Способствует ли СВО усилению профсоюзного движения?

Конец ушедшего года был отмечен медленным, но, верным ростом профсоюзного движения.

В декабре в Москве прошла забастовка профсоюза «Курьер» (поддержанная, по свидетельству председателя профсоюза, так же и работниками доставки в других городах), с требованиями протестующих и можно было ознакомиться в Телеграм-канале профсоюза https://t.me/rskzabastovka. Возможно забастовки курьеров ещё будут продолжаться, но как минимум первый этап уже можно считать завершенным. Уже в самом начале забастовки лидер профсоюза говорил о позитивных изменениях (хотя Яндекс, работники которого и бастовали в первую очередь, не шел, и видимо так и не пошел с ними на прямые переговоры).

В Ленобласти с августа 2022-го года работники IKEA отстаивают свои права, причем их выступления были поддержаны сотрудниками компании и за пределами России: 7-го ноября акции поддержки прошли в разных европейских городах, в частности в Мельбурне и Париже.

Скорее всего, эти выступления не станут последними.

Уход части иностранных компаний из России (по факту являющейся часто скорее реорганизацией, что, относительно компании IKEA, отмечает один из рабочих активистов) в первую очередь сказывается на положении рядовых сотрудников этих компаний. Что, естественно, подталкивает трудящихся сплотиться для защиты своих интересов.

Конечно, с одной стороны, кризис бьет по рабочим, а с другой, всё-таки санкции, потеря контрактов, сказываются и на самих компаниях и предпринимателях. Состояния богатейших людей России за ушедший год заметно уменьшились. Эти изменения заставляет предпринимателей если не искать дополнительные источники дохода, то, как минимум, сокращать расходы, то есть, в первую очередь, экономить на работниках. В этой ситуации, опять же только профсоюзное движение и рабочая солидарность могут противостоять незаконным увольнениям, сокращениям и другим нарушениям прав трудящихся.

СВО (будем называть её в соответствии с официальными документами), как это ни парадоксально, может даже в какой-то мере поспособствовать укреплению позиций рабочих. Хотя это ещё и не ощущается в полной мере, но отток граждан за границу, а так же их мобилизация, хотя она велась пока в первую очередь в экономически отсталых регионах, в некоторых из которых промышленные предприятия фактически прекратили своё существование (многие рекламные ролики, агитирующие за службу по контракту показательно нацелены именно на наиболее бедных граждан, не имеющих сейчас стабильного заработка, см. об этом колонку Анны Очкиной), так вот, несмотря на это, всё же мобилизация и эмиграция постепенно формируют дефицит рабочей силы. Как минимум, он постепенно будет становиться более заметным в некоторых областях производства, где труднее заменять россиян мигрантами. Да и сами рабочие из Средней Азии всё лучше осознают свои права, особенно на фоне назревающего дефицита рабочей силы. Это может вести к усилению позиций рабочего движения и добавить профсоюзам весомости.

Крупнейший сегодняшний специалист по вопросам экономического неравенства Бранко Миланович в книге, которая так и называется «Неравенство», отмечал, что крупные военные конфликты (такие как Первая и Вторая мировые воины) вели в конечном счёте к глобальному сокращению разрыва между доходами богатейших и беднейших слоев населения. Конечно, дело тут не только в том, что призыв и военные потери порождали дефицит рабочей силы, но отчасти и в этом тоже.

Текущая ситуация не только делает профсоюзное движение необходимым, но и даёт ему возможность стать сильней. Вопрос лишь в том, сможем ли мы этим шансом воспользоваться.