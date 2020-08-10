Война за БАЗ в Башкирии

Если кто-то до сих пор сомневается, что к нам подкрался “пушистый тундровый зверек”, то вот вам еще один пример – на этот раз под ударом отрасль черной металлургии, а именно крупнейшие предприятия и заводы, входящие в состав АО «Объединенной металлургической компании». К постоянным оптимизациям, сокращениям, нарушениям норм ОТ теперь добавляются и репрессии против независимого профсоюза на БАЗе – Благовещенском арматурном заводе в Башкирии, одном из старейших предприятий России, образованном еще в далеком 1756.

23 июня при раздаче агитматериалов на активистов Союза марксистов Башкортостана было совершено нападение охранниками ЧОП «Темп» и сотрудниками службы безопасности предприятия. Причиной стало то, что руководство завода боялось создания независимого профсоюза. Но рабочие уже устали терпеть беспредел, который творится на предприятии, им не остается больше ничего, как самоорганизовываться.

Ранее, 4 июня, руководство БАЗа выпустило приказ «О запрете распространения информации о Компании в СМИ, социальных сетях, мессенджерах». Данный приказ нарушает статью 29 Конституции РФ «О свободе слова».

Редакция «Рабочего Контроля» взяла интервью у председателя ППО РБ МПРА Виктора Арефьева, в котором нам рассказали, что стало причиной выпуска такого документа:

– Здравствуйте, Виктор! 4 июня 2020 Объединенная металлургическая компания издала приказ «О запрете распространения информации…» В связи с чем был издан данный приказ? Что послужило для него причиной? Работодателю есть что скрывать?

– Добрый день! Данный приказ был повешен в подразделении, где я работаю чтоб усмирить мой пыл как председателя, в других подразделениях его не вывешивали.

Издали его после того, как местная первичка МПРА начала вести активную информационную деятельность по имеющимся на предприятии нарушениям.

—То есть профсоюз МПРА защищает права работников, но это не нравится руководству БАЗа?

— Да, наша основная цель – защита интересов членов профсоюза. На заводе на данный момент два профсоюза: профсоюз РОСПРОФПРОМ (ФНПР) и мы. Сначала был Профсоюз работников атомной энергетики и промышленности. В 2015 я вышел оттуда, в 2016 мы открыли первичку профсоюза машиностроителей, который впоследствии фактически стал РОСПРОФПРОМ-Башкортостан. Из-за того, что данный профсоюз является карманным, мы создали независимую первичку МПРА, благодаря которой администрация не может загнать всех работников в профсоюз, подконтрольный начальству.

А вот что рассказывают уже уволившиеся работники о ситуации на Благовещенском арматурном заводе.

«Многих специалистов, которые понимают в производстве, сокращают, а штат менеджеров и подобных ненужных людей раздувают. Бывало так: прошла оптимизация – людей сократили. Тут заказ пришёл, а рабочих рук не хватает, рабочих набирают заново. Начальство за оптимизацию получало премии, но по сути деньги потратили в никуда.

Пример: производство маховиков. Вспомнили, что их можно лить в стальцехе, подняли старую документацию. За внедрение забытого старого кто-то получил премию. При этом сварщиков и токарей на предыдущем участке сократили, станок демонтировали. В итоге начали лить маховики в стальцехе. Пошел большой процент брака, оказалось (!), что так делать экономически нерентабельно. По итогу всей этой «процедуры» образовался дефицит маховиков, встала сборка задвижек. Обратно перевезли станок в кузнечный цех, опять взяли двух токарей, опять набрали сварщиков.

Сейчас с кузнечного цеха убрали начальника Сергея Валерьевича, хотя тот знает производство, был хорошим руководителем, за год поднял цех, который при нем преобразился… Но его убрали, и так по всему заводу…»

На БАЗе, после вхождения в состав ОМК начали вноситься новые правила, которые не понравились работникам предприятия. В частности, так называемая система 5С, которая уже была внедрена в компании на других предприятиях. В результате, производство основной продукции начало идти на спад.

До внедрения Производственной Системы 5С всем радостно обещали, что работать станет легче, будут поощрения и т.д. После проведения обучение по данной системе все стало с точностью до наоборот.

Одним из компонентов данной системы является так называемая «Мотивации труда». Как это выглядит на деле, рассказывают сами сотрудники:

«Все время в смену рядом с нами стоял человек с секундомером в руках, смотрел и считал, за сколько у нас на участке производится продукция. Это происходило на всех этапах производства. Нам установили время: начало и конец перекуров и обедов.»

Также из-за данной системы много было отправлено на переплавку не учтённых, абсолютно новых материалов и запчастей для оборудования. На одного работника взваливали разные виды работ, которые он раньше не выполнял.

Одной из главных проблем на предприятии является зарплата, которая насчитывает в среднем порядка 25 тысяч. Причем у кого-то она почасовая согласно разрядам, а у кого-то (в основном административный персонал) грейдовая, поэтому зарплаты на одной и той же должности могут сильно отличаться.

«Ужасные условия труда на рабочем месте. Микроклимат не соответствует нормам СанПиН. Большая запыленность и загазованность. Температура летом превышает отметки 30 градусов, а зимой бывает опускается ниже нуля.

На предприятии существует трехступенчатый контроль за условиями труда (это микроклимат, а также безопасность рабочих мест), но он фиктивный.

Основной контроль идёт только за порядком, чтобы ничего лишнего не валялось, все было аккуратно сложено, лишнее убрано, а может вообще выкинуто на помойку».

«Директор по персоналу проводит всякие презентации по мотивации сотрудников, где не скрывают, что рабочие ослы, затащила на завод лояльный работодателю профсоюз РОСПРОФПРОМ, который постоянно пиарится и делает вид, что все хорошо. Согласие простых работников не спрашивали, хотят они или нет перейти в другой профсоюз, просто взяли и перевели.

На нашем заводе работодателю закон не писан, он собрал свою команду, которая проводит беспредел. Все руководство завода не местное, было множество хороших руководителей, которые знали производство и уважали рабочих, но сейчас таких остались единицы, и то – они на грани увольнения как неугодные руководители. На заводе большая часть рабочих – приезжие с деревень».

Очевидно, что на БАЗе сейчас идет острая фаза конфликта и именно здесь вскрылись все нарушения, потому что образовался независимый профсоюз, который теперь всеми силами пытаются «заткнуть».

Однако, по некоторым данным, точно такие же проблемы есть на всех предприятиях ОМК, а это – крупнейшие и старейшие высокотехнологичные предприятия отрасли черной металлургии. Именно поэтому тенденция очень тревожная и надо делать акцент на том, что проблемы не ограничиваются одним предприятием, речь идет о значительной части целой отрасли.

Однако задача любого профсоюза не просто отстаивать интересы работников ЗА работников. Задача настоящего профсоюза – это борьба ВМЕСТЕ с работниками, а потому всем сознательным трудящимся завода нужно перестать бояться давления и репрессий. Только если вы поддержите и вступите в этот независимый профсоюз, если все вместе покажете администрации, что вас много и вы не боитесь, только тогда можно будет изменить ситуацию на предприятии и вообще поставить вопрос о национализации БАЗа с введением на нем рабочего контроля.

Все решает соотношение сил, а пока активно сопротивляющихся мало, профсоюз будет и терпеть неудачи, и подвергаться давлению, и всячески очерняться руководством. Также, объединенный и сплоченный коллектив БАЗа станет примером для всех остальных предприятий ОМК, где многие бояться открыто вступать в борьбу.

Ирина Бойко

Полная версия текста: https://vk.com/rabochy_kontrol?w=wall-174513942_1754