Последний капитан «Титаника»

“Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем”. Так сказал Владимир Путин.

Конечно, Николай II тоже был политиком, «оказавшим огромное влияние на ход мировой истории», приведя к краху династию Романовых и Российскую Империю. Только Николай оказал позитивное влияние своим правлением, именно потому, что тем самым подготовил революцию и власть народа. А Горбачёв — оказал на историю влияние противоположное, дав старт капиталистической реставрации и отобрав у народа власть окончательно.

Рассуждая таким образом мы можем сказать, что и Гитлер оказал огромное влияние на ход мировой истории. Много кто. Иуда тоже оказал огромное влияние на ход мировой истории.

Горбачёв это капитан «Титаника», который спасся в то время, как многие пассажиры его корабля погибли.

И не просто спасся, а начал жить с комфортом и учить жизни других.

Спасся он вместе с пассажирами первого класса, с которыми пил кофе, бренди и танцевал порой в кают-компании, предоставив остальных пассажиров низших классов на волю волн, судьбы и случая.

Вместе с капитаном спаслись и офицеры в компании со старшим поваром, корабельным попом, стюардами и барменом.

Все они стали объяснять катастрофу и своё спасение тем, что «Титаник» был монстром тоталитарного кораблестроения и его проектировал лично Тиран, стало быть, он был плохо спроектирован и неправильно построен (побыстрее, чтобы угодить Тирану), хотя они и возражали, но кто же их слушал? Что капитану и команде не давали нормально управлять кораблём агенты спецслужб и политические органы потому, что за пятьдесят лет до описываемых событий была тирания и репрессии, и как можно управлять кораблём, пока не разобрались с историей?

Что, конечно, каждая человеческая жизнь бесценна, но поскольку никто никому ничего не обещал, все покупали билеты добровольно, а семьи и любимые есть у всех и у них тоже, они и приняли решение спасаться, когда корабль тонул.

Ведь все определяет воля и смекалка, и уж если они достигли руководящих позиций на «Титанике», то исключительно потому, то обладают волей и смекалкой, потому, что особенные.

На таких, как они, держится мир, а равенство и ответственность – это ложь и уравниловка.

Но, если они особенные, то их спасение это не просто их спасение, это залог будущего, свободного и открытого мира, в котором их уникальный опыт катастрофы станет фундаментом всеобщего процветания.

Ведь кто-то же должен рассказать, что случилось на самом деле?

Поэтому они вместе с капитаном и сели в шлюпки, когда остальные неудачники (а как ещё назвать пассажиров второго класса?) захлёбывались в ледяной воде.

Достигнув берега, капитан и все спасшиеся возглавили общественное движение «Мир без «Титаника»», которое пришло к власти в ходе вынужденных фальсификаций и небольшого госпереворота во имя свободы и процветания, победив красно-коричневое быдло и показав представителям низших классов, что время тоталитаризма и неправильных «Титаников» прошло.

Капитан «Титаника» получил заслуженную пенсию и принял многократно поздравления, благодарности и подарки от руководителей конкурировавших с «Титаником» компаний.

Айсберг, на который налетел «Титаник», назвали «айсбергом свободы» и день катастрофы стали праздновать как государственный праздник.

А что ещё сказать про Горбачева?