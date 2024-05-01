

Ужасная Россия прошлого

Сегодня вышла третья серия сериала Марии Певчих* «Предатели». Ни одна из серий сериала не вошла даже в топ 20 самых популярных роликов на канале, следовательно, мы можем сказать, что сериал нельзя считать каким-то невероятно успешным. Это было бы не так, если бы сам сериал был направлен на захват новой аудитории, но это сообщение для «своих». Поэтому так много активистов в публичном оппозиционном дискурсе его обсуждают. Но почему это важно?

Каждая группа формулирует нарратив, который важен для идентичности этой самой группы. С его помощью группа отвечает на ключевые вопросы: Кто мы? Куда мы идём? Какие наши цели? Кто наши враги? Кто наши друзья? И так далее. Такие нарративы принципиально эклектичны и имеют дело с коллективной памятью, которая по определению отличается принципиальной неполнотой и избирательностью. Политика работает не с прошлым, а с социальным представлением о прошлом, с определённой формой репрезентации прошлого. Такая репрезентация в целом мало говорит об этом прошлом, но очень чётко говорит о нас самих. Поэтому идентичность человека всегда ретроспективна и постоянно изменчива.

Большой заслугой «либерального» нарратива было то, что он в противовес «провластному» обратился к будущему. Это крайне важно, так как актуальный государственный метанарратив почти полностью черпает свою легитимность из прошлого, при этом не имея чётких целей в будущем, а цель — это то, что определяет долгосрочную стратегию планирования. С другой стороны, большой проблемой для «либерального» нарратива было то, что он почти не обращался к детальной проработке темы прошлого. Для него было характерно обращение скорее к каким-то одним событиям для негативной мобилизации своих сторонников.

Достаточно сказать, что ключевым мнемоническим актором, представляющим либеральный дискурс, была партия Яблоко. Для политики памяти этого актора всегда был характерен «диссидентский» нарратив, отталкивающийся от факта сталинских репрессий. Ни в коем случае не оправдывая преступления против своего населения в СССР, нужно сказать, что такой «диссидентский» нарратив предполагал апелляцию к некоторой «цивилизованной» общности, от которой была оторвана Россия после октября 1917 года. Более того, нарратив фиксировался почти всегда на репрессиях со стороны государства, тем самым часто отталкивая граждан, которые не хотели отождествлять себя с историей своей страны, включающая исключительно негодяев «чекистов» и добряков «диссидентов». Как показал в своей монографии А.Юрчак «Это было навсегда, пока не кончилось», вообще в позднесоветском обществе граждане старались опасаться как убеждённых политических активистов, так и непримиримых диссидентов. Обе эти группы не попадали в разряд «своих», так как и диссиденты, и активисты воспринимались в качестве опасных провокаторов. Это было связано с тем, что гражданин не воспринимал советскую систему ни как исключительно плохую, ни как исключительно хорошую, но видел как изъяны, так и достижения. Однобокая исключительно позитивная или исключительно отрицательная матрица просто не соответствовала здравому смыслу.

Рассмотрим главу «Историческая память» программы партии Яблоко от 2021 года

Нарратив партии Яблоко рассматривает советский период как тоталитарный и репрессивный, то есть такой, о котором необходимо покаяться, чтобы двигаться дальше. Ключевой точкой утраты «золотого века» являются либеральные движения 1905—1917 годов, Октябрьская революция же рассматривается как трагедия. Эта трагедия воплощается в том, что необходимо «преодоление большевизма и сталинизма в государственной практике». Поэтому партия в своей программе предлагает следующие политические меры:

«1. Публично рассмотреть и дать на государственном уровне ясную и недвусмысленную правовую, политическую и нравственную оценку насильственного захвата власти, совершенного большевиками в 1917-1918 годах…

2. Четко и недвусмысленно определить сферу правопреемственности современного российского государства. Современная Россия является правопреемницей Российского государства до Октябрьского переворота 1917 года <…> Большевистская диктатура остановила естественное историческое развитие нашей страны, на многие десятилетия оторвала Россию от общего для всей Европы пути развития цивилизации.

3. Осуществить комплекс мер, направленных на искоренение сталинско-большевистской системы управления государством.

4. Реализовать на деле широкую просветительскую программу, объективно раскрывающую сущность истории нашей страны в ХХ веке.

5. Проводить последовательную политику очищения названий населенных пунктов, улиц и площадей от имен государственных деятелей – организаторов и активных участников террора».

И всё это резюмируется следующим образом: «Партия Путина, коммунисты, националистические и профашистские силы прямо заинтересованы в том, чтобы дискуссий на эти темы не было. Они называют уважение к истории, сочувствие к народу и память о принесенных им жертвах «очернением». Понятно, почему это так: все они пользуются в своей повседневной политике опытом советско-сталинской системы, возрождают ее с учетом сегодняшних реалий, практически открыто желают быть ее наследниками, последователями и охранителями».

Данный долгий экскурс нам был необходим не для того, чтобы в очередной раз пнуть бедную партию Яблоко, героически обогнавшую на выборах 2021 года «Коммунистов России» на 0.04 процентов голосов, но за тем, чтобы показать общую коммеморативную логику либерального нарратива. Поэтому неудивительно, что новые либеральные группы вообще мало говорили об истории, так как история репрезентировалась как непрекращающаяся борьба с тенью Сталина. Однако фильм Марии Певчих* поддерживает альтернативный нарратив, который отталкивается уже не от сталинских репрессий, но от грабительской приватизации девяностых годов.

Почему это важно?

Распад Советского Союза стал культурной травмой для большинства граждан. Люди до сих пор помнят про «чудеса» девяностых годов, а значит, до сих пор передают свой опыт согражданам. Естественно, со временем, когда очевидцев распада не останется, травматичность события будет постепенно снижаться. Но сам миф о «лихих девяностых» останется ещё на долго, так как сегодня он занимает гегемонистскую позицию в дискурсе.

Как показала в своих работах главная исследовательница памяти о девяностых О.Ю.Малинова, сам миф был сформирован в первый срок Путина, само же время изначально воспринималось гражданами по-разному. Важно заметить: миф стал объективной реальностью не только из-за появления плодородной почвы от роста доходов нулевых и усталости населения в связи с нестабильностью девяностых, но и потому, что сами либералы не смогли ничего ему противопоставить. Одной из причин отсутствия жизнеспособного альтернативного дискурса было то, что либералы до определённого момента не могли сформулировать единую повестку касательно прошлого.

Либеральный дискурс всегда был раздроблен. Например, О.Ю.Малинова выделяет два конкурирующих нарратива внутри дискурса о расстреле Белого дома: апологетический и критический. Апологетический нарратив предполагает, что Ельцин оказался прав, так как предотвратил гражданскую войну, а самое главное — не допустил прихода «красно-коричневой» коалиции к власти. Критический нарратив, напротив, предполагает заложение основ авторитарного правления именно в 1993 году, закономерным продолжением которого стало правление В.Путина. Важно заметить: именно апологетический нарратив доминировал в либеральном дискурсе, предполагавший Ельцина – носителя свободы и последующий авторитарный откат как печальное недоразумение, которое случилось из-за того, что сам Ельцин был недостаточно решителен в своих действиях по борьбе с «КГФСБ».

Попытка пересборки старого для адаптации к новому.

Еще летом 2023 года из тюрьмы Алексей Навальный (внесен в список экстремистов и террористов) написал статью «Мой страх и ненависть» с критикой либеральных деятелей 1990-х годов. «Ненавижу я даже, вы удивитесь не Путина, а тех, кого когда-то любил, за кого был горой и за кого спорил до хрипоты и себя ненавижу за то, что их когда-то любил», — написал Навальный.

Навальный со злостью клеймил, критиковал тех «демократических» политиков, которые «продали исторический шанс, который был в 1990-х годах», позволив иезуитской логике «цель оправдывает средства» разогнать демократический парламент, ввести авторитарную конституцию, сфальсифицировать выборы 1996 года. В этом письме мы видим уже другую логику нарратива — попытку разорвать гордиев узел, связывающий «новых либералов» со «старыми», правившими и осуществлявшими крайне непопулярные реформы в 1990-х годах.

Сериал Марии Певчих*, начинающийся со слов «этот сериал был изначальной задумкой Алексея Навального» продолжает развивать этот нарратив. В первых трех сериях Певчих*, хоть и очень избирательно, начинает критиковать отдельных людей — политиков либерального толка, которые, вознося на пьедестал идеи демократии и свободы, в тайне от других начали возводить дома на Крылатском или, руководствуясь личной выгодой, но «демократией» на устах, продавали государственную собственность крупным олигархам за копейки. Основной удар Певчих* нанесла: по президенту Ельцину, критикуя его за коррупцию; по его дочери Татьяне, за то, что она способствовала этой коррупции; по олигархам Березовскому, Потанину, Гусинскому, но, что не менее важно, Михаилу Ходорковскому* и Альфреду Коху*. В прошлом они являлись бенефициарами коррупции 1990-х годов, а ныне они «твердые борцы с путинизмом». Певчих* неспроста бьет по ним, ныне эти олигархи являются весьма авторитетными представителями либеральной оппозиции за рубежом, их слушают люди. Вместе с этим Ходорковский* и Кох* верны нарративу, связывающему современных либералов с политикой 1990-х годов. Певчих* обвиняет их в предательстве, но бичует не саму систему, и даже не принцип неолиберальных реформ, а именно отдельных людей, которые осуществляли эти реформы. Для Певчих* важна форма, а не содержание. Приватизацию можно было бы осуществить, но без «предательства», «без Чубайса». Поэтому сериал ни в коем случае не имеет документальный смысл и цели. Неспроста в сериале не рассказывается о событиях октября 1993 года, потому что насчет этих событий у Певчих* и старых либералов есть полный консенсус: в парламенте находились их враги, которые не будут их защищать. Вопрос для либерального дискурса просто состоит в том, является ли новая Конституция авторитарной или всё же демократической. Не рассказывается и о характере конституции 1993 года и в целом о системе «управляемой демократии», которая сформировала нынешний режим. Все это составная часть неолиберализма, о которой Мария предпочитает не говорить, потому что сама критика проходит только по линии формы, а не содержания. Это пропагандистский фильм и манифест, направленный на размежевание с дискурсом прошлого, с людьми, ассоциирующимися с теми временами и не вызывающими симпатии у большинства граждан Российской Федерации.

Современная политическая реальность диктует иные политические задачи. Поэтому выход сериала пришелся на апрель 2024 года, в тот период, когда можно заполнить идеологический вакуум, разнообразив его новыми смыслами. Эпоха 1990-х годов в глазах российского общества является отражением хаоса и грабежа. То что мы видим в сериале Певчих* может быть попыткой пересобрать политический дискурс нового либерализма, не обремененный связями с прошлым их наследников и призраками неолиберальных реформ 1990-х. Борис Кагарлицкий* еще в 2017 году писал в контексте пересборки дискурса о популистском характере нарративов Навального, который поднимает одновременно либеральные и социальные лозунги, при этом держась стороной от старых либералов. Сейчас мы видим отличный дискурс, куда более радикальный и негативно настроенный к старым традициям либерализма 1990-х годов. Безусловно, пересборка дискурса будет проходить по форме, но не по содержанию. Левая повестка, если и будет перениматься «новыми либералами», то только как часть популистской риторики, но не как программа. Тут все останется без изменений. «Предатели» — это разрыв с либеральными традициями прошлого, страшных для большинства граждан, для которых именно тогда слово «либерал» стало ругательным. Ведь чтобы избавиться от тяжкого груза необходимо его сбросить, а не влачить дальше.

Авторы: Туркин Илья, Воробьев Александр

*признаны «иноагентами»

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