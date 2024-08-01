

Почему государство не может защитить граждан от преступности?

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Прошло всего три месяца после страшной трагедии в Крокусе, и жители России снова подверглись кровавому нападению экстремистов из ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Мы не будем вдаваться в детали, разбирать что должны были сделать власти для упреждения страшных событий. Хотим обратить внимание на более фундаментальные вопросы, связанные с проблемой преступности.

Повторение трагических событий еще раз подтверждает очевидную истину, которую вы должны обязательно передать своим близким, друзьям, соседям, коллегам на работе, а именно:

Государство не в состоянии гарантировать безопасность граждан. Это забота исключительно вас самих.

К сожалению, много людей до сих остаются в плену заблуждения, будто бы сильной рукой госаппарата можно навести порядок, в то время как эмпирический опыт нам подсказывает обратное: усиление государства, расширение его аппарата насилия ведет не к порядку, а к хаосу.

На первый взгляд кажется, что это парадоксальное утверждение. Парадокс возникает из ошибочной оценки роли правоохранительных органов в обществе. Их реальная задача состоит не в том, чтобы защитить вас от преступности, а в том, чтобы защитить государство от вас.

Для установления централизованного порядка под надзором полиции необходимо гораздо больше людей, чем имеется в распоряжении силовиков. Возьмем условный город на 100 тысяч жителей, в нем в среднем от 200 до 400 улиц. Теоретически в России общее количество полицейских на такой город будет 400 человек, включая 150–200 чел. патрульных, а остальные – следователи, оперативники и административный персонал. Патрульные работают в три смены: утренняя, дневная и ночная. То есть, получается 50–70 человек на смену, сформированных в 25-35 патрулей. Из них часть будет крутиться вокруг стратегически важных объектов: административных зданий, банков, критической инфраструктуры. Другая часть вынуждена реагировать на вызовы граждан по поводу пьяниц, громкой музыки и домашних ссор, составлять протоколы в райотделе и т. п.

Получается, что одному патрулю на смене нужно охватить примерно 20–40 улиц. В конкретный момент времени он находится только на одной, остальные же 19–39 улиц остаются без надзора. Таким образом, правоохранители способны контролировать лишь около 10–15% города. В большей части города, на 85–90% улиц образуется временный вакуум власти.

Теперь перейдем к конкретному примеру, в качестве которого у нас будет выступать город Липецк:

Население 485 260 чел.;

Площадь 330 кв.км.;

Количество улиц 700;

Количество домов 3000 шт.

По официальным данным здесь работает 474 сотрудника патрульно-постовой службы. Делим их на три смены и формируем в патрули по 2 чел., выходит 79 патрулей на смену. За 2021 год полиция Липецка приняла 196 тысяч обращений граждан о преступлении или происшествии, это 536 обращений в сутки и 22 обращения в час! Допустим, что из-за реагирования на вызов 22 патруля не находятся на маршруте. Остается 57 патрулей, на каждого из них припадает 12 улиц, 52 многоквартирных дома, 5,7 кв.м. территории, 8413 человек. Безусловно, это лишь приблизительные данные, показанные для примера, а не для научной точности, ведь мы не знаем подробностей работы ППС в городе Липецке.

Если вам не посчастливилось жить напротив городской администрации или местного суда, то в случае нападения злоумышленника с большой вероятностью вас будет некому защищать. Полиция приедет, чтобы зафиксировать уже свершившееся противоправное деяние. Это может показаться несправедливым, но что из себя представляет орган полиции? Он подчиняется государству, следовательно безопасность государства и гарантирует. Было бы странно думать иначе. Судьба полицейского никак не зависит от вашего мнения о нем. Он не избирается народом, его карьера и заработная плата также с ним не связана.

Централизация в государстве ведет к хаосу потому, что, концентрируя полномочия в руках силовиков, оно лишает граждан возможности защитить себя самим.

“Создать отряд самообороны? Зачем, у вас уже есть полиция!” – ответят чиновники.

В самообороне они видят прямую угрозу для государства. Откровенно говоря, для них лучше, если 90% города так и останется в вакууме власти, раз уж они не в силах взять его под контроль. По принципу: “если не принадлежит мне, так не достанется никому”.

Побочным продуктом данного подхода является заполняющая вакуум уличная преступность: убийства, грабежи, воровство, изнасилования, наркоторговля. Будучи не столько антигосударственной, сколько антисоциальной по своей сути, преступность никогда не овладеет поддержкой народа, а значит не представляет экзистенциальной угрозы государству. Скорее наоборот, – отыгрывает роль удобного спарринг-партнера, благодаря которому (с целью усиления “безопасности”) госаппарат убеждает население отказаться от части своих прав. Хотя, как мы проиллюстрировали выше, выполнить свои обещания он не в силах.

Поскольку государство запретило использовать самые эффективные средства индивидуальной самообороны – огнестрельное и холодное оружие, предлагая вам состязаться с преступником лишь в физической силе, гражданам необходимо объединяться в добровольческие отряды. Тогда они способны иметь общее превосходство в силе по сравнению со злоумышленниками.

Отряды самообороны должны формироваться не постановлением чиновника, а инициативой снизу, на сборах домовых комитетов. Им же и подчиняться. Нет оснований полагать, что они займутся коррупцией, повторяя опыт полицейских, поскольку отряды являются прямым выражением народной воли. Добровольцами в них выступят сами жители, заинтересованные в безопасности своего двора, улицы, микрорайона. В случае злоупотреблений домовой комитет просто отзовет добровольца из отряда.

Обратимся к примеру Рожавы (Западный Курдистан, Сирия), население которой, несмотря на победу в открытой войне против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), продолжает быть целью террористических атак со стороны “спящих” ячеек экстремистов. Большинство из нас вероятно знает о революционной армии YPG и женской YPJ, появившихся на свет во времена Сирийской революции именно как силы самообороны курдов. Однако, малоизвестно, что кроме них и полиции Асайиш существуют также и Силы гражданской самообороны (HPC), сформированные локально жителями общин. Все участники HPC имеют свою основную работу, а в свободное время патрулируют улицы общины. Они редко обладают огнестрельным оружием, чаще всего на вооружении – ножи и палки.



Вот что рассказывает один из участников:

Мы выполняем патрулирование после работы. Мы не все выходим каждую ночь; это зависит от ситуации и потребностей. Работаем за деньги днем, а потом каждые два-три дня я патрулирую ночью до того времени, сколько нужно, может быть, до четырех утра. Это важно из-за того, что может произойти ночью. Если в район приходят люди извне, мы это заметим и будем наблюдать. Всегда существует угроза со стороны ИГИЛ (прим ред. Террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Некоторые люди продают наркотики.

Силы гражданской самообороны проверяют автомобили, припаркованные на улице, на наличие в них бомб. У некоторых с собой есть рации для связи с Асайиш. Ширин, девушка из женского подразделения HPC-Jin, рассказывает о разнообразии в еженедельной работе патруля:

«Когда мы говорим о защите, большинство людей думает об оружии, но это не всё. Знать район, в котором ты живешь, знать своё сообщество, знать своих людей… всё это самозащита. Например, раз в неделю мы проводим собрание для всей общины; раз в неделю собрание только для женщин из HPC-Jin; раз в неделю мы обходим и посещаем разные семьи, чтобы узнать об их текущей ситуации. Таким образом, мы строим отношения в сообществе, что делает его сильнее».



Возвращаясь к России, отметим важность вовлечения в самооборону как можно большее количество местных жителей. Чем больше участников, тем легче выполнять поставленные задачи. Например, вы будете патрулировать свой микрорайон 2 часа в неделю. Прогулка на свежем воздухе всегда полезна, а тут еще и социально важная, волонтерская миссия. Именно вовлечение широких масс в дело укрепления безопасности способно побороть преступность, а также устранить ее крышевание правоохранительными органами.

Не спорим, что отряд самообороны вряд ли бы смог противостоять атаке ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Однако, тут опять вопрос к государству, которое не помогает, а законодательно запрещает иметь весь спектр возможностей дать достойный отпор террористам. Пока полиция отреагирует, будут десятки, сотни жертв. Каждая минута промедления есть чья-то утраченная жизнь. Если бы город имел подразделения самообороны, укомплектованные огнестрельным оружием, трагедию можно было минимизировать, не давая психопатам свободно отстреливать безоружных людей в церкви, синагоге, торговом центре.

Ваша безопасность, ваша базовая потребность пирамиды Маслоу, находится только в ваших руках. Стоит отбросить всякие иллюзии о мнимой защищенности, не надеяться на благосклонность судьбы, а предпринимать меры уже сейчас, кооперируясь с другими заинтересованными лицами ради общего блага.

comrade173612

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