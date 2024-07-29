

Провластная пропаганда на YouTube

После 24 февраля 2022 года по системе провластной пропаганды на YouTube был нанесён серьёзный удар. Массовые блокировки, потеря аудитории и рассвет новых оппозиционных медиа — вот реальность, с которой столкнулись пропагандисты.

Но спустя 2 года ситуация кардинально поменялась. Как работает обновленная система провластной пропаганды на YouTube? На какие кластеры делятся пропагандисты? Каковы их успехи на сегодняшний день? Рассмотрим эти вопросы в нашей статье.

«Непоправимый урон для пропаганды»: ситуация в 2022 году и её изменение

До 24 февраля 2022 года государственные СМИ и провластные блогеры вполне комфортно ощущали себя на платформе YouTube, относительно успешно конкурируя с оппозиционными медиа. Но после начала СВО и эскалации противостояния России с Западом все поменялось. Были заблокированы каналы ВГТРК, НТВ, РИА Новости, РБК, Соловьёв Live и многие другие. Через несколько месяцев были заблокированы каналы Гоблина Пучкова, Артемия Лебедева и Стаса Ай, Как Просто.

Но не только блокировки вредили пропагандистам. Вредила им и объективная реальность, которая привела к возникновению целого ряда новых оппозиционных СМИ: («Вёрстка», «Можем объяснить»), а также к росту аудитории у более старых оппозиционных СМИ. На этом фоне пропаганда постоянно проигрывала и «отступила» на отечественные площадки: ВК, Дзен, RuTube, а также детище Павла Дурова — Телеграм.

На фоне первого этапа СВО YouTube стал восприниматься российскими чиновниками как «ключевая площадка по распространению ложной информации о ходе специальной военной операции и другого деструктивного контента». При этом власть не хочет блокировать данную площадку из-за того, что ею активно пользуются российские пользователи. В таких условиях наиболее разумной стратегией для российской власти стали попытки повлиять на аудиторию YouTube, обновив свою систему пропаганды. К лету 2023 года это стало реальностью: провластная пропаганда снова стала занимать вполне значительное место, достигая сотен тысяч и миллионов просмотров. Как это вышло? На мой взгляд, успех заключался в таргетировании определённой аудитории через отдельные кластеры пропагандистов, которые будут рассмотрены ниже.

Кластеры пропагандистов

Какие кластеры пропагандистов можно выделить на YouTube? На мой взгляд, это 5 групп: официоз в лице оставшихся государственных СМИ и их сотрудников, пророссийские украинцы, профессиональные военные и бывшие страйкболисты, аналитики военных действий, профессиональные критики оппозиции. Именно эти группы и формируют облик обновлённой системы пропаганды на ютубе, и они будут подробно рассмотрены ниже.

В этот разбор не входят многочисленные блогеры, сотрудничающие с государством, такие как Рындыч, Kuplinov ► Play, Нворк и иные. Не входят переводы западных консервативных медиа, ролики иностранцев с восхищением Россией и так далее. Все эти явления гораздо более комплексные и подлежат отдельному рассмотрению.

Официоз

Несмотря на многочисленные блокировки, государственные СМИ и их работники в целом широко представлены на просторах YouTube.

Комсомольская правда, как ни странно, до сих пор не заблокирована. Контент там не отличается уникальностью. Новости про актёров, светские сплетни и смешные истории соседствуют с репортажами Коца из Авдеевки и других мест в зоне проведения СВО.

Мирные — нашумевший проект военкора РИА Новости Регины Ореховой, в котором она показывала жизнь людей на «новых территориях», особенно большое внимание уделялось Мариуполю. Уже 4 месяца проект молчит. Возможно, дело в том, что даже такая пропагандистская работа раскрывала всю тяжесть ситуации на Донбассе, что не вписывалось в нарративы властей. Возможно, дело в скандальном видео про рынок жилья в Мариуполе.

Центральное телевидение — фактически неофициальный архив ТВ-Центра, который включает и старые документальные фильмы Леонида Млечина про российскую историю, и абсолютно новые выпуски их шоу с конспирологическими рассказами про то, как сатанисты, глобалисты и «глубинное государство» манипулируют миром ради подавления свободных и независимых стран.

Таким образом, данный кластер находится скорее в стагнации и с трудом приспосабливается к изменениям, но всё равно собирает достаточно большую аудиторию и сохраняет своё влияние.

Пророссийские украинцы

Пророссийские настроения в Украине имеют очень длительную историю, причём совершенно точно нельзя сказать, что эта история закончилась с началом СВО. После начала специальной военной операции мы наблюдаем целую прослойку людей, которые перешли на сторону России и которые активно поддерживают сторону нашего государства в конфликте. Это такие разные личности как Татьяна Монтян, Юрий Бардаш, Владимир Сальдо, Юрий Подоляка и многие-многие другие.

Но если говорить именно про YouTube, то здесь ситуация гораздо более сложная. Многие пророссийские каналы были заблокированы администрацией хостинга, большинство оставшихся не отличаются какой-то значимой популярностью (например, неофициальный канал Монтян , который собирает всего несколько тысяч просмотров). Но есть и структурные исключения, которые образуют вполне значимый информационный комплекс.

Начать следует с Анатолия Шария. Несмотря на всю критику в его адрес, обвинения в государственной измене в Украине и попытках добиться экстрадиции из Испании — его канал процветает и собирает сотни тысяч и миллионы просмотров в ежедневном формате. В своих видео Анатолий постоянно критикует Зеленского, современные власти Украины, при этом зачастую воздерживается от безусловной поддержки властей России, стараясь сохранить маску «объективности» для своей аудитории.

Настоящим фурором в этом кластере стала украинская журналистка Диана Панченко, которая была известна своими пророссийскими взглядами ещё до начала СВО и пыталась вести ютуб-канал с осени 2021 года. После начала полномасштабного конфликта Панченко осудила действия России в самых жёстких выражениях (затем утверждала, что её вынуждали так делать под угрозой расправы). После бегства из Киева в августе 2022 года, уже в декабре, Панченко выпустила видео на 2,1 млн просмотров про свою поездку на Донбасс, в котором удивлялась стойкости местных жителей и обилием пророссийских настроений в Мариуполе. Также Диана Панченко прославилась, взяв интервью у Лукашенко, в котором никак не пыталась спорить с президентом Беларуси. Несмотря на критические отзывы в либеральной прессе, само интервью набрало рекордные 19 млн просмотров и десятки тысяч хвалебных комментариев. Деятельность Панченко привела к началу уголовного дела по статье о государственной измене со стороны СБУ. Сейчас же она активно выпускает свои ролики, собирая в среднем 1,5 млн просмотров.

Настоящей находкой для пропаганды оказался Сергей Черкасский из Днепра под ником ХТОШО. Как можно узнать даже из описания канала на YouTube, «СНБО объявили мой канал инфотеррористическим.» Данный блогер в юмористическом ключе обозревает новости, критикует «нелегитимный режим Зеленского» и российскую оппозицию с высоты своего жизненного опыта. В общем, делает контент в духе передач СтасаАйКак Просто или Лебедева, но с поправкой на то, что является гражданином Украины. Его ролики собирают в среднем 250 тысяч просмотров, но бывают и сверхпопулярные выпуски. Например, его критика Дудя (признан «иноагентом») собрала 2,1 млн просмотров.

Таким образом, данный кластер пытается создать впечатление массовости пророссийских настроений в Украине и убедить в первую очередь внутреннюю аудиторию в справедливости проведения СВО.

Профессиональные военные и бывшие страйкболисты

На YouTube достаточно давно популярны ролики по теме огнестрельного оружия, особенностей современного боя, тактической медицины и современного военного снаряжения. Конечно, в данном случае эти ролики для нас интереса не представляют, но мы рассмотрим те примеры, когда авторы вольно или невольно становятся частью пропагандистской машины.

Начать стоит с Рустама Ковальски, блогера, бывшего профессионального военного, участника СВО . На его канале множество видео сейчас посвящено тематике СВО в той или иной степени. Но наиболее характерный и популярный ролик — это «ШТУРМ ОКОПА И КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ | Бой в окопе | Боевой инструктаж | Бой от первого лица», в котором происходит ровно то, что описано в названии видео.

В этом же ролике поучаствовали другие блогеры подобного жанра. Один из них, TESTOSTERONE TOP раньше снимал видео про службу по призыву и работу силовых структур, а теперь переключился на тему СВО. Наиболее заметной работой стал документальный фильм про поездку во фронтовые части и интервью с бойцами различных подразделений ВС РФ, набравший 864 тысячи просмотров.

Другой блогер, NVP73, стал известен совсем по иному поводу. Его видео с названием «Что взять в армию. МОБИЛИЗАЦИЯ НА ВОЙНУ.», выпущенное 15 января 2021 года, стало настоящим хитом русского YouTube после объявления частичной мобилизации и набрало 10 млн просмотров и десятки тысяч комментариев, в которых зрители рассказывали о своём опыте участия в боевых действий или хвалили автора. NVP73 не остановился на этом успехе и продолжил выпускать видео по теме современного стрелкового боя. Характерным примером является ролик «Как ПОПАДАТЬ из АК. Правила стрельбы из автомата», в котором крайне доступно объясняются советские наставления по стрелковому делу через «опыт городских и окопных боёв».

Не стоит забывать о таком канале как RAZVEDOS A, на котором в основном выходят ролики из Российского Университета Спецназа в Гудермесе по военным темам (например, лекция анонимного лектора про российские системы РЭБ) и аналитика положения на фронтах.

Другим значимым представителем данного кластера является Роман Хорс, снимавший видео про выживание, оружие и снаряжение. Хорса достаточно подробно разбирал Штефанов (признан «иноагентом»), но стоит отметить, что ролик с мнением о СВО всё равно набрал приличные 4,4 млн просмотров.

Стоит отдельно отметить значимость так называемых «вагнеровских фильмов». Пока оппозиция упорно спорит про Романа Железняка, жители России этого не замечают и активно смотрят пропагандистские фильмы. Например, фильм «Солнцепёк», который вышел на YouTube 22 февраля 2022 года, стал фактически идеологическим обоснованием специальной военной операции, собрав 21,4 млн просмотров и множество комментариев, полных рассуждениями про нелегитимность украинского режима. Другой фильм, «Турист», собрал 29,2 млн просмотров, являясь одновременно пропагандой ЧВК Вагнер и режима Фостен-Арканж Туадера в ЦАР. И, наконец, фильм «Лучшие в Аду», невероятно жестокий, реалистичный и в своей сути скорее пацифистский, собрал 9,8 млн просмотров.

Таким образом, данный кластер обслуживает турбопатриотическую прослойку, давая как советы по ведению боя, так и идеологическое обоснование необходимости вести военные действия. Бывшие военные воспринимают происходящие события скорее с профессиональной точки зрения, что серьёзно отличает данный кластер от остальных, озабоченных скорее политическими вопросами современности.

Аналитики военных действий

В условиях широкого доступа к интернету и демократизации любого знания аналитика военных действий становится уделом не узкого собрания экспертов, а всё более и более расширяющегося круга лиц. Сторонники власти не остались в стороне от этого тренда.

Военные сводки — это канал, ведущий ежедневный обзор событий, которые произошли вокруг СВО. Ведущий не скрывает своих пророссийских взглядов, но при этом старается подходить сдержанно к любой информации, которая поступает. Просмотры составляют в среднем 250-300 тысяч. Во многом данный проект является аналогом Рыбаря или западных ОСИНТ-аналитиков.

Дмитрий [не] Донской — канал, аналогичный каналу Юрия Подоляки в момент начала СВО. Патриотизм, неизменный оптимизм, сборы на военных — вот облик данного блогера. Просмотры в целом аналогичны прошлому случаю, но при этом видео выходят реже.

Ershvbolote — канал энтузиаста военной истории и современных событий. Просмотров несколько меньше, в среднем это 100 тысяч. Но это компенсируется гораздо более широкими познаниями в военной истории, теории и практике, которые позволяют выводить рассуждения данного блогера на более глобальные аспекты и даже критиковать ведение военных действий со стороны России.

Гораздо более интересный случай представляет собой канал с самоироничным названием Стратег диванного легиона. Автор, бывший военный, схож в своём мировоззрении с Пригожиным (которого люто ненавидит) и пытается найти «предателей» среди руководства России. Особенно интересно этот подход проявляется в ролике про Вторую Мировую войну, в котором главной причиной провала Третьего Рейха объявляется предательство . При этом стоит отметить, что сам анализ современной военной стратегии и боевых действий делается на достаточно высоком уровне и позволяет сделать собственные выводы, не прибегая к конструкции бесконечного поиска внутреннего предательства.

Таким образом, данный кластер фокусируется на более глобальных аспектах СВО и старается преподнести позитивную картинку, игнорируя цену, которую приходится платить за успехи на картах.

Профессиональные критики оппозиции

Мы часто слышим про «профессиональных критиков оппозиции». Но знаем ли мы их в лицо? Каков их потенциал на YouTube? Давайте рассмотрим подробнее.

Стоит отметить, что подобные каналы существуют уже достаточно большой промежуток времени, а подавляющее большинство из них было создано ещё до СВО, что довольно серьёзно отражается на контенте.

Например, канал Smile Face — канал, созданный в 2018 году и в большинстве своём посвящённый критике оппозиции, особенно сторонников Навального. Собирает по 75 тысяч просмотров. Во многом такие низкие просмотры связаны с низким качеством продакшена роликов, которое не меняется годами.

БаZOVые Нарезки «Котяра»– это канал с нарезками лоялистских стримеров, созданный летом 2023 года. Является далеко не самым популярным проектом, но имеет достаточно большой потенциал для расширения.

Zhmil — стример, политолог, сторонник проведения специальной военной операции. Достаточно долгое время критикует российскую оппозицию и защищает «реалистичное» представление о внешней политике, которое фактически означает оправдание агрессии империалистов. Собирает по 150-200 тысяч просмотров.

Л.И.С — канал, специализирующийся на ООН и критике оппозиции. Собирает от 150 до 350 тысяч просмотров. Продакшен роликов крайне простой и незатейливый, но при этом автор старается своей риторикой показать «лицемерие стран Запада» и отсутствие независимости у российской оппозиции. В последние месяцы это получается

Sobolev — бывший независимый блогер, а ныне главный критик российской оппозиции и защитник властей в интернете. Один из немногих, кто смог избавиться от статуса иноагента. Имеет средние просмотры в 500 тысяч.

Таким образом, данный кластер направлен напрямую против российской оппозиции и имеет достаточно хорошие успехи в этом нелёгком деле.

Выводы

Зачем в принципе необходимо изучать пропаганду? Кроме прописных истин про бдительность, переубеждение близких и необходимость объективности, на мой взгляд, существует и иное соображение. Следует понимать, как работает система пропаганды, чтобы видеть системные ошибки оппозиционных медиа. Бесконечное создание микро-СМИ, дебаты на абсолютно оторванные от реальности темы, отсутствие элементарной координации сил и взаимодействия — вот ключевые, но не единственные, причины стагнации оппозиционных медиа. В итоге, пока Аркадий Мамонтов создаёт фильм про иностранных агентов на 3,8 млн просмотров, оппозиция не может дать консолидированный ответ, ограничившись критикой отдельных тезисов на своих разрозненных ресурсах .

Могу лишь скромно надеяться, что моя статья положит начало широкой дискуссии не только о провластной пропаганде на YouTube, но и о том, как должны вести себя оппозиционные медиа, чтобы эффективно противостоять ей.