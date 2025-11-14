

Люксембургская система

В 1839 году французский мыслитель Луи Блан опубликовал сочинение “Организация труда”, в котором изложил свое видение социализма. Признавая буржуазное государство орудием угнетения, он предложил следующий механизм перемен (с дополнениями от 1848 года):

1. Ввести всеобщее избирательное право

2. Через выборы представители рабочих придут к власти

3. Использовать государство для создания “общественных мастерских”, выделяя на это деньги из бюджета. Первый год мастерские будут управляться государством, а потом переданы в самоуправление ассоциациям рабочих. Прибыль делится на три части: для оплаты труда, фонда помощи и расширения мастерских.

Правительство должно стать верховным законодателем и администратором производства. С этой целью оно должно взимать налог, специально предназначенный для устройства мастерских, фабрик, и вообще новых центров производства… Луи Блан, “Организация труда”

4. Благодаря господдержке мастерские должны вытеснить из экономики капиталистические предприятия. Распоряжаться капиталом и организовывать производство будет всеобщая ассоциация.

5. Власть в своей деятельности должна строго следовать науке, разуму и нравственности. Всем рабочим – обеспечить бесплатное образование, которое не только будет их воспитывать и обучать, но и оберегать от “дурных книг”.

Таким образом, Блан стал одним из первых теоретиков государственного социализма (“демократического социализма”) и производительной кооперации. Прудон назвал его модель Люксембургской системой.

Реализация на практике

В ходе Французской революции 1848 года Блан получил возможность применить свои идеи в реальной жизни. В Люксембургском дворце под его председательством была собрана комиссия, получившая одноименное название.

Планировалось выкупать предприятия у частных собственников и передавать их рабочим ассоциациям, обязав последних погашать в бюджет эти расходы. Однако правительство не выделило Комиссии денежных средств на данные цели. Поэтому вопреки изначальной концепции, движение к ассоциациям идет снизу, от самих рабочих. Они организовывали производство за свои деньги, избирали директора на собраниях, а прибыль распределялась поровну. Фактически это были первые производительные кооперативы, а не госпредприятия.

Многие капиталисты средней руки с радостью обращались в комиссию с просьбой выкупить их активы, поскольку им было тяжело конкурировать с крупным бизнесом. Они даже сами предоставляли кредиты на выкуп рабочим ассоциациям.

Отдельно от Блана Временное правительство попыталось создать так называемые “Национальные мастерские”, чтобы трудоустроить безработных Парижа на общественно полезные работы. На этот проект деньги нашлись, но закончился он полным провалом. Толпы неквалифицированных рабочих без навыков и средств производства оказались мало чем полезны. Начальство занимало их абсурдным трудом, лишь бы они что-то делали, например, после приказа выкопать яму следовал приказ закопать ее.

В итоге, правительство закрыло национальные мастерские, распустило Люксембургскую комиссию, а Луи Блана обвинили в организации беспорядков из-за митинга рабочих. Он бежал в Лондон. Вскоре власть разорвала все госконтракты с ассоциациями и они также перестали существовать. Единственным реальным достижением самой комиссии было сокращение рабочего дня с 11 до 10 часов.

Выводы

Луи Блан хотел преодолеть капитализм, используя госкапитал против частного капитала, финансировать из бюджета производительные кооперативы. Он рисует образ патерналистского рабочего государства, но предлагает добиваться изменений через реформизм, а не революцию.

В реальности же он получил шанс что-то сделать именно благодаря революции и самодеятельности рабочих. Блан хотел государственный социализм, но зародилась “самовольная” кооперация, теоретически восходящая к идеям Филиппа Бюше.

Во Франции среди “левых” ярким оппонентом “Люксембурга” был основатель анархизма Пьер-Жозеф Прудон. Он выступал против госвмешательства, за автономию и самоорганизацию в кооперативы на принципах взаимности и федерализма.

Автор: Панда