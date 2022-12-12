Бундестаг и геноцид

Парламент ФРГ (бундестаг) принял резолюцию, которая признает голод 1930-х гг. на Украине («Голодомор» в терминах украинской официальной историографии) геноцидом украинского народа, якобы устроенным коммунистами во главе с И.В. Сталиным. Нужно ли говорить о том, что это совершенно противоречит исторической истине и вызвано лишь текущей политической конъюнктурой. Разумеется, голод 1930-х был большой трагедией, впрочем, как и все голодные годы, которые прокатывались по Российской империи примерно раз в 15-20 лет. Существует статистика, которая показывает: за предреволюционные полвека в империи от голода на селе погибли около 5 миллионов крестьян (один «Царь-Голод» 1889-1892 унес 1,7 миллиона жизней!). Царская власть при этом, между прочим, не прекращала экспорт хлеба за границу! И что-то не слышно об обвинениях Александра III и Николая II в геноциде…

В ответ на возмущения общественности российская власть в конце XIX века запрещала в газетах употреблять слово «голод», требуя заменять его словом «недород». Так что практика замены неудобных слов более удобными тоже придумана задолго до нынешних времен и даже до большевиков.

Но давайте вернемся к голоду 1930-х. Действительно, во время этого голода погибло много украинских крестьян. По той простой причине, что Украина была «житницей СССР», именно там, в силу климатических условий этой республики, выращивалась большая часть советской сельхозпродукции. И именно южные регионы европейской части Советского Союза в тот год наиболее пострадали от засухи.

Наряду с объективными причинами голода (погодные условия) были и субъективные (хаос при коллективизации) и, конечно, за последние несли вину и руководство Компартии, и местные начальники (среди которых, кстати, были как русские, так и множество украинцев). Причем нельзя утверждать, будто ни местная, ни центральная власть не пытались противостоять голоду, когда стали понятны его масштабы. За 1932-1933 год по распоряжению СНК СССР населению Украины было передано около 2, 3 миллионов тонн зерна из стратегических запасов. А вот выдержка из протокола заседания бюро Киевского обкома КПУ (б) от 27 февраля 1933 г. «…Обязать все РПК приступить к немедленной ликвидации очагов крайнего истощения среди колхозников и единоличников на почве острого недоедания …1) Всех опухших или находящихся от истощения в лежачем положении – как детей, так и взрослых – в течение 48 часов определить в специально предназначенные и приспособленные помещения, организовать для них питание…». Об этом немецкие депутаты даже не вспомнили.

Но даже если бы и не было этого. В любом случае заявлять, что Сталин при помощи голода пытался уничтожить украинский народ — полный бред! В 20-е-30-е годы Советский Союз вел беспрецедентную политику поддержки тех народов, что подвергались угнетению при царском режиме. Например, американский исследователь Терри Мартин назвал ленинско-сталинский СССР «империей положительной дискриминации». Особое значение для Советской власти имела поддержка именно украинского народа и украинской культуры, ведь в империи Романовых само существование украинцев как народа отрицалось! Вернувшийся в УССР украинский националист Грушевский писал, что у него ощущение, будто он попал в украинскую национальную державу….

Да и за что Сталину было уничтожать украинский народ? За то, что он помог большевикам уничтожить империю? Роль украинских коммунистов и других левых в революционной борьбе малоизвестна в современной России, но она была огромной. Или за то, что украинские коммунисты и красноармейцы помогли большевикам победить в гражданской войне и создать СССР? Во время коллективизации на Украине, конечно, были кулацкие бунты и теракты, но они были по всему СССР. По данным ГПУ в РСФСР в 1929 году было зафиксировано даже больше кулацких выступлений – более 1 тысячи против 848 в Украинской ССР. Никаких оснований наказывать именно украинский народ у Сталина не было. Да и не могла ему в 1931 году прийти в голову такая идея, просто потому что он был все же коммунистом, а не националистом!

Показательно, что националисты всех народов СССР убеждены, что голод 30-х был геноцидом именно их народа со сторон Сталина и Советской власти. То же самое утверждают, например, казахские националисты. У них тоже есть своя концепция голодомора, который они называют Ашаршылык. О нем снимаются фильмы, возводятся памятники жертвам Ашаршылыка.

Более того, есть свой миф о Голодоморе и у русских националистов. Еще с 1970-х мы слышали от Солженицына, Шафаревича и их единомыленников, что «злобные коммунисты» целенаправленно уничтожали-де именно русское крестьянство, в том числе при помощи голода. Вот слова Солженицына из его поздней статьи в «Известиях»: «А Великий Голод 1921 года, от Урала, через Волгу и вглубь Европейской России, потрясший тогда нашу страну! Он скосил миллионы людей, только слово «голодомор» ещё не употреблялось».

Националист на все вокруг смотрит через призму своей идеологии. История для него – борьба народов, причем, не на жизнь, а на смерть, так что сильные народы якобы сжирают слабых. Поэтому Сталин для националистов – инородец, который только и думал, что вывести под корень восточных славян. Мысль о том, что Сталин и большевики были интернационалистами, и мыслили не в националистических, а в классовых категориях, им в голову не приходит…

Кстати, освятив авторитетом европейского парламентаризма этот националистический взгляд на историю, бундестаг совершил политическое преступление. Он открыл двери не только для торжества украинского национализма, но и для новой эскалации русского национализма, который, безусловно, подхватит и разовьет эту идею, поскольку, как я уже говорил, у него есть свои версии Голодомора. Убежден, что господин Холмогоров уже строчит статейку, где в целом не поддерживает бундестаг, но по существу соглашается – мол, Сталин был такой, спасибо, мол, дамен унд херрен, что напомнили о его славянофобской сущности!

Что ж, есть только один момент в этой истории, что меня порадовал. Что немецкие левые – Die Linke не голосовали за эту одиозную резолюцию….