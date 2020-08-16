Причины протеста в Башкирии: не только Шиханы

После фактического поражения Донбасса, когда нам окончательно связали руки, а многие наши соратники либо внезапно пропали, либо оказались в донецких и луганских СИЗО и тюрьмах, я взял паузу и наблюдал за ситуацией со стороны. Пауза была необходима для того, что бы скорректировать свои собственные действия и посмотреть на ситуацию извне.

Позже, в следующих статьях, мы обязательно поговорим о глубинных причинах поражения Народной борьбы в Донбассе, о том, почему Народовластие, в том виде, в котором его понимал и пытался реализовать тот же Алексей Мозговой, было обречено изначально. Сегодня у нас другая тема для разговора, а именно, громкий скандал вокруг башкирских шиханов.

Стерлитамакские шиханы, это известняковые холмы на территории Башкирского Приуралья. На сегодняшний день они состоят из трех одиночных гор — Юрактау, Куштау и Тратау. Эти массивы известняка являются рифами древнего Уральского океана, сложенными из окаменелостей кораллов, губок, иглокожих и других древних морских обитателей.

На их склонах обитают очень редкие, исчезающие виды животных и растений, занесённые в красную книгу.

На этих древних рифах археологи обнаружили древние городища и стоянки относящиеся к разным древним культурам.

Сегодня во всем мире признан приоритет изучения Мирового Океана. Толща столба океанической воды, страшные давления на океаническом дне являются серьезным препятствием для детального изучения морского дна. Но шиханы являются дном древнего океана, открывающим свои тайны для изучения.

Помимо научного значения, башкирские шиханы имеют также туристическое и стоят в одном ряду с такими известными памятниками мирового значения как имеющая такое же происхождение гора Улуру в Австралии. Шиханы — это уникальные памятники природы с точки зрения геологии и палеонтологии.

Эти горы имеют глубокое сакральное значение для башкир. Башкирской мифологии присущ культ гор, поскольку башкиры являются аборигенами Южного Урала. Сама горная система и весь огромный Уральский регион, Большой Урал, от Казахстана до Северного Ледовитого океана получил свое название от хребта Уралтау, который, как говорит башкирский эпос «Урал-батыр», является телом мифического гиганта Урал-батыра:

Дорога Урала — великие горы,

Могилы Урала — высокие горы,

Название приняли то же — Урал.

Вершина горы Уралтау изображается как райская обитель, в которой живет божество Самрау, аналог авестийского Сенмурва и иранского Симурга: «Есть там такая страна, где крови не пьют, мяса не едят, куда путь для Смерти закрыт… Днем и ночью веселье одно».

Таким образом, башкирские шиханы являются, по сути, наследием не только башкирского народа, не только являются достоянием России. Это — достояние человечества. Гора Тратау наряду с другими стерлитамакскими шиханами входит в Список геологического наследия всемирного значения «GEOSITES», который формируется и находится под эгидой Европейской ассоциации по сохранению геологического наследия ProGEO.

Но так считают далеко не все. Наши СМИ стараются убедить народ, что «лихие 90-е» где то далеко в прошлом. Что наше «мудрое» руководство «подняло страну с колен». На самом деле совершенно очевидно, что сама суть передела 90-х никуда не делась. Вернее, закончился сам передел. Суть того времени никуда не ушла. Дело в том, что в России за власть бились в те самые 90-е, прямо скажем, не самые приятные, не самые интеллектуальные и образованные люди. Эти люди хорошо знают множество способов извлечения прибыли с наименьшими затратами. То есть, они прекрасно умеют брать то, что плохо лежит. Кстати, народ эта публика сегодня воспринимает тоже как «ресурс», они говорят об этом не скрывая, фактически сравнивая людей со стадом баранов, которых можно стричь и даже, возможно, перерабатывать на мясо, но это так же уже тема для отдельной статьи.

Суть в том, что у Башкирской Содовой Компании кончается сырье. Известняки шиханов являются тем самым сырьем для производства соды. Самым легким сырьем для разработки. Есть масса вариантов по добыче необходимого сырья, но все они связаны с дополнительными затратами. Разумеется, в сложившихся условиях получения сверхприбылей, руководство БСК не будет озадачиваться вопросами экологии и культурного наследия.

До недавнего времени кроме шиханов Таратау, Куштаю и Юрактау и четвертый шихан – Шахтау. Но увы, его поглотило стерлитимакское предприятие «Сода». К настоящему времени от Шахтау практически ничего не осталось: на месте шихана находится карьер. Промышленная разработка шихана началась еще в 1950-е годы, при СССР. Шахтау находился ближе всего к Стерлитамаку – всего в 5 километрах. В те времена способ получения соды из известняка был единственно приемлем экономически. С другой стороны, производство соды этим способом приносит непоправимый вред экологии региона.

Стерлитамакская «Сода», сетуя на истощение разрабатываемого месторождения и добивалась разработки всех трех шиханов. Однако это вызвало протестную реакцию на всех уровнях, от местного населения до научного сообщества. Под давлением общественности, в 2018 году Рустэм Хамитов, который в то время был главой республики, совершенно четко определил свою позицию — все три шихана будут сохранены. от жителей Башкирии поступило огромное количество вопросов по поводу сохранности трех шиханов — Торатау, Юрактау и Куштау. Однако Глава региона пообещал, что горы будут сохранены.

Прежний лидер республики Рустэм Хамитов заверил, что шиханы имеют статус памятников природы, поэтому они защищены законом.

Как заявил тогда Глава Башкирии, известняк, который так стремится добывать конфликтующая компания «лежит у нас под ногами». Несомненно, добывать сырье сложнее и требуются другие технологии, что, разумеется, дороже. Рустэм Хамитов высказал надежды о том, что руководство БСК поймет, что идет против закона, населения и природы, а это — повод задуматься.

И в Кремле, который активно внедряет мысль использования шиханов в качестве сырьевой базы БСК, задумались. После чего Рустэм Хамитов внезапно подал в отставку. На посту временно исполняющего обязанности главы Башкортостана оказался абсолютно лояльный и управляемый Радий Хабиров. Видимо, он должен был решить все проблемы, и в Кремле мало кого интересовало, каким способом он будет это делать. Хабиров предложил «компромиссный» вариант — срыть шихан Куштау, который, по каким то странным причинам, не находится под охраной. Остальные два шихана трогать якобы не будут. Но защитники шиханов и экологические активисты во-первых, не собираются отдавать все три оставшихся шихана, а во-вторых, уже давно не верят подобным заявлениям и «компромиссным» решениям.

Необходимо сказать, что разработку башкирских шиханов активно продвигает глава Минпромторга Денис Мантуров. В действиях экологов и активистов он усмотрел козни конкурентов из Турции. Ну и руку загнивающего запада, лишенного всяких «духовных скреп».

Разработка Куштау, как уже говорилось, является так называемым “компромиссным решением”. Однако, руководство Башкирской содовой компании однозначно дало понять, что после начала разработки Куштау будет поднимать вопрос о передаче в производство остальных шиханов.

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России рекомендовал Башкирской содовой компании изменить метод производства кальцинированной соды, который позволяет не использовать в качестве сырья памятники природы. Эксперты отмечают, что предприятию следует применять безизвестняковый метод Хоу, которым сейчас производят треть мирового объема соды. Его особенность заключается в использовании углекислого газа, который можно получать из промышленных выбросов. Однако реорганизация производства требует вложений. А это, в условиях российского дикого потребительского капитализма, маловероятно.

Так что нас ждут старые песни об агентах госдепа, сотрудниках ЦРУ, и о “духовных скрепах”, которые вполне позволяют совершить акт узаконенного вандализма.

Мое личное отношение к вопросу совершенно однозначно. Это — война. По сути, война объявлена нашему общественному мнению, нашему будущему, нашей жизни. Современная «элита» считает вполне закономерным уничтожать наследие Человечества ради собственной прибыли.

Этой зимой я готовлюсь к долгому путешествию по Приуралью. И мой путь к Уралу будет, прежде всего, лежать через шиханы. В пути я собираюсь вести видеоблог. Моя задача — показать людям то, что скоро будет превращено в кальцинированную соду. С Куштау поступают сообщения, что на активистов натравили «молодых людей спортивного вида», что их разгоняет ОМОН. Разумеется, что остановить власть имущих, когда они видят сверхприбыль очень и очень сложно. Я просто хочу показать, что эти скромные люди в костюмах хотят превратить в белый порошок соды. И будет очень жаль, если мои репортажи с Куштау окажется реквиемом.

В следующих статьях я буду рассказывать о новостях с шиханов, о событиях в Донбассе и о том, как идет подготовка к моей экспедиции. Не оставайтесь в стороне! Распространяйте статьи, высказывайте свое мнение. Ведь ситуация с шиханами — всего лишь маленький частный случай сегодняшней олигархической вакханалии, происходящей в стране.