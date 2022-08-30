Инстаграмм-диверсант — или что я буду делать, когда меня снимут с выборов

Для всех вокруг инста — про еду и девочек с пухлыми губами. А для меня это про посадки. Я уже «отмотал» два административных срока за Stories и посты. Видимо, работники «Центра Э», которые меня мониторят, очень любят листать эту запрещенную в России соцсеть. И в перерывах между лайками фоток с Гоа и банановых смузи они делают скриншоты моих постов.

И не просто делают. Они их осматривают “при искусственном освещении”, обращают внимание на “текстовые пометки и эмодзи”, описывают и протоколируют со свидетелями, отправляют на всевозможные экспертизы и направляют в суд. Для меня перегораживают улицы, отправляют персональные автозаки и конвоируют исключительно в наручниках. Чувствую себя работодателем, который создает много рабочих мест!

А как еще? Я же не абы кто, а целый инстаграм-диверсант.

В сентябре прошлого года меня посадили на 9 суток за сторис с репостом картинки от КПРФ (парламентская оппозиция, кстати, а не какой-то там Навальный). Сторис была о том, что выборы сфальсифицированы с помощью электронного голосования и что КПРФ проводит встречу с избирателями. Органы не пролистали эту сторис, а крепко задумались — и после раздумий решили, что с помощью сторис я непосредственно организовал митинг 20 сентября. Именно за организацию я и «сидел». Не КПРФ, а я лично, хотя на тот «митинг» даже не смог пойти.

Теперь меня посадили за пост годичной давности о кандидатах на всё тех же выборах в госдуму прошлого года. Никому тот пост был не нужен, пока я не выдвинулся на выборы. А как только я успешно собрал подписи и был зарегистрирован кандидатом — сразу же мой Инстаграм стали под лупой рассматривать самые мои преданные поклонники и поклонницы. И, конечно же, нашли экстремизм — значок штабов Навального. Немного залежалый экстремизм за почти уже год с публикации, но всё ещё весьма общественно-опасный.

И, прямо скажем, удобный: ст. 20.3 ч. 1 — это одна из кажется всего двух статей в КоАП, которая дает право снять зарегистрированного на выборах кандидата. Щелк — и кандидатское удостоверение идет в шредер.

По Москве сейчас идут десятки таких политических процессов. Власти “пропалывают” поле кандидатов задолго до выборов — а то как бы чего не вышло. В общем, я не один такой. Кому-то избирательные комиссии выбраковывают подписи на выдвижение, кого-то кооптируют в «Новые люди», кому-то ставят спойлера, а самым непонятливым — российский суд и российский срок.

С первым делом я дошел до ЕСПЧ. Моя жалоба «Росс против России» на днях получила номер и будет рассмотрена. Здесь я смогу добиться справедливости, и Россия будет обязана исполнить решение Европейского суда.

По второму делу, апелляция по которому прошла сегодня, результат предсказуемый — меня скоро снимут с выборов. И в силу того, что Россия покинула ЕСПЧ (эту «богадельню», как говорят некоторые высшие чиновники), скорее всего большого смысла в обжаловании в ЕСПЧ нет. Но я что-нибудь обязательно придумаю.

Теперь важное. И властям, и паникёрам, и любителям позлорадствовать, и (главное) моим избирателям я хочу сказать одно: власть это не про корочку, это про авторитет в обществе, построенный на своей энергии, компетенциях и ценностях. Тем более если речь про ту диктатуру, в которую превратилась наша страна.

Я не держусь за корки и готов пройти дистанцию любой длины и сложности. И не просто продолжу свою работу — а буду лучше всех тех депутатов, которые будут “избраны” в сентябре.

Продолжу проводить исследования, ведь политические решения должны приниматься после вдумчивого анализа. Продолжу работать с жителями как гражданский лидер, юрист и исследователь. По Пресне – мы уже начали печатать газету и работать с жителями по вопросам ЖКХ и коммерческого шума от баров и ресторанов.

И, конечно, я с чистой совестью буду занимать позицию против СВО и за мир. Иметь непротиворечивую моральную позицию, в которой уверен — даже не представляете, какое это большое счастье.

PS: На фото я и Оля Сидельникова сегодня в суде на апелляции. Тоже “экстремист”) Оля издает одну из самых крутых районных газет города — «Жёлудь»!