Главная Рубрики Авторские колонки 2023 Январь 04 Дети патриотов

Дети патриотов

 

Дети патриотов

 

Как гласит не очень старинная, но очень верная мудрость, чем патриотичней чиновник, тем за границей 1) дольше живут его дети и 2) дальше находится его собственность.

Конец года подарил несколько ярких подтверждений этому тезису. Во-первых, один сетевой блогер скромно поинтересовался у Дмитрия Анатольевича Медведева, имеем ли мы шанс, в связи с намечающимся поднятием призывного возраста, увидеть среди сражающихся с Иблисом не на уютных курортах и пляжах, а в окопах, Илью Дмитриевича Медведева. Естественно, гражданин, задавший столь неуместный вопрос  лично Дмитрию Анатольевичу, был немедленно сим великим публицистом и государственным мужем забанен, из чего можно заключить, что всё-таки Илью Дмитриевича в окопах  увидеть нам не доведется.

В прочем, не одним семейством Медведева силен лагерь казенных патриотов. Можно сказать среди певцов СВО предпочитает таскать каштаны из огня чужими руками каждый первый. Скажем Мария Ватутина — широко известная в узких кругах поэтесса, неоднократно отмечавшаяся на Z-концертах. Как выяснилось, у Ватутиной подрастает сын, мальчику исполняется 21 год, в связи с чем, писательница выдала небольшой постик, о том, что подыскивает для сынишки какую-никакую работу в Москве (хорошее знание сыном центра столицы было выделено Ватутиной особо). Что характерно, после предложения заключить контракт с ЧВК «Вагнер» пост был быстро удален. Видимо, в рядах солдат, рискующих жизнью на полях СВО, своё чадо Ватутина не видит, (что её патриотического стихотворного порыва никак не умаляет, ну что ж, ну что ж).

Ещё одному видному представителю Z-поэзии — Игорю Караулову более повезло: детей мужского пола у него, насколько я знаю, не имеется. Это, однако, нисколько не помешало и семейству Карауловых знатно осрамиться. Караулов, напомню, в своих стихах пишет об эмигрантах, живущих в Тбилиси и «сосущих Европейские вялые сиси», а так же обещает, что русские солдаты-инвалиды ещё смогут дойти до Белграда и до Берлина. Чем ему не угодил Белград – не совсем непонятно. Всё становится яснее, если вы успели прочитать пост дочери Караулова – Галины (в самых лучших патриотических традициях пост этот был молниеносно удален, как только публика обратила на него внимание). Галина таки недавно эмигрировала именно в Белград и нашла европейские сиси действительно вялыми (на свой вкус). Во всяком случае, как назло в столице Сербии нет ни ювелирных магазинов Тиффани, ни Картье, плохо со «скромными браслетиками» (так!) которыми Караулова хотела себя порадовать, да и вообще на вкус госпожи Карауловой Белград город уж очень провинциальный. В общем, до Белграда дойти русским воинам предлагается видимо ради возмездия за отсутствие «скромных» ювелирных магазинов.

Вот так выглядит сегодня официальный патриотизм. Таковы наши доблестные иблисоборцы.

Юрий Угольников
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4-1-2023 Авторские колонки, , , , , , , 101
Юрий Угольников

Магистр истории, выпускник РГГУ, журналист и литературный критик, писатель.

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