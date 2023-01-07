Деградация сверхдержавы: быть или казаться?

Данный текст не стремится никого оскорбить или унизить, разжечь вражду и не призывает ни к чему. Все совпадения являются чисто случайными либо домыслами больной фантазии автора. Поэтому рекомендую отнестись к этому тексту как к эссе и развлекательному контенту нежели как, не дай Маркс, к серьезному историческому труду. Следовательно прошу вас убрать от чтения особо чувствительных, беременных, животных и прочих незащищенных психически персон. А коли в ходе прочтения у вас возникли боли в голове, груди, области поясницы и ниже советую немедленно прекратить чтение и обратится к профильному врачу.

Испанская империя — государство, которое занимало большую часть земной суши в период расцвета и безраздельно правило морями. Богатейшая страна возможно за всю историю человечества, и над ней никогда не заходило солнце (позже это выражение приклеится к Британской империи). Но всё же оно невероятно быстро смогло деградировать, а потом долго и мучительно скукоживалось до размеров современной Испании. Прошло через фашистскую диктатуру, но сумело не влезть во Вторую Мировую Войну. Сейчас это страна благополучной Европы, где нашли дом многие наши соотечественники и некоторые беглые олигархи.

PLVS VLTRA или проще PLUSULTRA девиз принятый Испанией при Карле V, при нём Испанская корона реально достигла пика своего могущества и да перевод этого девиза означает «дальше предела», «за пределы». Если бы Карл V спросил у испанского школьника «где проходят границы Испании», отрок вполне справедливо мог бы ответить, что «у Испании нет границ». Тогда так казалось, ведь страна, открывшая Новый свет (если сравнить с современностью, это равнозначно полету в космос), действительно не могла иметь границ априори. Хотя земной шар по факту был поделен между Португальской и Испанской коронами Папой Римским. В сферу влияния Испанских монархов также в непосредственном подчинении находились земли нынешних Австрии, Нидерландов, Германские земли Священной Римской империи и это только в Европе в обеих Америках. В Азии тоже были немалые земли.

В чём же секрет невероятно быстрого падения? На этот счёт придется высказать несколько точек зрения, с которыми я могу не соглашаться, но они имеют место быть как в исторической, так и в общественных науках. Да, профессиональные историки испанофилы/испановеды/испанисты могут закидать меня камнями за столь поверхностный подход, но как говорил старина Вольтер: «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить». Принцип «свободы слова» и мышления ещё никто не отменял.

Первое, экономика — основа всего, как говорили классики, «базис» общества. Отсталая феодальная испанская экономика никак не могла противостоять современной передовой капиталистической экономике в условиях новой экономической формации. Да, капитализм когда-то был передовым, можете вырывать эту фразу из контекста, я хвалю капитализм. Передовые державы, такие как Англия, Франция и Нидерланды (восставшие против устаревшей политической системы Испании), уже начали переход к капитализму пока в Испании судорожно хватались за призраков прошлого в лице монархии, феодальной знати, раздутого пышного двора и несмотря на присутствие кортесов (сословно-представительские институты), здесь отсутствовали буржуазные демократические свободы. Сколько бы ни делали живительных «инъекций в мозг» в виде серебра и золота, феодальной экономике невозможно тягаться с промышленной революцией. Искусственно поддерживать видимость величия можно, что и показывает история, но тягаться с более развитыми странами делалось все сложнее. Яркий пример тому войны. Испания вела их бесчисленное множество, даже побеждала в некоторых из них, но при этом истощала казну и главное — людские ресурсы. И конечно, старая аристократия, королевский двор потребляли неимоверное количество выжатых из колоний благ. В итоге закономерно произошла инфляция, а старые порядки тормозили развитие капитализма и промышленную революцию (вместо этого испанцы переключились на поиск источника вечной молодости и золотых городов в джунглях).

Второе вытекает прямо из первого, это погоня за «престижем» и несоответствие декларируемой идеологии и «реальных дел». Испания для всего тогдашнего мира была оплотом христианской добродетели и морали, монархов же величали «их католические величества». При этом, действительно всем казалось что «мы испанские и с нами бог», так как открытие Нового света, очевидно же, не могло случится без божией воли ведь (даже с точки зрения протестантской морали — раз у тебя есть удача значит бог тебя любит), а защита «истинной веры» от протестантской ереси стали национальной идеей для Испании на века. Многие войны с так называемыми ересью, сатаной и вселенским злом затевались постоянно (далеко не изобретения современных пропагандистов). И конечно миссия по «крещению дикарей» (позже британцы, в частности Киплинг, назовут подобное «цивилизаторской миссией» или «бременем белого человека»).

Вот под такими благопристойными лозунгами испанские имперцы огнем и мечом крестили местное население, сжигали протестантов и индейцев, не отказавшихся от своих взглядов, веры да и вообще не желающих работать и умирать за испанцев и их «Испанский мир». Конечно, при этом пропагандистская машина пыталась как-то примирить местное население и колонизаторов говоря о том что их приход «прекратил войну всех против всех». Но учитывая то с какой частотой даже в «золотой век» Испании вспыхивали восстания то можно лишь посочувствовать пропагандистам того периода, ведь как ни крути если слово не соответствует делу, то возникает диссонанс, который порождает проблемы. Государство же ведет себя прямо как алкоголик, который боится признать себя алкоголиком и говорит, что закончит в любой момент. Ведь ради самих же голландцев железный герцог Альба брал голландские города и убивал этих же голландцев.

И как же обойтись без образа врага для сплочения нации. На эту роль отлично подошли евреи, арабы и тогдашние «англосаксы». Конкретно — англичане. Испании «англичанка гадила» со времен Генриха VIII, максимально упрощая скажу, что причина была в браке этого короля с испанской принцессой, закончившемся скандальным разводом. За счёт гонений на евреев (Альгамбрский декрет), изгнания оставшихся после Реконкисты арабов, королевская и церковная казна пополнялись. Кого-то принудительно крестили (мориски-арабы и марраны-евреи), но потом всё равно притесняли и высылали. Поднимались восстания, но они были подавлены (например, Альпухарское восстание, а так кому интересно вбейте в поиск «Мудехарские восстания»).

Экономический интерес со временем начал лепить врагов из конкурентов по «опасному колониальному бизнесу» каковыми естественно стали всё те же англичане, без зазрения совести грабившие испанские галеоны и всячески чинившие препятствия благородным донам в нелегком деле освоения новых земель. В старушке Европе тоже было неспокойно и из-за растущего могущества Франции приходилось неоднократно воевать и с ней, некоторые эпизоды этих противостояний описаны у Дюма.

Итак, к XIX веку Испания подойдёт всё еще имея множество колоний, за спиной будут банкротства и инфляция, но уже чувствуется что они не «смогут повторить» успехи Карла V, ибо знаменитые испанские терции уже не те, ну и инцест конечно «дело семейное», но для династии Габсбургов он оказался весьма губительным. Не буду утомлять читателей физиологическими подробностями, династия прекратилась из-за неспособности последнего габсбургского короля продлить свой род, он и передвигался с трудом. Жизнь это вам не «Игра Престолов». На трон поочередно восходят Бурбоны, Бонапарты, Бурбоны, Савойская династия, опять Бурбоны. Будет и первая республика и даже маршал Мюрат как губернатор. На этом и кончился золотой век Испании.

История Испании наглядный пример того как не надо управлять государством, как не надо лезть в войны, как не надо сидеть на ресурсной игле, как не надо цепляться за изжившие себя традиции, грозить всему миру военной мощью, принимать все более безумные законы, постоянно кого-то и что-то запрещая и отменяя. А главное, не стоит тиранить своё собственное население, которое весь «золотой век» в Испании находилось в тяжелейшем закабалении. Это история того как нужно вкладывать деньги в экономику, а не зависеть от внешних факторов. Конечно же это история о том, что прогресс нельзя остановить, можно замедлить, можно модернизировать устаревшее до упора, но это не приведёт ни к чему хорошему (привет заводу УАЗ, только это совершенство не требует перемен), а с арены истории вас столкнут более развитые игроки. Да, возможно «в области балета» — Испания по-прежнему оставалась на высоте. В сфере культуры и искусства был подъём, он останется единственной позитивной страничкой этого времени. Но разве трагическая история Дон Кихота описанная Сервантесом не является прекрасной иллюстрацией того безнадежного состояния, в котором находилось тогдашнее общество?

По сути «золотой век» таковым и не являлся, это больше напоминает применение допинга ради бессмысленного, кратковременного, мобилизационного успеха после которого наступит тяжёлый «отходняк», который будет уже в XX веке для Испании.

Смысл этой истории настолько прост и понятен, что мы не будем его формулировать. Те, кто не хотят извлекать уроки из прошлого и учиться на чужих ошибках, обречены их повторять.

Как говорится ¡No pasarán!