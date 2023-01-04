Дети патриотов

Как гласит не очень старинная, но очень верная мудрость, чем патриотичней чиновник, тем за границей 1) дольше живут его дети и 2) дальше находится его собственность.

Конец года подарил несколько ярких подтверждений этому тезису. Во-первых, один сетевой блогер скромно поинтересовался у Дмитрия Анатольевича Медведева, имеем ли мы шанс, в связи с намечающимся поднятием призывного возраста, увидеть среди сражающихся с Иблисом не на уютных курортах и пляжах, а в окопах, Илью Дмитриевича Медведева. Естественно, гражданин, задавший столь неуместный вопрос лично Дмитрию Анатольевичу, был немедленно сим великим публицистом и государственным мужем забанен, из чего можно заключить, что всё-таки Илью Дмитриевича в окопах увидеть нам не доведется.

В прочем, не одним семейством Медведева силен лагерь казенных патриотов. Можно сказать среди певцов СВО предпочитает таскать каштаны из огня чужими руками каждый первый. Скажем Мария Ватутина — широко известная в узких кругах поэтесса, неоднократно отмечавшаяся на Z-концертах. Как выяснилось, у Ватутиной подрастает сын, мальчику исполняется 21 год, в связи с чем, писательница выдала небольшой постик, о том, что подыскивает для сынишки какую-никакую работу в Москве (хорошее знание сыном центра столицы было выделено Ватутиной особо). Что характерно, после предложения заключить контракт с ЧВК «Вагнер» пост был быстро удален. Видимо, в рядах солдат, рискующих жизнью на полях СВО, своё чадо Ватутина не видит, (что её патриотического стихотворного порыва никак не умаляет, ну что ж, ну что ж).

Ещё одному видному представителю Z-поэзии — Игорю Караулову более повезло: детей мужского пола у него, насколько я знаю, не имеется. Это, однако, нисколько не помешало и семейству Карауловых знатно осрамиться. Караулов, напомню, в своих стихах пишет об эмигрантах, живущих в Тбилиси и «сосущих Европейские вялые сиси», а так же обещает, что русские солдаты-инвалиды ещё смогут дойти до Белграда и до Берлина. Чем ему не угодил Белград – не совсем непонятно. Всё становится яснее, если вы успели прочитать пост дочери Караулова – Галины (в самых лучших патриотических традициях пост этот был молниеносно удален, как только публика обратила на него внимание). Галина таки недавно эмигрировала именно в Белград и нашла европейские сиси действительно вялыми (на свой вкус). Во всяком случае, как назло в столице Сербии нет ни ювелирных магазинов Тиффани, ни Картье, плохо со «скромными браслетиками» (так!) которыми Караулова хотела себя порадовать, да и вообще на вкус госпожи Карауловой Белград город уж очень провинциальный. В общем, до Белграда дойти русским воинам предлагается видимо ради возмездия за отсутствие «скромных» ювелирных магазинов.

Вот так выглядит сегодня официальный патриотизм. Таковы наши доблестные иблисоборцы.