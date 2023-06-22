Любимая ядерная война

– Может бахнем?

– Обязательно бахнем, и не раз. Весь мир в труху! Но, потом.

ДМБ

Обращение к теме ядерного удара со стороны России и уничтожения всех врагов, пусть даже ценой ответного запуска, является последним и эмоционально сильным аргументом «рассерженных патриотов». Публичные лица стараются от этого аргумента дистанцироваться. И Стрелков, и Пригожин говорят о необходимости победы без применения ядерного оружия. Но для многих их идейных сторонников, именно потенциальный «ядерный апокалипсис» является последним шансом на желанную победу. На пресс-конференции «Клуба рассерженных патриотов» Юрий Евич именно так и высказался – что СВО должна закончиться на развалинах Лондона и Вашингтона, а Россия должна сгореть и возродиться, как Феникс из пепла.

Предмет почитания подобных патриотов я рассматривал в этой статье. Волшебная Россия, у которой много жизней, может себе позволить такие эксперименты. Возможно, даже требует их. Ведь в воображении Евича, всё самое лучшее происходит именно после ядерной войны.

Дискутировать с такой пламенной верой невозможно. Остаётся лишь следить, чтобы носители таких идей держались подальше от красной кнопки, да и любых острых предметов.

Но есть патриоты, прибегающие к «последнему аргументу» не от хорошей жизни. Для них, возможность ядерного удара это последний шанс на спасение перед лицом неминуемой гибели. Их разум, рисует ужасающие картины. Они представляют себе поражение России, в результате которого страна и народ погружены в нищету, национальный дух унижен, господствуют транснациональные корпорации. Страна либо разделена на враждующие бантустаны, либо находится в ослабленном, деморализованном состоянии, при том, что противники активно готовятся к следующей фазе конфликта. Такой патриот видит, что существование сильной и независимой Украины, да ещё и вкусившей побед, угрожает существованию России. И тут уж волей-неволей, задумаешься о последнем аргументе…

Во взглядах и аргументации таких патриотов есть разумное зерно. Если патриоты вымышленной России-Феникса в ядерном ударе видят реализацию своих иррациональных стремлений к величию или смерти, то патриоты, не оторвавшиеся от действительности, скорее смиряются с печальной неизбежностью такого сценария. К такому выводу привели их размышления.

А раз уж есть размышления, вводные посылки, аргументация, то можно и поискать новые варианты решений. Дискуссия возможна.

Но, прежде чем оспаривать вывод, с ним стоит согласиться. Да, многие угрозы, которые представляют патриоты, вполне реальны. Транснациональный капитал хочет грабить наши богатства и эксплуатировать народ. Существование сильных национальных государств по периметру национальной/имперской России представляет ей угрозу. Неразрешённые противоречия снова приведут к военному столкновению. Всё так.

Является ли ядерный удар снятием данных опасностей?

В какой-то мере да. По крайне мере, угроза ядерного удара со стороны России, является защитой от политического небытия, развития ситуации по самому худшему из реалистичных сценариев.

Внутри существующей системы социально-экономических отношений иного выхода действительно нет. Не верить же во всемирный мир и дружбу под управлением США и НАТО? Поэтому, сознание такого патриота отражает реальное положение дел, оно адекватно. Он видит, что впереди только противостояние и борьба всех против всех. И Россия в этой борьбе с большой вероятностью становится жертвой.

Именно из этой логики исходит принятие необходимости «довести войну до конца». И горькое согласие на удар последнего шанса ядерным оружием.

Что же, товарищи патриоты. Ваш анализ верен. Всё так.

Вы в ловушке. Выскочить из неё хотите? И при этом не погибнуть в ядерном огне?

Для этого необходимы интеллектуальные усилия.

Увидеть искусственность такого определения как «национальные интересы». Понять, что есть интересы народного большинства, трудящихся, и во многом противоположные им интересы правящего класса. Принять то, что интересы трудящихся во всём мире находятся в согласии друг с другом и в противоречии с интересами мировых элит. Осознать необходимость солидарности и борьбы всех трудящихся за свои жизненные интересы.

Тогда вы сможете представить альтернативу существующей политико-экономической системе. Представить другой мир – без противостояния национальных элит, мир управляемый людьми труда на основе принципов гуманизма и развития. Мир дружбы народов. Дружбы русских и украинцев, американцев и китайцев. Мир обогащающих друг-друга национальных культур. Мир без войн. И этот мир возможен, если будет разрешён главный конфликт, порождающий сейчас войны – конкуренция капиталов и владеющих ими элит. Капитализм должен быть отменён.

И тогда, после интеллектуального усилия, потребуются поступки. Капитал не отдаст власть без борьбы. Но на этом пути есть надежда на лучшее мирное будущее и развитие для всех людей. И это совсем не та борьба, о которой вы мечтаете или которой вы боитесь. Для неё не нужно ядерное оружие. И наоборот, удар атомной бомбой не решит ни одну из пугающих вас проблем. Всё, ровно всё чего вы боитесь, в этом случае как раз гарантированно наступит. Но уже на радиоактивных руинах…

Значит, бороться надо не за уничтожение Украины, Англии или Америки, а за то, чтобы создать новый мир, где жизни и судьбы миллионов людей не будут приносить в жертву интересам элиты.

Столетие назад была предпринята убедительная попытка такой мир создать, что-то получилось, что-то нет. В конечном счете, та попытка потерпела неудачу. Но все проблемы так и остались. И их всё равно надо решать.

Сейчас, перед нами стоят те же задачи. Возможно, наступает время для новой попытки?

Можем повторить?