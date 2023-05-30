Эвтаназия для собак?

В Госдуме готовится законопроект, вносящий опасные поправки в Закон об ответственном владении животными. Суть в том, чтобы регионы сами решали, применять ли программу «отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение» или программу так называемой «гуманной эвтаназии». То есть на самом деле – бесконтрольного убийства животных. Проект закона за авторством депутата Сарданы Авксентьевой направлен на имя думского председателя Вячеслава Володина. [1]

Как часто и кто именно кусает людей? Что с этим можно сделать?

Сторонники введения эвтаназии часто указывают на количество нападений на людей, предполагая, что они совершены бродячими животными. Чтобы разобраться в этом вопросе обратимся к “Анализу летальных исходов в результате нападения безнадзорных собак на территории Российской Федерации в 2001 – 22 января 2022гг”., проведенному аналитиком Беляевой Ю. Н. Всего за 20 лет 125 несчастных случаев. 76% которых произошло в промзонах, частных секторах и дачах. Для этих местностей характерен самовыгул, так животные обитающие на территориях вблизи промзон считаются охранными и подкармливаются, укрываются работниками этих предприятий, аналогичная ситуация в частном секторе, где владельцы домов часто отпускают крупных сторожевых собак в свободную прогулку. То есть как минимум три четверти убийств были совершены хозяйскими не беспризорными собаками. И ответственность за эти жизни на безответственных хозяевах и чиновниках, отказывающихся разбираться в проблеме и криминализировать свободный выгул животных.

Потому чтобы в будущем предотвратить смерти необходим ряд реформ предлагаемых зоозащитными организациями:

Ввести на федеральном уровне обязательную идентификацию и регистрацию домашних собак;

Запретить самовыгул домашних собак, разработать систему штрафов за нарушение закона;

Обязать собственников промзон и других нежилых пространств обнести их заборами, исключающими проникновение посторонних собак и исключающими самовыгул животных, проживающих на подведомственных им территориях;

В законодательном порядке обязать собственников нежилых территорий (в том числе социальных объектов и промзон) идентифицировать и регистрировать животных, находящихся на подведомственных им территориях, отчитываться об их количестве в уполномоченные органы (например, в ветеринарные службы населенного пункта), а также предоставлять их для обработки по программе ОСВВ.

Внедрить единую информационную систему учета безнадзорных животных, разработанную в Нижегородской области, для контроля всех этапов программы ОСВВ;

Распространить опыт создания приютской системы по модели Нижегородской области для экономии бюджета.

Из понимания причин нападений рождается понимание того, что эвтаназия гуманная она или нет, не решит эту проблему, а наоборот сделает шаг в обратную сторону к дерегуляции контроля над собственниками.

Разобрались с ситуацией в целом. Теперь давайте проанализируем ситуацию в последние годы.

В отсутствие официальных отчетов о смертности от нападений адекватным решением является использование данных из СМИ для анализа случаев нападения животных. Использование новостных источников может быть достаточно достоверным, так как данная информация получена от очевидцев и лиц, находившихся вблизи места инцидента. Медиа публикуют информацию о происшествиях с бродячими животными в значительной степени ввиду интереса широкой общественности к данному вопросу, поэтому сборка информации имеет высокую достоверность.

За время наблюдения в СМИ насчитывалось 125 описаний летальных случаев (от 1 до 14 случаев в год). Самый высокий показатель (14 случаев) наблюдался в 2014 году, когда основным способом контроля бродячих собак был массовый отлов и уничтожение. В свою очередь в 2021 году зафиксировано 7 случаев.

В 2020 году, ставшим переходным годом периодом между программой безвозвратного изъятия и ОСВВ, в СМИ зарегистрировано 12 смертей, среди которых прослеживается выделение Брянского и Красноярского кластеров. И конечно, в обоих случаях череда смертей произошла в близости промышленных зон. Важно отметить, что собственники промышленных предприятий заводят у себя на территориях стаи собак, которых используют как дешёвую замену охраны. Такие животные юридически считаются бродячими, однако фактически получают кров и питание от сотрудников предприятия! Также стоит отметить, что промзоны являются местом размножения собак, откуда новые стаи могут мигрировать в другие районы города где их и отлавливают специальные службы. И так как эти территории частные, службы занимающиеся реализацией ОСВВ не имеют к ним доступа.

В 2021 году, как отмечалось выше, зафиксировано 7 смертей. В этот период заслуживает внимания кластер в Ухте, в котором в течение двух месяцев погибло 2 человека и ещё несколько человек подверглись нападению. Интересно, что до этого в 2017-2019 годах летальных исходов зафиксировано не было. После чего, в 2020 году Мэрия Ухты сменила организацию отлавливающую бродячих собак и люди стали гибнуть. Стоит отметить, что чиновница ответственная за отлов животных получила обвинение в нецелевом расходовании средств. Так что причиной гибели жителей Ухты может быть коррупция и банальное желание сэкономить.

Вышеперечисленные факты говорят о том, что основная угроза жизни и здоровью населения исходит не от истинно бездомных животных, численность которых регулирует программа ОСВВ, а от домашних и де-факто домашних животных (к ним относятся охранные собаки в промзонах и частном секторе), находящихся на самовыгуле (или, другими словами, временно находящимися в состоянии безнадзорности). [2]

Почему собаки нападают?

Вопрос о причинах нападения бездомных собак на людей находится в центре внимания. Ведь некоторые люди считают, что после программы ОСВВ бродячие собаки будут нападать на человека из-за голода. На самом деле, причины, почему собаки атакуют людей, не так однозначны. Согласно утверждению основательницы благотворительного фонда «Ангел Бережет» Эльвиры Кутуевой, версия о том, что это происходит из-за недостатка пищи или непокрытых потребностей животного, не всегда соответствует реальности. [3] Несмотря на то, что бездомные собаки могут напасть на человека по многим причинам, их поведение не связано с голодом или жестокой природой. Например, если жертва собак пахнет по-другому, то животные могут напасть. Это, предположительно, случилось в Якутске, где стая собак напала на женщину в возрасте 53 лет.

«У собак совершенно неадекватная реакция на течную самку. Когда забирала такую [собаку] из стаи, они еще минут десять бежали за машиной. Возможно, у женщины была собака, с которой она обнималась или гладила ее в период течки, и запах попал на кожу или одежду, что и спровоцировало стаю — учуяв этот запах, они становятся словно зомби», — отметила она.

Кроме того, погибшая могла сильно испугаться животных, предположила Кутуева.

«Собаки сильно чувствуют страх от человека. Также возможно, что глава стаи была собака агрессивной породы: амстафф, которых тоже часто выбрасывают, либо алабай. Они совершенно неуправляемы, если не воспитать. К тому же она начала отбиваться, и это дало дополнительный повод к агрессии», — подчеркнула она.

Здесь всплывает еще одна проблема, связанная с бездомными животными – бесконтрольное разведение породистых собак, среди которых немало служебных и бойцовских пород, требующих особого подхода. Многие люди с ними не справляются и в итоге выбрасывают на улицу. Невоспитанные агрессивные собаки становится вожаками стаи, что влечет за собой большее количество нападений на человека. И снова проблема не в животных, а в безответственном отношении людей.

Важно помнить, что собаки — это высокоорганизованные социальные животные, поделился кинолог и начальник кинологического центра «Школа Орлова» Виталий Орлов. Для того чтобы полноценно существовать, у них есть определенное устройство в обществе, которое позволяет размножаться, сохраняя пищевые ресурсы, маточное поголовье и территории.

«Если в городе или на окраине живет стая собак, это небезопасно по одной простой причине — люди воспринимают это с одной стороны, а собаки совершенно с другой», — отметил он.

Основными жертвами нападений собак становятся дети и женщины пожилого возраста, которые не способны защитить себя. Причиной поведения этих животных может быть конкуренция за территорию и партнеров, а также другие естественные факторы, присущие животному миру. Об этом сообщил Орлов.

«Стая находится на какой-то территории, а этот механизм они переносят с собак на людей. Следовательно, появление постороннего человека на территории, которую эти собаки привыкли считать своей, может привести к агрессии», — подчеркнул кинолог.

Когда бродячая собака одна, то она будет вести себя спокойно, но, если это стая — животные покажут совершенно другие повадки.

«Важно помнить, что любовь к собаке — это не просто накормить или предоставить ей теплое место, а прежде всего воспитание, которое позволяет социально-адаптивно вести себя по отношению к другим членам социума» — пояснил специалист.

Почему эвтаназия как метод неэффективна?

Теперь разберемся подробнее, почему отстрел является бесполезным средством уменьшения количества бродячих собак. Популяции очень быстро восстанавливаются за счет размножения особей, не говоря уже о дополнительно выброшенных животных. Отстрел всех собак сразу невозможен и к тому приводит к постоянной их миграции и распространению болезней.

С позиции экономики система эвтаназии является одной из наиболее нерезультативных и дорогостоящих. Она требует значительных затрат времени и ресурсов, но, находясь на текущем уровне, она практически не приносит результатов. Более того, данный процесс приходится повторять каждый год, из-за чего он становится одной из самых непостоянных и неэффективных систем.

Уничтожение бездомных животных вызывает этические возражения и негативные эмоции у многих людей, особенно если оно происходит при детях. Такой подход приводит к формированию безразличного и жестокого отношения молодого поколения к животным, а также к людям. В связи с этим, данная практика часто вызывает негативное отношение и неодобрение широких слоев общества в морально-этическом аспекте.

Для регулирования численности бездомных животных следует использовать метод массовой стерилизации с последующим возвращением в их обычную среду обитания. Исключением могут быть случаи, когда в связи с опасностью животного, оно подлежит изъятию. Система, основанная на массовой стерилизации, имеет множество неоспоримых преимуществ:

позволяет контролировать рост популяции и прекращает неуправляемое размножение; не освобождается «экологическая ниша», из-за чего не происходит миграция и занятие ее другими синантропными животными (живущие рядом с человеком); постепенно осуществляется старение популяции, что уже через 2-3 года приводит к поступательному снижению ее численности; стерилизованные животные имеют тенденцию занимать определенный ареал обитания, что делает их менее опасными для людей, так как они могут быть носителями различных заболеваний, передающихся от животных к человеку (поэтому система массовой стерилизации эффективна в плане общественного здоровья); Данный метод требует значительных затрат на первоначальном этапе, которые связаны с обеспечением всех необходимых ресурсов для проведения операций по стерилизации, однако в последующие годы затраты снизятся.

Данные о затратах: департамент городского хозяйства г. Красноярска сообщает, что усыпление (заметьте, не отстрела) обойдется городу в 428 руб. на одну собаку.

Себестоимость стерилизации одной собаки равна 3 150 руб. Кажется, что стерилизация невыгодна по сравнению с усыплением. Но если рассмотреть суммы, выделяемые за год, то на стерилизацию потребуется 2 млн.руб. в то время как на отстрел чиновники выделяют от 3 до 4 млн. руб. Причем отстрел будет проводиться очень долгое время и приведёт к бесполезным тратам денег [4]. Научно доказано, что в каждой стае есть вожак, который в случае уменьшения численности стаи инстинктивно начинает размножение для её пополнения, но уже в больших количествах.

Причины появления бездомных животных в России на примере Свердловской области

Рассмотрим пример Екатеринбурга [5]. На территории Свердловской области не осуществляется оценка численности животных без владельцев. Из-за этого выделяется недостаточное финансирование на стерилизацию, и часть особей не могут быть стерилизованы.

Если собака, не имеющая хозяина, напала на человека, то она помещается в приют и проходит работу со специалистом – кинологом, который корректирует поведение собаки, уменьшая её агрессивность. Данные меры могли бы поспособствовать решению проблемы, но для этого, к сожалению, в Екатеринбурге и Свердловской области не хватает приютов длительного содержания животных. Единственный городской приют был основан в 2012 году и вмещает всего сто собак. Очевидно, что этот приют не может исправить ситуацию в городе. Так, в данный момент он более чем на треть заполнен собаками, не подлежащими выпуску. Новые приюты строить не планируют.

Проблемы затрагивают и муниципальные контракты на отлов бездомных собак. Контракты чаще всего достаются неквалифицированным службам отлова, которые не обладают необходимой материально-технической базой, штатом специалистов-профессионалов. Нередки случаи недобросовестной работы таких исполнителей в погоне за реализацией выделенных им средств. Так, отлов затрагивает чаще всего домашних собак на самовыгуле, а бездомные стайные собаки остаются на свободе имеют возможность дальше размножаться.

Как решают проблему бездомных животных в развитых странах

Теперь обратимся к примерам других стран. Рассмотрим, как решают проблему бездомных животных в Европе и Азии. [6]. В Европе (в таких странах как Германия, Израиль, Испания, Франция и Чехия) и Азии (Малайзия, Сингапур, Япония, Индия) распространена процедура, отлова животных в городе и помещения их в муниципальный или частный приют. Далее, после вакцинации животных, наступает период передержки, когда волонтеры стараются подобрать им новых владельцев. Если же найти таких не удаётся, то животных безболезненно усыпляют.

В Австрии, Германии, Италии и других странах предусмотрено привлечение к ответственности бывших хозяев бездомных собак. Свобода собак и кошек оберегается правовым статусом. Нарушители рискуют быть оштрафованными, в некоторых странах даже введена уголовная ответственность. Большая часть законопроектов вроде люксембургского или новозеландского принимают в виде главного тезиса утверждение, что животные — разумные существа, которые способны испытывать чувства.

В Италии недобросовестного хозяина, бросившего своего питомца, может ожидать штраф в размере 10 000 евро (около 850 тыс. руб.), условное наказание или лишение свободы сроком на один год. Еще одним инструментом борьбы с данной проблемой является просвещение: в начальной школе дети учатся правильно обращаться с животными совместно с волонтерами зоозащитных организаций. При этом в стране для помощи брошенным или пострадавшим в ДТП животным существует возможность позвонить на так называемый «зеленый номер».

Чтобы подтвердить готовность содержать питомца, потенциальный хозяин в ряде европейских стран должен заплатить налог. К примеру, в ФРГ налог на содержание составляет 150 евро (около 12,5 тыс. руб.) за первую собаку и 300 за вторую (свыше 25 тыс. руб.), а за бойцовую — 650 (более 50 тысяч). Налог на стерилизованных питомцев ниже. В процедуру налогообложения входит и регистрация: владелец обязан нанести гравировку с присвоенным номером на ошейник своего питомца или же нанести тату этого номера на ухо животного.

В Финляндии проблему бездомных животных можно считать практически решенной, благодаря комплексной борьбе именно с причинами появления четвероногих на улицах.

Чтобы завести животных в Финляндии, люди должны столкнуться с большими затратами. Вследствие чего, питомцев заводят только люди, тщательно обдумавшие свое решение. При этом нужно быть готовым и к периодическим тратам, так как содержание и лечение требует серьёзных вложений. Так, например, беспородный котенок, которых у нас часто просто выкидывают или раздают знакомым, в Финляндии обойдется покупателю в среднем от 500 евро.

По итогу в приютах могут оказаться либо потерявшиеся животные, либо те, которым не посчастливилось остаться без хозяина, в случае приключения несчастия с последним. В приютах они прибывают до тех пор, пока не объявится старый хозяин или не подберется новый. Финские приюты совершенно не похожи на наши, они больше напоминают хорошие гостиницы с заботливым персоналом и грамотным содержанием.

Нет возможности взять животное бесплатно даже из приюта. Кот обойдётся покупателю минимум в 200 евро, собака еще дороже – 500 евро. К тому же, будущий владелец должен подписать договор, в котором обязуется как следует ухаживать за животным. Несоблюдение этого договора карается серьёзным штрафом.

Всех домашних питомцев чипируют и ставят на ветеринарный учет в клиниках, в результате чего без труда можно отыскать провинившегося хозяина. Таким образом, купить животное, поиграться с ним и безнаказанно выбросить уж точно не получится. [7]

Вывод

В результате главная проблема законопроекта не в том, что он аморален, а в том, что он тотально неэффективен. В России действительно существует проблема бродячих собак, решать её можно и нужно. Методы решения были приведены выше, их множество, и возврат эвтаназии в них не входит. Вернуть её — это значит сделать значительный шаг назад в решении этой проблемы. Люди будут чаще сталкиваться с агрессией бездомных собак, из-за миграций будут распространяться болезни, общество получит новый заряд жестокости, к хозяевам перестанут возвращаться утерянные животные, а частные ловчие и догхантеры ещё и заработают на этом.

Сейчас политические круги, заинтересованные в продвижении законопроекта, раздувают истерию вокруг отдельных случаев нападения собак на людей, однако делают они это не из сострадания к жертвам, а с целью продвижения своих личных интересов. Немало наших сограждан, искренне сопереживая жертвам, ведутся на такую пропаганду, тем самым становясь соучастниками живодёрской расправы, которая к тому же поставит под угрозу только большее число людей. Потому людям нужно объяснять комплексность проблемы, учить их видеть причины и следствия, учитывать предыдущий опыт, анализировать статистику и прочее. Но если это тяжело, то можете поделиться данной статьёй с друзьями, это уже расширит круг людей, лучше понимающих проблему бродячих животных.

Как помочь?

Кроме распространения, каждый может помочь в остановке продвижения законопроекта, потратив не более 10 минут. Сообщество «Движение зоозащитников / Зоозащита» предлагает следующую последовательность действий: отправить обращение на 4 адреса. Отправляем:

В Гос. Думу: https://priemnaya.duma.gov.ru/ru/message/

Адресуем:

Первому зампреду комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Бурматову В.В.; Председателю ГД Володину В. В.; Председателю комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Кобылкину Д.Н.; Президенту РФ Путину В. В.: http://letters.kremlin.ru

Заполняем необходимые поля. В поле для обращения вставляем текст:

«Прошу вас обратить внимание на проект федерального закона № 335106-8 «О внесении изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный законопроект предусматривает изменения федерального закона № 498-ФЗ. Моя позиция представлена в прикреплённом файле».

Прикрепляем один из четырех файлов в зависимости от того, кому отправляете письмо (их можно скачать на Гугл диске по ссылкам):

Бурматов –https://drive.google.com/drive/folders/1shNgRUZWnnuURU2WGRl8_-X0n0cmghio

Володин – https://drive.google.­com/drive/folders/­1rYRndtEZyoIF4­HODFbP­MiULxr8LeOHTe

Кобылкин – ­https://drive.google.com­/drive/folders/­1tu005aSyuvI­qO­b8y­9­MI1aDVoe6HMVWSY

Путин – https://drive.google.com/drive/folders/1rY-z045df8oUjNW_HKPjw0Li959VqRAF

Подробная инструкция как отправить обращение на сайте Госдумы, на сайте Кремля и как вставить текст в поле для обращения, если он не вставляется, находится здесь: https://vk.com/topic-161042992_50207524

Авторы текста:

Кирилл Корчигин,

Дарья Ляпина,

Владислав Фоменко,

Семен Солнцев

Источники: