё начинается сначала. Правда, меняется и сам герой, но это тоже ничего не значит, поскольку нет возможности реализовать эти изменения в новых поступках и новых обстоятельствах.

Бесконечное повторение одного и того же дня в фильме вдруг заканчивается само собой безо всякой видимой причины, точно так же как началось без какого-то очевидного повода. И герой всё-таки получает возможность использовать свой опыт, накопленный в течение того бесконечно длившегося дня. Понятно, что и в России наш политический «день сурка» когда-нибудь закончится. У меня даже есть некоторые догадки по поводу того, когда и как это может произойти. Но пока делиться ими не имеет смысла просто потому, что и это сегодня не имеет ровно никакого значения.

Остается просто жить и ждать, надеясь, что рано или поздно мы доживем до событий, которые в самом деле будут иметь политический и общественный смысл.