

Свобода наступила… или нет

Поздно вечером 26 октября X-аккаунт президента Аргентины Хавьера Милея заполнился постами: «¡Viva la Libertad, Carajo!» и «Сегодня начинается исторический день». Сам Милей выступил перед сторонниками — но уже не с бензопилой, как раньше, а в строгом костюме, объявив о победе своей партии на промежуточных парламентских выборах. Либертарианская партия La Libertad Avanza («Свобода наступает») набрала 40,8 % голосов, в то время как главная оппозиционная сила — перонистская Unión por la Patria («Союз за Родину») — получила лишь 31,7 %, потеряв большинство в Сенате и Палате депутатов. Теперь у Хавьера Милея карт-бланш на проведение ещё более радикальных рыночных реформ: с большинством в обеих палатах ему фактически открыты все возможности.

На фоне слухов о коррупции сестры президента Карины и обвинений соратника Милея Эсперто в связях с наркокартелями казалось, что рейтинг главы государства стремительно падает. В сентябре партию наказали на выборах в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, где проживает около 40 % населения страны. Перонисты победили с результатом 47 %, тогда как либертарианцы получили лишь 33 %. Этот разгром в крупнейшей провинции давал оппозиции основания рассчитывать на успех на парламентских выборах. Соцопросы прогнозировали минимальный разрыв: по данным 360 Research, перонисты — 36,1 %, партия Милея — 35,2 %; Vozdata давала 33,1 % против 33,6 %. Лишь агентство Data & Management предсказало почти точный итог — 40 % у либертарианцев и 27 % у перонистов. Как же Милей сумел одержать победу в столь неблагоприятных условиях?

«Лишь бы не Милей»

В начале осени президент столкнулся с серьёзными трудностями. Коррупционные скандалы, поражение в провинции Буэнос-Айрес и сопротивление парламента тормозили его неолиберальные реформы. Палата депутатов отклонила президентское вето на закон о повышении пенсий: оппозиция добилась увеличения выплат и социальных пособий на 8%, а Милей пытался это заблокировать. Сам закон не был ключевым, но именно вокруг него развернулась дискуссия о бюджетном профиците. Центральный тезис Милея — борьба с инфляцией и сокращение дефицита путём урезания государственных и социальных программ. Парламентское сопротивление серьёзно замедлило реализацию этой программы.

Либертарианец был вынужден скорректировать стратегию. За несколько месяцев до выборов он провёл эффективную кампанию, мобилизовав сторонников и неопределившихся избирателей. Милей смягчил радикальную риторику, перестал требовать снижения пенсий и пособий, стал реже оскорблять оппонентов и сосредоточился на экономических обещаниях. Его политика действительно принесла заметные результаты: годовая инфляция снизилась со 117 % в 2024 г. до 31 % в 2025 г., уровень городской бедности — с 52,9 % до 31,6 %, что стало минимумом с 2018 года.

Однако эти успехи достигнуты ценой жёсткой экономии. Правительство сократило 13 социальных программ и почти вдвое урезало расходы на здравоохранение. Снижение бедности сопровождалось падением потребления: особенно резко — мяса, традиционного для аргентинцев продукта. За год потребление говядины упало на 10%, до 44,8 кг на человека — минимума с 1914 года. Несмотря на это Милей сумел представить результаты как победу и призвал граждан «затянуть пояса» ради будущего благосостояния.

Трамп не уйдет из Аргентины

Перед выборами Милей заключил важное соглашение с США. Дональд Трамп предоставил Аргентине кредит в 20 млрд долларов, что укрепило резервы и стабилизировало курс песо. Но роль Трампа оказалась двойственной: его заявление о том, что в случае поражения Милея Вашингтон «уйдёт», спровоцировало падение биржевого индекса на 2%. Критики использовали и саму близость президента Аргентины к американскому лидеру — флаги США на митингах и хвалебные посты в соцсетях вызывали у оппозиции обвинения в «зависимости от старшего брата». И эта зависимость действительно присутствует. Трамп рассматривает Милея как ключевого союзника в регионе и не намерен терять либертарианца, получив в Аргентине оппозиционных ему перонистов. Поэтому президент и дальше будет поддерживать Милея кредитами: он дважды помог Милею, поручившись за Аргентину перед МВФ для выдачи кредита и выдав американские средства незадолго до выборов.

Перонисты – банкроты

После успеха на выборах в Буэнос-Айресе губернатор-перонист Аксель Кисильоф стал ключевым соперником Милея, активно заявляя о своих президентских амбициях. У перонистов были реальные шансы переломить ситуацию, но вместо альтернативной программы они выбрали стратегию устрашения: «Лишь бы не Милей». За этим лозунгом не стояло чётких экономических предложений. Партия не смогла провести ребрендинг, её лидеры по-прежнему ассоциировались с коррупцией — Кристина Киршнер отбывает домашний арест по делу об отмывании денег, а несколько бывших министров обвиняются в связях с наркомафией (это касается Анибала Фернандеса и Роджера Терана). Поэтому попытки перонистов обвинять либертарианцев в коррупции выглядели лицемерно. Не освободившись от токсичного наследия, перонисты обрекли себя на поражение. Аргентинцы предпочли довериться Милею, поскольку иной убедительной альтернативы просто не существовало.

А что левые?

Объединённый левый фронт Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, состоящий из нескольких троцкистских партий, набрал чуть более 3% голосов, это три места в Палате депутатов — результат традиционно скромный для левых. Они получили заметную поддержку в столице (около 500 тыс. голосов), но провалились в провинциях, где доминировали Милей и региональные блоки.

Левые остаются активными организаторами уличных протестов. В 2024 г. троцкисты и объединенная оппозиция вывели сотни тысяч человек против дерегулирования экономики, но в 2025 г. протестное движение ослабло: на последней акции 17 сентября участвовало лишь 10–20 тыс. человек. Репрессивные законы министра госбезопасности Патрисии Буллрич, запрет пикетирования и увеличение финансирования полиции обеспечили властям контроль над улицей. На фоне снижения инфляции население устало от протестов и выбрало стабильность — а это значит, что левым сейчас не удержать политическую инициативу.

Милей побеждает

Победа на промежуточных выборах открывает перед президентом путь к воплощению самых амбициозных неолиберальных реформ, включая приватизацию госпредприятий. Однако ему предстоит договариваться с партнёрами из правоцентристской Propuesta Republicana (PRO). На выборах эти силы шли единым списком: PRO получила 14 мест в Палате депутатов и 7 в Сенате, а LLA — 93 и 20 соответственно. Но даже объединив голоса правоцентристов и либертарианцев недостаточно для прохождения любого закона. Правым нужно заручиться поддержкой депутатов из социал-либеральной партии «Радикальный гражданский союз» (они имеют в Сенате 9 мест). Для большинства Милею нужна постоянная поддержка правоцентристов и либералов, выступающих за сохранение регулирующей роли государства — это может смягчить его реформы.

Тем не менее к 2027 году Милей должен показать ощутимые результаты. Он обещает аргентинцам благосостояние и стабилизацию, и, если к следующим президентским выборам эти обещания не будут выполнены, «капитан анкап» рискует потерять доверие страны.

Автор: Александр Воробьев