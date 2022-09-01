Культ без личности. На смерть М.С. Горбачева

Смерть Михаила Горбачёва – последнего руководителя КПСС и Советского Союза вызвала ожидаемую реакцию среди российских левых (и не только левых). Интернет взорвался проклятиями, пожеланиями ада, нецензурными эпитетами – всем тем, чем сопровождают в России любое упоминание имени знаменитого «Горби», только в десятикратном количестве. Несмотря на сомнительность такого поведения с точки зрения высокой морали, по-человечески понять этих людей можно. Столько боли принес миллионам бывших советских граждан развал СССР, сопровождавшийся глубочайшим экономическим кризисом, нищетой и унижениями большинства, гражданскими войнами и этническими чистками в нацреспубликах, кровью, слезами, страданиями. Причем этот девятый вал боли, покатившийся по Северной Евразии в 1991, не остановился до сих пор: сегодняшние события на юго-востоке Украины тоже во многом следствие горбачевской неумной и неумелой перестройки, которую Зиновьев издевательски окрестил «катастройкой».

Но есть тем не менее важный нюанс, на который как раз левым и стоило бы обратить внимание. Проклятия в адрес уже умершего Горбачева говорят о том, что в нашем сознании до сих пор очень глубоко укоренен культ личности глав государства. Большинство из нас до сих пор считает, что если человек облачен высшей властью, вознесен в кресло правителя страны, то он ответственен за все то, что с этой страной происходит. Причем, понятно, когда так думают буржуазные политики, ведь для их мировоззрения теория героя и толпы вполне органична, она отражает реалии общества, где власть захватили капиталисты, считающие себя инициативными и деловыми личностями, а пролетариев – тупыми и инертными людишками. Точно такую же схему они переносят на историю и политику. Но у нас сторонниками культа личности – безотносительно к тому светлого или темного – являются и люди, которые называют себя сторонниками левым убеждений и даже марксистами! Так, в КПРФ и близких к ней кругах буквально повально распространен культ Сталина. Кстати, черный культ Горбачева, рисующий его злодеем всемирно-исторического масштаба, разрушившим великую процветавшую страну по заданию западных разведок – оборотная сторона светлого культа Сталина.

Люди искренне верят, будто один человек может поднять из руин страну и сделать ее великой, будут верить и в то, что один человек в силах ее разрушить. Странно только, что такой масштаб приписывают Горбачеву, который в отличие от Сталина все же не был сколько-нибудь значимой в политическом отношении личностью. Об этом хорошо написал Борис Кагарлицкий[1] — что Горбачев был обычный номенклатурщик эпохи «застоя», умевший разве что плести интриги и нравиться начальству. Это действительно так: биографы Горбачева пишут, что своему взлету он был обязан Андропову, который часто ездил лечиться в санатории Ставропольского края, где его и сумел очаровать говорливый глава местной парторганизации…

Я не хотел бы, кстати, чтоб меня поняли так, что я считаю: Советский Союз все равно был обречен и Горбачев здесь не сыграл никакой роли. Человек, облеченный властью – либо по должности, либо в силу умения влиять на умы — оказывает немалое влияние на ход истории – если при этом он будет поддержан широкими массами. От его воли, глубины анализа, политического чутья, организационных способностей зависит, по худшему или по лучшему варианту пойдут события. Но все же он не в силах изменить основное направление истории, которое определяется критической массой происходившего в течении десятилетий, а иногда и столетий. Вероятно, тот вариант госоциализма, который возник в результате сталинского термидора 1930-х, в 1980-е уже не имел исторических перспектив.

Даже если бы перестройка удалась и СССР сохранился, это был бы другой социализм, отличающийся от сталинско-брежневского как современный Китай отличается от маоистского. Крах сталинской модели, чуть обновленной и подправленной в эпоху Брежнева, был предопределен не только неудачными реформами Хрущева, который, бесспорно, не сумел вывести страну из мобилизационного состояния, в отличие от Дэн Сяопиона, справившегося с этой задачей. Сам сталинский термидор уже нес в себе «родовую травму» – иррациональную ожесточенность, догматизм, скрытое торжество подленького мещанина и это не могло не сказаться на судьбе социализма в России. И все это завязывалось в сложный узел истории в начале 30-х, когда Горбачев буквально еще «под стол пешком ходил».

Вместе с тем, действительно, в определенный момент была возможность трансформации социализма и СССР. И уж точно было несколько возможных вариантов распада СССР, из которых по вине Горбачева и Ельцина с его беловежскими дружками, реализовался один из самых худших. Те либеральные плакальщики по Горбачеву, которые теперь кричат: «благодаря ему СССР распался без войн», как правило, латентные расисты-европоцентристы (хотя внешне они, конечно – против расизма!). Это видно по их убеждению, что если не случилось тогда конфликта между славянскими республиками, то СССР распался «мирно». Кровь таджиков, абхазов, грузин, армян, азербайджанцев, полившаяся реками еще в перестройку для них ничего не значит…

Есть при этом и поступки, вину за которые нес непосредственно сам Горбачев, отдававший преступные приказы. Например, на его руках кровь демонстрантов из Тбилиси, разогнанных армейскими частями (погиб 21 человек). Генерал Родионов утверждал, что Горбачев лично отдал такой приказ, но приказ был устный и Горбачев от него потом открестился. Горбачев организовал блокаду Литвы и был ответственен за бойню в Вильнюсе в 1991 (потом он вновь от всего открестился и судили других). По приказу Горбачева части советской армии были брошены на подавление демонстрантов в Баку – погибло около 100 человек. Наши либералы очень удивляются тому, что СМИ Литвы и Азербайджана не разделили их благостные оценки ушедшего из жизни политика и назвали его «палачом литовского и азербайджанского народов»… Возможно, это эмоциональное преувеличение, но причины не видеть в Горбачеве «доброго дедушку» у них есть.

Не Горбачев или, во всяком случае, не один Горбачев стал причиной распада великой державы – это очевидно; но его некомпетентность, политическая близорукость, иногда преступная доверчивость, а иногда и не менее преступная жестокость привели к тому, что это произошло с большой кровью и страданиями и до сих пор порождает кровь и страдания то тут, то там на постсоветском пространстве.

И напоследок скажу о том, что, наверное, мало кому понравится. Попытка взвалить все на Горбачева, создав темный культ личности там, где и значимой политической личности-то и не было, очень комфортна для обывателя, который теперь изощряется в проклятиях Горбачеву. Говорят, что однажды Довлатов, устав слушать стенания либерал-диссидентов о «ужасном тиране Сталине», воскликнул: «послушайте, это ведь не Сталин написал 4 миллиона доносов!». Тут то же самое – бьюсь об заклад, что большинство из тех представителей старшего поколения, кто сейчас пишет в чатах и форумах «земля стекловатой меченому!», тогда, в 1991, не только не вышли защищать СССР, но и вполне равнодушно, а то и не без радости восприняли его развал. Ни Горбачев, ни Ельцин, ни младореформаторы ничего бы не смогли сделать если бы их отношение к социализму, к партии, к Советскому Союзу в их прежнем виде, увы, не разделяли миллионы и миллионы советских граждан, причем, из самых разных слоев – от академиков до колхозников. Я хорошо помню перестройку и могу засвидетельствовать: временами это было какое-то массовое самоослепление. Внешне вполне здраво выглядящие люди говорили, например, что нам не нужна армия, потому что все нас любят, а международные противоречия выдумали злыдни-коммунисты. И им аплодировали аудитории… За независимость республик Балтии с восторгом голосовали их русские жители, которые вскоре станут «негражданами». Теперь-то, «задним числом» все стали «советскими суперпатриотами».

Целая 200-миллионная страна взяла и совершила самоубийство, Ельцин лишь сыграл роль петли, а Горбачев – табуретки. Эдуард Лимонов писал об этом перед самой катастрофой: «Советский народ проходит через период хаоса именно по причине того, что, соблазненный чужим богатством и процветанием, он засомневался в себе и потерял духовную мужественность».

Горбачев в конце 80-х был всего лишь человеком, который был как все, и не смог подняться над всеми, ибо для этого нужно иметь идею и иметь волю, быть лишенным любви к легкой славе, уметь сопротивляться мнению большинства, уметь не поддаваться на лесть хитрых и обаятельных противников. И те, кто сейчас винят во всем одного Горбачева, совершают страшное – ведь если мы сейчас не признаем вину всех, если не попытаемся понять причины этого массового самоослепления, то не исключено, что такое – не дай бог! – может и повториться…

Вслед за Ельциным, Кравчуком, Шушкевичем ушел Горбачев. И окончательно ушел в прошлое СССР (который в качестве особого мировоззрения и памяти продолжал существовать и «после своей смерти», причем, отпечаток советскости явно лежал даже на его врагах — на антисоветчиках). Ничего уже не вернуть. Наступает настоящая постсоветская эпоха – с новыми проблемами, требующими новых идей и новых решений. «Долгий двадцатый век» кончился.

[1]Признан иноагентом