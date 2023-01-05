Я продолжу говорить и действовать

На Новый год я оказался в спецприемнике после спектакля, который устроили силовики, ворвавшись в мою квартиру 29 декабря. «Режиссеры» снова пытаются запугать общество. Эффект обратный. Мы убеждаемся, что мир пронизан несправедливостью и бессмысленным насилием. А значит, его надо менять.

Репрессиями режим продолжает копать себе яму. Однако эти репрессии опасны и для общества. Не только потому, что ломают людям жизнь. Но и потому, что порождают жажду отмщения, которая может помешать нам в момент радикального разрыва с прошлым.

Важно помнить: проблема не в верхушке и не в тех, кто обеспечивает ей медийное, силовое и управленческое сопровождение. Проблема во всей системе воспроизводства экономического неравенства, которое порождает колоссальное политическое неравенство. А значит — войны и диктатуры.

Для меня арест — новый опыт, новые взаимодействия с людьми из других сред. И этот опыт обогащает, дает возможность сверить свои идеи, установки и интуиции с практикой других людей.

Я выйду 13 января и продолжу действовать и говорить. А если сфабрикуют что-то еще, вновь будет обратный эффект.

Ни одна из инициатив, которыми я занимался, не загнется: там много убежденных людей. Я же отвлекусь от двух работ и необходимости сводить концы с концами и сконцентрирую все свои мыслительные ресурсы на борьбе за будущее для всех.