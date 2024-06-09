

Первоначала гойдософии

Светлейшему мудрецу Игорю Чубарову,

указавшему путь новой философии,

и множеству иных сиятельных мудрецов

Древние греки, изнеженные педерастией и демократическим полисным строем, определяли высшую форму теоретической рефлексии как философию – “любовь к мудрости”. Они считали, что философ не обладает мудростью, что невозможно; он лишь любит её, сознавая и соблюдая почтительное расстояние перед неохватной полнотой знания. До сих пор эта дистанция определяла философию как занятие, обречённое на вечную самокритику, на избавление от нечистой совести.

Благодаря нашим государственным мужам и трудам таких мудрецов, как г-н Чубаров, мы можем более не стеснять себя громкими фразами о совести. Мудрость отныне находится в наших руках непосредственно; мы можем отныне не утруждать себя подражанием благородному стеснению прежней философии. Это новое начало мышления, в котором несовпадение мысли и действительности запрещено УК РФ, мы назовём гойдософией. Чтобы великие мудрецы, открывшие эту замечательную науку, ещё сильнее уверились в значимости своего открытия и ни в коем случае не сдали назад, необходимо подробно описать этот коперниканский переворот отечественной философии.

Эти новейшие мудрецы совершают ныне великое дело обновления нашей философии, погрязшей в косности и недостатке патриотической духовности. Не стесняясь всячески использовать свою мудрость и рассудительность на благо государства, именно они разоблачили выдающих себя излишним скепсисом шпионов из ИФ РАН; именно они находятся в первых рядах давно назревшей суверенизации науки; именно они, наконец, задают тон философского миросозерцания, возражать которому интеллектуал-предатели не в силах. Наиболее достойным из этих мудрецов является Игорь Чубаров, автор канала Radio Benjamin, своим интеллектуальным подвигом выразивший весь дух этого нового мышления.

Нельзя отрицать великого вклада основоположника этой воистину весёлой науки, А.Г. Дугина; он, однако, посвятил себя гойдософии так давно, что мы считаем необходимым сосредоточиться на новейших её последователях, узревших её истины не от личной глубокой одарённости, но от неумолимого течения судьбы. Равно как Анаксагор сказал, что мир направляется Умом, но лишь Сократ показал, как этот Ум познаётся на деле, так и сущность гойдософии куда более ясна на примере её новейших последователей.

Для понимания этой новой эпохи мировой Мысли, равной по своему величию разве что философии древних греков, следует определить первоначала этой новейшей науки, из которых затем будет выведена вся полнота русской истины. Эти первоначала, которые должны направлять наше мышление в весьма трудной области гойдософии, должны быть абсолютно ясны и очевидны; последнее обеспечивается самим содержанием первоначал, образуя патриотический герменевтический круг (гусеницу гойдософскую). Перечислим эти первоначала:

Человеку, исследующему истину, необходимо никогда не сомневаться.

Сомнение есть, mutatis mutandis, глубоко антирусская по своей природе процедура, выдающая, в лучшем случае, проявление комплекса оккупанта и академической проституции; какой русский человек будет сомневаться в русских же порядках, в русском же Начальстве? Естественно, акт сомнения есть в пределе своём акт национального предательства, как то очевидно всякому сведущему в гойдософии. До какой низости, до какого предательства доводит сомнение очевидно в том числе из нравственного падения Сократа, справедливо наказанного за свои клеветнические измышления.

Мы должны, покуда это выгодно нашему Начальству, также считать все сомнительное истинным.

Если же сомнение посеяно предателями-философами в сотрудничестве с зарубежной агентурой, долг сведущего в гойдософии мужа – считать истиной то, что предписано Начальством. В действительности, гойдософия есть искусство усмотрения того, что всё есть к лучшему в лучшей из стран – России; посему всё, что заставляет усомниться в этом ясном и отчётливом знании, может быть без колебаний отринуто как “фейк”. Помимо явной пользы для общества и государства, этот принцип является первоосновой для всяких духовных упражнений, позволяющих достичь подлинной философской невозмутимости.

Эту уверенность не следует относить к жизненной практике.

Гойдософия отнюдь не является проповедью аскетизма, напротив – интеллектуальная любовь к Начальству совершенно не помешала г-ну Чубарову в своё время получать гранты Фонда Александра фон Гумбольдта, финансируемого МИД Германии. Впрочем, “когда пороки покидают нас, мы стараемся уверить себя, что это мы покинули их”, а поскольку сомнение противоречит русским интересам (см. первоначало 1), гойдософия и здесь остаётся правой; не стоит жить в соответствии с учением гойдософии, покуда на то не даёт указания Начальство.

Следуя этим первоначалам, всякий может установить бесконечное количество любых русских истин, каждая из которых будет всецело очевидна из вышеизложенных первоначал. Уже ясно, что наследие виртуозов гойдософской мысли заключено в национальных интересах многонационального народа России, в патриотическом воспитании, в восстановлении исторической справедливости, в суверенизации нашего гуманитарного знания, в опоре на традиционные духовно-нравственные ценности, в том, чтобы застрелить европейца, в конструктивном сотрудничестве представителей разных этносов и конфессий в целях обеспечения эффективного всестороннего развития нашей Родины, в расшифрованной ДНК-России, в крепости семьи, в вере в наших богов, в могучей и процветающей России, в правильном голосовании, в беспрекословном выполнении поручений и указов Президента, в уничтожении жизни биомассы, в полной реализации всех целей и задач, заложенных в национальных проектах. Все эти драгоценные истины – сокровищницу гойдософской мысли, её алмазную бронеколесницу – лишь предстоит осмыслить.

Можно ли любить такую мудрость? На третьем году Справедливой военной операции наш разум всё ещё слишком слаб, чтобы уяснить это. Вполне ясно лишь, что, если любовь производится как чувство в других системах – биологических и социальных, то гойдософию тоже можно считать любовью.

Ведь поистине, гойдософия есть любовь к начальству.

Ренат Картёжников