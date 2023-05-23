Рассерженные патриоты воображаемой страны

Клуб Рассерженных Патриотов – новое явление в политической жизни России. Явление сколь удивительное, столь и закономерное. Общественная активность была придавлена плитой запретов и веерных репрессий, однако, плита под воздействием запущенных СВО событий трещит, колется и из образовавшихся трещин проглядывает жизнь.

Жизнь нужно приветствовать. Хотя она может принимать самые причудливые, и даже пугающие формы. Эволюция всё расставит на свои места.

И вот, рассерженные патриоты проявляют жизнь. Создают всероссийской движение, приглашают присоединиться к нему всех честных и искренних единомышленников. Это могут быть организации, лидеры общественного мнения, волонтёры, блогеры, главное – чтобы патриоты.

Для руководства своей деятельностью и оценки курса движения они предложили два принципа. Процитирую Стрелкова: «Таким образом, “КРП” (и планирующееся на его базе общественно-политическое движение – “Коалиция рассерженных патриотов”) – является структурой, предназначенной для действий в кризисной ситуации, когда – ради главной цели – победы в войне и сохранении России в качестве стабильного суверенного государства – должны объединяться люди различных политических взглядов, в том числе принадлежащие к различным действующим партиям и организациям. Именно поэтому “КРП” не может и не будет преобразовано в некую “новую единую партию” – с единой программой, уставом и т.д.»

Можно сказать, что это не финальный текст устава организации, а набросок мыслей в телеграмм-канале. Но в нём отражены две главные идеи, ради которых объединяются патриоты: победа в войне и сохранение России. Но в устах Стрелкова эти две цели оказываются одной.

И тут стоит задать Игорю Ивановичу и всем сочувствующим въедливый вопрос. Поясните, цель одна, или их две?

Без шуток, надо определиться. Это одна цель или две цели?

Невооружённым взглядом видно две… И рассерженному патриоту потребуется не мало риторического искусства чтобы доказать иное.

Но если целей всё же две и между ними есть разница, то между ними возможен и конфликт.

«Победа в войне», как бы она ни была описана – от защиты ЛДНР до разгрома блока НАТО, и «сохранение России в качестве стабильного суверенного государства»могут противоречить друг-дугу на практике.

Что если критика СВО, которая звучит от рассерженных патриотов, будет услышана и руководство России начнёт «войну до победы»? Не вызовет ли это угрозу ответных действий со стороны противника? Что если противник ощутит серьёзную угрозу своей безопасности и приметсимметричные меры? Чем сможет ответить «ведущая войну до победы» Россия? Использовать ядерное оружие? И получить аналогичный ответ? Сохранится ли в результате такого сценария эскалации «Россия в качестве стабильного суверенного государства»? Будет ли что сохранять?

Вопросов много. Их стоит внимательно рассмотреть и дать на них ответы.

Может оказаться так, что уступчивое поведение российских властей в международных делах, препятствует эскалации и втягиванию в конфликт таких сил, которые грозили бы существованию России. Критики могут сказать, что не о стране они радеют, а о своих имениях на Западе, о родственниках, поселившихся в странах НАТО.Но факт в том, что уступчивость в том же вопросе о зерновой сделке, показывает готовность к переговорам и препятствует полномасштабному выступлению НАТО на стороне Украины.

И что же получается? Из-за действий российских властей, войны с НАТО может не случиться, а значит и военной победы над Западом не видать?

Что же будет вместо желаемой рассерженными патриотами победы? Мир с уступками?

В истории России такое было не раз. По итогам Крымской войны Россия потеряла свой черноморский флот, по итогам Русско-японской оставила притязания на Корею, отдала южные Куриллы и половину острова Сахалин. Но Россию эти события не уничтожили. Они запустили оздоровительные процессы – великие реформы АлександраII, дали гражданские права и свободы при Николае II.

Но устроит ли рассерженного патриота мир и перемены без победы?

Возможно, патриот рассердится ещё больше, ему ведь победа нужна!

«Чтобы гордо реяло знамя над Рейхстагом! Чтобы стройные батальоны бравых усачей гнали врага русским штыком! Чтобы казаки гарцевали на улицах Парижа, а хорошенькие дамы млели от их лихости. И чтоб по крику «быстро» открывались французские Бистро и подавали хрустящийкруасан. Кавалергарды могли бы в шампанском искупать коня… Это красиво! После славной победы!

В этом гордость, величие, реализация потенциала…

И только слабаки, и предатели не дают патриотам взять свою славу, утвердить честь. Меняют победу на «презренный металл», сдаются, когда до разгрома противника рукой подать – как в Первую Мировую».

Примерно такие образы и мысли проносятся в сознании рассерженного патриота.

Как не быть в ярости. Ведь от заветной победы отделяет только недостаток воли в служении любимой державе. Державе победительнице!

Рассерженный патриот любит свою Державу, хотя и не находит её в реальности. Её образы он черпает на страницах книг по истории, фильмов, романов. Он воображает её в будущем и видит своё счастье в достижении Величия Державы. Ведь в этом величии он будет с ней одно. Это будет общее, коллективное величие, переживаемое каждым пламенным патриотом. И самое яркое величие – в громах и молниях военных побед.

Обуздать громы и молнии, стать живыми богами и увенчаться лаврами победителей – это воодушевляющая сердце патриота мечта.

И ради этой мечты можно принести жертвы, и «не постоять за ценой».

«Но трусы, предатели, мещане, оболваненные Западом либералы и леваки, мешают светлой мечте!» И вот рассерженный патриот видит вокруг себя «духовную пустыню» в которой сложно отыскать настоящего единомышленника. Это проблема.

Но я хочу ещё больше расстроить патриота. Есть проблема более серьёзная, чем узость патриотических рядов.

Эта проблема – характер их патриотизма, любовь к воображаемой Державе Победительнице.

Такой патриот носит в своём сердце идеал, которого никогда в реальности не существовало, он поклоняется миражу и становится с точки зрения того же христианства идолопоклонником.

И можно признать право патриота на такую любовь, почему нет? Ведь у коммунистов тоже есть идеал, который они стремятся воплотить в жизнь. В чём же тогда претензия?

Она в том, что патриот часто не осознаёт «идеальную природу» своей привязанности. И смешивает образ идеальной Империи с реальной страной. Заявляет, что служит благу России, а вместо этого стремится воплотить свой идеал.

До каких крайностей может довести такое смешение, хорошо показала история Третьего Рейха. Вожди нацистов на словах служили Германии, а на деле воплощали свою идею о Тысячелетнем Рейхе и новой расе сверхлюдей. Воплощение их идей до определённого этапа совпадало с интересами реальных немцев, но скоро потребовало от них высокую цену. И чем дальше, тем выше была эта цена. В итоге, Германия оказалась на краю гибели и исторического небытия.

Перед нашими рассерженными патриотами неизбежно встанет схожий вопрос: интересы какого отечества вы будете отстаивать? Стремиться воплотить Великую Победоносную Империю вашего воображения, или беречь и отстраивать униженную,ограбленную Россию?

Вы готовы вести Россию к тому же гибельному краю, ради воплощения своей мечты?

Или готовы отодвинуть мечту, ради жизни страны и народа?

С чем ваше сердце, господа патриоты?