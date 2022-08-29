Замедление по плану?

Россия «по плану» начала проигрывать инициативу в специальной военной операции на Украине, которую законодательно запрещено называть войной в нашей стране. Крым перестал быть неприкосновенной территорией России – важнейшее событие последних дней (не исключено, что последних для президента коррупционеров и русофобов Владимира Путина?). С точки зрения США полуостров, который является российской территорией с 2014-го, перестал быть неприкосновенным для военных ударов. И именно поэтому начались многочисленные «хлопки» и прилеты беспилотников на территорию Крыма.

США с военной точки зрения официально признали, что Крым – украинский. А Украина может наносить удары по инфраструктурным объектам и российским военным, которые находятся на ее территории. Это чрезвычайно важный момент. Крым теперь международно признанная цель для применения различных ударных систем, поставляемых вооруженным силам Украины (ВСУ) США и их союзниками (да-да, и теми самыми «Хаймарсами», которые порядком откорректировали план спецоперации – хотя он, план, все равно остался планом путинских генералов, который идет «по плану»).

Прилеты (или поджоги и «нарушение условий хранения») на авиабазах в Крыму, удар по штабу нашего Черноморского флота в Севастополе… дальше впишите сами «успехи» спецоперации «по плану». Войны нет, всё идет по плану. Чья инициатива сейчас? Путин ее точно утратил. Просить через турецкого президента Реджепа Эрдогана украинского президента Владимира Зеленского о перемирии – разве не утрата инициативы?

«Сознательное замедление» спецоперации, как назвал нынешнее положение дел на фронте министр обороны России Сергей Шойгу, тоже, наверное, не утрата инициативы.

А что получаем в итоге? Российская армия стоит на месте, наносятся удары по «стратегически важным объектам», где обнаруживаются десятки гражданских лиц, разворачивается кризис вокруг Запорожской АЭС, Алексей Арестович, главная говорящая голова Украины, публично рассуждает о том, когда может начать масштабное контрнаступление ВСУ, а Зеленский обозначает для России «красные линии» – которые путинский режим действительно боится пересекать.

Спецоперация по плану перешла в стадию «фундаментальные проблемы вылезают наружу». И не для Украины, а для нашей страны. Армия разворована и разгромлена «успешными» путинскими реформами за 20 лет. О том, что произошло в экономике нашей страны каждый может увидеть, выглянув в окно или даже просто посмотрев на состояние своего подъезда. Общество разобщено. И, что самое страшное для путинизма, воюющие на российской стороне сейчас против «нацистов и наркоманов», как назвал ВСУ Путин в свое время, в начале спецоперации, так вот: воюющие на российской стороне все чаще задумываются, что в Кремле надо менять не только мебель.