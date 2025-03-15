

УСТАРЕЛА ЛИ ДИАЛЕКТИКА?

Реплика

«Вы с уважением ощупывайте их

Как старое, но грозное оружие»

В.В. Маяковский

Недавно в левом Интернет-журнале «Рабкор», одним из авторов которого я тоже имею честь быть, появилась статья А.В. Воробьева «Один взгляд на направления развития современного марксизма». Статья очень большая, вопросы в ней поставлены острые, ответы – зачастую спорные, но разбирать всю статью потребуется отдельная пространная работа, за которую я не берусь. Я ограничусь небольшой репликой на замечание А.В. Воробьева, брошенное, может быть и вскользь, но, как мне кажется, очень показательное. А.В. Воробьев пишет: «Язык Маркса устарел. Я не считаю, что диалектика и т.п. – ошибочна. Но на этом языке сейчас мало кто говорит, и его мало кто готов слушать…. Нужен новый философский аппарат для описания методов решения актуальных задач».

При этом Воробьев ссылается на пример из истории науки: «Вычисления Коперника по Гелиоцентрической системе мира были верными, но в школе и университете их сейчас не преподают. Все с детства просто знают, что Земля вращается вокруг Солнца. При этом вычисления весьма сложны, современный человек вряд ли сможет их повторить без долгого изучения соответствующей литературы. Но это не повод включать труды Коперника в программу».

Итак, диалектика – для своего времени удобный язык и верная теория, но устаревшая, малопонятная для масс, ее нужно заменить на новый язык и новую теорию, больше подходящие для начала 21 века. Они помогут нам решить «главную задачу современности», как диалектика помогла Марксу решить «главную задачу» его эпохи. Вопрос: «Какую, по Воробьеву, задачу решал Маркс, и какая – стоит перед нами?», я сейчас обсуждать не буду. Это уведет нас далеко в сторону. Хотя симптоматично, что Воробьев считает: Маркс стремился лишь к изменению общественного сознания, чтоб массы «доросли» до революции. Согласимся, очень своеобразный взгляд на марксизм, который при рождении своем определял себя как материалистическое (курсив мой – Р.В.) понимание истории…

Меня как исследователя философии марксизма и диалектика по своим взглядам «задело» утверждение Воробьева, что диалектика-де устарела… Ладно бы так считал один Воробьев! Но он, как я понимаю, выражает мнение целого слоя современной левой (да и не левой) молодежи. Это беда, которая мешает нам ясно и четко понимать, что происходит с нашей страной и с миром в целом, а значит, мешает выработать адекватные и эффективные методики действий в сложном, противоречивом сегодняшнем мире…

Начну с того, что отрицатели диалектики очень часто просто не понимают, о чем они говорят. Под диалектикой зачастую они подразумевают то, что к ней отношения не имеет. Поэтому их критика диалектики бьет мимо цели. Они сколько угодно могут считать себя «победителями диалектики», на деле они ее в глаза не видели. Случай с Воробьевым именно таков. Автор статьи на «Рабкоре» называет диалектику то языком, который Маркс избрал потому что прошел школу немецкой классической философии, то теорией (каковая, согласимся, не сводима к языку, потому что содержит еще и нечто, что на этом языке высказывается). Похоже, он даже не определился с тем, что он сам понимает под диалектикой, но уже ею недоволен. Должен сказать, что, увы, диалектика – это вовсе не язык и даже не теория.

Считать, что диалектика для Маркса лишь язык – опасное для марксиста заблуждение. Эту точку зрения уже высказывали некоторые теоретики социал-демократии сразу же после смерти Фридриха Энгельса. Среди них был Эдуард Бернштейн – знаменитый основоположник «ревизионизма», который назвал диалектику «самым коварным элементом марксизма». Она, правда, не нравилась Бернштейну по причине, противоположной той, что провозгласил Воробьев. Бернштейн считал, что на основе диалектики строятся призывы к революции. А революция, согласно Э. Бернштейну, якобы вовсе не нужна. Путем мирной парламентской борьбы рабочих партий капитализм медленно и без кровавых эксцессов, «сам собой» переродится в социализм. Воробьёв же, напомню, заявлял, что диалектика непонятна современным массам и значит, плохо годится в качестве средства агитации за революционное изменение общества (как будто диалектика есть средство уличной агитации!). Но как бы то ни было, Бернштейн считал, что диалектика не имеет отношения к сущности марксизма, это, действительно, лишь теоретический язык, который можно заменить на любой другой. Во времена Бернштейна новейшей и модной философией науки была концепция неокантианства и Бернштейн попытался перевести марксизм на язык неокантианства. В итоге … от марксизма там практически ничего не осталось. Впоследствии этот опыт в течении ХХ века повторяли не раз. Ревнители марксизма, желавшие стать большими марксистами, чем сам Маркс (который, на их взгляд, поддался на идеалистические «гегельянские чары») пытались перевести марксизм на языки других популярных среди интеллектуалов философских теорий – от махизма до структурализма. Результат был неизменным: марксизм настолько «преображался», что опознать в нем созданное Марксом и Энгельсом материалистическое понимание истории становилось уже решительно невозможно.

Оказалось, что диалектика – «душа» марксизма. Георг Лукач заявил даже, что если выяснится, что все выводы Маркса и Энгельса не выдержали проверки исторической практикой, марксизм продолжит существовать. Потому что материалистическая диалектика прежде всего – метод исследования реальности, а не набор готовых, догматических выводов. Полагаю, он был в этом прав.

Воробьев пытался подтвердить свои заключения примером из истории науки. Теории Кеплера и Галилея в том виде, в котором они были созданы, устарели. Никто их не изучает в вузах (разве что в курсе «История науки»). Так же, дескать, все должно обстоять и с диалектикой. Но наш ниспровергатель диалектики забыл о том, что утверждал Лукач: диалектика – это не теория, а именно метод (хотя советские учебники по «диамату» изображали ее как «теорию развития», что вызывало резкое неприятие настоящего марксиста Э.В. Ильенкова). Астрономические теории эпохи Возрождения, действительно, содержали в себе множество заблуждений с точки зрения современной астрономии. Но метод – наблюдение за звездным небом невооруженным глазом и с помощью телескопа – остался тем же самым (хотя сам телескоп с тех пор был значительно усовершенствован, но, конечно, он остался при этом тем же прибором). Еще лучше подходит здесь пример из истории физики: современная теория гравитации ощутимо отличается от той версии классической теории, которая была создана Исааком Ньютоном (достаточно вспомнить, что у Ньютона значительную роль играло понятие «Божественного первотолчка»). Но и современные физики пользуются тем же гипотетико-дедуктивным методом, что и Исаак Ньютон и его коллеги по «Королевскому обществу». Методом, созданным Галилео Галилеем 400 лет назад и с тех пор ничуть не устаревшим. Отказаться от него для физики – значит, перестать быть физикой в известном нам смысле слова – экспериментальным, математизированным естествознанием.

То же касается и диалектики. Совсем не случайно Маркс обратился к диалектике, а до него не случайно диалектический метод использовали Гегель, Шеллинг, Кант, Спиноза, Николай Кузанский, Августин Аврелий, Плотин, Платон… Философия без диалектики теоретически возможна, в марксистско—гегельянской традиции такая философия называется метафизика. Но это будет обедненная, упрощенная, односторонняя философия… Диалектика – метод, позволяющий философии максимально разносторонне рассматривать проблемы и решать их, учитывая внутренние противоречия и развитие. Более того, как убедительно показал Э.В. Ильенков (а до него – Г.В. Ф. Гегель) диалектично само наше мышление. Поэтому тот, кто не владеет диалектикой, не понимает, как работает наше орудие познания, разум. Но ведь именно при помощи разума мы пытаемся понять тайны природы, суть проблем, которые перед нами ставит актуальная историческая ситуация, общество, в котором мы живем. Многого же мы достигнем, используя орудие, которое до конца не изучили, возможностей и принципов работы которого не понимаем!

Марксизм же немыслим без диалектики, потому что марксизм смотрит на развитие общества через призму классовых противоречий и классовой борьбы. А ведь именно диалектика помогает нам находить ключевые противоречия в какой угодно области (мышлении, культуре, экономике, политике, идеологии), помогает нам понять, какие существуют сценарии преодоления этих противоречий…

К сожалению, объем небольшой заметки не позволяет подробно раскрыть эти мысли. Лучшей иллюстрацией к мысли о необходимости диалектики было бы применение диалектического метода к современным общественным реалиям и процессам. Однако для этого требуется отдельная и совсем не маленькая работа и, может, даже не одна. Такие работы совершенно необходимы для современного российского левого движения, для современной России, и я призываю молодых российских левых интеллектуалов изучать диалектику, с тем, чтоб применять ее для анализа современной ситуации. Это правильнее – не кричать, что «диалектика устарела!», а хотя бы попробовать «уважительно ощупать» и попробовать применить это «старое, но грозное оружие»…