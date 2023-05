Внешняя политика Северной Кореи: прагматизм или идеология?

После начала военных действий на Украине Северная Корея оказала наиболее стабильную и активную дипломатическую поддержку России. Так, на голосовании Генассамблеи ООН КНДР выступила против всех антироссийских резолюций: будь то осуждение СВО[1], будь то исключение России из Совета по правам человека[2], будь то резолюция об аннексии ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья[3] или же резолюция о репарациях. В конце концов, Северная Корея признала независимость ЛНР и ДНР[4]. Однако, после 24 февраля появился ряд фейков касательно якобы военной помощи России от Северной Кореи. Например, фейк об отправке северокорейских военных в ЛНР или поставках северокорейского оружия в пользу ЧВК «Вагнер». Иными словами, поддержка, оказываемая Москве Пхеньяном, является дипломатической, но не военной.

Но невзирая на часто встречающуюся ложную информацию, очевидно, что дипломатия Северной Кореи выступает на стороне РФ. В связи с этим, некоторые «красные» медиа (например, блогер Александр Киященко, более известный как «Мятежник Джек»), поддерживающие СВО, стали приводить в пример КНДР, что, по их мнению, доказывает справедливый характер действий России против нацизма и американского империализма, раз сама Северная Корея оказывает России поддержку! Но резоны Пхеньяна весьма далеки от приписываемой северокорейцам революционноти. Эта статья будет посвящена сути северокорейской внешней политики и её реальным мотивам.

I

Внешнеполитический курс КНДР еще с 1950-х годов характеризовался исключительно прагматичным подходом.

Во-первых, это было обусловлено советско-китайским расколом, из-за которого Пхеньян не желал становится сателлитом СССР или Китая. Северокорейская риторика после XX съезда стала более критичной к СССР и, в частности, к Хрущеву. После чего Север стал больше тяготеть к Китаю. Но затем началась Культурная революция в Китае, в ходе которой хунвейбины критиковали и Ким Ир Сена за отсутствие подобных мероприятий у себя, а также за роскошный образ жизни. После этого отношения уже с маоистским Китаем резко охладились и Север стал вновь тяготеть к СССР, где, к тому же, к власти пришел более приятный для Пхеньяна Брежнев. Такое лавирование между Пекином и Москвой происходило практически все время вплоть до распада СССР. Стоит отметить, что и Пекин, и Москва стремились свергнуть Ким Ир Сена с помощью подконтрольных им фракций в ТПК в 1956 году.

Во-вторых, это было обусловлено идеологией чучхе, в рамках которой субъектность – в данном случае – национальная – занимала основное положение.

В-третьих, важное влияние оказала деколонизация бывших колоний Африки и Азии, в результате чего во многих странах были установлены режимы, которые так или иначе придерживались националистической и антиколониальной линии, что было близко Ким Ир Сену, даже если эти режимы не стремились строить социализм и их лидеры не были коммунистами.

В эпоху Холодной войны Север активно сотрудничал со многими режимами в Африке, Азии и Латинской Америке, а также принимал активное участие в Движении Неприсоединения. При этом КНДР не была членом какой-либо просоветской организации – будь то ОВД, будь то СЭВ.

После краха советского блока пхеньянская дипломатия по большому счету освободилась от прежних идеологем, и ее курс стал еще более прагматичным.

II

Северная Корея сотрудничала с режимами, которые так или иначе проводили репрессии против коммунистов или даже просто левых.

Первый пример — это Иран. После Исламской революции в Иране в 1979 г. к власти пришел аятолла Хомейни, установивший религиозный режим. Во время свержения шаха Пехлеви различные политические силы участвовали в революции. В том числе коммунисты и другие левые — Народная Партия Ирана, Трудовая Партия Ирана и Организация моджахедов иранского народа (ОМАН), которая ориентировалась на идеи исламского социализма. После 1979 г. все эти организации так или иначе были запрещены, а многие их активисты были репрессированы. А ОМАН и вовсе вела против режима аятолл партизанскую войну. Во время ирано-иракской войны 1980-1989 гг. КНДР стала одной из немногих стран, которая стала поставлять оружие Исламской Республике Иран. За 8 лет суммарная стоимость всего поставленного Северной Кореей вооружения составила 4 миллиарда долларов. Среди доставленных вооружений были: танки Т-62, РСЗО «Град», истребители Миг-19. Иран до сих пор остается крупнейшим в мире покупателем северокорейского вооружения. Вместе с Ираном КНДР развивала свою ракетно-ядерную программу. Иранские ракеты «Шахаб» являются лицензионными копиями северокорейских ракет «Хвасон».

Второй пример – это Перу. Для начала стоит отметить, что Север в принципе помогал левому президенту, но случай действительно курьезный.

В 1985-1990 гг. президентом Перу был умеренный левый политик Алан Гарсия Перес. И при нем в 1987 году маоисты из организации «Сияющий Путь» (исп. Sendero Luminoso) захватили внутренний двор северокорейского торгового представительства, после чего взорвали бомбу, в результате чего были ранены два человека[5]. Маоисты также совершали теракты против представительств СССР и Китая. В следующем году, в марте 1988 года Северная Корея поставила в Перу оружие — 10 тысяч винтовок и боеприпасов для борьбы с маоистскими боевиками. Также президент Алан Гарсия заказал северокорейские автоматы АКМ-65[6].

Но через два года новым президентом стал Альберто Фухимори. Фухимори, во-первых, был урожденным японцем. Во-вторых, он проводил жесткую неолиберальную политику, сопровождавшуюся приватизацией, сокращением социальных расходов. Также Фухимори начал открытую войну против маоистов, которая сопровождалась и нарушением прав человека, и использованием «эскадронов смерти». В конце концов, в Перу Фухимори установил правый авторитарный режим. Получается, что поставленные ранее в Перу северокорейские винтовки могли применяться крайне правым режимом Фухимори для борьбы с маоистскими повстанцами.

Также есть другой пример – Бирма. В 1970-1980-е годы КНДР заключила ряд соглашений о поставках оружия режиму генерала У Не Вина. Несмотря на то, что тогдашний Бирманский союз имел общие с КНДР черты (ориентация на принцип неприсоединения, социалистический вектор развития), в Бирме была установлена военная диктатура, которая подвергала давлению коммунистов. Правившая в Бирме «Партия бирманской социалистической программы» была очень специфической интерпретацией марксизма с большой долей националистических идей.

В 1990-е новое военное правительство Бирмы попало под международные санкции, но Пхеньян поставлял режиму гаубицы и ракеты вероятно через Китай. И в XXI веке 240-милиметровые РСЗО и ракеты серии «Хвасон» северокорейского производства доходили до Мьянмы[7].

Помимо прочего, Пхеньян посещали политики, диктаторы, которые никак не принадлежали к социалистической ориентации и могли быть известными антикоммунистами. Первым таким персонажем являлся диктатор Заира Мобуту Сесе Секо, посетивший Пхеньян в периоде между 1970 и 1975 годами. Мобуту был крайне националистическим диктатором, он проводил жестокие репрессии против коммунистов. Помимо этого, при нем Заир имел тесное сотрудничество с США.

В 1972 году Пхеньян посетила Изабель Мартинес де Перон, жена аргентинского диктатора Хуана Доминго Перона. В 1972 году она не занимала каких-либо государственных постов, однако она встретилась в Пхеньяне с Ким Ир Сеном. Изабель Мартинес была одним из главных организаторов репрессий по отношению к коммунистам. А ее муж, Хуан Перон подозревался в симпатиях к фашистам. Кстати, именно при нем в Аргентину массово эмигрировали бывшие нацисты через «крысиные тропы».

III

Стоит отдельно отметить участие Северной Кореи в Движении Неприсоединения. Как известно, Движение Неприсоединения было создано в результате прошедшей в Белграде конференции 1-6 сентября, и первым председателем Движения до 1964 года был лидер Югославии Иосип Броз Тито. Целью организации стали поддержка новообразованных государств Третьего мира в проведении независимой внешней политике, отказ от блокирования с крупными державами, борьба с империализмом, повышении экономического благосостояния. Одними из лидеров данной организации были Югославия под руководством Иосипа Броз Тито, Индия и Египет, которой тогда правил Гамаль Абдель Насер.

То есть, для руководства Северной Кореи, с одной стороны, данная организация симпатизировала по идеологическим причинам (в рамках северокорейской идеологии чучхе независимая внешняя политика занимала очень важное положение), а с другой — давала надежные перспективы развития сотрудничества с множеством стран Африки и Ближнего Востока, что было так особенно важно на фоне охлаждения отношений с СССР в результате “хрущевской оттепели”.

Официально КНДР вступила в Движение Неприсоединения в 1975 году. После чего КНДР сильно активизировала свою внешнюю политику посредством установления дипломатических отношений, в основном с африканскими странами. Север пытался — но с ограничениями — развивать экономические связи, сооружая ирригационные сооружения, фабрики и предоставляя медицинское оборудование. Развивалось и военное сотрудничество: в африканские и ближневосточные страны Север отправлял своих военных инструкторов, советников, военную технику, вооружение, а военные из Африки активно ездили стажироваться в военные академии Пхеньяна[8].

Как результат, в 1970-1980-е Север смог заключить договоры о дружбе и сотрудничестве с Мозамбиком, Мадагаскаром, ЦАИ (да, под властью печально известного Жан Боделя Бокассы), Гвинеей-Бисау, Анголой, Того, Ливией и Эфиопией. Можно сказать, что в 1970-е КНДР достигла пика своего внешнеполитического влияния, сумев не только выстроив независимую внешнюю политику, но и сумев даже влиять на другие государства. Внешнеполитическое влияние для такой маленькой страны, как КНДР, было таким относительно великим, что Север даже пытался стать неофициальным лидером Движения Неприсоединения.

IV

К какому заключению можно прийти? С одной стороны, Северная Корея действительно стремилась устанавливать дружеские отношения с режимами стран Третьего Мира, которые в той или иной степени были революционными, антиколониальными и даже прогрессивными. В то же время ради прагматичных целей Пхеньян мог также устанавливать отношения с режимами, которые и вовсе были реакционными и проводили репрессии против левых.

Данная ситуация относится к эпохе Холодной войны. Но после крушения Восточного Блока и, вместе с ним, антиколониального движения, внешняя политика КНДР стала еще более прагматичной. Хоть и КНДР по сей день поддерживает хорошие отношения с Кубой, Вьетнамом, Сирией и, разумеется, КНР. Однако большинство из данных стран на протяжении последних лет ушли вправо и фактически стали реставрировать прежние формы отношений, в частности провели рыночные реформы. Когда внешнеполитический вектор благоприятствует Пхеньяну в относительной «открытости», то северокорейские элиты готовы налаживать отношения, вести торговлю и с западными странами. Например, в 2000-е годы, когда наблюдалось потепление отношений Севера и Юга, были установлены дипотношения с Великобританией и Италией[9]. Также были иностранные (в основном – китайские, южнокорейские и российские) инвестиции в северокорейские специальные экономические зоны в Синыйджу, Расоне, Кымгансане.

То есть, для отношений с данными странами Север идеологию использует лишь в ритуальных целях и для созданий фасада. Фактически же Север действует в парадигме «real politic», достигая выгоды в сотрудничестве с режимами вне зависимости от их фактической сути и идеологии. То же самое касается и России. Вероятно, что Северная Корея так поддерживает действия России, чтобы ослабить санкционное давление на нее в и без того сложное время, усугубленное пандемией коронавируса. И, кстати, подобный эффект в определенной степени уже достигнут: Россия и Китай на Совбезе ООН проголосовали против ужесточения санкций против КНДР[10], российские чиновники – например, Марат Хуснуллин – стали говорить о работе северокорейских рабочих в России и о возобновлении туризма.

В общем, прагматика, а не идеология, и тем более не классовые принципы, предопределяет политику КНДР и сближение Пхеньяна с путинским Кремлем.

Даниил Аксентьев

Источники:

1) КНДР проголосовала против резолюции ООН с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска. URL: https://vk.com/wall-144745573_13953 (Дата обращения: 25.04.2023)

2) КНДР проголосовала против приостановки участия России в Совете по правам человека ООН и выступила за проведение независимого расследования событий в Буче. URL: https://vk.com/wall-144745573_14111 (Дата обращения: 25.04.2023)

3) КНДР проголосовала против резолюции ООН с требованием непризнания референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. URL: https://vk.com/wall-144745573_14942 (Дата обращения: 25.04.2023)

4) КНДР признала ЛНР вслед за ДНР 13.07.2022 URL: https://www.fontanka.ru/2022/07/13/71486021/ (дата обращения: 25.04.2023)

5) Maoist Guerrillas Bomb North Korean Trade Office. 30.04.1984 URL: https://apnews.com/article/f142eb73f7c09ffaa631d7fb4928ad9b (дата обращения: 25.04.2023)

6) Peru orders weapons from North Korea 23.03.1988 URL: https://www.upi.com/Archives/1988/03/23/Peru-orders-weapons-from-North-Korea/1562575096400/ (дата обращения: 25.04.2023)

7) Andrew Seth BURMA’S NORTH KOREAN GAMBIT A CHAIIENGE TO REGIONAT SECURITY? Canberra: Canberra Papers on Strategy and Defence No. 154, 2014.

8) Поленова А.Л. “КНДР и Движение Неприсоединения”.

9) С.О. Курбанов «Очерки истории Северной Кореи: хроники 2000-2022. – СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та, 2023. – 416 с.

10) Россия и Китай наложили вето на проект США о санкциях против КНДР URL: https://ria.ru/amp/20220527/veto-1790999505.html (Дата обращения: 26.04.2023)

[1]

[1] КНДР проголосовала против резолюции ООН с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска. URL: https://vk.com/wall-144745573_13953 (Дата обращения: 25.04.2023)

[2]

[2] КНДР проголосовала против приостановки участия России в Совете по правам человека ООН и выступила за проведение независимого расследования событий в Буче. URL: https://vk.com/wall-144745573_14111 (Дата обращения: 25.04.2023)

[3]

[3] КНДР проголосовала против резолюции ООН с требованием непризнания референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. URL: https://vk.com/wall-144745573_14942 (Дата обращения: 25.04.2023)

[4]

[4] КНДР признала ЛНР вслед за ДНР 13.07.2022 URL: https://www.fontanka.ru/2022/07/13/71486021/ (Дата обращения: 25.04.2023)

[5]

[5] Maoist Guerrillas Bomb North Korean Trade Office. 30.04.1984 URL: https://apnews.com/article/f142eb73f7c09ffaa631d7fb4928ad9b (Дата обращения: 25.04.2023)

[6]

[6] Peru orders weapons from North Korea 23.03.1988 URL: https://www.upi.com/Archives/1988/03/23/Peru-orders-weapons-from-North-Korea/1562575096400/ (Дата обращения: 25.04.2023)

[7]

[7] Andrew Seth BURMA’S NORTH KOREAN GAMBIT A CHAIIENGE TO REGIONAT SECURITY? Canberra: Canberra Papers on Strategy and Defence No. 154, 2014.

[8]

[8] Поленова А.Л. “КНДР и Движение Неприсоединения”.

[9]

[9] 8) С.О. Курбанов «Очерки истории Северной Кореи: хроники 2000-2022. – СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та, 2023. – 416 с.

[10]

[10] Россия и Китай наложили вето на проект США о санкциях против КНДР URL: https://ria.ru/amp/20220527/veto-1790999505.html (Дата обращения: 26.04.2023)