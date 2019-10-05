Желтые жилеты: социальное восстание

7 мая 2017 года во Франции на лицах владельцев недвижимости заиграла улыбка. В борьбе против ультраправого кандидата Марин Ле Пен, которая получила 36,10% голосов, Эммануэль Макрон был избран президентом с 63,90% голосов. После его победы многие аналитики предпочли забыть о 23,72 процентах голосов, которые получил Макрон в первом туре и, прежде всего, о том, что каждый четвертый избиратель не участвовал в выборах(это было самое большое число воздержавшихся с 1969 г.). Победа Макрона привела к распаду Социалистической партии после пяти лет у власти, точно также как и классической партии правого крыла, партии Республиканцев. И это все шло на руку его партии, «Республика в действии», члены которой сейчас напоминают бывших участников Социалистической партии и классических правых. Эта грандиозная политическая реорганизация, связанная с истощением социально-демократической модели и с разломом классических правых после их неоднократных поражений (10 лет вне власти), едва замаскировала реакционный характер политики, приобретенный за счет новой власти.

С той минуты, как Макрон и его партия пришли к власти, они сократили налоги на богатых. Пенсионеры стали облагаться высокими налогами. Помощь в обеспечении жильем также сократилась. В соответствии с силовой политикой его предшественника Франсуа Олланда, они провели вторую реформу трудового законодательства, которая ударила по правам рабочих. То же самое произошло с приватизацией железных дорог, которую уже предприняли. Обе контрреформы столкнулись с сопротивлением со стороны рабочих и профсоюзов, но каждый раз они оказались разгромлены. Профсоюзы боролись, но кто смог бы противостоять Макрону? Они стали открыты для жестокой либеральной политики. И так как не появилось никаких препятствий, эта власть быстро обнаглела. Для регистрации деятельности социальных движений не существует сейсмографа. После 18 месяцев Макрона у власти произошел масштабный социальный всплеск, беспринципный и длительный, этот всплеск может расстроить планы стоящих у власти и имя ему «желтые жилеты».

Мы иногда говорим, что одна капля воды может переполнить стакан. В октябре 2018 года это была капля бензина. Во время принятия решения о повышении налога на топливо с 1 января 2019 года, а впоследствии и цены на газ, под предлогом финансирования экологического перехода как ответа на изменение климата, правительство вызвало гнев некоторых самых бедных людей страны. Франция – это страна с более чем девятью миллионами жителей, находящихся за чертой бедности, для которых использования машины – это жизненная необходимость.

На протяжении долгих лет самые малообеспеченные слои изгонялись из городских центров из-за спекуляций с недвижимостью и поднимающейся аренды. Некоторые фирмы также исчезли и переехали ещё дальше, забирая с собой рабочие места. Многие люди переехали в маленькие города и сельскую местность, где человеку нужна машина, чтобы добраться до общественных учреждений (школы и почты) и до учреждений здравоохранения (докторов, больниц, родильных домов). Если человек не может передвигаться на машине, он попадает в более низший класс. К социальной изоляции прибавилась географическая изоляция, поэтому одной из первых целей движения «желтых жилетов» было вырваться из этого отчуждения. «Желтые жилеты» заняли транспортные развязки по всей стране, и так родилось новое сообщество. Развился дух солидарности, и возникло общественное сознание. Это также объясняет то, почему движение «желтых жилетов» не затронуло крупные городские центры (в частности Париж и его пригород), жители которых меньше страдают от повышения цен на топливо, ведь они имеют более развитую систему общественного транспорта.

Давайте проследим цепочку событий. 18 октября 2017 года Жаклин Мурад разместила на Фейсбуке видео, которое отменяло рост налогов – оно набрало 6 миллионов просмотров, а это 10% шестидесяти семи миллионного населения Франции. Три дня спустя петиция «За снижение цен на топливо», запущенная Присциллой Людовики, получила 2 миллиона подписей. В субботу 17 ноября проходил первый день блокпоста. Идея надеть желтые жилеты пришла от другого пользователя Фейсбука (Гислейн Кутар), который предложил это в видео, опубликованном в социальной сети 24 октября. С 2008 года все водители должны были иметь желтый спасательный жилет в своих машинах. Так, начиная с ноября 2018, жилет стал символом социально невидимых людей, флагом социального восстания.

Действие первое: В субботу 17 ноября, организованные с помощью социальных сетей «желтые жилеты», собрались вместе в 6 утра. (Каждый день, когда проводились национальные демонстрации, почти всегда в субботу, назывался «действием», так, например, 6 апреля 2019 года было «действие 21»). Чиновники подсчитали, что в первый день 290 тысяч демонстрантов приняли участие в движении, щеголяя в своих флуоресцентных жёлтых жилетах. В действительности их было в три или четыре раза больше. Во всей Франции «желтые жилеты» заняли дорожные развязки, днём и ночью строя желтые навесы в качестве пунктов сбора. Некоторые из них стали местом встречи, кухнями, спальными местами и даже курятниками.

Требования активистов ушли дальше вопроса о топливном налоге. Они потребовали отставку Макрона. Они настояли на своем праве контролировать своих выбранных представителей. Они призывали вспомнить о праве граждан созывать референдумы. Это право, которое означало бы возможность созывать референдум (с помощью определённого количества подписей), чтобы предложить закон, отозвать представителя или изменить Конституцию, не обсуждалось со времен революции, которая установила Парижскую Коммуну в 1871 году.

Следует отметить, что символизм Французской Революции также присутствовал в движении «желтых жилетов». Национальный гимн – «Марсельезу» – часто пели не как национальную мелодию, а как революционную песню. Более того, на демонстрациях всегда носили французский флаг. На некоторых развязках висели обезглавленные чучела Макрона, как короля Людовика XVI в 1793 году. В конце концов, «желтые жилеты» составили «книгу жалоб», используя термин из 1789 года.

Согласно опросам общественного мнения, примерно 8 из 10 французов поддержали это движение, недавно уровень упал до 6 человек из 10, но это все же большинство населения после шести месяцев протестов. Столкнувшись в этим движением, правительство заявило, что оно не будет уступать. Полиция начала наступать на заполненные дорожные развязки и постройки «желтых жилетов», которые были разрушены. Немного позже мы вернемся к подавлению.

С самого начала движение сделало свои шествия по Елисейским полям могущественным символом. Буржуазный район должен понимать гнев народа. 24 ноября тысячи демонстрантов решительно оказывали сопротивление полиции на Елисейских полях. Первого и восьмого декабря, в третью и четвертую субботу мобилизации, имели место несколько происшествий, преимущественно в Париже, где район Триумфальной арки и другие буржуазные районы практически стали местами городской партизанской войны. Полиция была вынуждена отступить в некоторых местах района Елисейские поля. В Париже полиция провела более 270 арестов. Но противостояние не ограничилось только Парижем. Например, в Ле-Пюи-ан-Веле (в регионе Овернь) было сожжена префектура. Когда через неделю туда прибыл Макрон, чтобы оценить ущерб, он был вынужден бежать под шквалом оскорблений от толпы. Позже один из его телохранителей сказал: «Мы были готовы стрелять». В Бордо приблизительно 2000 человек пытались прорваться в ратушу. В некоторых городах случились столкновения «желтых жилетов» и полиции.

С момента начала этого движения, правительство часто обвиняло «желтых жилетов» в том, что они против сохранения экологии, ведь они возражали против налога на топливо, предложенного для финансирования нового проекта и для противостояния изменению климата. На всю эту клевету участники движения попросту ответили маршевыми песнями: «Конец месяца, конец света, все та же борьба». Протестующие заявили, что они защитники окружающей среды, которые хотят охранять планету. Вскоре узнали, что повышение налога затеяли, чтобы сократить правительственный дефицит, а не для того, чтобы улучшить экологию. Правительство начало паниковать. С одной стороны, больше не было уверенности, что полиция, изнуренная и напуганная, может рассчитывать на противостояние настойчивым демонстрантам, а с другой стороны, было понятно, что движение серьезное и масштабное.

Принимая во внимание срочность ситуации, 10 декабря Макрон решил, при определённых условиях, можно удовлетворить прошение и немного повысить прожиточный минимум. Начальников тоже попросили выдать рождественскую премию своим работникам, что сделали некоторые компании, обеспокоенные «желтыми жилетами», и таким образом, 2 миллиона работников получили в среднем по 506 долларов. Некоторые спрашивают, почему «желтые жилеты» против правительства, а не против работодателей. Многие из участников движения «желтых жилетов», наблюдавшие неспособность профсоюзов влиять на корпорации, полагали, что правительство являлось слабым звеном системы. Вдобавок у многих из них нет предводителя (если они пенсионеры или безработные), а работодатели стремились расколоть движение.

Также следует сказать несколько слов о профсоюзах. Когда началось движение, можно было увидеть только отдельные акты расизма или лозунги на перекрестках с круговым движением. Став свидетелями таких проявлений, лидеры объединений, в особенности Всеобщей Конфедерации Труда (ВКТ), самой большой федерации трудящихся, традиционно возглавляемой левыми, были удивлены движением и опасались, что крайне правые внедрились в него, несмотря на то, что на круговых перекрестках было множество членов профсоюзов. Единственным исключением этому стало объединение Solidaires Unitaires Démocratiques (Солидарность Единство Демократия, СЕД). Однако, по мере развития движения, к январю 2019 года совместные действия начали проводиться среди рядовых членов «желтых жилетов» и объединений: блокировка нефтеперерабатывающих предприятий и других учреждений, совместные мероприятия, встречи и обсуждения. Это было характерно и для левых и даже крайне левых партий, которые тоже начали присоединяться к движению.

И если поначалу аббревиатуры и флаги профсоюзов не приветствовались при демонстрациях «желтых жилетов», то на сегодняшний день это вполне приемлемо. Однако, нельзя отрицать изначальное присутствие крайне правых в движении. Например, фашистские активисты принимали участие в декабрьских демонстрациях в противостоянии полиции, а иногда и на круговых перекрестках можно было услышать расистские слова или комментарии в поддержку Марин Ле Пен, лидера правой партии.

Но центром притяжения всегда оставался вопрос о социальной справедливости, а не проблема иммиграции, несмотря на усилия крайне правых, которых сдержало само движение.

Движение «желтых жилетов» испытало на себе массовые и мощные репрессии. Некоторые данные могут дать общее представление о масштабах: 2,000 раненных, 23 демонстранта лишились глаза, 5 лишились руки. Согласно данным правительства, 8,000 человек были арестованы и 1,800 осуждены за различные преступления. Пожилая женщина умерла в Марселе после того, как полиция бросила в ее квартиру гранату со слезоточивым газом, в то время как еще девять человек погибли в автомобильных авариях на круговых перекрестках, оккупированных «желтыми жилетами». Тысячи участников движения были избиты, полиция стреляла резиновыми пулями в демонстрантов, используя оружие LBD, стреляющее твердыми резиновыми шариками со скоростью 83 м/с. Полиция также применила гранаты со слезоточивым газом (GLI-F4) c зарядом тротила в 25 граммов. В апреле 2019 для защиты административных зданий была привлечена армия.

Навстречу народной власти?

Оккупация общественных мест таким социальным движением как «желтые жилеты» напоминает нам о движении «Захвати Уолл-стрит» или об оккупации Площади Тахрир в Египте. Так как у эксплуатируемых и угнетенных нет ни организации, ни места для выражения своего недовольства и предъявления требований, они занимают общественное пространство. На сотнях круговых перекрестков созданы самоорганизованные структуры, где ведутся постоянные дискуссии, принимались решения об осуществлении действий.

Осуществляется новая прямая демократия, при которой люди, представляющие различные слои общества, заново открывают классовое единство. Многие женщины, которые являются родителями-одиночками и которым трудно зарабатывать на жизнь, участвуют в движении и иногда организовывают свои собственные мероприятия. Многие говорят, что к пятнадцатому числу месяца уже не остается денег, они вынуждены брать займы, не могут поехать в отпуск и не способны организовать для своих детей праздник на Рождество. Другие участники демонстраций на круговых перекрестках – пенсионеры, малоимущие работники, ремесленники и безработные. И также есть учащиеся средних школ, которые выступали с протестами в декабре. Большинство этих людей утверждают, что они никогда раньше не участвовали в демонстрациях и не принадлежали к профсоюзу или политической партии, тем не менее они проявляют значительную политическую подкованность.

Уровень организации высок на всей территории Франции. Однако, среди множества примеров самоорганизованных структур выделяется Дом Народа Сен-Назера. В Сен-Назере, портовом городе рабочего класса с населением 70,000 человек (примерно с 120,000 в районе), где уровень безработицы выше среднего показателя по стране, 24 ноября «желтые жилеты» решили занять административное здание и окрестили его «Дом Народа».

На двух этажах они создали залы заседаний, также организовали показы фильмов, театральные мероприятия, концерты и обсуждения книг. Но, прежде всего, Дом является местом, где организовываются все действия, включая блокировку круговых перекрестков и порта, где они присоединяются к профсоюзам. На протяжении четырех месяцев происходит выполнение действий. Например, однажды «жилеты» покрасили фасад банка в желтый цвет, протестуя против капиталистического давления на местных жителей и также против банковских сборов.

Практически каждый день «желтые жилеты» проводят генеральную ассамблею в Сан-Назаре и публикуют решения на Фейсбуке, предоставляя ежедневную информацию о деятельности Дома Народа. Как и везде, тут выдвигается требование об отставке Макрона, наряду с увеличением заработной платы, снижением цен на предметы первой необходимости (топливо, вода, электричество, жилье и т.д), восстановлением налога для богатых и мерами по борьбе с уклонением от уплаты налогов с целью финансирования государственных услуг и реорганизации энергетической системы. Также можно наблюдать призывы к равноправному распределению богатств; национализации энергетического сектора, банков и автомагистралей; к праву отзыва избранных должностных лиц на всех уровнях; а также множество других социальных и политических требований. Именно такие требования можно увидеть во всей Франции.

Дом Народа Сан-Назара также носит интернационалистический характер. 24 декабря было опубликовано послание солидарности чилийским портовым рабочим: «”Желтые жилеты” Сан-Назара поддерживают чилийских работников Вальпараисо, Чили!!!! Они оккупировали свой порт за 35 дней и наконец-то одержали победу!! СОЛИДАРНОСТЬ СО ВСЕМ МИРОМ!!!!» Они также выложили видео своего послания, где его зачитывают на испанском с первого этажа Дома Народа. А вечер 24 февраля 2019 года был посвящен теме «Рожава [Сирия на курдском языке] и «желтые жилеты»: всеобщая борьба за демократию?»

В январе 2019 года «желтые жилеты» города Коммерси (Мёз) призвали к «ассамблее ассамблей», национальной встрече «желтых жилетов». « Из Коммерси мы призываем к созданию народных комитетов по всей Франции, которые бы выполняли роль генеральных ассамблей, где есть свобода слова, право на самовыражение и право обучать и учиться самому». Призыв увенчался успехом, и на следующие выходные произошла встреча 75 коллективов «желтых жилетов», состоящая из порядка 350 участников. Заключительная декларация собрания звучала так: «Мы организовываем себя на демократических началах, автономно и независимо. Данная ассамблея ассамблей является важным шагом, который позволяет обсуждать наши требования и методы действий. Мы объединяемся, чтобы изменить общество!» В апреле в Сан-Назаре состоялась другая «ассамблея ассамблей», где около 800 человек представляли 200 коллективов. В ее созыве говорилось: «Мы обращаемся ко всем регионам страны c призывом совместной борьбы за выполнение наших требований касательно социальных вопросов, налогов, окружающей среды и демократии. Осознавая, что противостояние глобальной системе необходимо, мы верим, что должны избавиться от капитализма. … Власть народа, волей народа и для народа. Не стойте в стороне — присоединяйтесь».

Куда движется Франция? Начинают ли появляться ростки новой французской революции? Рожденное благодаря борьбе против несправедливого налогообложения, движение «желтых жилетов» спровоцировало длительный социальный и политический кризис. Теперь вся политическая система находится под вопросом. Возникает новое социальное сознание и политическая общность. В динамике движение «желтых жилетов» все больше кажется новой народной властью, которая стремится контролировать государственную и которая настаивает на определении своей собственной судьбы. За всеми требованиями кроется проект нового общества. Классовая борьба вернулась во Францию.

New politics, v. XVIII, №67, Autumn 2019.

Перевод с английского языка Анастасии Ширениной и Евгении Захаровой