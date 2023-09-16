Год протестам в Иране: смена поколений неизбежна

16 сентября прошлого года в Иране начались самые масштабные, вероятно, с 1979-го года антиправительственные протесты. На протяжении трех месяцев исламская республика полыхала каждую ночь в буквальном смысле. Причиной для волнений стала гибель 22-летней этнической курдянки Махсы Амини после задержания патрулем полиции нравов в Тегеране. Полиция объяснила ее задержание тем, что девушка, якобы, нарушила нормы ношения хиджаба. Эта смерть из-за хиджаба всколыхнула всю страну – многотысячные демонстрации, нарастая, происходили во всех иранских провинциях.

Я побывал в Иране, когда протестные акции почти утихли – в декабре прошлого года. Уже в январе я рассказывал о своей поездке и впечатлениях от нее Борису Юльевичу Кагарлицкому (объявленному путинскими властями РФ иноагентом) на канале «Рабкор». С января в Иране больше не происходили масштабные протесты. Хуже того, начиная с июля, власти исламской республики стали постепенно «закручивать гайки» в вопросе ношения хиджабов. Дело в том, что одной из причин затухания волнений стало то, что девушки де-факто начали появляться в общественных местах без головных платков и их за это не задерживали, а полиция нравов прекратила патрулировать улицы. Хотя де-юре хиджабы и полиция нравов на фоне антиправительственных демонстраций отменены в Иране не были. С июля власти усилили контроль за ношением хиджабов, на улицах вновь появились патрули полиции нравов.

Нарастание репрессий создает предпосылки к возобновлению массовых протестов в Иране. Ведь коренной проблемы, из-за которой антиправительственные волнения происходят в этой стране последние лет 10, прошлогодние демонстрации не решили: от власти не отстранено престарелое поколение консерваторов (кстати, революционеров в прошлом – творцов революции 1979-го года).

Борьба с хиджабом – это один из основных символов борьбы за прогрессивные реформы в стране. Стоит пояснить, что обязательное ношение хиджаба в Иране было введено после победы антимонархической революции в 1979-м году. При этом в свержении шаха Персии (в Иран страну переименовали победители 1979-го года) Резы Пехлеви участвовали не только сторонники оппозиционно-настроенного духовенства, но и активисты многочисленных запрещенных тогда левацких группировок. Введение обязательного хиджаба леваки восприняли, как своего рода предательство революции. Однако устроить свою революцию внутри исламской революции им не удалось. В 1980-м году на Иран напал Ирак – и на фоне очень тяжелой, с тысячами ежедневных жертв войны власть, в составе которой доминировали клерикалы, зачистила левацкие группы.

С тех пор борьба против обязательного ношения хиджаба превратилась в один из символов борьбы за прогрессивные реформы в Иране. Даже, пожалуй, это можно воспринимать шире: выступления против головных платков – попытка продолжить революцию, начатую в 1979-м году и свернутую из-за войны с Ираком (в этой войне, по разным оценкам, погибло за 8 лет порядка полумиллиона человек) и торжества клерикалов в структуре нового иранского правительства.

Пока девушки в исламской республике продолжают появляться в общественных местах без хиджабов. Я от своей тегеранской приятельницы регулярно получаю фотографии, которые свидетельствуют, что она или ее подруги бывают на публике без головных платков. Однако недавно моя приятельница рассказала, как ее задержал патруль полиции нравов за то, что она пыталась сфотографировать полицейских. Несколько часов ей проводили «нравоучительные» беседы и грозили тюрьмой за «аморальное поведение». То есть полиция нравов на иранских улицах становится все смелее. Однако и те, кто отправляет эту полицию на улицы, функционеры действующего режима, моложе не становятся. Власть стариков мешает развитию и демократизации Ирана. Но смена поколений неизбежна – это естественный ход вещей, как бы не цеплялись за власть дряхлые старики, стоя на краю могилы.