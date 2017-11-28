Аресты коммунистов в Непале.

В Непале правительство преследует активистов непальских коммунистических партий. Аресты начались после недавних взрывов, организованных по инициативе Альянса радикальных политических партий, чтобы сорвать проходящие в стране выборы. Так, 20 ноября был арестован Малик Лама, член международного отдела Коммунистической партии Непала (маоистской) – Communist Party of Nepal (Maoist), сокращенно CPN(M). Малик Лама также является главой Национального фронта партии в штате Тамсалинг и главой Народного правительства в том же штате. Тамсалинг – это регион, в котором преобладают жители этнических общин Лама и Раманг. Малик принадлежит к этой общине.

Малик Лама известен нам как глава делегации от своей партии на праздновании 100-летия Октябрьской революции в Москве и Санкт-Петербурге.

Большинство активистов КПН(М) выступают за бойкот проводящихся сейчас выборов в Конституционную ассамблею. Они говорят, что условия, созданные в стране для оппозиции, исключают влияние оппозиции на политическую ситуацию парламентским способом. Они выступают за такие меры давления на правительство как забастовки, а также признают допустимость террористических актов. За это участники радикальных партий постоянно подвергаются арестам и преследованиям со стороны полиции.

Так и сейчас полиция арестовала Малика Ламу только за его принадлежность к КПН(М). Партия приняла решение о бойкоте выборов. Группы неизвестных представителей Альянса радикальных политических партий совершили несколько взрывов накануне и в день выборов. Ответственность за эти взрывы возлагают и на КПН(М). Ситуация в стране напряженная. В результате взрывов погибших нет, но несколько человек ранены и повреждены транспортные средства. Активисты атакуют общественный транспорт, пытаясь таким образом запугать граждан, чтобы те отказались приезжать на выборы. Также радикалы организуют беспорядочные взрывы, целями которых являются кандидаты в ассамблею и их транспортные средства.

Аресты проходят по всей стране, на 21 ноября арестовано порядка 100 партийных активистов.

В Непале существует несколько коммунистических партий. Шесть из них представлены в парламенте. Самые крупные – Объединенная Коммунистическая партия Непала (Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist), и Коммунистическая партия Непала «Маоистский центр» (Communist Party of Nepal (Maoist Centre). Кроме двух крупных и четырех небольших парламентских компартий в Непале существуют 7 непарламентских коммунистических партий. Наш знакомый Малик и члены его делегации принадлежат к одной из последних. Даже непальские СМИ часто путают все эти партии. Различия между двумя компартиями могут быть, например, в том, что сокращенное наименование одной партии официально принято как CPN(M), а другая коммунистическая партия пишется как CPN-M(тоже маоистская, буква «м» не в скобках, а через дефис). Все эти партии провозглашают приверженность идеям марксизма-ленинзма-маоизма, не считая истинными маоистами своих оппонентов.

Мы побеседовали с участниками делегации КПН(М), побывавшими у нас с визитом, о политических партиях в Непале. Подробное интервью с профессором Хим Лал Параджули, которое он дал мне, а также его статья в партийном журнале, пока еще не переведены мной. Часть его интервью доступна на английском https://www.youtube.com/watch?v=ByMDqMZ9qAo

Оказалось, что на призыв Оргкомитета «Октябрь 100» в Россию приехали не только радикальные маоисты из КПН(М), но и маоисты из КПН «Маоистский центр», которые представлены в парламенте и которых КПН(М) считают ревизионистами и оппортунистами, сравнивают эту партию с КПРФ Зюганова. Кстати, непальские коммунисты хорошо осведомлены о политической ситуации в России и следят за деятельностью российских левых партий. Делегация парламентской КПН в Санкт-Петебурге оказалась в два раза больше, чем делегация радикальной КПН(М). На демонстрации 7 ноября представители КПН «Маоистский центр» шли отдельной группой с баннером с изображением Ленина. Старое название этой партии – Mashal, сейчас она вошла в состав «Маоистского центра», и активисты, видимо, привезли с собой старый баннер. Появление на демонстрации парламентской партии вызвало неподдельное возмущение напальцев из КПН(М), которые говорили, что КПН – буржуазная партия, выступающая против революции и поддерживающая капитализм. КПН поддерживает аресты и тюремные заключения активистов КПН(М). В Напале, по их словам, поддержка как КПН, так и ОКП, парламентских коммунистических партий, очень мала, народ разочаровался в этих «коммунистах», которые получили места в парламенте, но защищают интересы буржуазии.

Напомним, в 2006-2007 году в Непале произошли события, которые сами непальцы рассматривают как революцию. Тогда была свергнута монархия и прошли выборы, на которых значительное количество мест в парламенте (около трети) получили коммунисты из КПН и ОКП. Победив на выборах, они стали проводить буржуазную политику. Это вызвало неприятие со стороны как населения, так и активистов радикальных компартий Непала, которые не представлены в нынешнем парламенте и подвергаются репрессиям. До 2006 года маоисты участвовали в революционной борьбе против монархии, в 2006 году сложили оружие в надежде достигнуть национального согласия, но, как признаются сейчас, их надежды оказались напрасными, а доверие было обмануто политиками.

Из опыта моего личного общения с непальскими делегатами могу сказать, что это очень отзывчивые, добрые люди, вместе с этим обладающие поразительной для русских и европейцев невозмутимостью. Они рассказывали, что полиция часто арестовывает их, показывали фото своих арестов, сохраненные на телефон, но рассказы звучали как забавная история. Геройства в этом нет, как они считают. Так, обыденные происшествия.

К жизненным неприятностям активисты относятся стоически. Малик Лама в Санкт-Петербурге стал жертвой карманника. В метро у него вытащили кошелек с 4000 рублей и членским билетом его партии. Остальная группа должна была идти в музей на экскурсию, я был переводчиком. Если бы я отправился с Маликом в полицию, поход в музей надолго задержался или вовсе сорвался бы. Понимая это, Малик не колеблясь согласился пойти в полицию после экскурсии. Затем в полиции нас заставили довольно долго ждать, чтобы рассказать, что найти вора они все равно не смогут. Рассказ российского полицейского о «сложностях» работы Малик воспринял совершенно спокойно и сказал, что все нормально, он отказывается подавать заявление о преступлении. Кроме полиции Малику пришлось познакомится и с российской медициной. В аэропорту в Дубаи он упал и рассек лоб. С этой раной он приехал в Россию и только на шестой день попросил медицинской помощи. Все эти дни у него от ушиба болела голова, но он никому ничего не говорил, пока не стало уже совсем плохо. Ему вызвали «скорую», обследовали в больнице, и, несмотря на то, что никакой другой помощи не оказали, с его стороны не было претензий или недовольства. Раз медики сказали, что все в порядке, значит все в порядке.

Никогда бы не подумал, что эти милые ребята – радикалы, революционеры, способные совершать взрывы избирательных участков и машин кандидатов. Они очень сильно политизированы, идеологически подкованы, знают историю, особенно все, что касается российской революции. Они говорят о необходимости объединения всех непальских коммунистических партий и продолжении революции. Думаю, мы еще не раз услышим о Непале и непальских коммунистах. Пожалуй, сегодня это единственная страна в мире, где коммунисты воспринимают слова о революции и построении коммунизма всерьез.