НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Дело Лобанова и политика государства

29 декабря был избит полицией и арестован Михаил Лобанов — математик и левый активист, фактически выигравший выборы в Государственную Думу осенью позапрошлого года. Команда «Рабкора» ждала Лобанова на новогодний стрим, но, увы, вместо дискуссии о политических перспективах получился очередной разговор о репрессиях. Что, впрочем, закономерно и взаимосвязано.

Дело Лобанова — своеобразный новогодний подарок всем тем, кто не готов молча терпеть происходящее. На массовые репрессии сегодняшняя российская власть неспособна из-за своей организационной рыхлости, а вот на выборочные акции устрашения — очень даже способна.

Если всё обойдется административным арестом на 15 суток в изоляторе Сахарово, то это, конечно, неприятно (испортили новогодний праздник не только Лобанову, но и многим другим людям, за него переживающим), но не выходит за рамки привычного. Другое дело, если, как и в случае с Ильей Яшиным, за первым обвинением последует второе, уже более серьезное. Нам, к сожалению, остается только наблюдать за происходящим, одновременно работая над тем, чтобы мобилизовать общественное мнение в поддержку Лобанова и других политзаключенных.

Почему именно Лобанова выбрали в качестве цели, более или менее понятно. Михаил — представитель нового поколения оппозиции, сочетающий четкую идейную мотивацию с пониманием практических возможностей и ограничений. Успех Лобанова на выборах в Москве в 2021 году показал, что его демократическая и социалистическая программа не только привлекает избирателей, но и способна мобилизовать большое количество активных сторонников. К тому же после выборов 2021 года Лобанов не сошел со сцены, а напротив, продолжал работу по консолидации своих сторонников, организовав платформу «ВыДвижение» для участия оппозиционеров (преимущественно левых) в борьбе за позиции в муниципальных советах. Хотя большая часть кандидатов «ВыДвижения» была отсеяна или провалена с помощью дистанционного электронного голосования, результат оказался отнюдь не нулевым. Несколько десятков кандидатов всё же добились успеха.

Конечно, неприятно, что Михаилу пришлось встречать Новый год за решеткой, но в том, что у него есть политическое будущее, можно не сомневаться. К сожалению, в России репутация политиков формируется именно такими событиями. Другой вопрос, как обстоят дела с репутацией тех, кто организует репрессии.

Лидер крупнейшей левой партии Франции и в недавнем прошлом кандидат в президенты республики Жан-Люк Меланшон выразил солидарность Михаилом Лобановым. В советские времена подобные выступления западных политиков в защиту диссидентов имели серьезный резонанс, особенно если речь шла о деятелях критически относящихся к США и НАТО. И, естественно, о представителях коммунистического движения. На их мнение советские начальники оглядывались и нередко шли на уступки. В худшем случае приходилось обиженно отбрехиваться. Могу подтвердить по собственному опыту: меня и других участников «дела молодых социалистов» в 1983 году освободили из Лефортовской тюрьмы под давлением западных компартий.

К сожалению, в случае с Лобановым ситуация складывается иначе. Кремлевские власти не только отпускать заключенных или смягчать свои решения, но и отвечать на критику не собираются. И проблема даже не в том, что Россия находится в конфронтации с Западом. Советский Союз тоже, как мы помним, с западными странами не особо дружил. Но смысл тогдашнего противостояния был совершенно другой. СССР воплощал принципиально иную экономическую систему и именно в этом состояла суть глобальных амбиций советской элиты. Сознавая себя мировой державой, надо и действовать соответственно. Для тогдашнего руководства вопрос о репутации страны в мире был принципиальным. И да, эта репутация всё более портилась: после интервенции в Чехословакию, судов над диссидентами и вторжения в Афганистан даже многие преданные «друзья СССР» начинали выражать недовольство или недоумение. Но тем более надо было заботиться о своей репутации. Ибо это важная часть политики. Имея глобальные амбиции, необходимо иметь и приличный вид.

Беда современной России не в том, что она находится в противостоянии с Западом, а в том, что это противостояние сугубо ситуативное. Никакой альтернативы кремлевские политики не предлагают, кроме бессвязных призывов вернуться назад в Средневековье, перемежающихся с хамскими высказываниями и угрозами. Экономическая система и политические правила, установившиеся сегодня в нашем отечестве, мало отличаются от того, что мы наблюдаем в некоторых странах Африки или наименее развитых государствах Азии. Естественно, с такой экономикой и с такими институтами о глобальных амбициях помышлять смешно. Да никто и не помышляет. В лучшем случае всё это — разговоры для внутреннего пользования, да и то, рассчитанные на фантомные боли небольшой части наших сограждан, всё ещё эмоционально живущих в СССР.

Полное отсутствие реальных амбиций и даже имперского сознания (которое тоже требует неуклонной заботы о репутации государства) характеризует внешнюю политику сегодняшней России, подчиненную личным и групповым интересам нескольких десятков семей и бизнес-корпораций, завладевших государством.

Ясно, что как бы ни складывались конкретные обстоятельства дела, у Лобанова есть политическое будущее. Относительно тех, кто сейчас находится у власти, тоже всё ясно. Они не только не видят никакого будущего для себя, но и пытаются лишить будущего всех нас.