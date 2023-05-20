Коммунисты Запада и их отсутствующий избиратель

От автора: данный текст написан при участии редакции сообщества Социал-демократическая платформа.

Российские неофициальные коммунисты – то есть в основном те, которые не состоят в КПРФ, а либо членствуют в «малых компартиях», либо «самообразовываются» в «марксистских» «кружках» (да, иначе как в кавычках это и не назвать самообразованием), почему-то считают, что мир только и ждет появления нового коммунистического интернационала.

И разумеется они думают, что сделать это не легко, а очень легко, и конечно же это потому, что трудящиеся всего мира настолько осведомлены (и непогрешимо верят в, куда ж без этого) о триумфах пролетариата под руководством компартии Советского Союза. Думать, оно конечно не возбраняется, хотя над этим работают – и технологии, и заинтересованные в них режимы, пусть последние и вынуждены дожидаться первых. Поэтому русские социалисты не только продолжают думать, но и публикуют свои мысли в подконтрольных себе сообществах, в результате чего выходят вот такие посты:

«Выход Есть», принадлежащий Василию Садонину, пост от 25.01.2022

Спустя всего пять дней сообщество «Трибун» взяло ту же самую картинку себе

Ух, как хотят трудящиеся Европы построить себе советский социализм с госпланом и комсомолками! Да и в России, наверное, тоже не против. Во всяком случае, именно в этом нас хотят убедить ветераны «агитации и пропаганды» «левого движа» совместно со своими последователями, новообращенными коммунистами второй волны. В этих постах все стандартно: классовое противоречие не решается, потому что мировая буржуазия уже договорилась сфальсифицировать все выборы на сто лет вперед, иначе бы уже жили при коммунизме, но классовое сознание растет и вот оно уже вот-вот. Известно, что русские социалисты относятся с недоверием (а то и неприятием) и вообще нелюбовью к выборным процедурам – оно и неудивительно, потому, что демократический транзит к некой форме парламентской республики, произойди он в России, попросту поставил бы крест на ультралево-неосоветских настроениях как на основе для политического движения, а значит, пришлось бы совсем отказываться от просоветской риторики, да и на марксизме было бы спекулировать уже куда как бесполезнее.

Эти два конкретных поста я привожу не более чем для иллюстрации логики, которая зело лукава: правда заключается в том, что Мир (в смысле мировое сообщество – по этому с большой буквы), ну или по меньшей мере, Европа, за коммунистов и ультралевых не просто не голосуют, а вообще подобные политсилы трудящимся ни капельки не интересны. И никаких радикально левых настроений нет и близко. Здесь и далее я буду называть ‘коммунистами и ультралевыми’ совокупность компартий, уцелевших со времен блокового противостояния, и различных современных молодых антикапиталистов – евротроцкистов, евромаоистов и других марксистски индоктринированных ультралевых, не имеющих корней в начале-середине ХХ века. Совместно с редакцией Социал-Демократической Платформы мы взяли список из почти трех десятков стран Европы, около 2020 года описанных сообществом «Западный Левый», и, исключив из каждого описания социал-демократов, социал-либералов и зеленых экосоциалистов, проверили по Википедии электоральные результаты демократических социалистов, ультралевых и коммунистов, и, там где таковые есть, левых консерваторов. Ниже мы представляем список стран в алфавитном порядке, по каждой из которых сгруппировали результаты соответствующих политических партий. В конец статьи мы отдельно вывели США и Россию, последнюю — начиная с 1991 года; к сожалению, нам как авторам ничего не были известно об html-движке «Рабкора», поэтому мы не сделали кликабельного оглавления, но структура статьи простая: как уже было сказано, страны Европы в алфавитном порядке А-Я, США, Россия, заключение. В англоязычных таблицах Votes это количество поданных голосов, Seats – количество мест, занимаемых партиями. Там, где с конца 2021 года по настоящий момент уже прошли очередные всеобщие выборы, представлены более новые данные.

Спойлер очень простой – чем ближе каждая из организаций к химически чистой ультралевизне и революционному марксизму, тем ближе результат каждой такой организации к размеру статистической погрешности, и пара исключений из этого правила лишь подтверждают само правило. И необходимое примечание: там, где подходящего перевода статей о результатах выборов (а в ряде случаев пришлось специально искать статьи о малых компартиях, и результаты брать оттуда) не оказалось, результаты были взяты из англоязычной Википедии.

На правах иллюстрации к спойлеру: леворадикалы мало интересны избирателям

Австрия

1. Коммунистическая партия Австрии (КПА, нем. Kommunistische Partei Österreichs, KPÖ), регулярно принимает участие в выборах, но добивается успеха только на региональном и муниципальном уровнях.

2. «Перемены» (нем. Wandel), партия придерживается необычной вариации демократического социализма. Так, она выступает за создание «неосоциалистической демократической экономики», сочетающей элементы капитализма и социализма, национализацию ключевых отраслей экономики, ограничение минимальной и максимальной зарплаты, «зеленый Новый Курс», гарантированную занятость и введение отдельного налога на операции с финансовыми активами. «Перемены» регулярно принимает участие в выборах, но не добиваются успеха.

3. «Сейчас — список Пилца». Политологи часто характеризуют ее как левопопулистскую. Партия регулярно принимает участие в выборах, но не добивается успеха.

4. Австрийская рабочая партия (АРП, нем. Partei der Arbeit Österreichs, PdA) была создана в 2013 году на основе «Коммунистической инициативы» — наиболее радикальной марксистско-ленинской фракции в составе КПА, покинувшей компартию после изменения ее позиции в сторону еврокоммунизма. Партия периодически принимает участие в региональных и муниципальных выборах, но не добивается успеха.

5. Социалистическая левая партия (СЛП, нем. Sozialistische LinksPartei, SLP). На данный момент СЛП представляет на территории Австрии Международную социалистическую альтернативу. Партия придерживается идеологии троцкизма. Она противопоставляет себя как «буржуазной» СДПА, так и «бюрократически-централистской и сталинистской» КПА. СЛП выступает за борьбу со всеми формами неравенства, защиту прав меньшинств, защиту окружающей среды, а также противостоит евроинтеграции и глобализации в целом. Партия периодически принимает участие в выборах, но не добивается успеха.

Смотрим результаты перечисленных партий по Википедии (всеобщие австрийские выборы 2019 года, сентябрь):

Результаты выборов, Австрия, сентябрь 2019. Ультралевые не востребованы. АРП вообще не попала в список, и в англоязычной статье ее тоже нет в таблице, что символизирует.

Албания и Северная Македония

Албания: ультралевых партий, согласно описанию «Западного Левого», в стране не существует. Некогда ходжаистская АПТ после падения режима сумела сохраниться и полностью встала на социал-демократические позиции (ныне СПА), также есть реформистские «зеленые» и некая социал-либеральная «Группа-99».

Поскольку влиятельные социал-демократы в Албании уже есть, то новые партии аналогичной направленности не имеют внятных перспектив (см. строки 3 и 4)

Северная Македония: практически аналогичная картина, при доминирующих социал-демократах остальные левые едва востребованы (ниже результаты всеобщих выборов 2020 года):

Бельгия

Страны не было среди обзоров ЗЛ. Самая левая из партий, имеющая представительство, хоть и уступает социал-демократам (социалистам) почти в 2 раза – Рабочая Партия Бельгии (по итогам выборов 2019 года – 20 мест у Социалистов, 12 у РПБ). РПБ некогда была основана как маоистская партия, но сегодня она стоит на позициях демократического социализма и еврокоммунизма.

Болгария

1. Партия болгарских коммунистов (ПБК, болг. Партията на българските комунисти). Партия регулярно принимает участие в выборах, но добивается успеха только на местном уровне.

2. Коммунистическая партия Болгарии (КПБ, болг. Комунистическа Партия на България). Партия входит в коалицию с БСП (Болгарская социалистическая партия, бывшие промосковские коммунисты).

3. Социалистическая партия «Болгарский Путь» — не указано у «Западного Левого». Судя по использованию терминов «классовая диктатура» и «однополярный мир» в своей программе, а также по ряду критических выпадов в адрес экономической и политической системы, имеет выраженный антикапиталистический уклон.

Судя по результатам выборов апреля 2023, Болгария склоняется к центризму и умеренному национализму. Но и здесь прослеживается ситуация с более влиятельными традиционными левоцентристами и ‘всеми остальными’ на левом поле.

Великобритания

1. Коалиция тред-юнионистов и социалистов (КТЮС, Trade Unionist and Socialist Coalition, TUSC), создана в 2010 году на базе нескольких профсоюзов и нескольких левых политических партий для участия в предстоящих выборах. В 2018-м приостановила политическую активность. Ниже указаны только те ультралевые организации, которые участвуют/участвовали в выборах, а те что не участвуют, но упоминались «Западным левым», пропущены.

2. Социалистическая рабочая партия (СРП, Socialist Labour Party, SLP). С самого начала своего существования СРП занимала нишу «истинной лейбористской партии», поскольку заявляла о фундаментальном положении социализма в своей программе в противоположность его исключению из программы лейбористской партии.

Поскольку данную партию оказалось невозможно найти в общих электоральных результатах, посмотрели в отдельной статье. Цифры говорят сами за себя:

3. Коммунистическая партия Британии (КПБ, Communist Party of Britain, CPB) была создана в 1988 году в результате раскола Коммунистической партии Великобритании на марксистов-ленинцев и еврокоммунистов. Партия официально заявляет о своей приверженности марксизму-ленинизму и ставит своей целью создание в Великобритании социалистического общества, однако в краткосрочной перспективе ее программа представляет собой скорее воплощение демократического социализма. Электоральной поддержки не имеет.

4. Революционная рабочая партия (РРП, Workers Revolutionary Party, WRP) была создана в 1973 году на базе троцкистской Социалистической рабочей лиги. Электоральной поддержки не имеет.

5. Социалистическая партия равенства (СПР, Socialist Equality Party, SEP) была образована в 1986 году и с момента образования представляет Четвертый интернационал на территории Великобритании. Партия занимает троцкистские позиции и призывает рабочих всего мира бороться с консервативными силами в разных странах. Партия не представлена в парламенте, об электоральной поддержке нет данных.

6. Социалистическая партия Великобритании (СПВ, Socialist Party of Great Britain, SPGB) была образована в 1904 году в результате раскола Социал-демократической федерации. Массовому избирателю неинтересна.

7. Партия «Левое единство» (Left Unity) была создана в 2013 году кинорежиссером Кеном Лоучем и его единомышленниками в качестве политической альтернативы Лейбористской партии. Идеология партии может быть примерно определена как демократический социализм. Иронично, что в последние годы «Левое единство» все чаще поддерживает лейбористов в ходе избирательных кампаний. О результатах выборов нет наглядных данных.

Обозревая Британию, мы пропустили целых 5 ультралевых компартий, поскольку обсуждать в смысле электоральных результатов там нечего (они бойкотируют все выборы).

Венгрия

Венгерская рабочая партия (ВРП, венг. Magyar Munkáspárt) была создана в 1989 году группой бывших членов ВСРП, отказавшихся признавать за ВСП статус правопреемника правящей партии. Более того, ВРП заявляет о своей правопреемственности по отношению к ВСРП. Своего избирателя не нашли.

Греция

1. Коммунистическая партия Греции (КПГ, греч. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ККЕ). Партия придерживается идеологии марксизма-ленинизма с элементами красного консерватизма — так, в начале 2000-х она выступала против закона об однополых браках, предложенного КРЛПА, и даже пошла из-за этого на конфликт с несколькими демсоциалистическими партиями и организациями. Также партия занимает евроскептические позиции.

2. Партия «Народное единство» (греч. Λαϊκή Ενότητα, ΛΑΕ). Идеологически партия в целом придерживается евроскептицизма и демократического социализма, хотя в ее состав входят полуавтономные организации самых разных взглядов — от троцкистов и маоистов до демократических социалистов.

3. Политическая организация «Антикапиталистическое левое объединение за перемены» (АКЛОП, греч. Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή, ΑΝΤΑΡΣΥΑ). Придерживаются коммунизма в различных трактовках этого понятия — в ее состав входят троцкистские, маоистские, ортодоксально-марксистские и прочие коммунистические и экосоциалистические организации.

Греция, итого: слабые, но все еще имеющие представительство официальные коммунисты, а также четыре ультралевые организации за бортом политического процесса. 21 мая этого года в стране должны состояться парламентские выборы, но едва ли для ультралевых и коммунистов что-то принципиально изменится.

Германия

1. Левые (Die Linke). В 2021 году результат партии рухнул едва ли не в два раза (с 9,24% до 4,89%).

2. Коммунистическая партия Германии (КПГ-В, Kommunistische Partei Deutschlands, KPD или KPD-Ost) была основана в ГДР в 1990 году группой единомышленников, не поддержавших демократизацию и реорганизацию СЕПГ. КПГ-В — одна из современных партий ФРГ, которые считают себя наследниками «оригинальной» КПГ, запрещенной на территории Западной Германии в 1956 году. Партия обошла этот запрет, поскольку по Договору о воссоединении Германии все партии, имевшие статус легальных на территории ГДР, признавались легальными и в ФРГ. КПГ-В занимает жесткую марксистскую антиревизионсистскую позицию, заявляя о своей борьбе с ревизионизмом, оппортунизмом и антисталинизмом. Партия признает ГДР, СССР (особенно в период правления Сталина) и другие страны соцлагеря государствами «реального социализма», положительно относится к КНДР, ее лидерам, идеологии чучхе и доктрине Сонгун. Количество избирателей партии измеряется единицами.

3. Германская коммунистическая партия (ГКП, Deutsche Kommunistische Partei, DKP) была создана в 1968 году группой бывших членов запрещенной в 1956 году КПГ при финансовой и политической поддержке правящей партии ГДР — СЕПГ. Не имеет хоть сколько-нибудь массовой электоральной базы.

4. Марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ, Marxistisch–Leninistische Partei Deutschlands, MLPD) была создана в 1982 году членами Коммунистического союза рабочих Германии, выступавших против реформ в СССР и КНР. Массовой поддержки не имеют.

5. Социалистическая партия равенства (СПР, Sozialistische Gleichheitspartei, SGP) была создана в 1971 году группой западногерманских троцкистов и по сей день остается самой влиятельной троцкистской организацией в Германии. СПР критикует как сталинистов, так и социал-демократов и умеренные профсоюзы. Свою политику партия характеризует как антикапиталистическую и антивоенную. Не отличается массовым влиянием.

Дания

Из наиболее влиятельных левых партий ЗЛ отмечает социал-демократов и «Единый список – Красно-зеленые» (КЗ, датск. Enhedslisten – De Rød-Grønne) была сформирована в 1989 году в виде коалиции между партией “Левые социалисты”, Коммунистической партией Дании и Социалистической рабочей партией и впоследствии была преобразована в единую партию. Идеологически КЗ придерживается экосоциализма. Имеет серьезную поддержку в Копенгагене.

Особо надо отметить, что «Красно-зеленые» все же не стоят на ортодоксально-марксистской платформе, а местная компартия 2006 года создания тоже ничего не добилась

И предыдущее издание этой партии тоже избирателям не полюбилось.

Ирландия

Социалистическая коалиция PBP – Solidarity («Люди вместо прибыли – солидарность») и Рабочая партия (марксистско-ленинская) вместе набирают едва больше 2,5%, из которых последняя – всего лишь 0,1%. К слову, исторически Рабочая партия была непопулярна всегда за исключением небольшого периода в середине 1980-х. Однако Шинн Фейн, недавно считавшаяся экстремистской, а сейчас эволюционирующая от ирландского католического национализма к левому популизму, серьезно укрепила свои позиции в последнее время.

Исландия

На настоящий момент правительственный кабинет в стране по-прежнему состоит из консерваторов, аграрных центристов и экосоциалистов, составляющих коалицию. Леворадикальных партий, тем более марксистско-ленинского толка, в стране нет. На выборах 25 сентября 2021 года Социалистическая партия (идеология – демократический социализм) набрала чуть больше 4% голосов – недостаточно для получения места в парламенте.

Италия

1. Партия «Итальянские левые» (ИЛ, Sinistra Italiana, SI) была создана в 2017 году на основе одноименной парламентской группы, представлявшей собой союз коммунистов, демократических социалистов и социал-демократов. Идеология ИЛ представляет собой смесь социал-демократии и демократического социализма. Партия выступает за преодоление противоречий между левыми реформистами и леворадикалами, требует замены неолиберальной экономики на новую систему, основанную на кейнсианских принципах, а также предлагает постепенное упразднение Еврозоны. На выборах 2022 года в коалиции с экосоциалистами взяли 11 мест.

2. Партия коммунистического возрождения (ПКВ, Partito della Rifondazione Comunista, PRC) была создана в 1991 году в результате раскола Итальянской коммунистической партии и постепенно из обычной коммунистической партии была преобразована в агрегатор леворадикальных движений Италии. Партия заявляет, что ее идейной основой является марксизм. Она выступает за противостояние как неолиберализму, так и фашизму, а также отказ от любых форм дискриминации. Также ПКВ противопоставляет себя «авторитарным, бюрократическим и сталинистским» организациям, которые она считает вырождениями социализма. Партия выступает за социальную справедливость и расширение прав местного самоуправления. По венесуэльскому вопросу ПКВ встала на сторону президента Мадуро, а по ситуации в Боливии поддержала бывшего президента Эво Моралеса. Она также поддерживает Палестину и Кубу. К настоящему моменту окончательно растеряла популярность.

3. Коалиция «Власть народу» (Potere al Popolo, PaP) была образована несколькими леворадикальными партиями и движениями Италии в 2017 году с целью совместного выступления на выборах 2018 года. Коалиция определяет себя как «антилиберальное и антикапиталистическое, коммунистическое и социалистическое, энвайроменталистское и феминистское, секулярное и пацифистское, либертарно-левое общественно-политическое движение». Партия коммунистического возрождения, упомянутая выше, вошла в коалицию с этим движением. Движению это не помогло.

4. Итальянская коммунистическая партия (ИКП, Partito Communista Italiano, PCI) была создана в 2016 году группой единомышленников, состоявшей из членов распавшейся Коммунистической партии Италии, бывших членов Партии коммунистического возрождения и выходцев из небольших партий и движений. Идейной основой партии является марксизм-ленинизм. ИКП заявляет о своем следовании наследию итальянских коммунистов XX века — прежде всего, идеям Антонио Грамши и Пальмиро Тольятти. Партия поддерживает председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сирии Башара Асада, а также занимает сторону президента Мадуро в венесуэльском кризисе. Почему-то такая их позиция не была оценена по достоинству.

Кипр (Республика Кипр) и Северный Кипр

Согласно «Западному Левому» (далее ЗЛ), в Республике Кипр из представленных в парламенте левых сил две: коммунистическая Прогрессивная партия трудящегося народа (ППТН, греч. Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, ΑΚΕΛ, трансл. АКЕЛ) и «Движение социал-демократов — ЦДС» (ДСД-ЦДС, греч. Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών–ΕΔΕΚ, ΚΣ ΕΔΕΚ). Республика Кипр является вторым исключением, подтверждающим правило: коммунисты представлены лучше, чем социал-демократы, с поправкой на итоги выборов 2021 (произошли позже, чем был написан обзор ЗЛ), -1 место у ППТН и +1 место у Социал-демократов-ЦДС.

В то же время в парламенте Северного Кипра, не упомянутого в обзорах ЗЛ, не представлено ни одной леворадикальной партии, но основной левой силой являются социал-демократы.

Латвия

Социалистическая партия Латвии (СПЛ, латыш. Latvijas Sociālistiskā partija) была создана в 1994 году в качестве ответа на запрет Коммунистической партии. СПЛ придерживается идеологии марксизма-ленинизма, выступая за широкомасштабные социалистические преобразования в экономической и политической сфере. Партия занимает мягкую евроскептическую позицию. В 2022 году окончательно потеряла представительство в парламенте.

С октября 2022 в Сейме представлены только «зеленые» и в меньшей степени – социал-демократы.

Литва

Согласно обзору ЗЛ в политической системе представлены две социал-демократические партии, а Социалистический Народный Фронт (социалисты с уклоном в марксизм-ленинизм) не имеет хоть сколько-нибудь массовой поддержки. На 2023 год ситуация никак не изменилась.

Нидерланды

1. Новая коммунистическая партия — НКПН (нид. Nieuwe Communistische Partij-NCPN) была создана в 1992 году. НКПН официально считает своей идеологией марксизм-ленинизм. Партия выступает за общественную собственность на средства производства и призывает к национализации (прежде всего — систем здравоохранения, почтовой связи и общественного транспорта), выдвигает требования о централизованном управлении здравоохранением и повышении зарплат трудящимся (при установлении ограничительной высшей планки зарплат). Также НКПН критикует НАТО и поддерживает правительства Кубы, Боливии и Венесуэлы. Не имеет хоть сколько-нибудь заметной поддержки избирателей.

2. Объединенная коммунистическая партия (ОКП, нид. Verenigde Communistische Partij, VCP) в результате выхода регионального отделения НКПН из состава партии, которое последовало за конфликтом между отделениями НКПН в двух регионах. ОКП официально называет своей идеологией марксизм-ленинизм и научный коммунизм. Она выступает за демократическое упразднение всех элементов капитализма, борьбу с фашизмом и дискриминацией. Имеет три места в одном из муниципалитетов.

3. Бывшие маоисты, ставшие демократическими социалистами, представлены Социалистической партией, которая имеет в текущем парламенте 9 депутатов.

Норвегия

Страна претендует на еще одно исключение из правила: помимо социал-демократов, в Стортинге представлены Красная партия (норв. Rødt, марксизм-ленинизм) и Социалистическая левая партия (СЛП, Sosialistisk Venstreparti, SV – демократический социализм), которые в 2022 году получили едва ли не лучший результат за всю историю. Но в то же время старейшая компартия (существует с 1923 года) в стране никакой поддержки не имеет; более того, вообще не имела ее большую часть своей истории.

Электоральная история компартии:

Польша

ЗЛ насчитывает всего 10 левых организаций, когда-либо проявлявших активность в польской политике (не считая сошедшей с дистанции около 2011 года «Самообороны Республики Польша»). Польские левые представлены преимущественно левыми социал-демократами, большая часть из которых сгруппировалась в Левой коалиции, а меньшая часть вошла в центристскую Гражданскую коалицию. У левых нет большинства в Сейме и всего 2 места в Сенате.

Наглядных данных о поддержке леворадикальной троцкистской «Рабочей партии» найти не удалось.

Португалия

Португалия – третья страна-исключение после Греции и Республики Кипр, где коммунисты имеют некоторое влияние, достаточное для получения представительства.

Но традиционные коммунисты, несмотря на альянс с «зелеными», свое представительство ухудшили.

Движение “Социалистическая альтернатива” (порт. Movimento Alternativa Socialista, MAS, ДСА). Организация придерживается идеологии троцкизма и выступает как против “буржуазных правительств” (подразумевая в том числе правительство СП), так и против “тоталитарных однопартийных сталинистских государств”. Никакой заметной поддержки не имеет. Еще одна леворадикальная маоистская компартия, «Португальские Рабочие Коммунисты», ЗЛ не упомянутая. Так вот, она не имеет поддержки с 1976 года.

Румыния

В стране доминирует на левом поле (и является правящей на момент написания текста) левоконсервативная Социал-Демократическая партия. При проверке обзора ЗЛ мы не обнаружили каких-либо ортодоксально марксистских/леворадикальных партий «с историей». Вместе с тем некие Социал-Демократическая Рабочая Партия и Коммунистическая партия собрали на последних выборах статистически незначимое число голосов.

Сербия

Ситуация с левыми в Сербии несколько запутанная: в парламенте действуют не только партии сами по себе, но и коалиции депутатов. Часть левых входит в альянс с Сербской Прогрессивной Партией (она же «блок Вучича», действующего премьера Сербии), часть сформировала левоэкологическую фракцию «Мы должны» (по 13 мест в Скупщинах Белграда и Сербии). Новая коммунистическая партия Сербии (выступают за воссоединение Югославии по сталинской модели) после 2014 года, похоже, сошла с дистанции. Партия радикальных левых участвовала в выборах 2022 года впервые и проиграла.

Словакия

Страны нет в обзорах ЗЛ, поэтому приводим картину справочно с минимальными пояснениями по итогам выборов 2020 года. Шаблон влиятельных социал-демократов и ‘всех остальных левых’ присутствует. Словацких марксистов-ленинцев обнаружить не удалось.

Финляндия

1. Финская коммунистическая партия (ФКП, фин. Suomen Kommunistinen Puolue, SKP) была создана в середине 1990-х годов на базе той части бывших членов Компартии Финляндии. Партия официально не называет себя марксистско-ленинской, однако выдвигает идею «создания новой марксистско-ленинской теории, учитывающей противоречивые современные реалии». Она выступает за выход Финляндии из ЕС и против вступления в НАТО, за построение «демократического, социалистического и коммунистического финского и европейского общества», за борьбу против безработицы и неравенства и за сокращение рабочей недели. На рубеже столетий поддержка партии окончательно сошла на нет.

2. Коммунистическая рабочая партия (КРП, фин. Kommunistinen Työväenpuolue, KTP) была создана в 1988 году группой единомышленников, осуждавших Компартию Финляндии за «излишний отход от принципов марксизма-ленинизма». КРП называет своей идеологией марксизм-ленинизм. Она критикует ЕС и НАТО (в т.ч. бойкотирует выборы в Европарламент), считает Советский Союз в период после 1970 года «забросившим идеи социализма», особенно критикуя реформы Горбачева. Все всеобщие выборы с 1991 по 2019 годы партия проиграла.

Франция

Смелые протесты против пенсионной реформы, конечно, очень подкупают своей неиссякаемой настойчивостью, но мы продолжаем исследовать востребованность «истинно верных марксистов-ленинцев», а Меланшон к ним не относится: все же left wing это не про «всесильно, потому что верно». Поэтому продолжаем смотреть именно их, истинно верных. Франция в некотором смысле тоже страна-исключение, но это потому что здесь социал-демократы растеряли электорат, а коммунисты сами по себе от этого не выиграли.

1. Компартия имеет представительство за счет своей включенности в коалицию Меланшона (NUPES, блок «Франции непокоренной»).

2. Новая Антикапиталистическая партия (антикапитализм и социализм 21 века): результат в пределах 1% в 2012-2022 годах.

3. «Рабочая борьба» (троцкисты) – менее 1% голосов в 2010-е.

Хорватия/Босния и Герцеговина

1. Социалистическая рабочая партия Хорватии (СРПХ, хорв. Socijalistička radnička partija Hrvatske, SRP) была создана в 1997 году группой единомышленников, объединившихся вокруг журнала «Хорватские левые». Идеологически СРПХ придерживается в основном марксизма в различных его вариациях. Избирателям не интересна. От слова совсем.

2. Коммунистическая партия Боснии и Герцеговины (КП БиГ, серб. Комунистичка партија Босне и Херцеговине, босн. Komunistička partija Bosne i Hercegovine). Основана в 2012 году. Идеологически партия придерживается марксизма. В национальной политике она занимает интернационалистическую позицию, а среди членов партии много как сербов. так и боснийцев и хорватов. Партия приняла участие во всеобщих выборах 2014 года. Кандидаты в Палату представителей набрали 5051 голос (0,31%) и не получили мест.

3. Рабочая коммунистическая партия Боснии и Герцеговины (РКП БиГ, серб. Радничко-комунистичка партија Босне и Херцеговине, босн. Radničko-komunistička partija Bosne i Hercegovine) была создана в 2000 году. РКП БиГ идеологически придерживается либертарного марксизма и демократического социализма. Так, она критически относится к режимам СССР и СФРЮ, вдохновляясь идеями Розы Люксембург и Антонио Грамши. Также РКП БиГ придерживается резко анти-националистической позиции и осуждает распад единой Югославии. В органах законодательной власти не представлена.

Чехия

В 2021 году чешские коммунисты впервые с 1996 года не попали в парламент. Левые (предпоследние с конца) также не смогли заручиться поддержкой, но они участвовали в выборах впервые.

Швейцария

В стране традиционно сильны социал-демократы. Ультралевые единично представлены в Национальном Совете.

Швейцарская партия труда с 1947 года участвует в выборах в Национальный совет и в последние годы ей не удается провести туда больше чем одного человека.

Швеция

В левой политике продолжает доминировать Социал-демократическая [Рабочая] партия, тогда как более левые социалисты в 2022 году потеряли несколько мест, а компартия остается без внимания и влияния.

Электоральные результаты второй шведской компартии, – Компартии 2005 года основания (Sveriges kommunistiska parti, не указана в обзоре ЗЛ):

Эстония

Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ, эст. Eestimaa Ühendatud Vasakpartei , EÜVP). Идеологически ОЛП придерживается демократического социализма и экосоциализма, хотя в ее рядах есть и коммунисты. Не имеет мест в парламенте.

Если судить по итогам выборов 5 марта 2023 года, то Эстония является центристской либерально-консервативной страной.

США

Как нас учат семья и школа, в США основные электоральные битвы разворачиваются между демократами и республиканцами. ЗЛ в своем обзоре из четырех перечислил почти два десятка левых организаций, из которых до выборов добирались только «зеленые» (участвуют с 1996-го, результат колеблется от 2,7% до 0,1%), «Мир и свобода» (Peace and Freedom, результаты в 2004-2020 годах 0,2%-0,8%), Социалистическая партия (результат не более 0,03% в течение 2010-х), Социалистическая Рабочая партия (результатов в долях процентов нет, есть только в количестве поданных голосов, которых набирается каждый раз всего несколько тысяч, но полагаю что тоже в пределах 1%).

Россия (Российская Федерация)

Коммунистов никто не выбирал с 1917 и до 1991, но о легитимности режима РКПБ-ВКПБ-КПСС (а точнее о ее отсутствии) мы еще поговорим в одном из следующих текстов. Когда Борису Ельцину в июне 1991 противостояли сразу четверо кандидатов от КПСС, ни один из них не набрал и 10% голосов.

Далее история в общем известная: выборы 1996 года, которые Зюганов не выигрывал, а в двухтысячные поддержка КПРФ падает до 10-12% (в 2010-е партия будет получать прибавку только за счет протестного голосования, то есть не свой электорат). Причем официальным коммунистам еще повезло застолбить себе место в сложившейся системе. Рядом медленно увядали РКРП и ВКПБ Нины Андреевой (сама Андреева умерла в июле 2020). На думских выборах 1999 года леворадикальная коалиция «Сталинский блок – За СССР» набрала всего 0,61% голосов. Тогда же КПРФ в последний раз собрала больше всех голосов, но 113 мандатов было явно недостаточно для большинства. Ни одна из неофициальных левых организаций эпохи Перестройки и ранних девяностых в большой политике не состоялась. Польские марксисты в статье с говорящим названием «Элегия над завядшими листьями российского политического коммунизма» приводят статистику выживаемости российских компартий, точнее – падение численности на примере РКРП до менее чем 5%:

«Самой крупной организацией российского политического коммунизма является, по-видимому, РКРП, чью численность на 1997 год товарищи из нескольких соседних стран единогласно оценивают от 180 до 150 тысяч человек. Источниковедческое пояснение чешских товарищей в части рефератов, конспектов и цитат содержит однозначное указание на такой же диапазон относительно правдоподобных оценок, выписанное из обследованных ими документов. Есть даже грамотная пропись числительных на немецком языке, что нередко составляет проблему не только для немецкого языка, но и для всякого родного. Как же оценить численность РКРП-КПСС сейчас? Там же мы находим несколько выписок, где одни авторы документов указывают минимальную численность в 1500 человек. А другие, наиболее оптимистически настроенные, указывают «несколько более 2000». Нам не жалко оценить численность РКРП-КПСС перед съездом в 2700 человек. Не думаю, что люди, рассказывавшие о своей партии товаришке Ка́ронь обидятся за такую оценку.

После указанного мы можем заметить, что по трём очень примерным точкам легко строится прогрессия, касающаяся численности крупнейшей организации советского и российского политического коммунизма. Наша прогрессия, оценивающая абсолютную численность крупнейшей организации российского политического коммунизма, со всей несомненностью, спадающая. При основании на всесоюзной численности политического коммунизма, мы должны заранее ввести коэффициент отделения для российского политического коммунизма. Принимая примерно равную долю членов КПСС в населении России и других советских стран, мы постулируем применимость демографической оценки, для которой одинаково оцениваем численность населения СССР вне РСФСР и внутри её. То есть наш коэффициент отделения численности советского политического коммунизма в российский будет равен 0,5. Такой грубой оценки будет достаточно, ведь даже если мы промахнёмся, то относительная ошибка едва ли будет больше 15%, а разногласия по численности РКРП-КПСС внутри самой указанной организации сейчас намного больше.

Относительно условно единой КПСС 1987 года и крупнейшей в российском политическом коммунизме РКРП образца 1997 года численный спад обнаружил политическую выживаемость за 10 лет около 180000*2/17000000≈2%. Коэффициент 2 для умножения численности РКРП здесь как раз происходит из демографической оценки численности населения РСФСР относительно СССР как половины при условно равной доле членов КПСС. С учётом этого можно оптимистически принять за пределами России такую же выживаемость и оценить общую по КПСС выживаемость в 4,2%».

Когда мы показали эти оценки представителям РКРП в конце осени прошлого года, они обещали нам дать на них всесторонний научно-марксистский ответ, согласованный с идеологическим отделом их организации. Хотим напомнить, что мы все еще ждем этого ответа.

Заключение

Итак, наконец мы добрались до заключения. А начинали мы с двух постов, выпущенных коммунистическими пабликами зимой прошлого года. С постов, призванных убедить неинформированных читателей в том, что… народы Европы хотят строить коммунизм. Конечно же, ничего такого народы Европы не хотят, и Садонин, а также скопипастившие карту с его поста Трибуны выдали желаемое за действительное. Честные карты выглядели бы так:

Коммунисты

Социал-демократы и демократические социалисты:

А честный разговор под постом с такими картами был бы таким и только таким:

Объективная истина указывает на совершенно противоположную картину – истинно верные марксисты-ленинцы попросту никого не интересуют и никому не нужны. Ведь какая логика здесь должна быть правильной – скажем, в нескольких странах есть пролетариат или рабочий класс, который испытывает угнетение, есть компартии, которые запрещают/разгоняют/не допускают до выборов/фальсифицируют результат; после одного из таких действий пролетариат/рабочий класс окончательно радикализируется, сметает в едином революционном порыве «буржуазное» правительство – и вот уже на карте очередная «социалистическая» республика. Проблема в том, что сценарий этот невозможен в первую очередь в базовом варианте – у компартий столько сторонников уже несколько десятилетий как нет, и судя по всему, и не появится уже никогда. В основном популярностью пользуются социал-демократы, и в меньшей мере демократические социалисты (среди и тех, и других есть «переобувшиеся» бывшие компартии); да, от этого правила есть отклонения, есть страны где коммунисты имеют представительство (хоть его и недостаточно для серьезного влияния, и компартии продолжают терять сторонников), есть страны где центристы и умеренные националисты интереснее любых левых, но все эти отклонения и исключения только подтверждают основную закономерность. Напомню, что мы исключили из обзора собственно эсдеков, социал-либералов и разных левых экологистов, с ними тоже есть проблема, когда в одном парламенте появляются вторая (а иногда и третья) такая же соцдем/социал-либеральная/левоэкологистская партия, то более молодые структуры обречены будут отщипывать электорат у более старших, и просто в силу этого не будут набирать достаточно голосов. Тут все понятно, но у ортодоксальных ультралевых проблема все же не в этом. Когда-то я в эмоциональном запале сказал, что коммунизм после 1991 года мертв. Кажется, это было пару лет назад, и тогда я всей этой электоральной статистики еще не знал. Не знал, что марксизм-ленинизм НАСТОЛЬКО мертв. А если он не живой НАСТОЛЬКО, почему тогда российское ‘левое кружковое марксистское красное-блогерское движение’ в этот марксизм-ленинизм так неистово ударилось? Зачем ‘движение’ накинулось на скелет марксизма-ленинизма ладно бы ради мяса (которого уже нет) – но ради смыслов и вдохновения!

Вместе с коллективом Социал-демократической Платформы мы этот вопрос неоднократно обсуждали, и в конечном итоге мы пришли к выводу: скелет марксизма-ленинизма (в комплекте с реанимированной ностальгией по СССР и реваншизмом) российскому ‘левому движению’ подкинули, а затем все 2010-е старательно культивировали все с ним связанное известные, хоть и второразрядные пропагандисты. О том, как это происходило, мы расскажем в следующем тексте, так что продолжение согласно законам жанра обязательно следует, и следует очень скоро.

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