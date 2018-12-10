К юбилею Биткоина

3 января будущего года знаменует собой десятилетие одного из наиболее амбициозных проектов современного «цифрового капитализма» – криптовалюты Биткоин. Десять лет назад, незадолго до этой даты, Сатоши Накамото (условное имя основателя Биткойна) подробно описал в «установочном» документе, как будет действовать Биткойн и зачем он нужен. Тенденции последнего года недвусмысленно демонстрируют ошибочность большинства прогнозов, выдвинутых им втом документе.

Свой юбилей криптовалюта встречает на фоне систематического падения собственной рыночной цены на протяжении всего последнего года.

Вопреки ожиданиям своего основателя, Биткоин так и не смог стать самостоятельной валютой (хотя и приобрел определенные черты таковой). Биткойн стал обыкновенным не содержащим реальной стоимости активом, которым можно торговать как акцией на фондовой бирже. Да, у него есть цена, но за ней нет реального стоимостного содержания – как у биржевой акции. Он просто существует как нечто колеблющееся в цене. Эти ценовые колебания основаны исключительно на совокупности множества субъективных внешних восприятий предмета торга. Фактически, его стоимость может быть измерена только в какой-либо конкретной национальной валюте, что нивелирует всякую возможность для разговора о его самостоятельной ценности.

Вторая коренная ошибка основателя криптовалюты – она никогда не представляла угрозы для доллара США или какой-либо иной национальной валюты, вопреки ожиданиям либертарианцев. Они утверждали, что ее нерегулируемость и неподконтрольность государству позволит ей потеснить доллар США в качестве средства обмена и платежа на мировом рынке. Оптимизм доходил до того, что некоторые предсказывали грядущую смерть регулируемых национальных валют. Эта идея была полнейшим бредом с самого начала. Доллар США является доминирующей валютой именно потому, что за ним стоит власть правительства США, его международный авторитет и глобальный вес американской экономики. Внутри страны это законное платежное средство, обязательное для внутреннего обращения товаров и услуг согласно федеральному законодательству. На международной арене доллар действует в качестве мировой резервной валюты. Биткойн, как указано выше, остается в лучшем случае одним из спекулятивных биржевых активов.

Последним гвоздем в крышку гроба Биткойна является присущая ему крайняя нестабильность курса. Современные валюты подлежат государственной регуляции в силу хаотичности рынков (чреватой политическими рисками). Дело в том, что капитализм не работает по той логике, что рисуют себе в голове рыночные фундаменталисты, ожидающие что дерегуляция автоматически даст наиболее оптимальный экономический результат. Весь смысл Биткойна состоял в том, чтобы избежать государственного регулирования, потому что оно якобы изначально «плохое» (причем, в случае с либертарианскими представлениями об экономике, это слово имеет именно этический окрас, что вызывает смех у всякого серьезного экономиста). Именно отсутствие регулирования ведет Биткойн к краху. На сегодняшний день уже многие прежние энтузиасты данной криптовалюты начали понимать, что вложились в нечто крайне напоминающее финансовую пирамиду.

Не будем отдельно касаться иных объективных предпосылок для упадка Биткоина, связанных с технологическими ограничениями и областью реального сектора экономики.

Важнее, будучи диалектиками, вскрыть в явлении его прогрессивные элементы. В случае с Биткойном таким прогрессивным элементом является технология блокчейн, которая содержит колоссальный потенциал для применения в области автоматизации процессов хозяйственного учета, администрирования. Она, будучи модифицированной и усовершенствованной, могла бы выступать как великолепное средство оптимизации производственного планирования, статистического учета и организации обращения материальных благ в условиях социалистической экономики.

Итак, подобно тому как внутри капитализма как глобальной системы неизбежным и необходимым образом вызревают элементы будущего общества, так и сугубо буржуазная, на первый взгляд, инициатива с Биткойном содержит внутри себя технологию, которая потенциально может сыграть крайне прогрессивную роль в условиях революционного преобразования общественных отношений.

Автор: Олег Булаев