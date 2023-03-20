Антимещанство

Известное, от того, что оно известно, ещё не есть познанное

Гегель

Для начала, нужно определить — что такое мещанство?

«Мещанство — определение типа характера человека. По одному определению, мещанин — человек, для которого характерны такие черты, как мелочность, скупость, отсутствие твёрдых убеждений, чувства ответственности перед обществом (курсив мой). По другому определению, так характеризуют человека, крайне серьёзно относящегося к вещам как таковым, ставящего их выше других ценностей, и стремящегося к обладанию ими», так сообщает Википедия.

Всё вышеупомянутое может преобразоватьсякак в вид бесконечного культа потребления (примеры излишни), так и в вид бесконечной мечтательности при нежелании самому что-то менять (обломовщина, маниловщина), в том числе в негативно-депрессивном окрасе (не идеальность, порочность, греховность [и невозможность это изменить] в христианстве).

В левом же движении настоящего времени можно выделить следующую мысль, критике которой я посвящаю эту статью, а именно — «Бессмысленность действий»

и её производные. Вот самые важные из них.

Зачем мне что-либо делать, если это мало что изменит?

Для наиболее возможного рационального использования времени и всех имеющихся ресурсов, ведь всё в мире меняется с течением времени, и лишь от нас зависит насколько полезно мы будем использовать его для общества (и в том числе нас самих как его составных единиц) .

Прерогатива личных интересов над общественными

Эта установка в основном опирается на предыдущий пункт, может смешиваться с утверждениями типа «да, я знаю, что делаю не самую полезную вещь, но зато это приносит радость / я пытался отказаться – не помогло»

В пример подобного можно привести видеоигры: вещь, приносящую удовольствие (и что-то развивающие, как и любое другое повторяемое действие) и пожирающие время, более подробно в ролике Сёмина. Многие ошибочно классифицируют их как способ отдыха (хотя напряжённость мозга вполне соразмерна с обычной работой в офисе, и есть куда как более эффективные и доступные способы отдыха (что физического, что ментального, вот пара статей (1, 2) на этот счёт, исключительно рекомендую к прочтению). Не стоит так же путать качество отдыха с полученной от него радостью (Эти вещи хоть и имеют между собой связь, но далеко не всегда прямую). Вопрос всегда в том – с максимально ли возможной пользой мы делаем определённое действие, опираемся ли мы на науку (как мы опираемся при анализе исторических событий на марксизм, который тоже есть наука) или на обывательские предрассудки (или на лень?); Какой пример, какие идеи мы покажем своими действиями? Что останется от нас в идейном и в физическом плане потомкам?

«А сегодня что для завтра сделал я?»

В тоже время не стоит выгорать, «видя цель и не видя препятствий». Знайте меру своим возможностям, прислушивайтесь не только к науке и выверенным расчётам, но и к собственному самочувствию (осознанное вредительство в конечном счёте всегда плохо, какими бы побуждениями не аргументировалось).

Читайте статьи о каждом аспекте вашей жизни, стараясь довести его до совершенства, избежать для себя вреда и вдохновить на это других.

Помните, что здоровье-это не везде и не всегда восполняемый ресурс (далеко не один такой), который не стоит тратить попусту. Ресурс, который находится не только лишь в личной собственности отдельно взятого индивида. Ресурс, которого не бывает много, и который никогда не рано и никогда не поздно помочь добыть себе и окружающим.

Социализм не есть царство бессмысленного потребления ради радости (даже в самых безобидных формах, к примеру привычка есть сладкое, содержащее рафинированный сахар, который абсолютно бесполезен (в сравнении с овощами, фруктами и орехами, с которых тоже можно получать глюкозу) и даже вреден организму). Всё бесполезное стоит рассматривать как то, что можно и стоит заменить на более полезное.

Примеры проникания идей мещанства в левую среду замечательно показаны в шестичасовом ролике Полякова.

Он, являясь по цели своей скорее пропагандистом, нежели агитатором, затрагивает важный вопрос необходимости критики и самокритики: критики оппортунизма и разнузданности внутри нашего движения.

И, самое важное, кроме антикапиталистического посыла и “кому интересно – ссылки в описании”, он даёт вполне конкретные ориентиры для действия (https://youtu.be/JhxjlnZtqWY?t=15222).

К примеру, есть такое явление, как левые мемы. Полезны ли они для нашего движения? Да, как агитация. Я могу показаться скептичен в своих оценках, но когда я зашёл в последний раз в ВК, то увидел большое, громадное количество пабликов про мемы. Проблем в том, что они не призывают (да и, пожалуй, не созданы для этого, как вид масс-медиа контента) взять активное участие в левом движении и посредством и распространения такого контента, (хотя сейчас его, по моему мнению, и так немало), и браться за теорию. Именно тот ролик окончательно пробудил во мне стремление не страдать фигнёй и мещанством, которое будет так или иначе направлено для меня, а действовать здесь и сейчас, прежде всего помогая левому движению, и я уверен, что я далеко не один, кто может делать всё то, чем я занимаюсь сейчас (а именно редактирование текстов и изучении теории вместо почти бесполезного времяпровождения в компьютерных играх).

Я не хочу показаться обиженным, (ибо я рассуждаю о марксизме как науке, а всякой науке свойствен язык фактов), но когда изо всей массы дискорд и ВК пабликов на моё предложение помочь с переводами и корректировкой текстов (на русском) из русскоязычного сектора отозвалось только два человека – я думаю, что могло быть и больше, усиль мы пропаганду антимещанства среди наших рядов, в том числе и в мировом масштабе.

Марксизм как наука не имеет границ познания и опыт хрущёвского ревизионизма ещё раз показывает нам необходимость изучения истмата, диамата и прочих составных частей марксистского учения.

Зажечь это пламя, это желание совершенствоваться, а не просто ставить лайки и комменты, марксистам есть много чего изучать и чего нужно изучать, пока на то есть время и возможности. Тратить каждую секунду времени не зря, а для нашего дела, тем самым помогая ему и показывая истинный пример для подражания.

Подлинное желание изменить мир к лучшему, героизм на этом поле возможен не только на полях сражений. Да и для теоретической подготовки материальных условий к последним нужна стройная, непротиворечивая теория в уме каждого из нас, которая ставит своей целью уничтожение “моих хат скраю” и прокрастинации, потери времени на играх, попойках или мемах, которые мало что дают взамен (а вот невыдуманный пример https://vk.com/wall-147808062_35274).

В человеке можно и нужно развивать и физическое и интеллектуальное, тут никогда не рано начинать и никогда не поздно закончить, именно к этому я и хочу призвать всех тех, кто это читает и распространить как можно шире.

Будет уместно процитировать Островского:

«Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не была мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая случайность могут прервать ее.»

«– Все это бумажный героизм, братишка! Шлепнуть себя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время. Это самый трусливый и легкий выход из положения. Трудно жить – шлепайся. А ты попробовал эту жизнь победить? Ты все сделал, чтобы вырваться из железного кольца? А ты забыл, как под Новоград-Волынском семнадцать раз в день в атаку ходили и взяли-таки наперекор всему? Спрячь револьвер и никому никогда об этом не рассказывай! Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной.»

На таких мы и должны равняться, на таких же и ложиться самые сложные испытания на пути построения лучшего общества: и в физическом, и в теоретическом плане.

Обучайтесь, обучайте и не теряйте времени зря!

Ставьте общественное превыше личного!

Алексей Новицкий

Список полезных источников:

https://t.me/zdravokrasivo

https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2017/12/28/50-sajtov-i-knig-dlya-tex-kto-vedet-zdorovyj-obraz-zhizni/

https://msk.ramsaydiagnostics.ru/blog/20-sposobov-byt-zdorovym/

https://vashzir.kr.ua/ru/node/375#:~:text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA,20%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.

https://t.me/hourc

https://lifehacker.ru/topics/health/

https://www.jv.ru/

http://salatshop.ru/

http://zozhnik.ru/

http://www.takzdorovo.ru/

https://www.myfitnesspal.com/