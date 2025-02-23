

Ирландский крайне левый прецедент

Если почти в каждой западноевропейской стране на парламентском уровне имеются политические силы, исповедующие радикальные левые позиции, то открыто крайне левые партии в этих странах, как правило, находятся на внепарламентском уровне. Но вот ирландский случай показывает, что и у крайне левых есть свою парламентская трибуна.

Для некоторых этот факт, возможно, весьма удивителен. Ведь исторически Ирландия не относится к числу «левых» стран. Считается, что ирландское общество достаточно консервативно, большим влиянием там издавна пользуется католическая церковь. Политическая власть в течение многих последних десятилетий контролируется либо правоцентристами, либо либералами, а партии левоцентристской ориентации если и включаются в исполнительную власть, то исключительно в качестве младших партнёров.

Однако в современной Ирландии имеет место достаточно интересное соотношение сил внутри левого движения. Если в абсолютном большинстве стран-членов Европейского Союза (ЕС) на ведущем месте в левом движении остаются социал-демократические партии, то, как справедливо отмечает профессор Лондонского университетского колледжа Филипп Марльер, «в Ирландии безусловным лидером левого спектра выступает относящаяся к радикальному левому флангу партия «Шинн фейн» (ШФ).» («Мы сами») На состоявшихся в конце ноября 2024 г. законодательных выборах ШФ хоть и ухудшила прежний показатель поддержки, но, получив в итоге 19% голосов, эта исторически левопопулистская партия, действующая, в том числе и в контролируемых Лондоном североирландских графствах, провела в 174-местную Ассамблею Ирландии 39 депутатов. С учётом того, что в Европейском парламенте ШФ участвует в деятельности унитарной левой депутатской группы, действительно, можно констатировать, что ШФ на уровне Европы принадлежит к радикальной левой тенденции.

ШФ заметно опережает по уровню влияния левоцентристские политические силы. Так, представленные в ирландском законодательном органе «Социал-демократы» и Лейбористская партия на двоих располагают поддержкой менее 10% электората. Ещё 3% поддержки имеет Зелёная партия, резко ослабшая после ноябрьских выборов в силу участия вместе с двумя ведущими буржуазными партиями «Фианна Фойл» и «Финэ Гэл» в национальном правительстве. «Зелёным» удалось сохранить в Ассамблее Ирландии лишь одного депутата.

Вообще же, тот факт, что на парламентских выборах в прошлом году в целом за левые и левоцентристские партии Ирландской Республики отдали голоса 34% избирателей, показывает, что динамика развития левого движения в этой западноевропейской стране имеет явно позитивное, усиливающееся значение. И при этом одним из самых любопытных моментов является то, что в Ирландии на законодательном уровне представлены крайне левые. Речь идёт об избирательном блоке «Люди важнее прибыли – Справедливость». (ЛВПС) Этот список, правда, под разными названиями, функционирует с 2015 г., объединяя партии троцкистской традиции. В момент наивысшего подъёма троцкистский блок располагал в Ассамблее Ирландии 6 мандатами; после ноябрьских выборов альянс, получив 2,8% голосов, благодаря существующей в Ирландии пропорциональной системе представительства, провёл трёх законодателей.

Различные крайне левые формации в начале века произвели соответствующий ребрендинг. Блок ЛВПС представляет собой объединение наиболее известных в Ирландской Республики партий троцкистской традиции, а именно действующей с 2005 г. партии «Люди важнее прибыли» (ЛВП) и объединения «Справедливость», политический костяк которой составляет Социалистическая партия, долгие годы связанная в Соединённом Королевстве с тенденцией «Милитэнт» и принимавшая участие в международном Комитете за рабочий Интернационал. Объективно ведущую роль на крайне левом фланге ирландской политики играет партия ЛВП, располагающая на сегодня двумя национальными депутатами (и одним депутатом в североирландской Ассамблее), тогда как у «Солидарности»/соцпартии – один мандат.

Если руководство политического блока ЛВПС носит коллективный характер, то накануне осенних парламентских выборов партия ЛВП обзавелась лидером. Им стал известный крайне левый политик, 57-летний Ричард Бой Барретт, который регулярно избирается в национальный парламент с 2011 г. и одновременно возглавляет Ирландской антивоенное движение.

Как верно отмечает профессор Университета Лимерика Джон Хенри, «тяжесть работы ирландских крайне левых сосредоточена не в парламенте, а в «уличной деятельности». Речь идёт, в частности, об участии в социальных конфликтах на ирландских предприятиях, уличных пикетах против крупных банков и страховых компаний, поддержке борьбы студенчества за демократизацию высшего образования, акциях солидарности с иммигрантами и беженцами из стран Юга, а также активной агитации против милитаризации ЕС.

Внутриполитическая платформа и ЛВП, и «Справедливости» носит гораздо более радикальный и «классовый» характер, чем, например, программа ШФ и, тем более, «зелёных». Ирландские неотроцкисты утверждают, что политика возглавляемого буржуазными партиями правительства «является хорошей для корпораций, крупных землевладельцев, ваучерных фондов, крупных фермеров и девелоперов». Блок ЛВПС обвиняет правоцентристские силы в том, что «благодаря» их политике Ирландия стала одним из самых «дорогих» внутри ЕС государств, где цены на электричество выросли за последние 12 лет в три раза, а свыше 11% населения, включая 250 тысяч детей и до пятой части пожилых ирландцев, оказались в состоянии бедности.

Среди «фаровых» инициатив ЛВП и «Справедливости» в социально-экономической области фигурируют такие идеи, как национализация крупных агропромышленных и энергетических корпораций, бесплатный общественный транспорт для всех граждан, отмена налога на добавленную стоимость для работающего населения, повышение размера минимальной почасовой заработной платы до 15 евро, повышение пенсий в среднем на 300-350 евро, как и увеличение пособий по уходу за детьми. Крайне левые партии активно ставят вопрос о недопустимости дальнейшего роста расходов домохозяйств на обучение детей в средней и высшей школы.

Если все ирландские партии в той или иной степени ставят вопрос о желательности объединения с Ольстером, то в установках крайне левых данный вопрос увязывается с общим движением к единой социалистической Ирландии. И ЛВП, и «Справедливость» выступают за окончание «колониального» статуса североирландских территорий в составе Соединённого королевства и за быстрейшее создание реальных условий для воссоединения единства ирландского народа.

Вполне логично, что в рамках своей политической тактики крайне левые в Ирландии не только заявляют о решительном неприятии деятельности буржуазного правительства. Немалое место в своей риторике блок ЛВПС отводит также критике «реформизма» в лице ШФ, Зелёной партии и социал-демократии.

Вполне наступательной и радикальной можно назвать и внешнеполитическую повестку ирландских крайне левых. Суммируя, можно отметить, что она покоится на идеях антиимпериализма, пацифизма и приверженности традиционному ирландскому нейтралитету. Естественно, это подразумевает ясное следование антивашингтонскому дискурсу.

ЛВП и ещё в большей степени «Солидарность» и Социалистическая партия занимают весьма критическую позицию в отношении ЕС, критикуя его с классовых позиций. Любопытно, что во время референдума о «брекзите» североирландская секция ЛВП ратовала фактически за «левый брекзит», то есть, была за отделение Великобритании от Евросоюза. Блок ЛВПС жёстко осуждает правила сотрудничества стран-членов ЕС в области внутренних дел и юстиции, совершенно не принимает «антигуманитарную» политику «еврократии» в отношении предоставления убежища беженцам из стран Юга. Также объектом критики ЛВПС предстаёт Европейская политика по безопасности и обороне. С точки зрения ирландских неотроцкистов, принятие их страной общей внешней политики ЕС объективно ведёт Ирландскую Республику к потере национального суверенитета.

Будучи активной силой антивоенного движения, крайне левые, выражаясь словами Р. Б. Барретта, последовательно выступают «против какой-либо попытки навязать Ирландии отход от политики нейтралитета и приблизить её к НАТО.» Вплоть до того, что депутаты от ЛВПС регулярно ставят в парламенте вопросы о запрете американским военнослужащим использовать ирландское пространство для пересадок и о необходимости отказаться от участия в натовской программе «Партнёрство во имя мира».

Как и другие радикальные левые в Европе, ЛВП и «Справедливость» осуждают действия России в Украине, но, вместе с тем, со всей определённостью утверждают, что страны НАТО и ЕС несут весьма большую долю ответственности за происходящее в Восточной Европе. Блок ЛВПС выступает за справедливый и устойчивый мир между Москвой и Киевом, считая тактику окружения России натовскими базами контрпродуктивной и угрожающей общему делу мира.

Также ирландские крайне левые осуждают действия западной стран в контексте гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Как и их крайне левые соратники в других странах Западной Европы, ирландские троцкисты занимают однозначно антиизраильскую позицию, утверждая, что правое правительство Нетаньяху осуществляет «геноцидальную политику» по отношению к палестинскому народу, требуя высылки из Дублина израильского посла и отказа от инвестиций в Государство Израиль.

Благодаря особенностям ирландской избирательной системы, даже не имея на сегодня поддержки 3% электората, партии троцкистской традиции, тем не менее, имеют в стране не только «уличную», но и парламентскую известность. Это делает данный ирландский «крайне левый» пример по-настоящему своеобразным и особенным в условиях сегодняшней европейской действительности.