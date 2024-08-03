

Флаг российского левого сопротивления

События последних двух с половиной лет показали кризис оппозиционных проектов. Начало полноценного международного кризиса российская оппозиция приняла явно не во всеоружии, не сумев мобилизовать серьёзные силы против усилившейся фашизации общества. Это свидетельствует не только о внутренних дрязгах и отсутствии инфраструктуры, но и о том, что российское население не готово объединяться абстрактно против текущего российского руководства. Весьма справедливо многие считают, что быть «против» может означать и «быть за что-то худшее, чем сейчас». Людей пугает страх неизвестности перед новой позицией, и это закономерно. Российским левым не стоит игнорировать тот факт, что оппозиционные идеи должны быть наполнены конкретным содержанием.

У либералов, претендующих на авангардную роль в оппозиционном движении, с позитивной повесткой ситуация обстоит достаточно плохо. Большая часть претензий граждан к ним связана как раз с их позицией. Однако либералы за последние годы сформулировали символ, который пытался (но не смог) стать проектом. Речь идёт о знаменитом бело-сине-белом флаге.

Установить его авторство достаточно сложно, и многое указывает на то, что он появился в либеральной среде достаточно стихийно. Опорными точками при его появлении стали:

стремление избавиться от советского и “кровавого” красного;

ассоциации с Новгородской республикой;

созвучие либеральному белорусскому бело-красно-белому флагу;

созвучие российскому протестному движению 2011–2012 годов[1].

Таким образом, бсб-флаг представляет аморфный, но проект либерального общества, встроенный в либеральную борьбу восточной Европы с традиционной для неё антисоветской повесткой. Под советским здесь понимается не только державное и консервативное, но неизбежно и социалистическое. Это осуждают и некоторые нелевые деятели. В частности, либералка Мария Мотузная заявила – “если для кого-то красный цвет — это какой-то там позор, то для меня — это символ крови всех революций и людей, кто принес себя в жертву и погиб, строя гражданское общество России. И у вас нет ни малейшего права это стирать”.

Я полагаю, что вне зависимости от своих взглядов на советский опыт, левые должны выступать не за простое отрицание или апологию советского прошлого, а за снятие советской проблематики в силу реализации её противоречий. Поэтому данный флаг не может представлять собой перспективный проект для левых, не говоря и о том, что он ничего специфически левого в себе не несёт.

Однако у политических оппонентов стоит учиться. Сам по себе флаг альтернативного российского проекта может ничего не значить.Но он может стать опорной точкой для солидаризации людей со схожими взглядами. Особенно это важно сегодня, когда возрос спрос на различные программы перемен. В этих условиях левые могут и должны подготовить не только объединительный, но и социальный и антикапиталистический проект. Так, можно относиться по-разному к нашим французским товарищам, но тезис Непокорённой Франции Меланшона о Шестой Французской Республике встречает большую популярность, что показали недавние выборы в парламент.

Какую же ситуацию мы имеем сегодня в России? Никто из левых не предлагает использовать официальный триколор ввиду очевидных причин. Однако куда сложнее обстоит ситуация с флагом СССР, который традиционно продолжает использоваться и оберегаться. Хотя это само по себе не так плохо, проблема в том, что этот флаг не может стать сегодня объединительным символом антикапиталистического проекта.

Сегодня российская власть активно наживается на культе Победы, приватизируя его и превращая в абстрактный день борьбы “наших” против “не наших”. Большая роль здесь отводится знамени Победы – нарочито деполитизированному сегодня советскому символу, который наряду с гвардейской лентой стал наполняться державно-националистическим содержанием.



Хотя это горько осознавать, но левые проиграли коммеморативную борьбу за советскую символику времён Великой Отечественной. Акции системных и несистемных левых 2000-2010-х годов о том, что Победа принадлежит не власти, а левым, не привели к должному результату. Кампания КПРФ «Я знаю, как выглядит знамя Победы» привела же, скорее, к тому, что это знамя просто встроилось в государственно-патриотический дискурс, став его частью.



Также сам серп и молот в современной России традиционно связан с КПРФ – партией, которая в последние годы всячески потеряла свою идентичность, поддерживая антинародные и репрессивные законы. Троцкистский же серп и молот в России, как и лики вождей, ассоциируются сугубо с маргинальной субкультурой. Большинству населения ни культ Ленина, ни Четвёртый Интернационал не интересны, особенно как объединяющие символы для нового антикапиталистического проекта.

Однако сама проблема остаётся. Необходимо создать или найти символ российских левых, который сегодня мог бы бросить вызов великодержавности, показав интернационалистический и антикапиталистический посыл. При этом также важна его объединяющая роль как самостоятельного проекта, предлагающего новое видение государства и общества.

Концептуально сильным и выгодно отличающимся моментом может стать вытеснение какого-либо цвета по аналогии с нашими либеральными оппонентами. Если они вытесняют красный, считая якобы символом всех российских бед, то не вытеснить ли нам белый?

В контексте борьбы россиян за равноправную с другими, мирную и социальную Россию это выглядит значительно более привлекательно и обоснованно. Так, если мы посмотрим на российские исторические примеры, то мы увидим, что монархическая авторитарная Россия символически “объединена” белым цветом, который есть и на имперском флаге Романовых, и на петровском триколоре.



Более того, настоящее стремление к миру народов — это как раз концептуальная борьба с белым. Не только монархические имперские круги до революции использовали этот цвет. В Гражданской войне в России белым было целое движение, многие деятели которого выступали за сохранение в том или ином виде имперской России против воли народов, населяющей её. И вожди белого движения, и белые эмигранты оптимальным сценарием видели “приструнение” народов, которые пытались быть услышанными в ходе войны. Неизбежно оно сопровождалось террором как против других, так и против собственного народа.

Помимо этого, белый — это цвет русского фашизма и ультраправого насилия. Русская фашистская партия использовала белое знамя со свастикой, РОА использовала белый андреевский флаг, символом локотской фашистской коллаборантской партии было также белое знамя с крестом и Георгием Победоносцем.

Ситуация не изменилась и сегодня. Так, символам белого движения наследует и так называемая “спайка” щита и меча за авторством Виктора Ларионова, нацистского белого коллаборанта. Этот символ взяли на вооружение ультраправые из вооруженных формирований РДК (признаны террористами в России). Хотя он может исполняться на разных фонах, белый цвет самой “спайки” неизменен. Белый цвет присутствует и в символике их “коллег” из ДШРГ “Русич”.

Каким же может быть флаг социалистической России без белых? Я предлагаю взять за основу для российского левого сопротивления красно-лазоревый флаг, вдохновлённый флагом 1954 года за авторством Валентина Викторова в более современных пропорциях 2:3.



Этот вариант имеет ряд преимуществ. В отличие от флага всего Союза ССР, этот флаг не может использоваться как символ реваншизма, так как он не претендует на восстановление угасших связей против воли народов. Наличие национального аспекта показывает отсутствие притязаний на другие земли и стремление быть в равенстве с другими народами. Любая кооперация с другими народами предлагается вместе с ними, а не вместо них.

Такой флаг выстраивает и более органичную связь с советским прошлым. Он не отрицает его как дореволюционные знамёна, но и не принимает некритически полностью, оставляя пространство для новых, позитивных интерпретаций.

Подобная символика также может сыграть и на руку текущей продуктивности. Она не имеет общего с периодом репрессий, что позволяет вырвать левых из вечного круга дискуссий о Сталине и Троцком. Более того, флаг отсылает к периоду, когда большая часть населения получила то социальное общество, за которое россияне и любят советское прошлое. Достойные пенсии и квартиры для всех, возможность получить бесплатное образование на всех уровнях, а также социальная стабильность и уверенность в завтрашнем дне – этот флаг, в первую очередь, про это, а не про механическое повторение коллективизации крестьянства, которого уже и нет в таком количестве, что раньше.

Более того, сам флаг РСФСР 1954 года не получил широкое распространение в самом СССР, за исключением периода ранней Перестройки – этапа, когда левые диссиденты и реальная коммунистическая оппозиция получили голос в СССР. Пытаясь его оздоровить и обновить в левом ключе, у них был упущенный шанс, который мы можем не упустить и сегодня. И надежды на и современный, и действительно социалистический путь можно вложить в этот флаг.

Частично это подтверждает и история возникновения этого флага: само постановление Президиума Верховного Совета СССР «О государственных флагах союзных республик» от 20 января 1947 года явило собой часть послевоенного стремления к обновлению и гуманизации советского общества. Хотя можно спорить о их фактических масштабах, сами же намерения можно счесть лишь позитивными.

Также этот флаг имеет уже хоть и единичный, но опыт использования как оппозиционный проект. Так, в 1997 году фракцией, тогда ещё не ставшей в полной мере сателлитом режима – КПРФ – был предложен похожий флаг, но также с жёлтой звездой. Хотя сама жёлтая звезда ассоциируется, скорее, с Вьетнамом, чем с Россией, идея в том или ином виде раньше уже присутствовала.



Таким образом, красно-лазоревый флаг имеет и свою историю, и пространство для вдыхания в него нового смысла. Также важно и то, что он совершенно не вписан в официальный российский национальный миф. Поэтому данный символ способен стать сегодня флагом российского левого сопротивления на интернационалистических и антикапиталистических основах.

Александр Воронков