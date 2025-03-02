

Ось Москва- Вашингтон

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

После того, как телевизор сообщил о том, как мы теперь будем дружить с Америкой против Европы, у заключенных лагеря ИК-4 возникло некоторое смятение. Самые продвинутые бросились в библиотеку заказывать «1984» Джорджа Оруэлла. Возникла очередь.

На самом деле, логику происходящих событий понять несложно. Российской правящей группе позарез нужна поддержка администрации Дональда Трампа, чтобы выбраться из тупиковой ситуации, куда они сами себя загнали. Беда лишь в том, что цена этой помощи может оказаться непомерно высокой.

Как я уже писал раньше, в США впервые за много десятилетий у власти находятся люди, не считающие себя связанными какими-либо правилами и обязательствами, существовавшими на протяжении XX века. В свое время много спорили о судьбе описанной Валлерстайном мир-системы и гегемонии в ней США. Кто-то считал, что мир-системе угрожает подъем Китая, а некоторые видели в политике России попытку изменить или разрушить мировой порядок. Сейчас мы понимаем, что гегемонии Америке в самом деле приходит конец, но её разрушителем становится сама американская администрация: ведь гегемония – это груз обязательств и ответственности, от которых Трамп отказывается.

Но конец гегемонии не означает конца империализма. Как раз наоборот, мы получаем самый агрессивный и беззастенчивый империализм, когда США взаимодействуют со своими соседями на основе политики «большой дубинки». Новая ориентация Вашингтона – на доминирование, не предполагающее учета чужих интересов и уважения к чужим правам. И России откровенно предлагается роль подручного в этом предприятии, направленном против Китая, Европы, да и вообще всего остального мира, включая даже Канаду.

Похоже, у людей, правящих в Москве, уже не остается иного выхода, кроме как принять эти условия, тем более что по украинскому вопросу Трамп пойдет им навстречу (ровно в той степени, в какой это не будет затрагивать интересов и амбиций его команды). В остальном остается надеяться на везение и на способность европейских дипломатов удержать ситуацию под контролем. Но ось Москва-Вашингтон явно складывается.

Беда в том, что такой разворот, будучи неподготовленным и вынужденным, вступает в противоречие с экономическими, политическими и культурными тенденциями, в том числе и насаждавшимися нынешней властью. И дело не только в том, как воспримет происходящее патриотическая публика, центральным элементом идеологии для которой является антиамериканизм. Гораздо важнее, что экономические связи России традиционно ориентированы именно на Европу и Китай, а США мало что может предложить взамен. Хуже того, вытеснение российских поставщиков с европейских рынков при Трампе продолжится.

Российский бизнес, мечтающий о нормализации отношений с Западом, получит эту нормализацию, но в такой форме, что станет только хуже. Что же касается политики, то администрацию Трампа не просто устраивает нынешнее управление Россией, оно является для них идеальным. Партнер, не ограниченный общественным мнением, не считающийся не только с оппозицией, но и с экономическими интересами собственной страны – идеальный партнер. Для российских либералов, которые до сих пор верят в то, что США является сосредоточением сил добра, это будет неприятной неожиданностью. Как и для тех представителей «глобального Юга», что пытались найти в России Владимира Путина союзника против американского империализма. Однако разочарования подобного рода в любом случае были бы неминуемы.К счастью, есть достаточные основания предполагать, что процесс сближения двух авторитарных проектов не окажется беспроблемным. Он столкнется с сопротивлением даже на уровне элит. Европейские государства вряд ли дадут возможность полностью вытеснить себя из процесса урегулирования, а следовательно, сохранят определенное влияние на происходящие события. В самой России деловые круги, заинтересованные в связях с Европой и Китаем, вынуждены будут сопротивляться, пусть лоббистски-бюрократическими, а не политическими методами. Да и в самих Соединенных Штатах позиции трампизма не так прочны, как могло показаться в ноябре 2024 года после провала демократов на выборах. Хотя трампистская администрация обладает поразительно сильным иммунитетом по отношению к общественному мнению, сопротивление будет нарастать на фоне беспрецедентного раскола внутри правящего класса.

Думаю, что нас всё-таки ждет не мрачная эра торжествующего тоталитаризма в духе оруэлловского «1984», а период острой и порой хаотичной борьбы. Просто надо видеть угрозу и осознавать ее масштабы.

19.02.25

Торжок