Звери и люди

Ежегодно в мире выращивается около 70 млрд животных, в т.ч. в России – ок. 2,6-2,8млрд, без учета рыбных ферм. Однако сельскохозяйственные животные в целом привлекают к себе сравнительно мало общественного внимания по сравнению, например, с домашними и бездомными животными. И в целом наше отношение к животным и правам животных – это интересная, многогранная тематика, которая имеет длинную историю, включает в себя и философские, и научные, и экономические аспекты, и она заслуживает обсуждения.

Вопрос 1. Развитие философских и научных представлений о сознании и моральном статусе животных, в т.ч. сельскохозяйственных

Вопрос отношения к животным занимал умы мыслителей с древности. Аристотель (382-322 до н.э.) выстраивал иерархическую модель, в рамках которой боги были выше людей, греки выше других народов, люди выше животных. В соответствии с этой моделью, люди имеют полную власть над животными и могут делать с ними то, что посчитают нужным.

Фома Аквинский (1224-1274 г.) считал, что человека принципиально отличает от животных наличие рационального мышления. Из-за этого, а также из-за того, что животные по христианским представлениям не имеют бессмертной души, Аквинский считал, что животные не обладают внутренней (собственной) этической ценностью, а только стоимостной ценностью. Следовательно, по Аквинскому, человек не имеет прямых моральных обязательств перед животными. При этом Аквинский отмечал, что жестокость к животным может перерасти в жестокость к людям (что, кстати, подтверждают современные исследования) и поэтому может быть предосудительна.

Рене Декарт (1596-1650) полагал, что человека принципиально отличает от животных наличие рационального мышления, признаком которого служит язык. Животных он считал способными на эмоции, но «неосознанные» – т.е. животное может чувствовать, например, боль, но при этом не понимает, что оно чувствует боль. Это достаточно противоречивая даже с логической точки зрения концепция, которая сейчас не имеет каких-либо научных подтверждений.

Томас Гоббс (1588-1679) в своем произведении «Левиафан» (1651) считал, что наличие языка дает человеку возможность заключать общественный договор. Животные языком не обладают, неспособны на общественный договор и потому не имеют внутренней ценности, человек не имеет перед ними моральных обязательств.

Наконец, Иммануил Кант (1724-1804) также имел традиционный взгляд, что животные не имеют рационального мышления и неспособны к рассуждениям об этике и потому не имеют внутренней ценности – только стоимостную. Подытоживая, все эти философы постулировали, что животные и человек имеют принципиальное различие (отсутствие рационального мышления, языка, этических рассуждений и т.д.), и именно это различие обусловливает отсутствие у животных морального статуса и внутренней ценности. Эти представления дополнялись христианскими представлениями об отсутствии у животных бессмертной души.

Однако в эпоху Просвещения стали появляться первые признаки изменения отношения к животным. Джон Локк (1632-1704) признавал, что животные способны запоминать, сравнивать и иметь очень простые идеи, хотя и неспособны к абстрактному мышлению. Шотландский философ Дэвид Юм (1711-1776) – обратил внимание, что животные обладают опытом, например – пережив наказание однажды, опасаются его и в дальнейшем. Это были «первые ласточки» того, что животные и люди не столь различны, как это считали ранее.

Но подлинный перелом в вопросе о моральном статусе животных произвел английский философ Джереми Бентам (1748-1832). В своей работе 1789 года «Введение в принципы морали и законодательства» он уделил небольшое внимание вопросу отношения к животным и написал: “Может наступить день, когда остальные животные творения смогут получить те права, которые никогда не могли быть отняты у них, кроме как рукой тирании…Вопрос не в том, могут ли они рассуждать, или могут ли они говорить, но в том, могут ли они страдать?”. Таким образом, Бентам считал, что не наличие рационального мышления, языка и т.д., а наличие способности страдать является необходимым и достаточным условием для наличия морального статуса, а следовательно – наличия у животных и неотъемлемых прав. По сути, Бентам, хотя и уделив животным очень небольшое внимание, заложил краеугольный камень всей идеологии движения за защиту прав животных и по сей день. Артур Шопенгауэр, который был одним из пионеров в сфере защиты животных в Германии, написал в 1851 году: «Мир – это не фабрика и животные не являются продуктами для нашего использования, ибо люди и животные фундаментально схожи» — эта формулировка фактически означает признание за животными субъектности и определенных прав. Также он утверждал, что жестокий к животным человек не может быть добрым.

Интерес к вопросам морального статуса и прав животных не обошел стороной и нашу страну. Здесь важнейшим мыслителем был, конечно, Лев Толстой, который в статье “Первая ступень” (1891 год) призывал к вегетарианству. Причем он обосновывал необходимость отказа от потребления продуктов убоя не только с точки зрения необходимости религиозного воздержания, но также выражал негативное отношение к убою животных и приводил примеры, как встреченные им простые люди выражали сострадание к забиваемым животным. Схожие взгляды имел русский ботаник и педагог Андрей Николаевич Бекетов; можно вспомнить также «Преступление и наказание» Достоевского, где описана сцена жестокого убийства лошади пьяным хозяином, и «Муму» Тургенева, а также другие литературные произведения. Таким образом, уже в те времена выдающиеся русские ученые, писатели и мыслители были озабочены вопросами обращения с животными со стороны человека.

Параллельно с изменениями в философских взглядах происходили и соответствующие изменения в научных представлениях о животных. Английский ветеринар Уильям Юатт (1776-1847) описывал чувства, эмоции, мышление, внимание, память и воображение животных, признавая наличие у них самосознания, моральных качеств, способности к дружбе и преданности. Он утверждал, что различия между человеком и животным есть, но они носят не качественный, а количественный характер, а также считал, что способность животных испытывать удовольствие и страдание примерно равна человеческой. Он одним из первых раскритиковал жестокие практики обращения с животными, например, вивисекцию, насильственное кормление птицы, негуманные практики убоя и т.д. – т.е. все те проблемы, которые не изжиты до сих пор. Чарльз Дарвин в 1872 г. в книге «Выражение эмоций у человека и животных» описал сходство мимического выражения эмоций у человека и животных и предположил схожую эволюцию этих процессов. Его друг и последователь Джордж-Джон Роменс описал адаптивное значение субъективного опыта и эмоций – боль и удовольствие являются отражением положительных и повреждающих факторов среды, соответственно, они выработались с целью стремления к положительным факторам и избегания отрицательных. Тем самым были научно обоснованы причины появления субъективного восприятия и эмоций в эволюции.

Таким образом, уже к концу XIX века ученые осознавали наличие у животных сознания и эмоций, а философы видели в этом достаточное обоснование для наличия морального статуса. Казалось бы – вот-вот, и отношение к животным принципиально изменится. Но в начале XX века интерес к вопросам сознания животных был утрачен из-за развития бихевиоризма.Основная идея этого направления заключается в том, что человек ведет себя неосознанно, его поступки обуславливаются рефлексами и реакциями на триггеры окружающего мира и основаны на опыте предков. Ученые отрицали такое явление, как сознание, в т.ч. сознание у животных.

Возрождение интереса к вопросам сознания и эмоций животных произошло уже после Второй мировой войны из-за распространения индустриальных технологий содержания животных, таких как клетки для несушек, станки для свиней и др.. Книга «Животные-машины» Рут Харрисон (1964) подвергала критике индустриальные технологии содержания как источники страданий для животных и вызвала сильный общественный резонанс. В ответ на это в Великобритании был сформирован Комитет по благополучию сельскохозяйственных животных под руководством проф. Роджерса Брамбелла, который в 1965 году сформулировал концепции «благополучия животных» и «5 свобод». Также комитет Брамбелла обозначил проблему недостатка научных данных о влиянии условий содержания на состояние животных, что стало отправной точкой активных исследований в данной области.

Одновременно произошло возрождение и философского интереса к проблеме. Австралийский философ Питер Сингер опубликовал книгу «Освобождение животных» (1975), где рассматривал большинство примеров использования человеком животных как глубоко спорные в морально-этическом плане. Сингер считал возможным использование животных в сельскохозяйственном производстве, но лишь в том случае, если они имели высокое качество жизни и безболезненную смерть. Американский философ Том Риган развил философскую концепцию прав животных; он утверждал, что люди и животные являются субъектами жизни, обладающими сознанием, имеют индивидуальное благополучие, чувства и желания, а следовательно – все существа с самосознанием имеют внутреннюю ценность и моральный статус и заслуживают права обращения с одинаковым уважением. Риган был аболиционистом – он полностью отвергал использование животных даже в качестве домашних, убийство животных (даже гуманное) оценивал как наибольший возможный вред для них, в отличие от Сингера.

В заключение стоит отметить, что концепция прав животных затрагивает на сегодняшний день только тех животных, на которых человек влияет прямо (напр., используя их как сельскохозяйственных, лабораторных или служебных животных). Действия человека могут приносить животным и косвенный ущерб – например, в результате деградации их среды обитания, однако эти проблемы пока лежат за пределами концепции «прав животных».

Вопрос 2. Права животных, благополучие животных, концепция «5 свобод»

Современное движение в защиту животных опирается на два ключевых понятия – права животных и благополучие животных. Права животных – это философская концепция, которая утверждает, что животные являются не вещами и собственностью человека, но имеют внутреннюю моральную ценность (независимо от их полезности для человека), а следовательно – мы должны учитывать их базовые интересы (напр., право на жизнь и избегание страдания). Концепция прав животных восходит к идее Джереми Бентама о том, что способность животных страдать придает им моральный статус, т.е. то, что приносит животным страдания – это аморально, а то, что уменьшает страдания и/или приносит животному положительные эмоции – это морально.

При этом очевидно, что реализация концепции прав животных зависит от нашей способности определить, что именно для животного хорошо и что – плохо. Ранние суждения на этот счет делались на основании наблюдения, аналогий и интуиции – эмоциональные реакции животных на различные явления, схожие с реакциями человека, косвенно говорили и о схожести испытываемых эмоций. Это дало возможность ветеринару Уильяму Юатту на основании своего опыта осудить многие калечащие практики в отношении животных. Однако действительно систематический научный подход к оценке состояния животных был заложен комиссией Роджерса Брамбелла в 1965-м году, которая ввела понятие «благополучия животных». В современной трактовке благополучие животного – это качество жизни животного, каким оно воспринимается самим животным. Благополучие животного – это биологическая концепция (в отличие от философской и правовой концепции «прав животных»), которая по сути своей связано со способностью животного переживать субъективный, эмоционально окрашенный опыт – негативные эмоции ухудшают благополучие животных, позитивные – улучшают.

Комиссия Брамбелла формализовала биологические основы недопущения низкого благополучия в концепции «5 свобод»:

– свобода от голода и жажды;

– свобода от физического дискомфорта;

– свобода от боли, повреждений и заболеваний;

– свобода проявлять нормальное поведение;

– свобода от страха и стресса.

На соответствие этим 5 свободам оценивается жизнь животного – в случае соответствия всем 5 свободам благополучие можно считать высоким, в случае несоответствия хотя бы одной из свобод – низким. Концепция 5 свобод с тех пор получила развитие – например, в дополнение к свободе от действия негативных факторов (голода, боли, страха и т.д.) в современные концепции благополучия животных включена важность наличия позитивных факторов для животных – например, обогащенной среды обитания, позитивных социальных контактов с другими животными, позитивного общения животных с человеком и т.д.

Подводя итог, в соответствии с современными представлениями, способность животных испытывать положительные и отрицательные эмоции обусловливают наличие у них морального статуса и элементарных прав, а соотношение между положительными и отрицательными эмоциями выражается в уровне благополучия животного.

Вопрос 3. Текущее состояние правовой защиты животных, в первую очередь сельскохозяйственных, в России, сравнение с мировым уровнем

В соответствии со Статьей 114 Конституции РФ, формирование в обществе ответственного отношения к животным является одной из мер, осуществляемых Правительством страны.Основной закон в сфере регулирования отношений к животным – это 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными…», который устанавливает следующие принципы обращения с животными:

отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным; научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов, т.е. закон исходит из важности всех этих аспектов, а не преобладания одного из них (напр., экономического) над другим (напр., нравственным).

Главным недостатком Закона на сегодняшний день является то, что его действие на распространяется на целый ряд категорий животных, в т.ч. на лабораторных и сельскохозяйственных (Статья 1.2).

Статья 245 УК РФ предусматривает наказание за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее гибель или увечье. По факту в отношении сельскохозяйственных животных статью применить практически невозможно.

Основные документы, регламентирующие процессы содержания, транспортировки и убоя сельскохозяйственных животных – это Ветеринарные правила. Эти документы направлены в первую очередь на обеспечение безопасности получаемой сельскохозяйственной продукции и не содержат общего признания необходимости в гуманном обращении с сельскохозяйственными животными, а также (за редкими исключениями) конкретных указаний по гуманному обращению. В виде некоторого исключения можно упомянуть принятые в 2022 г. Ветеринарные правила убоя животных, которые в своей изначальной версии требовали осуществлять убой способами, не вызывающими у животных стресс и обеспечивающими гуманное обращение. Однако в новой редакции Правил упоминание о недопустимости стресса при убое убрали, что фактически сделало их бесполезными с точки зрения гуманизации процесса убоя.

Требования к гуманному обращению с сельскохозяйственными животными прямо или косвенно приняты в некоторых субъектах РФ. Например, закон Карачаево-Черкесской республики гласит, что одним из обязательных условий содержания сельскохозяйственных животных является «соблюдение … общепринятых принципов гуманного обращения» с ними. Законы Еврейской АО, Севастополя и Астраханской области требуют от владельцев сохранять не только физическое, но и психическое здоровье с/х животных.

Если переходить с российского уровня на мировой, то еще в 1978 году была принята Универсальная декларация прав животных ЮНЕСКО, утверждавшая наличие у всех животных прав на жизнь, уважительное отношение, защиту человеком и т.д. Наиболее продвинутое законодательство по защите сельскохозяйственных животных принято в Европейском союзе. В законодательстве членов ЕС признается, что животные – это не вещи. В 1976 году была принята Европейская конвенция о защите содержащихся на фермах животных. В ЕС принято пять Директив в защиту сельскохозяйственных животных в процессе содержания, которые затрагивают животных в целом, телят, свиней, кур-несушек и бройлеров. Процессы транспорта и убоя регламентируются двумя Постановлениями, которые, в частности, требуют обязательного лишения сознания перед убоем. Более того, требуется, чтобы и ввозимая в ЕС убойная продукция была получена от животных, которых оглушают перед убоем. Важное преимущество европейского законодательства – оно содержит в себе не только требования к производителям, но и предлагает пути реализации этих требований. Важнейшей проблемой законодательства ЕС в сфере защиты сельскохозяйственных животных является то, что оно не покрывает целый ряд видов – например, кроликов, овец, взрослый крупный рогатый скот и рыбу. Однако нужно отметить, что законодательство отдельных стран ЕС (особенно скандинавских) может опережать общеевропейское.

В большинстве других развитых стран уровень законодательной защиты сельскохозяйственных животных существенно ниже, чем в ЕС. В США на федеральном уровне есть акты по предотвращению жестокости к животным, в т.ч. сельскохозяйственным, но регламентация условий содержания, транспорта и убоя отсутствует. Сложность американского законодательства, большие полномочия штатов в принятии законов и традиционно негативное отношение к ограничению частной инициативы ведут к тому, что законодательные меры очень сложно принять, а даже если они принимаются, то на практике часто не работают. Например, в Калифорнии удалось достичь запрета на производство и продажу фуа-гра из-за насильственного кормления гусей; однако рестораны стали давать фуа-гра бесплатно в комплекте с дорогими блюдами, т.е. формально не продавать, и тем самым обходить запрет. В результате более эффективными в условиях США становятся корпоративные кампании, такие как кампания «Свободные от клеток» по переводу кур-несушек из клеточных систем содержания в бесклеточные, в результате которой от закупок клеточных яиц отказались «Макдональдс» и ряд других корпораций. Но у корпоративных кампаний есть и свои проблемы. Во-первых, они эффективнее всего работают, когда ставится простой вопрос «да-нет», например – можно ли выращивать гусей на фуа-гра или можно ли выращивать несушек в клетках. Эффективность кампаний значительно снижается, когда речь заходит о более сложных, небинарных понятиях, например, доступной для животных площади при содержании, потому что трудно сформировать яркий и простой визуальный образ, который мотивирует общественность участвовать в кампании. Кроме того, естественно, законодательные меры охватывают всю страну и являются более строго обязывающими, чем обещание какой-то отдельно взятой корпорации перейти на улучшенные условия содержания животных.

Страны Латинской Америки имеют достаточно развитое законодательство в области защиты с/х животных в процессе транспорта и убоя. Это мотивировано в основном не соображениями гуманности, а тем, что снижение стресса при транспортировке и убое положительно отражается на качестве получаемой продукции. Более того, законодательство ЕС, куда латиноамериканские страны экспортируют убойную продукцию, требует обязательного гуманного убоя. Содержание сельскохозяйственных животных практически не регламентируется, однако в целом благополучие крупного рогатого скота в Латинской Америке считается достаточно высоким, т.к. скот находится на свободном выпасе. В латиноамериканских странах есть государственные программы по обучению персонала правильным практикам обращения с животными, что также положительно сказывается на благополучии животных.

Азия и Африка в целом либо имеют недостаточно развитое законодательство в области защиты животных (напр., в Китае законом защищены только свиньи), или же характеризуются слабой имплементацией этих норм. Например, в Танзании законодательство в области защиты животных основано на научных определениях, учитывает не только чувствительность животных, но и концепцию «5 свобод», но по факту практически не применяется – это характерно и для других африканских стран.

Вопрос 4. Экономические издержки повышения благополучия животных и готовность россиян идти на повышение стоимости продукции

Повышение благополучия животных обычно сопряжено с повышением стоимости производства, и возможные положительные эффекты на продуктивность обычно не позволяют скомпенсировать этот рост. Приведение уровня благополучия животных с текущего российского до соответствующего минимальным стандартам Евросоюза можно примерно оценить в 6% для свиней, 10% для бройлеров и 13% для кур-несушек; для крупного рогатого скота возможно повышение благополучия без существенного роста издержек. Т.к. стоимость первичной животноводческой продукции составляет ок. 50% от стоимости итоговой продукции для потребителя в магазине, то улучшение условий содержания в целом может привести к росту стоимости итоговой продукции на несколько %. В органических системах рост себестоимости первичной продукции может составлять 2 раза и более.

Недавнее (январь 2023) исследование аналитического центра НАФИ показало, что большая часть опрошенных россиян (61%) выразила готовность платить больше за продукцию птицефабрик, ферм и животноводческих хозяйств, где птица и животные содержатся в гуманных условиях. Наиболее оптимальной доплатой за гуманное содержание птиц и животных в глазах россиян является 5-10% от рыночной стоимости товаров. Переплату в 5% считают для себя приемлемой 22% опрошенных, в 10% – 17% россиян. Более 30% от стоимости продукции готовы доплатить только 13% покупателей. Таким образом, сравнительно небольшой рост издержек (в несколько %) при условии гуманизации производства был бы приемлемым для большей части опрошенных.

Также опрос показал, что большая часть россиян (60%) имеет слабое представление о том, в каких условиях животные содержатся в животноводческих хозяйствах, однако в целом больше половины опрошенных считают условия содержания в целом гуманными. Соответственно, улучшение информирования о реальных условиях содержания могло бы сделать россиян более критичными к условиям содержания животных.

Илья Злобин