Позиция Кагарлицкого* по потенциальному обмену

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Не включайте меня в обменные списки!

В последнее время оживились разговоры об очередном обмене. На кого собираются менять российских политзаключенных пока ещё непонятно, зато активно обсуждается вопрос о том, кого в обменные списки включать, а кого нет. Я уже несколько раз заявлял и повторяю снова, что в подобных обменах участвовать не желаю и прошу меня в эти списки не включать. Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме – буду сидеть в тюрьме. В конце концов для левого политика или для обществоведа в России тюремное заключение это нормальный профессиональный риск, который надо принять, когда выбираешь данный путь. Как для пожарного или спасателя. Просто часть работы, которую я делал и буду стараться делать максимально добросовестно.

С древних времен высылка из государства неугодных власти граждан была одной из форм политических репрессий и если мы боремся за свободу, то подобная, пусть и более мягкая, форма репрессий должна нами осуждаться. Политзаключённым необходимо полноценное освобождение. Всем. И на Родине.

Говорят, что некоторые участники предыдущего обмена были вывезены из России без их согласия. Не знаю, как было на самом деле, но хочу предупредить: если что-то такое попытаются сделать со мной, то я буду считать это похищением человека и подам в суд на любое иностранное правительство как на соучастников преступления, если они попытаются меня принять против моей воли.

Я благодарен своей семье за поддержку и понимание и также благодарен множеству людей, которые пишут, что одобряют мой выбор. Но дело не только во мне. Есть более общие проблемы, о которых надо говорить.

Существует опасность замены борьбы за полное освобождение всех политзаключенных (что было бы не только гуманным актом, но и событием, меняющим моральную обстановку в стране) составлением обменных списков ради освобождения нескольких десятков более или менее известных людей, тогда как сотни и даже тысячи других узников совести останутся за решеткой. К тому же составители списков берут на себя ответственность решать, кому выходить на волю, а кому оставаться в тюрьмах. Это несправедливо и недемократично, т.е. противоречит тем самым принципам, ради которых мы идём на жертвы. Единственно правильное требование – это освобождение всех участников ненасильственного политического протеста, всех кто арестован за осуществление своего конституционного права на критику решений власти.

Есть и ещё важное обстоятельство, которое не следует забывать. Политзаключенные есть не только в России. И всё, что происходит с нами, имеет глобальное значение. Если диктаторы по всему миру выяснят, что политзаключенные – это выгодный ресурс, который можно успешно обменять или продать, они всячески будут увеличивать обменный фонд. Будут сажать ещё больше. Между тем задача состоит в том, чтобы государствам было невыгодно иметь политзаключённых, чтобы репрессии становились слишком дорогим удовольствием для правящих кругов. Именно так обстояло дело в конце XX века, когда не только в странах бывшего советского блока, но и в других регионах планеты развернулись процессы демократизации. Мы знаем, что эта демократизация была крайне поверхностной и не затрагивала доминирующее положение элит. Но всё равно это был шаг вперед. Сейчас мы повсюду наблюдаем процессы, идущие в обратном направлении. Именно потому сейчас принципиально важно бороться не за отдельных популярных политзаключенных, а именно за прекращение политических репрессий как таковых.

Разумеется, есть разные ситуации и в ряде случаев обмен оказывается единственно доступным способом спасти человека. Условия содержания политзаключённых разные. Я отлично отдаю себе отчет, что положение далеко не худшее на общем фоне. Именно поэтому я не пытаюсь решать за других или выдвигать собственное мнение в качестве общего принципа и всё же, я, во-первых, рекомендовал бы тем политзаключённым, у которых есть физические и моральные силы для продолжения борьбы, отказываться от участия в обменах, во-вторых, прошу организаторов обменов и составителей списков включать в них только тех заключенных, про которых точно известно, что они согласны получить свободу ценой высылки из страны.

Подводя итог, скажу: какой бы выбор мы ни сделали, никогда не надо забывать, что наша цель – свобода и права для всех. Не только тех, кто находится за решеткой, но и для тех, кто подвергается любым другим формам угнетения в России и по всему миру.