

Уроки Мексики для левых всего мира

Клаудия Шейнбаум убедительно победила на выборах в президенты Мексики за счёт того, что её партия выступала за широкие меры социальной поддержки, а также благодаря уважительному отношению к рабочему классу и отказу от идеологической предвзятости.

В воскресенье 2 июня бывшая мэр Мехико Клаудия Шейнбаум одержала ошеломительную победу, став первой президенткой в истории Мексики. Обойдя свою соперницу от консерваторов, Шочитл Гальвес, на 32 %, Шейнбаум обеспечила молодой партии Морена (Движение национального возрождения), история которой не насчитывает и десяти лет, вторую победу подряд: причём даже более убедительную, чем та, что в 2018 году привела к власти Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Обгоняя своих конкурентов, по данным экзитполов, в среднем на 10–15 %, Шейнбаум выиграла выборы повсюду: от севера до юга страны как в городах, так и в деревнях, во всех штатах кроме одного. Важнее всего, что представители коалиции MORENA также имеют сверх большинство (больше двух третей голосов) в Палате депутатов и почти добились того же результата в Сенате, что позволит им практически без помех вносить поправки в конституцию, не испытывая потребности в согласовании решений с оппозицией.

Более тщательный анализ данных экзитполов показывает, из чего складывалась победа. За Шейнбаум проголосовали 56 % женщин и 62 % мужчин — вопреки упрёкам в «мачизме», так полюбившимся иностранным СМИ и репортёрам, наводнившим страну накануне выборов в погоне за громкими заголовками. За неё проголосовало большинство избирателей всех возрастов, всех уровней дохода и образования — она с большим отрывом лидировала среди голосующих без школьного или начального образования, обойдя при этом соперницу на 7 % среди выпускников колледжей. Равным образом она не только набрала 71 % голосов самых бедных избирателей, что свидетельствует о классовых изменениях, произошедших в мексиканском обществе за последние шесть лет, но и обошла Гальвес в борьбе за голоса верхушки среднего класса, набрав 49 % там, где соперница получила 41%. За Шейнбаум голосовало большинство представителей всех профессий и родов деятельности за исключением лишь тех, кто позиционирует себя как «собственники», и она даже набрала ощутимое количество голосов (42 %) среди тех, кто относит себя к правым.

Как коалиции MORENA удалось не только достичь тех же результатов, что и в 2018 году, но и превзойти их? Давайте в этом разберёмся.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В ИНТЕРЕСАХ РАБОЧИХ

Поскольку, будучи правящей партией, MORENA располагала большинством в органах законодательной власти, она провела большое количество законопроектов в интересах трудящихся. Среди этих нововведений повышение финансового вклада работодателей в систему индивидуальных пенсионных накоплений для работников, профсоюзная реформа, подразумевающая тайное голосование и обязательное перезаключение контрактов, закон об аутсорсинге, запрещающий компаниям отдавать на аутсорс ключевые производственные задачи, а также увеличение доли работников в прибыли предприятий, выплаты по нетрудоспособности и увеличение вдвое отпусков и минимальной заработной платы. Хотя изначально многие из этих законов целили не слишком высоко и сами по себе были неэффективны, они задали верное направление движения.

В число новых конституционных изменений, которые Андрес Мануэл Лопес Обрадор хочет провести перед уходом с поста президента, входит дальнейшее реформирование пенсионного законодательства, что позволило бы работникам при выходе на пенсию получать пособие в размере от полной суммы последней зарплаты до средней заработной платы работников формального сектора экономики. Тем временем зарплаты, выросшие благодаря увеличению МРОТ, обгоняют инфляцию на 32.6 %.

БЕДНЯКИ НЕ БРОШЕНЫ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ

В отличии от американских демократов, с 1980-х годов, последовательно изгоняющих проблему бедности из своей политической риторики, нынешний мексиканский президент никогда не отступал от лозунга своей первой предвыборной кампании: Por el bien de todos, primero los pobres («Ради общего блага — бедняки важнее всего»). Такой подход нашёл отражение в форме единого пособия по старости, стипендий для учеников государственных школ, льгот для работающих матерей, поддержки сельского хозяйства и животноводства, программы по посадке деревьев и охране лесов, проектов дорожного строительства с привлечением местных трудовых ресурсов и материалов в таких слаборазвитых штатах, как, например, Оахака. Чтобы избежать ловушки предварительной оценки материального положения (за что ратовали политические лоббисты, выступающие от имени элит), правительство сделало такие ключевые программы, как выплата пенсий, едиными для всех и зафиксировало это на уровне Конституции. В разгар пандемии, когда международные финансовые СМИ поносили Обрадора за отказ влезать в долги ради субсидирования коммерческих предприятий с целью наполнения их фондов оплаты труда, эти социальные меры стали страховочным канатом для той половины страны, что занята в сером секторе экономики, и которой эти субсидии не помогли бы.

Стратегия сработала: согласно Национальному совету по оценке социального развития (CONEVAL), за период с 2018 по 2022 год около 5.1 миллионов мексиканцев вырвались из нищеты.

МАНЬЯНЕРЫ ПРОТИВ СОВМЕСТНЫХ УСЛИЛИЙ КРУПНЫХ СМИ

Не желая унижаться перед теми самыми национальными и международными СМИ, которые неоднократно пытались преждевременно положить конец его карьере, президент Обрадор создал институт, который вскоре стал непременной частью работы его правительства: утренние пресс-конференции, известные как маньянеры (mañanera). Одновременно являющиеся в равной мере информационными совещаниями, заседаниями дискуссионного клуба, уроками истории и стендапом, эти двух- или трёхчасовые ежедневные выступления давали президенту возможность не зависеть от корпоративных медиа, формировать актуальную повестку, а также превратить процесс уворачивания от непрекращающихся нападок в своего рода общенародное развлечение. Со временем маньянеры приобрели популярность в социальных сетях, а президент Обрадор сумел войти в десятку самых популярных испаноязычных стримеров, обгоняя ютуб-блоггеров втрое младше его самого.

И хотя поборники старого режима хлопают крыльями, пытаясь скомпрометировать маньянеры как атаку на свободу слова, теперь ежедневные словесные баталии президента с представителями контролируемых олигархатом СМИ —важная часть политического сознания всех слоёв мексиканского общества. Достаточно только вспомнить завирусившийся снимок, на котором пожилой мужчина из Соноры (один из штатов Мексики. — Прим. переводчика) сидит за компьютером в интернет-кафе и смотрит маньянеру, чтобы понять, насколько важным средством коммуникации они стали.

ВОЗВРАЩЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ

Ещё один шаг к победе MORENA совершила в дискурсивном поле. В то время как правые всё новых и новых стран захватывают повестку «ценностей», «борьбы с коррупцией» и «патриотизма», президент Обрадор нашёл изящный способ обернуть её против своих оппонентов. В первую очередь он сосредоточился на том, что и отдельному человеку, и государству нужно жить по средствам: это позволило отдать приоритет менее обеспеченным слоям населения. Президенту Обрадору досталось государство, напоминающее древнюю деспотию: привилегированная каста, состоящая из глав организаций, чиновников высшего уровня и судей обеспечивала себе немыслимые зарплаты и льготы, — что дало президенту возможность начать борьбу с излишествами под лозунгом: «У бедного народа не может быть богатого правительства».

Вторая мера, вдохновлённая энтузиазмом по поводу первой, приняла форму крестового похода против коррупции, которая, в сочетании с тотальной приватизацией неолиберальной эпохи, насквозь пронизывала государство, сделав его легкой добычей для наркокартелей и одновременно породив класс «новых мексиканцев»-мультимиллионеров. Наконец, Обрадор с его характерным акцентом, любовью к смачным оборотам, постоянным поездкам по Мексике и восхищением её культурой и кухней казался образцовым мексиканцем — в противоположность представителям оппозиции, готовым под любыми предлогами броситься в Вашингтон в отчаянной попытке заставить Дядю Сэма вмешаться по их требованию в события.

СОХРАНЕНИЕ ПАРТИЙНОГО ЕДИНСТВА

Поскольку в 2024 году MORENA столкнулась с первыми внутрипартийными выборами кандидата в президенты, молодой партии пришлось пройти через трудное испытание, которое, по предсказаниям многих пропагандистов, должно было плохо для неё закончиться. Памятуя о том, что внутрипартийные выборы разрушили её предшественницу – Партию демократической революции, MORENA по инициативе президента Обрадора ввела процесс отбора кандидатов, основанный на изучении общественного мнения, а не голосовании. Таким образом, была создана система из пяти общенациональных опросов, один из которых проводился самой партией, а другие четыре — фирмами, выбранными разными кандидатами; во всех опросах Шейнбаум лидировала, обгоняя соперников в среднем на 13.5 %. Это не помешало её главному конкуренту, бывшему министру иностранных дел Марсело Эбрарду, заявить протест и практически выйти из партии. Но центробежные силы внутри как партии, так и движения вместе с личным обаянием Шейнбаум и её дипломатическими талантами смогли вернуть Эбрарда в ряды партии: в правительстве Шейнбаум он стал министром экономики.

Несомненно, избрание путем опросов — это «костыль», который MORENA никак не сможет использовать в долгосрочной перспективе: более того, ряд менее заметных участников предвыборной гонки критиковали этот метод за недостаточную прозрачность. Но в ситуации, когда у страны небольшой опыт организации праймериз, он защитил молодую партию от губительных внешних и внутренних процессов, к которым она, вполне вероятно, не готова.

СОХРАНЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Несмотря на то, что Клаудия Шейнбаум казалась недостаточно «харизматичной» для успешного участия в президентской гонке, она смогла использовать свои сильные стороны и провести эффективную кампанию, в которой последовательное представление избирателям программных предложений сочеталось с плотным графиком поездок по стране. Организационная дисциплина кампании Шейнбаум выгодно отличала её от кампании её оппонентки, Гальвес, которая скакала от предложения к предложению и от оскорбления к оскорблению без какого-либо явного порядка или направления. На дебатах Шейнбаум встречала нападки с каменным лицом, умело возвращая разговор к собственным аргументам.

Столкнувшись с призывами дистанцироваться от Обрадора и доказать, что она «самостоятельна», Шейнбаум не клюнула на удочку, раз за разом повторяя, что она представляет движение, и её правительство будет заниматься строительством «второго этажа» (segundo piso) поверх первого, построенного ее предшественником. (В схожей манере она раз за разом заявляла, что будет занимать пост президента не как отдельная женщина, а как если бы вместе с ней его заняли все женщины Мексики.) Учитывая, что в данный момент большинство избирателей доверяет Федеральному правительству (в 2017 году таких была лишь четверть), стратегия преемственности, очевидно, была обусловлена верным пониманием ситуации.

ООО «ШАНТАЖ»

В первые дни после выборов всё те же СМИ со всех ног бросились наводить панику. И если избиратели столь решительно отвергли извечные разглагольствования медиа, воспользовавшись своими демократическими правами, то недемократические, никем не избираемые и никому не подотчётные финансовые рынки решили вступить в игру и исправить нанесённый теми «ущерб». «Левые одерживают серьезную победу в Мексике. Инвесторы озабочены», возопила New York Times, зловеще добавив, что песо переживает худшую неделю со времен пандемии. «Неужто мексиканской демократии конец?» — тревожился Фарид Закария на СNN. «Перед нами доказательство того, что Мексика из демократической страны превращается в страну с одной гегемонной правящей партией», — предупреждала в Politico Лейла Абед из Международного научного центра имени Вудро Вильсона. «Почему это важно для США? Если Мексика перестанет быть демократией, то можно забыть о сотрудничестве в сфере безопасности, про передачу задач на аутсорс, ибо компании не захотят инвестировать в страну, где нет разделения властей, где нет независимых, автономных судов и четких правил игры».

Однако, судя по всему, старые приемы работают не так хорошо, как раньше. Выборы сопровождались недолгими колебаниями на бирже, но вскоре ситуация пришла в норму, песо вновь начал укрепляться, и риторика СМИ изменилась. На какое-то время. Когда правительство Шейнбаум вступит в бой — за энергетический суверенитет, по поводу миграции, за запрет генномодифицированной кукурузы, за реформу системы правосудия, — сенсационные заголовки появятся вновь. Но, как показало 2 июня, мексиканских избирателей это совершенно не волнует.

Автор: Курт Хакбарт — писатель, драматург, журналист-фрилансер и сооснователь независимого медиа-проекта MexElects. В данный момент он с соавторами работает над книгой о мексиканских выборах 2018 года.

Оригинал статьи: https://jacobin.com/2024/07/claudia-sheinbaum-amlo-morena-mexico

Перевод: Вова В., Лиля А.