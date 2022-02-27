Почему я выхожу из Левого фронта

Я стоял у истоков Левого Фронта. Я был одним из тех, кто создавал эту организацию в 2005 г. и с тех пор всегда считался «одним из ее лидеров». Во всяком случае, меня избирали во все руководящие органы ЛФ всех созывов. Я разделил с этой организацией успехи во время протестов 2012 г., а потом годы запретов и репрессий. Я несу ответственность за все наши действия и шаги, которые мы предпринимали за эти 17 лет. До вчерашнего дня.

Сегодня я выхожу из этой организации. Конечно, это связано с войной. Сегодня, после мучительной дискуссии большинством голосов Совет ЛФ принял резолюцию о происходящем в Украине. Несмотря на все риторические уловки, она означает поддержку этой преступной войны. Предложенная мной альтернативная резолюция с категорическим осуждением империалистической политики российской власти собрала лишь 20% голосов. Оставаться после этого членом ЛФ я не могу.

Я не жалею о том, что делал все эти годы. Я считаю, что ЛФ был самым ярким и самым серьезным левым политическим проектом нулевых. Фактически, мы тогда были единственными, кто сформулировал ясную стратегию для людей левых и демократических убеждений. На Западе эту стратегию позже назвали «левым популизмом». Именно она позволила нам стать влиятельным флангом демократического движения в 2011-2012 гг. К сожалению, эта стратегия провалилась – правящий класс просто отбросил демократические декорации и перешел к прямой диктатуре. Противостоять ей уличными акциями и электоральными кампаниями оказалось невозможно.

Я не жалею и о той позиции, которую ЛФ – при моем активном участии – занял в трагическом 2014 г. Мы тогда осудили обе стороны конфликта, и призвали людей по обе стороны только формировавшегося фронта обратить свою вражду не друг против друга, а против тех, кто посылал их на братоубийство. Как настоящие коммунисты и социалисты, мы признали право народов на самоопределение. Мы осудили чудовищную войну на Донбассе и обстрелы мирных городов украинской армией. Лично я жил тогда в Швеции, и эта позиция дорого мне обошлась. Но я и сейчас считаю ее правильной. И сегодня, когда пропагандисты Кремля в ответ на обвинения в развязывании братоубийственной войны, кричат «почему вы молчали, когда убивали детей Донбасса», у меня есть полное моральное право ответить: я – не молчал.

Но сегодня вооруженную агрессию невиданного масштаба развязала именно путинская клика. И именно это – центральный факт. Нельзя камуфлировать его трусливыми ссылками на интриги американских империалистов (а они есть); преступления украинских ультраправых (и их немало); или оправдывать кровь невинных в Харькове, Одессе и Киеве кровью, пролитой в Донецке и Луганске.

Я не хочу проклинать своих бывших товарищей. Я хорошо понимаю их мотивы. Многие просто боятся. Иногда страх малодушно маскируют под политическую мудрость, рассказывая о необходимости сохранить возможность «легальной работы». Есть и те, кто просто не может поместить происходящее в свою систему моральных координат и назвать свою страну агрессором. Эти люди будут цепляться за ошметки пропагандистских клише, чтобы не видеть главного. Последние несколько лет ЛФ тесно сотрудничал с КПРФ – это была единственная возможная тактика действий в условиях России эпохи позднего Путина. И у этого сотрудничества была своя цена: в организацию приходило все больше людей, разделяющих с официальной компартией политическую культуру бесконечно трусливого приспособленчества, приправленную «патриотической» демагогией. Наконец, многие сочувствовали моей позиции, но голосовали за противоположенную, «чтобы не допустить раскола». Это мелко и глупо – но в условиях хаоса люди цепляются за соломинку.

Я не проклинаю никого, но все же призываю всех, кто не разделяет трусливой и близорукой позиции, занятой Советом ЛФ, выйти из организации. «Оставьте мертвецам хоронить своих мертвецов». Когда-то Левый фронт был крут. Теперь это унылые руины.

Перед нами по-прежнему трагическая альтернатива: социализм или варварство. Общество неравенства и эксплуатации закономерно оказалось у своей последней черты. Война уже началась. Нам действительно нужен фронт народов за мир, равенство, свободу и социализм. Строить этот мир, и этот фронт, как ни жаль, придется с нуля.