Поп-марксизм и красная буржуазия

Стас Васильев, Геннадий Зюганов и Коммунистическая Партия Российской Федерации. Что объединяет этих людей и эту организацию? В чем заключается их взаимосвязь и, я бы даже сказал, взаимопомощь в отношении друг друга? Борьба за интересы рабочего класса? Пропаганда революционного марксизма? Или же дешевый оппортунизм с примесью обмана?

Совсем недавно вышло интервью со Стасом Васильевым, более известным как «СТАС АЙ КАК ПРОСТО» на Youtube-канале Ксении Собчак. Почти с первых минут нам показывают Стаса как сторонника марксизма и антиимпериализма. Как борца за справедливость… и защитника путинского режима.

Нельзя не сказать, что это интервью, которое уже набрало более миллиона просмотров, сильно ударило по левому движению России и СНГ. Быдловатое поведение главного героя, незнание базовых принципов марксизма, ложь и защита буржуазии – вот как можно описать Стаса в этом интервью. Имея огромную аудиторию и огромное количество последователей, а также возможность влиять на массы, Стас вместо поддержки классовой борьбы и коммунистической революции, вместо пропаганды настоящих марксистских принципов поддерживает отечественную буржуазию, тем самым разрывая свою связь с учением Маркса.

К сожалению, подобные индивиды с каждым интервью и любой другой публичной деятельностью наносят вред коммунистическому движению России. Так как марксистскую философию не способен осилить каждый, потенциальному марксисту приходится развивать свои левые взгляды путём просмотра интервью с популярными марксистами, коим якобы является Стас. И что же наш потенциальный сторонник сможет вынести для себя полезного после просмотра интервью? В лучшем случае он отложит познание марксизма, а в худшем — примкнет к либеральной оппозиции либо станет «марксистом», подобным Васильеву.

Впрочем для нас как для левых — феномен и позиция Васильева понятна, но этот феномен не понятен для остальной, менее политизированной и менее левой публики. Большинство этой публики действительно будет воспринимать коммунистов как силу, которая поддерживает действующий буржуазный и авторитарный строй. Большинство этой публики будет нас воспринимать как противников демократии, что сейчас больше всего требует общество. Подобные клише не сыграют нам в плюс, а наоборот, отдалят нас от общества. Более того, подобные клише-оскорбления в нашу сторону развивают и сами либеральные деятели — в лице Юрия Дудя, Максима Каца, Ильи Варламова и других. Они позволяют себе это делать, потому что у них есть для этого повод, а этот повод им дают «марксисты» вроде Стаса Васильева и его окружения.

Опасной и не менее важной проблемой является Коммунистическая партия Российской Федерации в лице Зюганова. Если политика Васильева отдаляет от нас молодых людей нового времени, то действия КПРФ отдаляют нас от сердца наших идей, от крови коммунистической революции, от рабочего класса.

В связи с последними событиями, что происходят в российском государстве, рабочий класс России переживает сложный период своей жизни. Он в совершенном замешательстве, страхе и безнадежности. Российский рабочий класс не понимает, какую сторону он должен занимать в настоящее время. Должен ли он бороться за свои права несмотря ни на что, либо же должен проявить солидарность с правящей верхушкой в «сложные для государства времена»? Будет ли трудящийся вступать в конфронтации с олигархией и поднимать народ на забастовку, либо же он испугается потенциальных репрессий? Ну и финальный вопрос: кто же поможет ему в борьбе за свои права? К кому обратится самый обычный рабочий для получения юридической и финансовой поддержки в борьбе за права трудящихся?

Естественно — к самой крупной партии, которая должна отражать интересы трудового народа, к коммунистической партии. Так думали и Калининградские дальнобойщики, которые переживают сейчас не самые лучшие времена. Ожидая хоть какую-то поддержку со стороны КПРФ или какой-то иной силы, что должна разделять интересы рабочего класса, сотни калининградских дальнобойщиков остались без какой-либо помощи со стороны КПРФ. Ни помощи с забастовкой, ни организации митинга, ни помощи с оглаской проблемы — ничего.

Подобные случаи не единичны. Десятки тысяч рабочих России, что отважились встать на борьбу с произволом капитала и ожидают поддержки со стороны КПРФ, сталкиваются с одним и тем же, а именно — оппортунистическими и антипролетарскими настроениями членов КПРФ. Что же говорить, многие функционеры и депутаты этой партии сами имеют крупный бизнес, который приносит им возможность преумножать свой капитал. Эти «коммунисты» также не чураются вводить у себя 10-часовой рабочий день и присваивать себе прибавочную стоимость. Им невыгодно поддерживать рабочее движение, потому что оно неизбежно навредит им же самим, навредит капиталистам.

КПРФ, как и любая другая официальная левая партия никогда не будет сражаться за права рабочих, никогда не будет настраивать народ на коммунистическую революцию, банально из-за того, что они имеют огромный партийный бюджет, что выделяет им буржуазия, чтобы не поднимать леворадикальные настроения в обществе.

Подобные деятели как Стас Васильев и большинство членов КПРФ — есть самые настоящие предатели марксистского движения. Их действия направлены не на поддержку рабочего класса, не на развитие левой мысли в умах людей, а на загрязнение левых идей. Откровенная подмена фактов и невежество Стаса Васильева, предательство рабочего класса со стороны КПРФ — все это оставляет огромный негативный опыт работы с коммунистами в головах людей. Из-за деятельности Васильева и КПРФ, настоящие коммунисты потеряли доверие со стороны оппозиции, потеряли доверие со стороны общества, потеряли доверие со стороны пролетариата.

Нам, коммунистам, сегодня остаётся только одно — заново поднимать репутацию в глазах людей. Организация независимых профсоюзов, агитация в учебных заведениях, проведение публичных лекций, а также добровольное создание творческого продукта. Все наши силы, вся наша энергия должна уйти на восстановление репутации, а также на борьбу с «красной буржуазией» и предателями левого движения, чтобы не дать им возможности заново очернить нас.

Руслан Лоцман