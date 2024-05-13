

Хикель: климат, энергетика и природные ресурсы

Перевод выступления Джейсона Хикеля, профессора Института экологических наук и технологий (Барселона) и приглашенного старшего научного сотрудника Лондонской школы экономики и политических наук на 50-м юбилейном конгрессе в Гаване (конгресс, посвящённый движению Нового Международного Экономического Порядка).

Спасибо руководителям исследовательской группы за организацию этого мероприятия, а также спасибо нашим кубинским принимающим, которые сберегли революцию, несмотря на чрезвычайные трудности. Блокада США против Кубы, как и геноцид в секторе Газа, является постоянным напоминанием о вопиющем насилии империалистического мирового порядка и о том, почему мы должны его преодолеть. То же самое относится и к экологическому кризису. Товарищи, мне нет нужды рассказывать вам о тяжести положения, в котором мы находимся. Это бросается в глаза каждому здравомыслящему наблюдателю. Но доминирующий анализ этого кризиса и того, что с ним делать, прискорбно неадекватен. Мы называем это антропоценом, но мы должны прояснить: не люди как таковые являются причиной этого кризиса. Экологический кризис вызван капиталистической экономической системой и, как и сам капитализм, характеризуется ярко выраженной колониальной динамикой. Это становится очевидным, когда речь идет об изменении климата. На страны глобального Севера приходится около 90% всех совокупных выбросов, превышающих безопасный планетарный уровень – другими словами, выбросов, которые приводят к разрушению климата. Напротив, глобальный Юг, под которым я подразумеваю всю Азию, Африку и Латинскую Америку, вместе взятые отвечают лишь за 10%, и фактически большинство стран глобального Юга остаются в пределах своих рассчитанных долей, следовательно, не вносят вклада в кризис вообще.

И тем не менее, подавляющее большинство последствий изменения климата затронет территории глобального Юга, и это уже происходит. Юг несет 80-90% экономических издержек и ущерба, нанесенного климатическими изменениями, а также около 99% всех смертей, которые связанны с климатом. Масштабы этой несправедливости трудно переоценить. При нынешней политике мы приближаемся к глобальному потеплению примерно на 3 градуса. На этом уровне около 2 миллиардов человек в тропиках будут подвергаться воздействию сильной жары и существенно повышенному риску смертности; засухи дестабилизируют сельскохозяйственные системы и приведут к сбоям во многих житницах; и сотни миллионов людей будут вынуждены покинуть свои дома. Разрушение климата – это процесс колонизации атмосферы. Атмосфера — это общее достояние, от которого все мы зависим в своем существовании, но крупные экономики присвоили ее для собственного обогащения, что приводит к разрушительным последствиям для всей жизни на Земле, которые развиваются по колониальному принципу. В частности, для глобального Юга этот кризис является экзистенциальным, и его необходимо остановить.

Но пока нашим правящим классам это не удается. В 2015 году правительства стран мира согласились ограничить глобальное потепление 1,5 градусами или «значительно ниже» 2 градусов, поддерживая при этом принцип справедливости. Для достижения этой цели страны с высоким уровнем дохода, которые имеют чрезвычайно высокие выбросы на душу населения, должны были добиться чрезвычайно быстрой декарбонизации. Но этого не происходит. Фактически, при нынешних темпах даже самым добросовестным странам с высоким доходом потребуется в среднем более 200 лет, чтобы свести выбросы к нулю, так как они многократно превышают свою долю углеродного «бюджета», определённого в Парижском соглашении. Борьба с климатическим кризисом не так уж сложна. Мы точно знаем, что нужно сделать, но не делаем этого. Почему? Из-за капитализма.

Если я хочу сегодня донести одну мысль, то она заключается в следующем: климатический кризис не может быть решен в рамках капитализма, и чем скорее мы признаем этот факт, тем лучше. Позвольте мне кратко описать, что я имею в виду.

Основная определяющая черта капитализма заключается в том, что он фундаментально антидемократичен. Да, многие из нас живут в демократических политических системах, где нам время от времени приходится выбирать кандидатов. Но когда дело доходит до экономической системы, системы производства, не допускается даже самая поверхностная иллюзия демократии. Производство контролируется капиталом: крупные корпорации, коммерческие банки и тот 1%, которому принадлежит большая часть инвестиционных активов – именно они определяют, что производить и как использовать наш коллективный труд и ресурсы нашей планеты. А для капитала целью производства является не удовлетворение человеческих потребностей или достижение социальных и экологических целей. Скорее, это максимизация и накопление прибыли. Это первостепенная цель. Таким образом, мы получаем извращенные модели инвестиций: огромные инвестиции в производство таких вещей, как ископаемое топливо, внедорожники, быстрая мода, промышленное мясо, круизные лайнеры и оружие, потому что эти вещи очень прибыльны для капитала… но мы получаем хронический недостаток инвестиций в необходимые вещи, такие как возобновляемые источники энергии, общественный транспорт и регенеративное сельское хозяйство, потому что они гораздо менее прибыльны для капитала или вообще «нерентабельны». Это чрезвычайно важный момент, который необходимо усвоить. Во многих случаях возобновляемые источники энергии дешевле ископаемого топлива! Но у них гораздо более низкая норма прибыли, поскольку они менее способствуют монопольной власти. Таким образом, инвестиции продолжают поступать в ископаемое топливо, даже когда мир пылает.

Полагаться на капитал для осуществления энергетического перехода — крайне опасная стратегия. Единственный способ справиться с этим кризисом – государственное планирование. С одной стороны, нам нужны масштабные государственные инвестиции в возобновляемые источники энергии, общественный транспорт и другие стратегии декарбонизации. И речь должна идти не только о снижении рисков частного капитала – речь должна идти об общественном производстве общественных благ. Для этого следует выпустить национальную валюту для мобилизации производительных сил на необходимые цели, исходя из потребности, а не ради прибыли. Есть вероятность, что такие масштабные государственные инвестиции могут привести к инфляции, если она достигнет пределов национального производственного потенциала. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо снизить уровень частных запросов к производительным силам. Во-первых, сократить покупательную способность богатых; и, во-вторых, ввести правила кредитования коммерческих банков, чтобы ограничить их инвестиции в экологически разрушительные отрасли, от которых мы в любом случае хотим избавиться: ископаемое топливо, внедорожники, быстрая мода и т. д. Это приводит к тому, что рабочая сила и ресурсы отвлекаются от обслуживания интересов накопления капитала и направляются на достижение социально и экологически необходимых целей. Это социалистическая экологическая стратегия, и это единственное, что нас спасет. Решение экологического кризиса требует достижения демократического контроля над средствами производства. Нам необходимо четко осознать этот факт и уже сейчас начать создавать политические движения, необходимые для достижения такой трансформации.

Теперь всем должно быть очевидно, что для глобального Юга это требует экономического суверенитета. Вы не сможете заниматься экологическим планированием, если у вас нет суверенного контроля над вашими национальными производительными силами! Борьба за национальное экономическое освобождение является предварительным условием экологического перехода, и его можно достичь с помощью шагов, которые наметили мои коллеги Ндонго Дин и Мазин Фадель: промышленная политика, региональное планирование и постепенное отделение от имперского ядра. Итак, это то, что видится на горизонте. Одновременно мы должны продвигать наши позиции на переговорах. Вот что нам нужно сделать:

– Во-первых, нам необходимо добиться нового всеобщего ограничения Парижского соглашения, поскольку фокусируется исключительно непринятия Договора о нераспространении ископаемого топлива. Этот договор идёт дальше цели сокращения добычи ископаемого топлива в соответствии с обязательным годовым графиком. Цель здесь состоит в том, чтобы сделать это честным и справедливым способом: богатые страны должны возглавить быстрые сокращения, странам Юга должен быть гарантирован доступ к достаточному количеству энергии для развития, а тем, кто зависит от экспорта ископаемого топлива за иностранную валюту, необходимо обеспечить «мягкую посадку», предотвращающую любую экономическую нестабильность.

– Во-вторых, переговорщики глобального Юга должны сотрудничать между собой в требовании более быстрой декарбонизации на глобальном Севере, в соответствии с их долей в количестве выбросов.

– В-третьих, мы должны потребовать существенной передачи ресурсов на глобальный Юг. Поскольку глобальный Север поглотил большую часть углеродного бюджета, он должен компенсировать глобальному Югу дополнительные затраты на смягчение последствий, которые они будут вынуждены испытать. Наши исследования показывают, что в период до 2050 года эта цифра составит $192 триллиона, или около $6,4 триллиона в год. Без всяких жертв эта сумма может быть обеспечена за счет ежегодного налога на богатство в размере 3,5%, предназначенного для 10% самых богатых людей на глобальном Севере.

Конечно, нам следует четко осознавать тот факт, что западные правительства не будут делать ничего из этого добровольно. И для нас неразумно надеяться на добрую волю государств, которые никогда не заботились об интересах Юга или благополучии своего народа. Альтернативой является объединение правительств глобального Юга и коллективное использование конкретных форм власти, которыми они обладают в мировой системе. Западные экономики полностью зависят от производства на Юге. Фактически, около 50% всех материалов, потребляемых на глобальном Севере, изымаются на Юге. Такая несправедливость может показаться карикатурной, но это также важнейший рычаг воздействия. Правительства стран Глобального Юга могут и должны создавать картели, чтобы заставить империалистические государства предпринять более радикальные действия по декарбонизации и климатического равновесия. И, кстати, говоря о Южной солидарности, правительства глобального Юга должны договориться о доступе к технологиям возобновляемой энергии, установив своп-линии с Китаем, чтобы их можно было получить за пределами империалистических валют, и таким образом ограничить свою подверженность неэквивалентному обмену.

Товарищи. Мы стоим на развилке дорог. Мы можем придерживаться статус-кво и беспомощно наблюдать, как горит наш мир… или мы можем объединиться и проложить новый курс человеческой истории. Борьба Юга за освобождение является истинным фактором всемирно-исторической трансформации. Мир ждет. Это то самое поколение. Это тот самый момент. Hasta la victoria siempre (пер.с исп.: всегда вперёд к победе).

Переводчик: З. Александриди

Оригинальная статья: https://progressive.international/blueprint/1f26392c-176d-405e-948e-75a6333edc45-climate-energy-and-natural-resources/en